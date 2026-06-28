PMT Expert GOLD MT4

PMT MQL5 Gold

交易者们，大家好！

我们是一支由专业交易者和开发者组成的团队。很高兴向您介绍集成在 PMT MQL5 Gold 中的核心算法。这套方案专为黄金交易设计，值得您认真了解。

 

专业黄金交易 EA ◆

PMT MQL5 Gold 是一款专为 XAU/USD / GoldH1 周期开发的自动交易 Expert Advisor。它不是面向很多品种的通用机器人，而是交易逻辑、风险模型和测试都围绕黄金打造的系统。

适合需要清晰规则、受控风险、Stop Loss，并希望购买前自行验证的交易者。

 

✦ PMT 的核心思路

系统不会为了交易而交易。它等待合适条件，过滤多余入场，只在符合策略逻辑时执行。交易质量比数量更重要。

品种：XAU/USD / Gold

周期：H1

风格：自动算法交易

方法：纪律执行、过滤信号、控制风险

 

风险控制是核心

PMT MQL5 Gold 的重点是风险控制。

单笔风险最高限制为 1%

每笔交易都有 Stop Loss

不使用马丁格尔、网格或危险加仓

风险/收益逻辑约为 1:5

盈利交易有机会覆盖多笔亏损。回撤可能发生，但失控风险不应属于专业交易。

 

可验证的结果

PMT MQL5 Gold 已在 2015–2026 年长期历史周期中测试。项目资料包括连续测试、年度测试、HTML 测试报告和对照表。

请不要只相信宣传。下载 demo 版本，在自己的终端测试交易、利润、回撤和算法行为。

 

先测试，再决定

下载 PMT MQL5 Gold demo

XAU/USD H1 运行 Strategy Tester

与我们的报告进行比较

评估回撤、交易和逻辑

再做出理性决定

 

主要特点

只专注 XAU/USD / Gold

✓ H1 周期

单笔风险最高 1%

每笔交易使用 Stop Loss

无网格、无马丁格尔、无危险摊平

✓ 2015–2026 长期测试

可通过 demo 自行验证

 

价格与价值

PMT MQL5 Gold 价格为每年 $777.99 或每月 $99.99。这是一项重要决定，因此我们建议先测试 demo

我们认为，对于重视风险控制和长期方法的交易者，这款 EA 的实际价值高于标价。

 

买家奖励：PMT Indicator ✦

购买 PMT MQL5 Gold 后，您可在 EA 使用期间获得 PMT Indicator 作为奖励。该指标帮助您直观看到系统决策的市场环境。

获取奖励请联系 Telegram

 

支持与联系

您可以通过 MQL5 私信或 Telegram 联系我们。推荐 Telegram，回复更方便。

PMT MQL5 Gold 不是神奇按钮，而是为重视风险管理、清晰逻辑和可验证结果的交易者打造的专业黄金交易工具。

测试。评估。理性决定。


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Fortune
Andriy Sydoruk
3 (2)
专家
顾问（Fortune）：您的外汇高频交易可靠工具 顾问Fortune设计用于任何时间段、任何货币对和任何经纪商服务器。其独特的交易系统使其成为交易者的多功能工具。为了获得最佳性能，建议使用流动性好的外汇货币对，保持低点差，并使用VPS。您可以从100美元的存款和0.01的手数开始使用。 主要特点和优势 高频交易 ：使用虚拟和真实止损两种交易选项。虚拟止损水平（止盈、止损和追踪止损）存储在顾问的内存中，对经纪商不可见。 历史测试 ：专家系统在所有时间段和货币对上进行单一设置测试。测试在真实经纪商账户上进行。 佣金和点差 ：如果账户中有佣金，应将其重新计算为点差等值，并填写在Commission字段中。减少佣金和点差可以提高交易效率。 延迟和设置 ：在设置止损、止盈和追踪止损时，应考虑经纪商和互联网渠道的延迟，以确保服务器能及时处理。在测试期间，可以调节点差并使用所有的ticks。 高频交易（HFT）的基础 高频交易（HFT）是一种使用先进技术在短时间内执行交易的算法交易形式。Fortune顾问实施了HFT策略，需要高速计算机和互联网连接。在低速计算机和互联网条件下无法成功使用该产品。
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
专家
This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
专家
新年1个月活动：现价88美元，活动截止日期2026年5月30日，活动结束后恢复至500美元每月。 黄金狙击手智能交易系统（EA） 在真实交易中，亏损并不可怕，可怕的是亏损之后没有秩序、没有目标、没有纪律。 Recovery Profit Manager，正是为解决这一核心问题而生。 ⸻ 产品核心理念 本 EA 并不追求频繁交易，根据方向动态监控全自动开仓 在经历亏损之后，用“可量化、可控制”的盈利比例，帮助账户有计划地恢复与止盈。 这是一个结果导向型的盈利管理系统，而不是情绪化的手动判断工具。 ⸻ 适合谁使用？     •    使用 网格 / 对冲 / 高频 / 剥头皮 / 波段 EA 的交易者     •    经常遇到 前期亏损、后期盈利却无法有效落袋 的账户     •    希望让交易系统 更有纪律、更自动化、更稳定 的用户     •    多 EA、多品种同时运行，希望统一盈利回收规则的专业交易者 ⸻ 产品优势亮点 基于方向动态监控全自动开仓，亏损后的盈利百分比目标进行智能平仓 不再凭感觉“差不多就平”，而是用清晰、量化
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
专家
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
专家
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
专家
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
PointerX
Vasja Vrunc
专家
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
专家
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Wise Scalper
Ilya Fomin
专家
This is an optimized and ready-to-use automated trading system. A market entry is performed at a certain time on a quiet market. When certain conditions are met, a trade is closed. As a rule, a profit is small. The EA features SL to manage losses. The EA is recommended for use on currency pairs and M5 timeframe. Before using on a live account, it is recommended to test the EA in the strategy tester in the terminal. The EA operation requires a broker with minimum spread and minimum or no commissi
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Levin1976g
19
Levin1976g 2026.07.05 14:33 
 

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Aliaksandr Bialko
183
来自开发人员的回复 Aliaksandr Bialko 2026.07.05 14:39
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Alex300dj
55
Alex300dj 2026.07.02 12:27 
 

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Aliaksandr Bialko
183
来自开发人员的回复 Aliaksandr Bialko 2026.07.02 19:07
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