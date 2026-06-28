PMT Expert GOLD MT4

PMT MQL5 Gold

交易者们，大家好！

我们是一支由专业交易者和开发者组成的团队。很高兴向您介绍集成在 PMT MQL5 Gold 中的核心算法。这套方案专为黄金交易设计，值得您认真了解。

◆ 专业黄金交易 EA ◆

PMT MQL5 Gold 是一款专为 XAU/USD / Gold、H1 周期开发的自动交易 Expert Advisor。它不是面向很多品种的通用机器人，而是交易逻辑、风险模型和测试都围绕黄金打造的系统。

适合需要清晰规则、受控风险、Stop Loss，并希望购买前自行验证的交易者。

✦ PMT 的核心思路 ✦

系统不会为了交易而交易。它等待合适条件，过滤多余入场，只在符合策略逻辑时执行。交易质量比数量更重要。

✓ 品种：XAU/USD / Gold

✓ 周期：H1

✓ 风格：自动算法交易

✓ 方法：纪律执行、过滤信号、控制风险

◆ 风险控制是核心 ◆

PMT MQL5 Gold 的重点是风险控制。

✓ 单笔风险最高限制为 1%

✓ 每笔交易都有 Stop Loss

✓ 不使用马丁格尔、网格或危险加仓

✓ 风险/收益逻辑约为 1:5

盈利交易有机会覆盖多笔亏损。回撤可能发生，但失控风险不应属于专业交易。

✦ 可验证的结果 ✦

PMT MQL5 Gold 已在 2015–2026 年长期历史周期中测试。项目资料包括连续测试、年度测试、HTML 测试报告和对照表。

请不要只相信宣传。下载 demo 版本，在自己的终端测试交易、利润、回撤和算法行为。

◆ 先测试，再决定 ◆

→ 下载 PMT MQL5 Gold demo

→ 在 XAU/USD H1 运行 Strategy Tester

→ 与我们的报告进行比较

→ 评估回撤、交易和逻辑

→ 再做出理性决定

✦ 主要特点 ✦

✓ 只专注 XAU/USD / Gold

✓ H1 周期

✓ 单笔风险最高 1%

✓ 每笔交易使用 Stop Loss

✓ 无网格、无马丁格尔、无危险摊平

✓ 2015–2026 长期测试

✓ 可通过 demo 自行验证

◆ 价格与价值 ◆

PMT MQL5 Gold 价格为每年 $777.99 或每月 $99.99。这是一项重要决定，因此我们建议先测试 demo。

我们认为，对于重视风险控制和长期方法的交易者，这款 EA 的实际价值高于标价。

✦ 买家奖励：PMT Indicator ✦

购买 PMT MQL5 Gold 后，您可在 EA 使用期间获得 PMT Indicator 作为奖励。该指标帮助您直观看到系统决策的市场环境。

获取奖励请联系 Telegram

◆ 支持与联系 ◆

您可以通过 MQL5 私信或 Telegram 联系我们。推荐 Telegram，回复更方便。

PMT MQL5 Gold 不是“神奇按钮”，而是为重视风险管理、清晰逻辑和可验证结果的交易者打造的专业黄金交易工具。

◆ 测试。评估。理性决定。◆