AutoTrade DowJones

AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA

画线、设定风险，剩下的交给机器人。

AutoTradeBot++ 是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以固定美元风险交易并自动实现 保本与逐级锁盈的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定在哪里交易，EA 帮你管理如何交易。

AutoTradeBot++ 提供针对 黄金（XAUUSD）道琼斯（US30）纳斯达克（US100）所有外汇货币对以及 S&P500（US500） 的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载： testermob.com / market.testermob.com

🎯 核心理念：通过“给线命名”来交易

无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的水平线作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如：

  • 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单
  • 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单

EA 将自动完成：

  • 识别这是 Buy 还是 Sell
  • 判断应为 Limit 还是 Stop 挂单；
  • 根据你设定的美元风险和 RR 比率，计算 止损 SL止盈 TP
  • 当你移动或删除该线时，自动创建、修改或删除对应挂单。

你专注于价格与水平，AutoTradeBot++ 负责把这些线 转换成精准、一致的订单。

💰 以“美元”为单位的真实风险管理

AutoTradeBot++ 的核心是一套清晰严格的风控模型： 你只需定义 Risk（美元）RR（风险回报比）， 其余计算全部交给 EA。

  • 仓位大小由你的风险金额、tick 价值和 SL 距离自动计算；
  • 每一笔交易的 最大亏损 始终等于你设定的美元风险；
  • 止盈根据所选 RR 比例（1:2, 1:3 …）自动设置；
  • EA 自动检查经纪商要求的最小止损/止盈距离。

无论账户大小如何，你的风险在每一笔交易中都保持 固定、可量化、可重复

🔒 多级保本引擎

AutoTradeBot++ 内置强大的多级保本系统， 在价格向有利方向运行时持续保护你的账户权益。 不再需要猜测何时移动 SL——EA 直接以你的风险金额为参考。

  • 当收益至少达到 1R 时，EA 可将 SL 移到保本位， 或开始锁定部分利润（可配置）；
  • 当价格达到 2R、3R … 时，SL 逐级向盈利方向推进，锁定更多利润；
  • 每个持仓都有自己的保本等级记录，避免频繁无意义地修改 SL；
  • 只接受更优的 SL，EA 永远不会把止损改得更差。

这样，你的交易会变成一个动态的、分阶段管理流程： 只要市场继续按你的方向走，就会有更多利润被锁定。

🛡️ 安全过滤与智能订单处理

  • 保证金检查：在下单前，EA 会确认可用保证金是否充足； 若不足，则安全地跳过该笔交易。
  • 经纪商最小止损距离：SL 和 TP 距离会自动与经纪商要求对比校验。
  • 清理逻辑：删除线 → 删除对应挂单；挂单成交 → 删除对应线。
  • Magic Number 和品种过滤确保不会影响你的其他 EA 或手工单。

📊 图表信息面板（可选，轻量）

AutoTradeBot++ 带有一个紧凑的信息面板，你可以随时开启或关闭：

  • 账户 BalanceEquity
  • 已用保证金可用保证金保证金比例%
  • 当前持仓数量与浮动盈亏；
  • 所有挂单列表：类型、手数、入场价、SL 和 TP。

通过双击即可折叠/展开面板，并可拖动到图表任意角落。 如果你喜欢极简界面，可以在输入参数中关闭标签与箭头。

⚙️ 简洁友好的界面

在图表上你会看到：

  • 一个小小的 [+]/[-] 句柄，用于折叠/展开面板；
  • 一个按钮，提示你在哪里修改 EA 的输入参数（风险、RR 等）；
  • 一个 Risk-Free 按钮，可一键开启/关闭保本引擎。

所有元素都非常轻量、可拖动，并且不会让图表显得杂乱。

👤 适合哪些交易者？

  • 剥头皮交易者：需要快速稳定执行和严格美元风险控制；
  • 日内交易者：在关键价位放置多个挂单；
  • 波段交易者：希望在价格运行过程中自动保本并逐步保护盈利；
  • 任何已经拥有自己策略、希望自动化执行与风控的交易者。

AutoTradeBot++ 不会产生信号。 你仍然是决策者，EA 只是把你的价格水平与风险规则， 转化为有纪律的执行过程。

🚀 让你的价格线变成专业交易引擎

如果你已经厌倦了反复计算手数、手动移 SL 到保本、盯盘看图， AutoTradeBot++ 将成为你新的交易助手。

画出你的关键水平，定义风险，然后把下单、风控和多级保本 交给这款 EA。

专注于你的优势，让 AutoTradeBot++ 用纪律完成执行。

推荐产品
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
专家
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
专家
AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA 画线、设定风险，剩下的交给机器人。 AutoTradeBot++ 是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以 固定美元风险 交易并自动实现 保本与逐级锁盈 的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定 在哪里 交易，EA 帮你管理 如何 交易。 AutoTradeBot++ 提供针对 黄金（XAUUSD） 、 道琼斯（US30） 、 纳斯达克（US100） 、 所有外汇货币对 以及 S&P500（US500） 的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载： testermob.com / market.testermob.com 。 核心理念：通过“给线命名”来交易 无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的 水平线 作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如： 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单 EA 将自动完成： 识别这是 Buy 还是 Sell ； 判断应为
SP500 Opening Range Pro
Manuel De Huerta De La Cruz
专家
SP500 Opening Range Pro – Estrategia Automatizada para el S&P 500 SP500 Opening Range Pro es un EA profesional para MetaTrader 5 que opera la ruptura del rango de apertura en el S&P 500. Diseñado para la sesión de Nueva York , utiliza Breakout + Pullback con gestión automática de riesgo y parámetros totalmente configurables. Estrategia probada : Opening Range con filtros de tendencia y volatilidad. ️ Automatización total : Entradas, SL/TP, gestión de riesgo y horarios. Optimizado para NY
Crush
Yvan Musatov
专家
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
专家
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
专家
Symbol Basket Control Panel is a professional trading utility designed to streamline multi-currency management. It acts as a centralized command center, allowing traders to execute and manage baskets of trades across different symbols with unparalleled speed and precision. Instead of manually opening and closing orders for each pair, this dashboard provides a high-performance graphical interface to control your entire portfolio from a single chart. Key Features: Centralized Execution: Open BUY o
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5
Tola Moses Hector
专家
Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 — 智能双向网格系统 一款高级网格交易EA，能够自动识别高概率交易区域（PP、R1、S1）并构建动态买/卖网格。包括跟踪止损、权益锁、利润锁冻结，以及“X个交易日后自动平仓”功能。图表上提供 BUY、SELL 和 CLOSE ALL 按钮，实现即时手动操作。 --- Grid Masters Grid Matrix Pro MT5 是专业级专家顾问，基于双向网格系统。它会在市场关键平衡区域自动生成买卖网格，同时通过权益锁、利润锁冻结、智能跟踪止损和按时间平仓功能动态管理风险。 无论您是偏好手动监管还是全自动交易，该EA均提供 基于结构的执行、风险智能管理以及灵活的网格部署。 --- 主要功能 自动区域检测（PP、R1、S1）— 对平衡区域即时反应 双向网格逻辑 — 在选定区域上下部署对称的 BUY 和 SELL 网格，可配置间距、TP、SL 和手数 权益与利润锁保护 — 达到设定浮动利润或权益时平仓或冻结EA 智能跟踪止损模式 — 步进型和保本型组/周期跟踪，避免修改错误 X交易日后自动平仓 —
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
专家
五星级智能交易顾问 — FundPass Pro 隆重推出 FundPass Pro：适用于所有账户类型和 prop 公司挑战的终极 AI 交易系统 ️ 重要提示 ：为确保与 所有账户类型 （包括 prop 公司账户和标准个人账户）兼容，请务必在参数设置中 启用“Prop Firm Mode”模式 。未启用该模式可能导致交易行为不符合 prop 公司规定。 简介： FundPass Pro 是一款高度智能、全自动的交易顾问（EA），不仅专为 prop 公司评估设计，同时适用于日常标准账户交易。起初为满足如 FTMO、MyForexFunds、The Funded Trader 等 prop 公司严格规则而开发，如今已成为适合所有交易者的多功能解决方案。 其**即插即用（Plug-and-Play）**架构无需复杂设置，无需日常盯盘，轻松一键启动。设置好参数后挂载图表，FundPass Pro 将自动完成行情分析、交易执行与风控管理。居家办公，零压力交易，轻松享受自动化收益体验。 完全符合主流 prop 公司规则 FundPass Pro 内置 prop 公司合规逻辑
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
专家
This EA does not have update every week like some scam programs do, to hide the loss trade. Also, they use grid tactics which soon or laiter will burn your account, there is no such thing here! The tactics are set, the robot is doing his thing...the sky is the limit. So sit, watch, enjoy and beSmiley :) This robot is the result of really big work and analysis, it took me 5 years to come to these results. All I'm asking for is a 5 star(no less!) and positive comment when you see the results. Than
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
专家
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Preset test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 – Launch Offer and Pricing Introductory price:   $400 for the first 5 buyers - 3/5  Last two copies of Cyberia at $400 before the price increases to $600. Then   $600 for the next 10 buyers Followed by   $800 for the next 10 buyers Subsequent pricing will be adjusted according to market conditions and product maturity Product Overview CYBERIA PRO
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
专家
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
专家
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Range Vector Fibo Logic
Ravi Gurung
专家
Holiday Special (Ends Jan 15th): Get fully automated for 2026. Lifetime License reduced to $299 (Save $200) and 3-Month Access for $99 . Start the New Year with a professional edge. Range Vector Fibo Logic (RVFL) Range Vector Fibo Logic (RVFL) is a sophisticated algorithmic trading system designed to capture Institutional Momentum Bursts in the forex and crypto markets. While most EAs rely on dangerous Martingale grids or lagging indicators, RVFL uses a proprietary “Vector Analysis” approach.
Break US
Mauro Lomazzi
专家
Break US MT5 Overview: Break US is a cutting-edge Expert Advisor designed to revolutionize your trading approach. With sophisticated algorithms and advanced market analysis, Break US autonomously opens, manages, and closes positions, eliminating the need for manual intervention. Pre-optimized and ready to go, this EA works on the US30/DJI market with a 12-minute timeframe. The only information you need to provide is the risk percentage for each trade. Features: Complete Automation : Hands-Free T
Nasdaq Quants NAS100
Teresa Maria Pimenta
5 (1)
专家
納斯達克量化 NAS100 Expert Nasdaq 是一個動態和優化的黃牛交易系統，旨在安全獲利 完整的系統具有基於神經網絡優化的風險管理和基於平衡利潤的智能手數增加系統，適合初學者和有經驗的交易者。使用移動掛單並利用市場回調，這樣您就可以提供更短、更安全的止損 您可以覆蓋您的贏利 使用默認設置，或者您可以為您的經紀人請求優化設置，我們將為您創建一個 要進行正確的回測，您首先需要在您的 Meta Trader 中下載 NAs100 資產的歷史數據！ Expert Nasdaq Quants NAS100 具有內置的智能係統和回撤減少算法，可讓您主要在價格進入虧損區之前關閉訂單擁有完整的儀表板，可快速執行掛單和市價單 以及一個用於重置未結訂單和取消掛單的按鈕，如果您僅連接面板，則可以與機器人或零件一起使用 專家是一個黃牛系統，專門交易 100 的資產指數 使用推薦的設置、低點差經紀人和 VPS。 我們優化並添加了新的交易指數。 當前版本的 Expert 已全面優化。不需要額外的文件集。交易在經紀人時間的晚上進行。 由於 Expert Nasdaq Quants NA
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
专家
Cette stratégie de rupture génère des signaux d'entrée sur le marché lorsque le prix franchit une limite au sein d'une certaine fourchette de prix. Pour élaborer cette stratégie, nous avons utilisé des données historiques d'une qualité de 99,9 % sur les 15 dernières années. Les signaux les plus pertinents ont été sélectionnés et les faux signaux éliminés. Le conseiller expert réalise une analyse technique et ne retient que les cassures présentant les meilleurs résultats. Il utilise un système de
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
专家
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
Obor Pawai V75
Suharmoko
专家
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
US30 Evening Breakout
Koen Arnold Terpstra
专家
https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profile  MT4 Version Trading US30, one of the most traded Indexes in the market, demands patience, a strategy and good risk management. US30 Evening Breakout seamlessly integrates these elements into a sophisticated system . The robot is thoroughly tested from 2019 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 6% ($600) Drawdown on a $10.000 dollar account. (This is different from other brokers, there are also brokers where 0.01 lot
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
专家
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Titan Inteligente REX
Cesar Juan Flores Navarro
专家
TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
专家
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
Apex Sentinel Prop Firm EA
Natoya N Barnes
专家
Why Apex Sentinel Prop Firm EA Stands Out   Prop-Firm First Architecture Designed from the ground up to respect daily drawdown, max loss, and trade limits commonly enforced by top prop firms.   Smart Consolidation Breakout Logic The EA waits patiently for the market to compress, then enters only confirmed directional breakouts—avoiding chop, fake moves, and revenge trading.   No Martingale. No Grid. No Hedging. Each trade is independent, clean, and fully controlled. Your account stays safe
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
专家
Quantum Breaker PRO - Intelligent Breakout Trading System Quantum Breaker PRO is a sophisticated Expert Advisor crafted with passion and precision to capitalize on market breakouts with surgical accuracy. This isn't just another EA - it's a complete trading system designed to identify and trade the most profitable breakout opportunities in the market. Key Features Smart Breakout Detection Automatically identifies recent swing highs and lows using advanced algorithms Places strategic buy-st
Bulk closing MT5
Xin You Lin
专家
This EA will not automatically open the position, open the position needs the user manually!! MT5 position profit/loss up to the set amount of automatic closing EA\n will open the position is the apprentice, will close the position is the master, when all your order profit reaches the amount you set, the ea will automatically help you to close the position in bulk, the loss value will also be all closed Recommended time frame: Any time frame will work, but we like to use the M5, M15, M30 and H1
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
专家
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
专家
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
专家
Mean Machine GPT 版本 11.0 - 机构智能与专业交易的结合 自从我们率先在算法交易中实现真正的AI集成以来,我们通过多个市场周期、经济体制和技术演变完善了这种方法。最初作为我们的信念开始,即适应性机器学习代表量化交易的自然进步,已成为行业方向。版本11.0标志着我们迄今为止最复杂的实施。 这不是作为营销术语的AI。这是以机构严谨性应用于专业交易策略的计算智能,通过多年在不同市场条件下的生产部署而完善。支持版本11.0的基础设施代表了在适应性仓位管理、多模型共识系统和神经网络权重优化方面持续研发的高潮。 版本11.0提供超过300+个AI模型的访问,包括55+个免费集成模型、专业的均值回归和趋势跟踪策略、专有的Sacred Phi仓位管理系统、增强的神经网络权重训练,以及经验丰富的从业者继续发现的架构能力。系统以10倍速度执行增强的网络搜索以获取实时市场情报,监控突发新闻、经济事件和情绪,同时执行针对低波动性交易时段优化的复杂多策略方法。 关键演化增强: 300+个AI模型生态系统,包含55+个免费选项: 与机构级提供商直接API集成,包括OpenAI、Anthro
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
专家
NEXUS – 随市场变化而演进的量化自适应网格系统 NEXUS 是一套 100% 全自动 的交易系统，会在实时数据上构建规则组合，通过 样本外验证（out-of-sample） 过滤，并且只在检测到统计优势且环境有效时入场。 快速参数概览 系统类型： 带 OOS（样本外）验证的自适应网格系统，内置环境过滤（新闻、波动率、交易时段/日期以及可选的成交量价值区域）。 交易品种： 主要及交叉外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDCAD、EURJPY、AUDCHF、GBPCAD、AUDUSD）以及根据预设选择的 XAUUSD 。 内置风险配置： 保守型（Conservative）、经典型（Classic）和激进型（Aggressive）。 时间周期： 加载每个预设时会 自动设置 推荐周期，无需手动切换图表周期。 预设验证： 所有预设均在 2018–2025 年区间通过样本外验证。 风险管理： 基于波动率的网格间距、入场间的最小时间间隔、全局止损（Global Stop）以及可配置的分块平仓机制。 资金建议： 保守型配置建议每个品种至少 100 EUR/USD ，经典型配
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
专家
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
专家
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
Jackal智能交易系统 – 交易策略 实盘运行4个月 购买后永久免费使用所有产品 下载配置文件  黄金1分钟 | ECN账户：兼容任何经纪商 Jackal EA 基于多层次智能突破策略，结合先进的风险控制与盈利管理，能够灵活适应市场波动。 1. 突破陷阱策略 当市场条件满足时，EA会同时挂两个方向的挂单： Buy Stop ：当前价格之上 Sell Stop ：当前价格之下 当市场出现强势单边行情时，EA立即入场，无需预测方向。 2. 智能交易管理 初始止损： 固定止损点数，用于控制风险。 移动止损： 当交易盈利时，止损会自动跟随价格移动，锁定利润。 无风险模式： 达到一定盈利后，止损移动至开仓价以上，确保最坏情况下仍有净利润。 3. 回撤与盈利保护系统 智能补亏： 若某次交易亏损，下一笔交易目标是补回亏损并实现净盈利。 回撤修复： 在特定条件下启动的机制，用于减少浮动亏损。  输入参数指南 Jackal EA 可通过输入参数进行全面自定义： 手数管理 LotsSize 固定手数。非零时使用此值。 LotsPer1000 当LotsSize=0时，按账户余额动态计算手数（例
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
专家
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
专家
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
专家
APE（Alpha Prop Edge）简介 APE 是一款基于 均值回归策略 开发的智能交易系统（EA）。它用于识别价格的过度波动，并在特定条件下执行反趋势操作。 该系统内置风险管理模块，包括可配置的每日亏损限制和自动盈利平仓功能。用户可根据账户规模、评估要求或个人风险承受能力调整参数。 APE 已通过大量历史数据测试，系统结构稳定，适合有一定交易经验、了解风险与资金管理的用户。 风险控制功能： 可配置的日内最大亏损限制 达到净利润目标后自动平仓 支持多种风险设定（如保守、中性、高风险） 技术概览： 反趋势逻辑，基于市场过度延伸行为 内置资本保护机制 可根据模拟账户或评估平台进行参数调整 适用于策略研究、测试及控制型实盘应用 重要声明： 本产品在特定条件下可能增加持仓暴露， 不适用于长期投资或构建历史记录 。 所有结果基于历史回测，不代表实盘表现，也不构成未来盈利的承诺。请用户在理解相关风险的前提下使用本产品。 交易货币对说明： APE 可应用于多种货币对，但建议优先选择以下四个组合，以获取较稳定和低风险的效果： AUDCAD EURCAD NZDCAD GBPNZD AUDN
Xauron
Roberto Liguoro
专家
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
专家
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
Super Gold Trend
Sugianto
专家
Introducing the Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Unlock the potential of trend-based breakout trading with Super Gold Trend , a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD) . Built on a trend-following strategy and leveraging pending orders , this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Signal  |   Setfile Launch promo! Exclusive offer, only 10 spots available at current price! Next Price 1999
作者的更多信息
Market Time Watch
Amirhossein Bakhtiari
指标
Market Time Watch 一款轻量、简洁且对每位交易者都至关重要的时间显示工具 Market Time Watch 是一款专业的图表时间显示工具，为需要精确本地时间、服务器时间和当前 K 线倒计时的交易者设计。 该工具可以在图表上直接显示 本地时间 、 服务器时间 和 K线倒计时 ， 无需复杂界面或多余元素。 无论您是剥头皮交易、波段交易、新闻交易，或只是需要一个简洁清晰的时间参考， Market Time Watch 都能以最简约、最优雅的方式呈现所有关键信息。 为什么交易者喜欢 Market Time Watch 超轻量级 ，适用于所有 MT4/MT5 环境 不重绘图表 ，不干扰 EA 或指标 零延迟 、零负载、几乎不占用 CPU 完美适配剥头皮、日内交易、消息面交易以及指数 (US30, NAS100, Gold, Forex) 专业视觉设计，适用于任何图表主题 主要功能 实时时钟 在图表上清晰显示当前时间（本地或服务器）。 K 线倒计时 显示当前 K 线剩余时间，特别适合剥头皮和新闻交易者。 现代信息面板 精美弹出面板包含： 所有 TesterM
FREE
Market Time Watch MT4
Amirhossein Bakhtiari
指标
Market Time Watch 一款轻量、简洁且对每位交易者都至关重要的时间显示工具 Market Time Watch 是一款专业的图表时间显示工具，为需要精确本地时间、服务器时间和当前 K 线倒计时的交易者设计。 该工具可以在图表上直接显示 本地时间 、 服务器时间 和 K线倒计时 ， 无需复杂界面或多余元素。 无论您是剥头皮交易、波段交易、新闻交易，或只是需要一个简洁清晰的时间参考， Market Time Watch 都能以最简约、最优雅的方式呈现所有关键信息。 为什么交易者喜欢 Market Time Watch 超轻量级 ，适用于所有 MT4/MT5 环境 不重绘图表 ，不干扰 EA 或指标 零延迟 、零负载、几乎不占用 CPU 完美适配剥头皮、日内交易、消息面交易以及指数 (US30, NAS100, Gold, Forex) 专业视觉设计，适用于任何图表主题 主要功能 实时时钟 在图表上清晰显示当前时间（本地或服务器）。 K 线倒计时 显示当前 K 线剩余时间，特别适合剥头皮和新闻交易者。 现代信息面板 精美弹出面板包含： 所有 TesterM
FREE
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
指标
Smart Risk Manager Pro – 拖拽即可自信交易 Smart Risk Manager Pro MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/155713 Smart Risk Manager Pro 是一款专业级图表内风险管理工具，能够根据你的美元风险自动计算仓位大小。 只需在图表上 点击并拖拽 ，指标就会立即显示： 方向 （Buy / Sell） 距离 （点数） 推荐手数 （基于你的 RiskUSD 数值） 该工具极其轻量、非常快速，专为需要 干净图表 和 以风险为核心 交易流程的交易者设计。 功能特点 ️ 在图表上拖拽即可直接测量风险 ️ 智能自动手数计算 ️ 显示买卖方向（Buy/Sell） ️ 显示点数距离 ️ 适用于所有品种（外汇、黄金、指数、加密货币） ️ 超高速 – 几乎零延迟 ️ 界面干净、极简 ️ 无子窗口、无笨重面板 ️ 只在你松开鼠标时计算 → 节省 CPU 资源 使用方法 将 Smart Risk Manager Pro 附加到任意图表。 设置你希望的 RiskUSD 金
Smart Risk Manager Pro 5
Amirhossein Bakhtiari
指标
Smart Risk Manager Pro – 拖拽即可自信交易 Smart Risk Manager Pro 是一款专业级图表内风险管理工具，能够根据你的美元风险自动计算仓位大小。 只需在图表上 点击并拖拽 ，指标就会立即显示： 方向 （Buy / Sell） 距离 （点数） 推荐手数 （基于你的 RiskUSD 数值） 该工具极其轻量、非常快速，专为需要 干净图表 和 以风险为核心 交易流程的交易者设计。 功能特点 ️ 在图表上拖拽即可直接测量风险 ️ 智能自动手数计算 ️ 显示买卖方向（Buy/Sell） ️ 显示点数距离 ️ 适用于所有品种（外汇、黄金、指数、加密货币） ️ 超高速 – 几乎零延迟 ️ 界面干净、极简 ️ 无子窗口、无笨重面板 ️ 只在你松开鼠标时计算 → 节省 CPU 资源 使用方法 将 Smart Risk Manager Pro 附加到任意图表。 设置你希望的 RiskUSD 金额（例如：5、10、20 美元）。 点击右上角的 ON/OFF 按钮。 在图表上，在潜在入场价位置 按住鼠标左键 。 拖动到你想要的止损位置，然后 松
AutoTradeBot FOREX
Amirhossein Bakhtiari
专家
AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA 画线、设定风险，剩下的交给机器人。 AutoTradeBot++ 是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以 固定美元风险 交易并自动实现 保本与逐级锁盈 的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定 在哪里 交易，EA 帮你管理 如何 交易。 AutoTradeBot++ 提供针对 黄金（XAUUSD） 、 道琼斯（US30） 、 纳斯达克（US100） 、 所有外汇货币对 以及 S&P500（US500） 的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载： testermob.com / market.testermob.com 。 核心理念：通过“给线命名”来交易 无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的 水平线 作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如： 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单 EA 将自动完成： 识别这是 Buy 还是 Sell ； 判断应为
AutoTrader GOLD
Amirhossein Bakhtiari
专家
AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA 画线、设定风险，剩下的交给机器人。 AutoTradeBot++ 是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以 固定美元风险 交易并自动实现 保本与逐级锁盈 的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定 在哪里 交易，EA 帮你管理 如何 交易。 AutoTradeBot++ 提供针对 黄金（XAUUSD） 、 道琼斯（US30） 、 纳斯达克（US100） 、 所有外汇货币对 以及 S&P500（US500） 的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载： testermob.com / market.testermob.com 。 核心理念：通过“给线命名”来交易 无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的 水平线 作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如： 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单 EA 将自动完成： 识别这是 Buy 还是 Sell ； 判断应为
AutoTrade NASDAQ
Amirhossein Bakhtiari
专家
AutoTradeBot++ – 基于价格线的挂单与多级保本 EA 画线、设定风险，剩下的交给机器人。 AutoTradeBot++   是一款专业的交易执行与风控智能交易系统， 适合希望保持图表干净、以 固定美元风险 交易并自动实现   保本与逐级锁盈 的交易者，同时仍然保留对策略本身的完全控制权。 你决定 在哪里 交易，EA 帮你管理 如何 交易。 AutoTradeBot++ 提供针对   黄金（XAUUSD） 、   道琼斯（US30） 、 纳斯达克（US100） 、   所有外汇货币对 以及   S&P500（US500）   的专用版本。 你可以在开发者面板以及 TesterMob 平台中下载：   testermob.com   /   market.testermob.com 。 核心理念：通过“给线命名”来交易 无需手动逐笔下单，AutoTradeBot++ 使用图表上的 水平线 作为交易指令。 你只需要画线并命名，例如： 1_buy_0.10 → 0.10 手 Buy 挂单 1_sell_0.05 → 0.05 手 Sell 挂单 EA 将自动完成： 识别这是
筛选:
无评论
回复评论