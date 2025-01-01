调用输入函数

在执行MQL5程序的过程中，客户端较早使用输入函数订阅。这意味着，如果服务器调用输入函数，在程序加载过程中，类似模块(ex5 or dll)就会装载，MQL5和DLL数据库通过调用模块执行。

不推荐使用模块的全部定义名称来加载，比如Drive:\Directory\FileName.Ext。MQL5数据库从terminal_dir\MQL5\Libraries文件夹中加载，如果数据库没有找到，客户端会尝试加载到terminal_dir\experts文件夹中。

系统数据库（DLL）通过操作系统规则加载，如果数据库已经加载完毕（例如，另外的EA交易，甚至是其他的客户端，并联在其中运行），然后到已经建立好的数据库中使用要求，否则，它会按如下顺序搜索：

如果DLL数据库使用另外的DLL工作，当没有第二个DLL时，第一个不能下载。

在EA交易（脚本，指标）下载后，所有EX5数据库模块的普通列表建立。通过使用加载的EA交易（脚本，指标）和列表数据库，之前加载过多次使用的EX5数据库模块是需要的，数据库使用EA交易（脚本，指标）中的 预定义变量 来调用。

输入数据库EX5在如下列表中搜寻：

目录，与建立的EA交易（脚本，指标）路径相关，输入EX5； 目录terminal_directory\MQL5\Libraries； 目录MQL5\Libraries在所有MT5客户端的共同目录中 (Common\MQL5\Libraries)。

函数 imported DLL在MQL5程序中一定要确定API窗口允许使用，为了确保同意，文本程序添加到C或者C++，使用关键字__stdcall,针对 Microsoft(r) 编译器，该协议具有如下特性：

访客（在我们系统中是MQL5程序）应该注意到函数调用的原型（从DLL中输入），为了适当结合参量堆积；

访客（在我们系统中是MQL5程序）以倒序方式将参量进行堆积，从右至左-在此命令中，输入函数从参量中传递；

参量通过值传递，除了通过引用明确传递（在我们这一排）；

通过阅读参量传递，输入函数独立清除堆积。

当描述输入函数的原型，可以使用默认参量。

如果类似数据库不能加载，或者DLL禁止使用，或者输入函数没找到-EA交易在分目录（子文件）发出消息“EA交易停止”来停止操作。EA交易在重启后会自动运行，在属性表格打开或者按下确认键之后，EA交易重启后重新编译。

传递参量

所有 简单型 参量通过值传递，除非明确表明通过引用传递，当字符串传递时，缓冲区的地址复制字符串传递，如果字符串通过引用传递，字符串缓冲区的地址不用复制就能从DLL传递输入函数。

结构包括动态数组，字符串，分类和其他复杂结构，和列举对象的静态或者动态数组，不能通过输入函数传递参量。

当传递数组到DLL，数据缓冲区开头的地址总是能传递（不考虑AS_SERIES标签）。在DLL中的函数与AS_SERIES标签无关，传递数组是不明确长度的静态数组，规定数组大小应使用额外参量。