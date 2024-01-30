交易者您好，我根据我之前的几个策略，严格设计了ODIN AI，具有真实的结果，其智慧和智能无可挑剔，工具，使其适应外汇市场，因此它适应机器学习的人工智能，即，AI会读取参数，然后参考我的策略，然后它会学习，使条目质量更好，它还有一个可以恢复仓位的节点，你会发现的另一个创新之处是一切都将以虚拟的方式进行封装，即不会有任何数据发送到止损、止盈等服务器，这将是一种非常人性化的方式













该黄牛设计有滑点和预付款保护，可在限制风险的同时进行战略性进场。





专为 Metatrader 设计，完全智能且自我管理









2 主要的事情是我设计了 extractFeatures 和 trainModel 函数，这将负责设计蜡烛，破坏它的滑点并学习它如何移动以适应 Spread。





需要注意的是，我的策略开发是我作为专业交易员多年来设计的，加入了人工智能的自适应来优化性能，使其变得更好。





应该高度注意的是，这是真正的黄牛，利润将是真实的，通过止盈和止损进行控制





这样你的钱就会受到保护





您不需要有交易经验，我的工具是为初学者和专家设计的，只需两次简单的点击即可安装，因为它将像专业交易者一样完成工作





购买我的产品后，要求我获得最佳配置，您还可以在这里看到我的其他产品 MQL5





该人工智能主要针对那些想要替代方案并24/5工作的人，因为“外汇”“GBPCAD M15”全年每天都在工作，这是一个非常困难的市场，所以让人工智能来照顾它。













正确进行回测以使用“Every Tick”方法非常重要，因为 AI 是在运行时为每个 Tick 数据实现的





我将在这里列出一些可以强调的主要特征





真实信号





高品质和优雅的设计表现

烛台和图表颜色操作，实现清晰的 AI 读取

关于该战略的工作进展情况的信息小组

浮动的虚拟环境，利润和损失将以非常清晰的方式显示在图表中

投资风险控制

账户保护，例如随时间的最大回撤、随时间的最大利差等。

大新闻控制，反之亦然

AI自适应控制

很好地控制运行天数和时间

对任何经纪商都进行严格的调整，用户必须分阶段调整以了解他们的滑点

新闻API控制













所需数据信息

符号 GBPCAD

速度连接 <10.0 ms

点差 <25 点差

账户类型 ECN、RAW、PRO（低点差）

时间范围 M15