运行MQL程序属性
为了获取当前运行的MQL5程序的信息，可以使用ENUM_MQL_INFO_INTEGER 和 ENUM_MQL_INFO_STRING常量。
|
标识符
|
描述
|
类型
|
MQL_HANDLES_USED
|
当前活动对象句柄的数量。这些包括动态（通过新值创建）和非动态对象、全局/局部变量或类成员。程序使用的句柄越多，它消耗的资源就越多
|
int
|
MQL_MEMORY_LIMIT
|
MQL5程序最大可能的动态内存数，MB计算
|
int
|
MQL_MEMORY_USED
|
MQL5程序使用的内存大小，MB计算
|
int
|
MQL_PROGRAM_TYPE
|
MQL5程序类型
|
MQL_DLLS_ALLOWED
|
允许为已生效的程序交易
|
bool
|
MQL_TRADE_ALLOWED
|
允许为已生效的程序交易
|
bool
|
MQL_SIGNALS_ALLOWED
|
允许为已生效的程序更改信号
|
bool
|
MQL_DEBUG
|
表示程序在调试模式下运行
|
bool
|
MQL_PROFILER
|
表示程序在代码分析模式下运行
|
bool
|
MQL_TESTER
|
表示程序在测试中运行
|
bool
|
MQL_FORWARD
|
表示程序在前向测试过程中运行
|
bool
|
MQL_OPTIMIZATION
|
表示程序在优化模式下运行
|
bool
|
MQL_VISUAL_MODE
|
表示程序在可视测试模式下运行
|
bool
|
MQL_FRAME_MODE
|
表示EA交易在收集优化结果框架模式下运行
|
bool
|
MQL_LICENSE_TYPE
|
EX5模块的许可证类型。许可证涉及EX5模块，从这里使用 MQLInfoInteger(MQL_LICENSE_TYPE)发出请求。
|
MQL_STARTED_FROM_CONFIG
|
如果脚本/EA是从配置文件的启动(StartUp)部分启动，则返回true。这意味着该脚本/EA已在启动程序端的配置文件中注册。
|
bool
|
标识符
|
描述
|
类型
|
MQL_PROGRAM_NAME
|
mql5已执行程序名称
|
string
|
MQL_PROGRAM_PATH
|
以执行系统路径
|
string
运行程序类型信息，使用ENUM_PROGRAM_TYPE 值
|
标识符
|
描述
|
PROGRAM_SCRIPT
|
脚本
|
PROGRAM_EXPERT
|
专家
|
PROGRAM_INDICATOR
|
指标
|
PROGRAM_SERVICE
|
服务
|
标识符
|
描述
|
LICENSE_FREE
|
免费无限使用版
|
LICENSE_DEMO
|
市场付费产品的试用版仅在策略测试中工作
|
LICENSE_FULL
|
购买的授权版允许至少5次激活。激活次数由卖家设定。卖家可以提高允许的激活次数
|
LICENSE_TIME
|
有期限限制的授权版
示例：
|
ENUM_PROGRAM_TYPE mql_program=(ENUM_PROGRAM_TYPE)MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE);