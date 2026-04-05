CFTC R Dashboard

Dragon Training Dang Cong Duong 专家

一开始，我深入研究了 Dragon Ultra Expert Advisor 。 这节课非常“棒”。事实上，它可能是我写过的最好的交易课程之一。 我至少花了两天的脑力和大约 20 杯咖啡完成它。 请把它分享给更多人，向前传递这份价值。 李小龙被公认为史上最伟大的武术家之一。 但你知道吗？他并不是天生就如此伟大。 他通过专注、纪律和持续训练，成为了真正的 大师 。 如果你想在外汇市场成功，你必须拥有 李小龙式的思维方式 。 忘掉你过去学过的一切交易方法。 许多交易者在尝试新策略时，仍被旧观念和失败经验所束缚。 如果你想真正进步，就专注于 一种策略 ， 不要让过去失败的方法影响你现在的判断。 军队中的狙击手拥有优势：耐心和对武器的极致掌控。 外汇交易也是如此。 你需要一个交易优势，并彻底掌握它。 精通策略 “如果给我六个小时砍倒一棵树，我会先花四个小时磨斧头。” —— 林肯 一次只精通一个交易模型，才能训练大脑保持客观。 真正的掌握可能需要数月甚至数年。 训练你的大脑 没有所谓的“圣杯系统”。 专业交易需要分辨高质量和低质量交易的能力。 专业化是赚钱的关键 真正赚大钱的人，都只专注于一件事