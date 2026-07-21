SPR Trading
- 专家
-
Md Iqbal KaiserI am a dedicated Expert Advisor (EA) Developer and Python Programmer with a passion for transforming complex trading ideas into high-performance automated systems. My approach blends the robust execution of MQL5 with the analytical power of Python to create trading tools that are both disciplined
- 版本: 3.0
- 更新: 25 七月 2026
- 激活: 5
免责声明： 交易存在高额本金损失风险。过往业绩不代表未来表现。自动交易软件受 VPS 连接、市场极端行情等技术因素影响，本产品不保证任何盈利。
🛡️ 全球限量发售
为了维护策略的独特性与实盘表现，本产品仅限售 10 套。售罄后，价格将上调至最高限额以停止公开发售。这 10 位用户将获得终身更新权限及我个人的专属技术支持。
-
适用对象： 追求纪律性、隐私保护及稳健风险管理的专业交易者。
-
研发背景： 该 EA 是我个人深耕交易市场 8 年以上的核心策略，经过长期实盘优化。
-
重要提示： 本产品不建议用于跟单服务 (Copy Trading)，仅供个人专业化交易使用。
⚙️ SPR 方法论：策略 (Strategy)、心理 (Psychology)、风险 (Risk)
SPR 框架构建于三个核心支柱之上：
-
策略 (Strategy)： 精炼、稳健的算法执行逻辑。
-
心理 (Psychology)： 完全排除人类情感干扰、冲动与迟疑。
-
风险 (Risk)： 系统化的风险管控，确保每一步交易均在规则内执行。
💎 核心技术优势
-
智能风险引擎： 提供固定与自适应仓位管理、风险比例计算、亏损恢复管理。
-
波动率管理： 集成 ATR 自适应算法及精密的移动止盈 (Trailing) 功能。
-
系统防护： 具备紧急篮子平仓 (以美元计价)、每日盈利目标、净值保护、最大滑点及最大点差过滤。
-
精准入场过滤： 结合 Parabolic SAR、ATR 波动率过滤器及交易时段过滤器。
-
新闻防护： 自动监测并避开高风险重要新闻时段。
-
精英级 UI 设计： 采用最新的磨砂玻璃 (Glassmorphism) 仪表盘设计，包含实时交易诊断报告及社交链接。
📊 策略参数与配置要求
为达到与我个人实盘一致的交易效果，请严格遵守以下配置：
|参数项
|配置要求
|交易品种
|XAUUSD (黄金)
|周期
|H4
|起始资金
|$3,000 – $5,000 (建议)
|账户类型
|标准账户 或 无隔夜利息账户
|交易商要求
|高监管 A-Book 经纪商
-
执行准则： 必须使用我提供的 Set 配置文件进行参数加载。
-
券商选择： 请务必选择信誉良好的 A-Book 经纪商 (如 IC Markets, Pepperstone, Dukascopy 等)，以确保执行速度，防止在移动止损期间出现滑点或人为干预。
🚀 快速启动指南
-
准备工作： 确保账户资金达到最低门槛，以规避不必要的资金风险。
-
回测验证： 加载提供的 Set 文件，在 H4 周期上进行自主回测验证。
-
安装部署： 请参考配套的 完整安装与优化视频教程。
-
支持服务： 访问我的官方网站获取详细指南与后续更新。
非常感谢您的评论与反馈。欢迎加入 SPR 俱乐部，体验专业级的交易精度。