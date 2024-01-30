Odin AI

5
交易者您好，我根据我之前的几个策略，严格设计了ODIN AI，具有真实的结果，其智慧和智能无可挑剔，工具，使其适应外汇市场，因此它适应机器学习的人工智能，即，AI会读取参数，然后参考我的策略，然后它会学习，使条目质量更好，它还有一个可以恢复仓位的节点，你会发现的另一个创新之处是一切都将以虚拟的方式进行封装，即不会有任何数据发送到止损、止盈等服务器，这将是一种非常人性化的方式



该黄牛设计有滑点和预付款保护，可在限制风险的同时进行战略性进场。

专为 Metatrader 设计，完全智能且自我管理


2 主要的事情是我设计了 extractFeatures 和 trainModel 函数，这将负责设计蜡烛，破坏它的滑点并学习它如何移动以适应 Spread。

需要注意的是，我的策略开发是我作为专业交易员多年来设计的，加入了人工智能的自适应来优化性能，使其变得更好。

应该高度注意的是，这是真正的黄牛，利润将是真实的，通过止盈和止损进行控制

这样你的钱就会受到保护

您不需要有交易经验，我的工具是为初学者和专家设计的，只需两次简单的点击即可安装，因为它将像专业交易者一样完成工作

购买我的产品后，要求我获得最佳配置，您还可以在这里看到我的其他产品 MQL5

该人工智能主要针对那些想要替代方案并24/5工作的人，因为“外汇”“GBPCAD M15”全年每天都在工作，这是一个非常困难的市场，所以让人工智能来照顾它。



正确进行回测以使用“Every Tick”方法非常重要，因为 AI 是在运行时为每个 Tick 数据实现的

我将在这里列出一些可以强调的主要特征

真实信号

高品质和优雅的设计表现
烛台和图表颜色操作，实现清晰的 AI 读取
关于该战略的工作进展情况的信息小组
浮动的虚拟环境，利润和损失将以非常清晰的方式显示在图表中
投资风险控制
账户保护，例如随时间的最大回撤、随时间的最大利差等。
大新闻控制，反之亦然
AI自适应控制
很好地控制运行天数和时间
对任何经纪商都进行严格的调整，用户必须分阶段调整以了解他们的滑点
新闻API控制



所需数据信息
符号 GBPCAD
速度连接 <10.0 ms
点差 <25 点差
账户类型 ECN、RAW、PRO（低点差）
时间范围 M15
评分 2
77beier1121
22
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

77beier1121
22
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

Nestor Alejandro Chiariello
9594
来自开发人员的回复 Nestor Alejandro Chiariello 2024.05.04 07:42
Thanks dear!
Edson Zziwa
129
Edson Zziwa 2024.03.15 05:31 
 

用户没有留下任何评级信息

Nestor Alejandro Chiariello
9594
来自开发人员的回复 Nestor Alejandro Chiariello 2024.03.15 07:45
Thanks you , u are welcome!
