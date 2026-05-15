SYU Copier

  • 实用工具
  • Arinze Michael Ejike
    Arinze Michael Ejike

    Arinze Michael Ejike

    4.6 (11)
    我们将交易策略转化为定制指标和算法解决方案,适用于 ForexTester6、cTrader、MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。
    我们开发的核心程序包括跟单系统、指标以及其他能够揭示他人忽略的市场规律的交易工具。
    欢迎与对算法交易解决方案感兴趣的交易者和开发者交流。谢谢。
    13 产品 2 主题 49 评论
  • 版本: 4.99
  • 更新: 6 八月 2026
  • 激活: 10

交易复制不应该要求为每个交易平台使用不同的工具。SYU Copier 建立在一个理念之上 - 读取一次交易信号,广播到所有目的地。

其核心是一个用 MQL5 编写的 MT5 Sender,监控账户上的每一笔交易事件,并将其写入标准化的 CSV 队列。从那里,信号可以发送到任何地方。cTrader Receiver 读取该队列并在 cTrader 账户上执行。TradeLocker Bridge 通过其 REST API 将同一信号直接发送到 TradeLocker 账户。任何未来的接收端,无论官方开发还是自行构建,只需读取相同的 CSV 格式即可接入系统。

这正是 SYU Copier 与普通复制工具的不同之处。大多数复制工具是封闭系统 - 单一来源,单一目的地,没有接入方式。SYU Copier 将信号本身开放出来。CSV 数据流不是附带产物,而是产品本身。任何人都可以在其之上进行开发。

这一设计选择带来了封闭复制工具无法实现的功能 -

在复制之前过滤信号 - 按时间段、品种、账户余额阈值或任何自定义规则,完全在客户端完成。

用自己的公式调整仓位大小,叠加在 Sender 内置乘数之上。

反向执行信号,将 Buy 转换为目标账户上的 Sell。

将信号交给 AI 模型,由其判断该交易是否应被复制、调整或跳过,再决定是否送达目的地。

桥接没有原生复制工具的平台 - MT4、MatchTrader、DxTrade、NinjaTrader 8、Tradovate 或自定义服务器 - 只需编写一个读取 CSV 并对接该平台 API 的客户端。

聚合多个 MT5 来源到一个决策层,仅在多个策略一致时才进行复制。

记录或提醒每一笔交易事件,而不实际下单,适合只需要可见性的用户。

以上都并非纸上谈兵。这正是目前驱动 cTrader Receiver 和 TradeLocker Bridge 的同一接口,也是正在为 MatchTrader、MT4、DxTrade、NinjaTrader 8 和 Tradovate 开发新接收端所依据的接口。

为什么定价 37 美元,而非更高

价格并非工具能力的上限。它体现的是一种信念 - 可靠的交易基础设施应当易于获取,而不是需要高昂成本才能尝试。因为价格过高而闲置的复制工具,对任何人都毫无价值。真正被使用、被测试、并被用作其他方案基础的工具,才配得上它的价值。

Simple Yet Unique 也意味着系统不止步于当前发布的版本。如果某个项目需要新的输入参数、新的过滤器,或是尚未列出的平台的新接收端,这项工作可以通过 Freelance 完成 - 完全围绕交易者的具体需求定制,而非套用通用模板。

目标从来不是打造市场上功能最繁多的复制工具,而是打造一个可供其他工具在其之上构建的基础。

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Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
实用工具
每一位 MetaTrader 交易者都应该运行，却很多人还没有使用的一款 EA。 大多数账户爆仓，并不是因为策略本身错了。真正的原因往往是在某个糟糕的时刻，交易者让亏损继续扩大、加仓硬扛、把订单留到周末、把一整周的盈利还给市场，或者因为一次错误点击而忘记了 prop firm 的每日亏损限制。 KT Equity Protector 就是那个不会让这种事情发生的自动账户守护者。 把它安装在任意一个图表上。通过清晰易懂的引导式设置向导，一次性设定你的规则：每日亏损、最大回撤、盈利目标、净值追踪止盈、周末前平仓。从那一刻开始，这款 EA 会实时监控你的整个 MetaTrader 账户。每一笔持仓。每一个交易品种。每一个 tick。当某条红线被触发时，它会立即执行你选择的动作：提醒、关闭亏损订单、关闭盈利订单、关闭全部订单，或者关闭全部订单并从终端中移除所有其他 EA，防止任何程序重新开仓。 没有情绪。没有延迟。没有犹豫。只有你每天都希望自己能够严格遵守的自动化纪律规则。 KT Equity Protector 实际上做什么 KT Equity Protector 不是交易机器人。它不会开
作者的更多信息
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
指标
艾略特振荡器 - 一个通过移动平均线收敛模式检测趋势反转的动量分析工具。该指标显示蓝色直方图表示看涨动量，红色直方图表示看跌条件，同时自动绘制连接重要峰值和谷值的趋势线。 警报系统 ：在两种模式之间选择 - 当前K线警报（alertsOnCurrent = true）在形成中的K线上立即触发但可能重绘，而确认K线警报（alertsOnCurrent = false）等待K线完成，提供可靠的无重绘信号。对于一致的交易决策，确认警报消除了来自初步信号的虚假入场。 关键特征 ：内置峰值检测与指数平滑减少市场噪音并识别有意义的动量变化。该振荡器在横盘市场条件下作为 退出警告 系统表现出色，帮助交易者避免长期整合期。 最佳实践 ：使用确认警报模式避免实时警报中出现的信号变化，确保您的交易策略依赖于稳定、完整的K线数据，而不是波动的初步读数。
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
指标
Solarwind No Repaint是一个技术振荡器，将费舍尔变换应用于标准化价格数据，创建基于直方图的指标来识别潜在的市场转折点。该指标将价格变动转换为高斯正态分布，使周期性模式和动量变化对交易者更加可见。 工作原理 该指标通过几个计算步骤处理价格数据： 高低分析 ：计算指定周期内的最高价和最低价 价格标准化 ：取每根K线高低价范围的中点，并根据周期范围进行标准化，将数值缩放到-1和+1之间 费舍尔变换应用 ：应用数学费舍尔变换公式 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 并进行平滑处理 趋势信号处理 ：基于数值变化和动量阈值生成方向性信号 主要特征 直方图显示 ：在单独的指标窗口中显示为彩色柱状图 基于趋势的着色 ：绿色柱表示看涨动量，红色柱表示看跌动量 无重绘设计 ：仅使用已完成的K线以防止当前K线上的信号变化 自适应敏感度 ：可配置的阈值系统以过滤市场噪音 信号持续性 ：保持趋势方向直到发生显著的动量变化 参数 周期 （Extperiod）：用于高低计算的回望周期（默认：10） 信号敏感度 ：新信号所需的变化阈值（默认：0.05） 使用完成K线 ：通过仅使用完成的K线防
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Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
指标
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Solarwind No Repaint是一个技术振荡器，将费舍尔变换应用于标准化价格数据，创建基于直方图的指标来识别潜在的市场转折点。该指标将价格变动转换为高斯正态分布，使周期性模式和动量变化对交易者更加可见。 工作原理 该指标通过几个计算步骤处理价格数据： 高低分析 ：计算指定周期内的最高价和最低价 价格标准化 ：取每根K线高低价范围的中点，并根据周期范围进行标准化，将数值缩放到-1和+1之间 费舍尔变换应用 ：应用数学费舍尔变换公式 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 并进行平滑处理 趋势信号处理 ：基于数值变化和动量阈值生成方向性信号 主要特征 直方图显示 ：在单独的指标窗口中显示为彩色柱状图 基于趋势的着色 ：绿色柱表示看涨动量，红色柱表示看跌动量 无重绘设计 ：仅使用已完成的K线以防止当前K线上的信号变化 自适应敏感度 ：可配置的阈值系统以过滤市场噪音 信号持续性 ：保持趋势方向直到发生显著的动量变化 参数 周期 （Extp
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
指标
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller FNCD指标是一个先进的技术分析工具，将费雪变换与统计价格标准化相结合，创建复杂的振荡器。基础从Z分数标准化开始，其中价格数据通过计算当前价格在指定周期内偏离其移动平均值多少个标准差来标准化。这种标准化过程将原始价格波动转换为标准化单位，使得更容易识别极端偏差，无论工具的价格水平如何。费雪变换然后将这些标准化值转换为围绕零振荡的有界振荡器，极端读数表明潜在的反转区域。两个指数移动平均线应用于费雪变换值——快速EMA和慢速EMA——创建类似于MACD但具有增强统计属性的双线系统。当快速EMA从下方穿越慢速EMA时，产生看涨信号，而当快线从上方穿越慢线时，出现看跌信号。统计标准化和费雪变换的结合使这个指标在识别超买和超卖条件方面特别有效，同时通过EMA平滑机制过滤市场噪音。
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Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
指标
High Low Cloud Trend指标是一种基于通道的技术分析工具，通过自适应价格边界识别趋势方向和均值回归机会。该系统通过计算指定回溯期内的最高高点和最低低点来运作，创建定义整体价格区间的外部通道边界。次级内部通道使用较短周期（主回溯期的四分之一）来捕捉更广泛区间内更即时的价格波动。该指标的核心逻辑通过将收盘价与参考值进行比较来确定趋势方向，该参考值根据价格触及这些极值的位置在最高点和最低点之间翻转 - 当价格触及最低低点时，参考值切换到最高高点，反之亦然。这创建了一个二元趋势状态，指标以填充直方图或线条的形式显示下通道（上升趋势）或上通道（下降趋势）。均值回归检测机制识别特定的交叉模式，即价格在触及外部边界后向内部通道回移，生成指向潜在反转入场点的箭头信号。双时间框架通道方法结合基于翻转的趋势逻辑，使该指标在区间震荡市场中特别有效，同时仍能捕捉趋势性走势，并为趋势变化和均值回归设置提供可自定义的警报。
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
指标
买卖双方压力指标是一个综合的市场分析工具，能够同时显示从M1分钟图到D1日线图等多个时间框架的市场情绪和力量对比。该指标通过精密的移动平均动量分析算法，在用户可自定义配置的周期内准确计算买方压力和卖方压力的具体百分比数值。其直观的可视化操作面板采用动态进度条设计，买方力量以醒目的青色（蓝绿色）显示，卖方主导力量则以鲜明的红色标识，当压力值达到显著水平时还会显示精确的百分比数值。每个时间框架都集成了专业的ADX平均趋向指数强度测量功能，配备清晰的方向性指标来准确识别和显示当前的上升趋势、下降趋势或横盘震荡市场状态。特别是在市场处于震荡整理期间（当ADX数值低于23阈值时），经验丰富的交易者可以灵活运用区间交易策略，通过在关键支撑位附近逢低买入，在重要阻力区域附近逢高卖出来获取稳定收益。智能化的彩色信号提示点系统为交易者提供即时的视觉确认，帮助准确判断市场条件变化并把握最佳的进场和出场时机。 成功消息-  分析完成！多时间框架情绪数据已准备好用于战略交易决策。
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
指标
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
指标
先进的卡吉图表指标，具备ATR适应性和智能警报 使用这款专业的卡吉指标改变您的价格分析，它能过滤市场噪音并突出真实的趋势变化。基于1870年代日本米市场的传统图表方法，该工具纯粹关注重要的价格波动，同时忽略基于时间的波动。 核心功能： 双重反转方法 固定Delta：为反转检测设置精确的价格阈值 基于ATR：使用平均真实波幅（14周期标准）自动适应市场波动性 根据您的交易风格和市场条件在方法之间切换 视觉清晰度 阳线（粗、蓝色）：看涨动能 - 多头控制市场 阴线（细、红色）：看跌动能 - 空头控制市场 可自定义颜色和线宽以获得最佳图表可见性 自动标记肩部（阻力）和腰部（支撑）水平 全面的警报系统（7种卡吉信号规则） 阳/阴转换：趋势方向改变时立即警报 肩部形成：顶部看跌反转点警报 腰部形成：底部看涨反转点警报 多重肩部：通过连续下降的顶部检测强劲的看跌趋势 多重腰部：通过连续上升的底部识别强劲的看涨趋势 多级突破：突然垂直价格飙升警报 趋势强度分析：跟踪线长度以测量动能强度 独立警报控制 启用或禁用特定警报类型 自定义连续计数以确认趋势（默认：3） 所有警报包括精确的价格水平和清晰的方向
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
指标
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
FXBook Buyers Vs Sellers
Arinze Michael Ejike
实用工具
FXBook Buyers vs Sellers FXBook 买卖双方指标从 MyFXBook 社区前景实时获取情绪数据，并将其直接显示在您的图表上。无论您正在交易外汇、大宗商品还是其他金融工具，该指标都能为您提供即时的市场情绪概览。对于您跟踪的每个交易品种，它会实时渲染一个直观的柱形图，清晰显示买卖双方的比例，以及成交量、未平仓头寸和多空双方的平均持仓价格——所有关键信息集中在一个紧凑、可高度配置的面板中，无需在多个工具之间切换。可以按品种单独设置警报，也可以进行全局配置，当情绪比例、成交量、持仓数量或平均价格超过您预先设定的阈值时，系统将自动触发通知。这使您能够在市场出现重大情绪转变时第一时间做出反应。无论您是专注于监控单一货币对，还是同时管理包含多个品种的完整观察列表，该指标都能让您一目了然地掌握市场大众的当前立场，从而在交易决策中占据信息优势。
Simple And Unique Trade Journal
Arinze Michael Ejike
实用工具
Simple And Unique Trade Journal The SAU Trade Journal is built for traders who take their performance seriously. At its core is a profit and loss calendar that lets users study their trading history day by day, identifying patterns in where they win, where they lose, and why. Alongside it sits the journal itself — clean, minimal, and designed to stay out of the way — giving traders a dedicated space to record their thoughts after each trade, building a personal record they can return to and lear
SYU Heiken Trader
Arinze Michael Ejike
实用工具
SYU Heiken Trader The SYU Heiken Trader constructs true Heiken Ashi symbols as custom instruments directly inside MT5, unlocking timeframes and chart types the platform does not natively offer. Every indicator, script, and expert advisor you already use runs on these charts without modification — because to MT5, they are real symbols. Build the chart, apply your tools, and trade from it as you would any standard instrument.
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