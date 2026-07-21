SPR Trading

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  • Md Iqbal Kaiser
    Md Iqbal Kaiser

    Md Iqbal Kaiser

    5 (2)
    ​I am a dedicated Expert Advisor (EA) Developer and Python Programmer with a passion for transforming complex trading ideas into high-performance automated systems. My approach blends the robust execution of MQL5 with the analytical power of Python to create trading tools that are both disciplined
    8 产品
  • 版本: 3.0
  • 更新: 25 七月 2026
  • 激活: 5
SPR Trading | 专业 XAUUSD 自动交易系统 (EA)

免责声明： 交易存在高额本金损失风险。过往业绩不代表未来表现。自动交易软件受 VPS 连接、市场极端行情等技术因素影响，本产品不保证任何盈利。

🛡️ 全球限量发售

为了维护策略的独特性与实盘表现，本产品仅限售 10 套。售罄后，价格将上调至最高限额以停止公开发售。这 10 位用户将获得终身更新权限及我个人的专属技术支持。

  • 适用对象： 追求纪律性、隐私保护及稳健风险管理的专业交易者。

  • 研发背景： 该 EA 是我个人深耕交易市场 8 年以上的核心策略，经过长期实盘优化。

  • 重要提示： 本产品不建议用于跟单服务 (Copy Trading)，仅供个人专业化交易使用。

⚙️ SPR 方法论：策略 (Strategy)、心理 (Psychology)、风险 (Risk)

SPR 框架构建于三个核心支柱之上：

  1. 策略 (Strategy)： 精炼、稳健的算法执行逻辑。

  2. 心理 (Psychology)： 完全排除人类情感干扰、冲动与迟疑。

  3. 风险 (Risk)： 系统化的风险管控，确保每一步交易均在规则内执行。

💎 核心技术优势

  • 智能风险引擎： 提供固定与自适应仓位管理、风险比例计算、亏损恢复管理。

  • 波动率管理： 集成 ATR 自适应算法及精密的移动止盈 (Trailing) 功能。

  • 系统防护： 具备紧急篮子平仓 (以美元计价)、每日盈利目标、净值保护、最大滑点及最大点差过滤。

  • 精准入场过滤： 结合 Parabolic SAR、ATR 波动率过滤器及交易时段过滤器。

  • 新闻防护： 自动监测并避开高风险重要新闻时段。

  • 精英级 UI 设计： 采用最新的磨砂玻璃 (Glassmorphism) 仪表盘设计，包含实时交易诊断报告及社交链接。

📊 策略参数与配置要求

为达到与我个人实盘一致的交易效果，请严格遵守以下配置：

参数项 配置要求
交易品种 XAUUSD (黄金)
周期 H4
起始资金 $3,000 – $5,000 (建议)
账户类型 标准账户 或 无隔夜利息账户
交易商要求 高监管 A-Book 经纪商

  • 执行准则： 必须使用我提供的 Set 配置文件进行参数加载。

  • 券商选择： 请务必选择信誉良好的 A-Book 经纪商 (如 IC Markets, Pepperstone, Dukascopy 等)，以确保执行速度，防止在移动止损期间出现滑点或人为干预。

🚀 快速启动指南

  1. 准备工作： 确保账户资金达到最低门槛，以规避不必要的资金风险。

  2. 回测验证： 加载提供的 Set 文件，在 H4 周期上进行自主回测验证。

  3. 安装部署： 请参考配套的 完整安装与优化视频教程

  4. 支持服务： 访问我的官方网站获取详细指南与后续更新。

非常感谢您的评论与反馈。欢迎加入 SPR 俱乐部，体验专业级的交易精度。



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4.87 (38)
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AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
BulletProof BTC
Rodrigo Domenico Minafra
5 (1)
专家
BULLETPROOF BTC — Session Breakout EA for BTC/USD A fully automated session-breakout system for Bitcoin. NO martingale. NO grid. NO averaging down. NO hidden recovery tricks. SL and TP on every position, always. 6 risk profiles with one-click configuration. Validated on a full year of out-of-sample data. ------------------------------- WHY THIS EA IS DIFFERENT: VALIDATION, NOT PROMISES ------------------------------- Most EAs show you one beautiful backtest. BulletProof BTC was built the har
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.27 (11)
专家
描述。 该产品是作为“ PULSE_OF_MARKET ”项目的一部分创建的。 EA“Undefeated Triangle”是一个先进的系统，利用澳元、加元和新西兰元货币之间的独特波动。历史结果表明，组合中使用的这些对总是在向一个方向快速移动后返回第一个移动的对。这种观察可以允许包含一个网格-鞅系统，该系统可以获得这些独特情况的最大点数。 EA“不败三角”仅使用 3 对：AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD。 MT4 version 好处。 真实账户监控 ； 比类似的替代品便宜得多； 操作迷你账户甚至 1 美元； 没有复杂的针参数； 便于使用。 参数。 Short Name (In Comment Section) – 出现在评论部分的日记或帐户历史中；  Print Logs On Chart - 开/关信息面板；  Display Options – 允许调整 4K 显示分辨率；  One Chart Setup Pairs – 选定的交易对列表（必须更改后缀）；  Magic - 交易头寸标识符；  No more Initial Trades (onl
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
专家
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
X Gold Nexus
Tingting Yu
专家
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
专家
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
作者的更多信息
Auric Mohd iK
Md Iqbal Kaiser
专家
AURIC MOHD-iK is a dynamic, logic-based Expert Advisor (EA) engineered specifically for trading XAUUSD (Gold). Unlike standard trading systems that rely on lagging, unreliable indicators, this EA operates purely on clean price logic—executing trades the way an experienced human trader naturally reads the market. This version is completely free with limitations, offering permanent value to your trading setup with zero hidden costs. Active Auric Mode That's it!!!!!!!!!! Core Trading Parameters Ac
FREE
Position Finder iK
Md Iqbal Kaiser
指标
The POSITION FINDER v2.0 | iK is a professional-grade technical indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It is engineered to provide traders with a comprehensive, all-in-one market analysis dashboard that combines trend identification, volatility tracking, and precise trade execution zones. By analyzing multiple layers of market data, this tool simplifies complex price action into clear, actionable visual signals suitable for any timeframe and any financial instrument, including Forex,
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IK Trendz Trading
Md Iqbal Kaiser
指标
iK Trendz Trading: The Ultimate Multi-Asset Trend Intelligence iK Trendz Trading is a professional-grade trend following indicator designed to provide traders with a crystal-clear view of market direction across multiple symbols and timeframes simultaneously. By combining advanced volatility-based logic with an intuitive Multi-Timeframe (MTF) dashboard, it eliminates the noise and identifies high-probability trading zones. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, this tool is desi
FREE
GOLD Neural Grid PRO
Md Iqbal Kaiser
5 (1)
专家
Secure LIFETIME access with permanent updates and dedicated support. I invite you to start a one-month trial today before finalizing your purchase. XAU Neural Grid PRO is the elite evolution of our neural-filtering technology, specifically engineered for professional traders targeting XAUUSD (Gold) and XAGUSD (Silver) . This Pro version unlocks the full potential of the Neural Grid logic, offering highly customizable parameters to navigate complex market cycles with precision. Contact me for s
GOLD Sniper by MOHD iK
Md Iqbal Kaiser
专家
GOLD Sniper by MOHD-iK is a high-precision automated trading system specifically engineered for XAUUSD (Gold) . Built on the philosophy of trend exploitation and volatility harvesting, this EA is designed to identify and execute trades when Gold exhibits rapid price surges—a characteristic behavior of the metal during its seasonal and high-momentum cycles. Support & Growth Your feedback is the engine behind our updates. Please take a moment to leave a rating and comment ; your insights help me r
Gmine Mohd iK Pro
Md Iqbal Kaiser
专家
Gmine MOHD-iK PRO is an advanced algorithmic trading system specifically engineered for XAUUSD (Gold). This Pro version is designed for traders who require a sophisticated balance between aggressive growth and professional risk containment. Unlike "black-box" systems, this EA gives you full access to the internal logic parameters, allowing you to tailor the strategy to your specific account size and risk appetite. Text me after Purchase for Set Files. Strategy & Execution Logic The PRO version
XAU Ballestic Pro
Md Iqbal Kaiser
专家
MOHD-iK Coding HUB presents MOHD-iK GOLD Ballestic Pro , the premium, high-precision trading solution engineered for Gold (XAUUSD).This Pro Version represents the full evolution of my trading logic, meticulously designed for capital preservation, advanced risk management, and professional-grade performance. After purchase, text me for the set file. Also, mention your starting balance. IMPORTANT: READ BEFORE INSTALLATION To ensure the EA operates with maximum efficiency and connects to critical
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