CFTC R Dashboard
- 实用工具
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Cosmin ImbreaAlgorithmic trading developer and active market participant with a focus on forex, commodities, and futures. Designs and builds Expert Advisors, indicators, and dashboards for MetaTrader 5, Sierra Chart — emphasizing Supply/Demand zone detection, institutional positioning, and Commitments of Traders
- 版本: 12.2
- 更新: 9 八月 2026
- 激活: 5
COT Dashboard Live — MetaTrader 5最完整的COT工具。实时CFTC数据，49种工具，内置背离顾问。无需CSV文件，无需手动更新，无需订阅。安装到任意图表，数据自动加载。
═══ 为什么需要COT数据？ ═══
CFTC交易者持仓报告揭示对冲基金、机构交易者和大型投机者的持仓——他们是推动市场的力量。了解聪明资金的持仓方向，在入场前获得强大优势。
═══ 9大类49种工具 ═══
金属：黄金、白银、铜、铂金、钯金
能源：WTI原油、布伦特原油、天然气、取暖油、RBOB汽油
谷物：玉米、小麦（芝加哥和堪萨斯）、大豆、豆油、豆粕、燕麦
软商品：棉花、糖、咖啡、可可、橙汁
畜牧：活牛、瘦肉猪、饲养牛
货币：EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD、MXN、BRL、ZAR、美元指数(DXY)、EURGBP
指数：标普500、纳斯达克100、道琼斯、罗素2000、日经225、VIX
债券：美国2年、5年、10年、30年国债
加密货币：比特币
═══ 面板功能 ═══
- 从CFTC官方Socrata API实时获取数据——每6小时自动刷新
- 智能自动检测：显示货币对两侧（如EURUSD显示EUR + DXY）
- 非商业多头、空头、净持仓及周变化（CHG.L / CHG.S）
- RANK% — 净持仓在所有历史中的百分位排名
- FLIP — 多空偏向指标 | BIAS — 看涨/看跌/中性
- 超均值变化高亮：周变化超过历史平均时显示彩色框
- 点击日期在图表上投射该周高低点区域
- 用+/-按钮滚动最多52周历史数据
- 自定义经纪商品种关键字——适用于全球任何经纪商
- 类别开关和完全可自定义的显示顺序
═══ 内置背离顾问 ═══
自动检测价格与聪明资金持仓之间的背离——通常预示重大反转的强力信号。
看涨背离：价格下跌但投机者增加净多头——可能向上反转
看跌背离：价格上涨但投机者减少净多头——可能向下反转
检查3周、6周和8周回溯期。自动处理报价货币的反向逻辑。显示信号类型、价格变化%、净持仓变化及解读。
═══ 一次性设置（30秒）═══
1. 工具 > 选项 > 智能交易系统
2. 勾选"允许对列出的URL进行WebRequest"
4. 将EA拖到任意图表——数据即时加载
无需API密钥。无需第三方服务。无需外部文件。纯正CFTC数据直达图表。