交易复制不应该要求为每个交易平台使用不同的工具。SYU Copier 建立在一个理念之上 - 读取一次交易信号,广播到所有目的地。

其核心是一个用 MQL5 编写的 MT5 Sender,监控账户上的每一笔交易事件,并将其写入标准化的 CSV 队列。从那里,信号可以发送到任何地方。cTrader Receiver 读取该队列并在 cTrader 账户上执行。TradeLocker Bridge 通过其 REST API 将同一信号直接发送到 TradeLocker 账户。任何未来的接收端,无论官方开发还是自行构建,只需读取相同的 CSV 格式即可接入系统。

这正是 SYU Copier 与普通复制工具的不同之处。大多数复制工具是封闭系统 - 单一来源,单一目的地,没有接入方式。SYU Copier 将信号本身开放出来。CSV 数据流不是附带产物,而是产品本身。任何人都可以在其之上进行开发。

这一设计选择带来了封闭复制工具无法实现的功能 -

在复制之前过滤信号 - 按时间段、品种、账户余额阈值或任何自定义规则,完全在客户端完成。

用自己的公式调整仓位大小,叠加在 Sender 内置乘数之上。

反向执行信号,将 Buy 转换为目标账户上的 Sell。

将信号交给 AI 模型,由其判断该交易是否应被复制、调整或跳过,再决定是否送达目的地。

桥接没有原生复制工具的平台 - MT4、MatchTrader、DxTrade、NinjaTrader 8、Tradovate 或自定义服务器 - 只需编写一个读取 CSV 并对接该平台 API 的客户端。

聚合多个 MT5 来源到一个决策层,仅在多个策略一致时才进行复制。

记录或提醒每一笔交易事件,而不实际下单,适合只需要可见性的用户。

以上都并非纸上谈兵。这正是目前驱动 cTrader Receiver 和 TradeLocker Bridge 的同一接口,也是正在为 MatchTrader、MT4、DxTrade、NinjaTrader 8 和 Tradovate 开发新接收端所依据的接口。

为什么定价 37 美元,而非更高

价格并非工具能力的上限。它体现的是一种信念 - 可靠的交易基础设施应当易于获取,而不是需要高昂成本才能尝试。因为价格过高而闲置的复制工具,对任何人都毫无价值。真正被使用、被测试、并被用作其他方案基础的工具,才配得上它的价值。

Simple Yet Unique 也意味着系统不止步于当前发布的版本。如果某个项目需要新的输入参数、新的过滤器,或是尚未列出的平台的新接收端,这项工作可以通过 Freelance 完成 - 完全围绕交易者的具体需求定制,而非套用通用模板。

目标从来不是打造市场上功能最繁多的复制工具,而是打造一个可供其他工具在其之上构建的基础。