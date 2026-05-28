VirtualTradePad PRO SE — 适用于 MT4 和 MT5 的专业 MetaTrader 交易面板

🎛 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的 VirtualTradePad PRO SE 专业的 MetaTrader 交易控制中心，适用于手动交易、持仓管理、挂单、部分平仓、加仓/均价层级、ATM 规则、信号、策略测试器工作流程以及面向 MQL5 VPS 的运行场景。 VirtualTradePad PRO SE 是 VirtualTradePad 理念的下一代版本。它不仅是一个一键交易面板，更是一个基于图表的完整交易工作区，适合希望从一个专业界面控制整个交易流程的交易者。





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需要关于 MQL5 Market 购买、租用、更新或安装的帮助？

请阅读这份实用指南：Market mql5.com：如何购买、租用、更新和安装智能交易系统。













如果 MetaTrader 中的每一笔交易都可以从一个专业工作区控制，会怎样？ VirtualTradePad PRO SE 将多个交易模块整合到一个基于图表的界面中：手动交易、挂单、实时持仓信息、部分平仓、篮子利润/亏损控制、均价与顺势加仓层级、ATM 规则逻辑、信号监控、市场信息、策略测试器控制以及 MQL5 VPS 工作流程。 不同模块。一个连贯的交易流程。





🖥 POS — 手动交易控制 POS 选项卡是主要的手动交易工作区。它可以直接控制 BUY、SELL、Close、Reverse、Lock、Stop Loss、Take Profit、trailing、breakeven 以及持仓管理操作。





📌 POS 图表持仓管理 这个图表视图展示了 VirtualTradePad PRO SE 在开仓后如何直接在图表上工作。

交易者可以看到浮动持仓标题、分组显示的已平仓交易、可拖动的 Stop Loss 和 Take Profit 区域、部分平仓控制、breakeven、reverse、lock 以及单个持仓操作，而无需离开图表工作区。 核心思想很简单：交易者不只是点击面板上的按钮。

图表本身也成为工作流程的一部分。持仓标签、SL/TP 区域、部分平仓层级和快捷操作菜单，让当前交易局面更容易被视觉化理解。





🚀 什么是 VirtualTradePad PRO SE？

VirtualTradePad PRO SE 是适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的专业交易面板和交易管理工作区。它面向希望更快执行、更清晰控制持仓，并直接从图表以结构化方式管理交易的交易者。

标准 MetaTrader 终端功能强大，但主动交易经常需要大量点击、多个窗口、独立脚本和手动计算。VirtualTradePad PRO SE 将最重要的交易控制集中到一个可视化工作区中，从而减少这种分散操作。

该产品可以作为简单的手动交易面板使用，但其真正优势在于更完整的专业流程：持仓详情、挂单、部分退出、CLP 篮子逻辑、AVG 层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器分析以及面向 MQL5 VPS 的状态处理。

⚡ 手动交易 直接从图表开仓、平仓、反向、锁仓和保护交易。 📦 挂单 使用专用订单工作区准备 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit 订单。 🎯 交易管理 使用部分平仓、Close Profit、Close Loss、利润追踪和结构化篮子控制逻辑。 🧠 高级工作流程 使用 AVG 层级、ATM 规则、信号、INFO 监控、策略测试器和 VPS 工作流程。





⭐ PRO SE 的不同之处

它不仅是 BUY / SELL 面板。 它是一个多模块交易工作区。

它是一个多模块交易工作区。 它直接在图表上工作。 交易者可以在同一个位置看到市场和控制工具。

交易者可以在同一个位置看到市场和控制工具。 它支持结构化交易管理。 Partial close、CLP、AVG 和 ATM 有助于组织交易流程。

Partial close、CLP、AVG 和 ATM 有助于组织交易流程。 它适合测试。 策略测试器工具可在真实交易前帮助研究行为。

策略测试器工具可在真实交易前帮助研究行为。 它为 VPS 工作流程做好准备。 面板设计时考虑了稳定运行和状态连续性。

面板设计时考虑了稳定运行和状态连续性。 它包含实时信息。 持仓、敞口、风险和已平仓 P/L 信息帮助交易者理解当前上下文。

持仓、敞口、风险和已平仓 P/L 信息帮助交易者理解当前上下文。 它帮助减少重复操作。 很多常用操作可以直接从面板完成，无需不断打开标准终端窗口。

很多常用操作可以直接从面板完成，无需不断打开标准终端窗口。 它被设计成一个工作区。 目标不仅是速度，还包括可视性、控制力和更专业的流程。

目标不仅是速度，还包括可视性、控制力和更专业的流程。 它适合不同屏幕尺寸。 面板在小屏幕和大型 4K 工作区上都能保持实用。

面板在小屏幕和大型 4K 工作区上都能保持实用。 它提供学习路径。 用户可以从简单手动操作开始，再逐步学习 CLP、PART、AVG、ATM、SIG、Tester 和 VPS 工作流程。

重要： VirtualTradePad PRO SE 是交易管理工具。它不预测市场，也不保证盈利。所有高级功能在真实使用前都必须在演示账户或策略测试器中测试。





🧩 主要工作模块

面板被划分为逻辑模块。每个模块解决一个特定交易任务，但核心思想是所有模块作为一个交易环境共同工作。

模块 主要用途 典型应用 POS 手动市价交易和持仓控制。 BUY、SELL、Close、Reverse、Lock、SL/TP、trailing、breakeven。 Live Details 面板内部的紧凑终端式信息。 开仓持仓、挂单、浮动结果、虚拟水平、部分平仓数据。 ORD 挂单下单和订单规划。 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit、Sell Limit 和 Magic Target 逻辑。 CLP Close Profit、Close Loss 和 Profit Trailing。 按金额、点数或百分比进行篮子级平仓。 PART 部分平仓和分步骤退出管理。 使用层级和部分手数逐步退出持仓。 AVG 均价和顺势加仓层级规划。 预览未来层级并管理篮子保护。 ATM Advanced Trade Management 规则。 创建带条件和参数的规则化操作。 SIG 信号矩阵和提醒。 监控指标、时间周期、提醒和信号权限。 INFO 实时市场、敞口和风险概览。 点差、浮动结果、回撤、SL/TP 目标和已平仓 P/L。 Tester / VPS 测试和稳定环境工作流程。 可视化测试、Auto-Pause 事件和 MQL5 VPS 准备。





📌 POS — 手动交易控制

POS 选项卡是大多数用户首先应该学习的模块。它负责快速手动交易和直接持仓控制。交易者可以开仓、设置保护、平仓、反转敞口或锁定当前方向，而无需打开标准 MetaTrader 订单窗口。

这对于剥头皮交易、日内交易、快速手动执行，以及交易者希望在图表前直接看到所有主要控制项的场景非常有用。

控制项 功能 BUY / SELL 直接从图表开立市价持仓。 Close 根据当前面板逻辑关闭选定持仓。 Reverse 关闭当前敞口并打开相反方向。 Lock 创建反向敞口，用于平衡或对冲当前方向。 SL / TP 设置或管理 Stop Loss 和 Take Profit 数值。 TS / BE 当持仓进入盈利时使用 trailing stop 和 breakeven 逻辑。 Profit / Loss close 当工作流程需要时，仅关闭盈利或仅关闭亏损持仓。 快捷操作 使用面板快捷操作，避免重复执行标准终端手动操作。

首次启动时，建议在演示账户上使用较小固定手数测试 POS。这有助于确认经纪商允许所选手数、SL/TP 距离和执行类型。

图表侧 POS 工具

POS 工作区不仅限于主面板。当图表侧控制可见时，交易者可以直接在图表上处理持仓。当多个层级处于活动状态且交易者希望视觉化理解结构时，这尤其有用。

图表侧元素 用途 浮动持仓标题 在被管理持仓附近显示交易类型、手数、订单号、SL、TP、点数、百分比和当前浮动结果。 持仓快捷菜单 快速访问部分平仓按钮、Reverse、Lock、Clear SL、Clear TP 以及其他选定的持仓操作。 Take Profit 区域 显示 TP 目标区域、预期点数和估算结果，让交易者直接在图表上读取潜在结果。 Stop Loss 区域 显示风险区域、止损距离和估算亏损，使风险更容易被视觉化评估。 可拖动 SL / TP 水平 当启用可视化水平修改时，允许交易者在图表上移动保护水平。 部分平仓按钮 当所选持仓和经纪商手数规则允许时，可按预设百分比或固定手数快速部分平仓。 分组已平仓交易 以分组且易读的方式在图表上显示已平仓交易历史，特别适合可视化复盘。

这个可视化层是简单一键交易面板与专业交易管理工作区之间的关键区别之一。交易者可以在看到价格走势、水平和预期风险/收益背景的同时管理当前持仓。

📊 实时持仓终端 live details 区域就像面板内部的紧凑终端。它可以显示开仓持仓、挂单、对冲信息、浮动结果、点数、百分比结果、虚拟 SL/TP 数值、部分平仓信息和快捷持仓操作。





📊 Live Details — 面板内部的紧凑终端

PRO SE 最重要的部分之一是紧凑的实时信息区域。它帮助交易者无需切换到标准 MetaTrader 终端即可理解当前持仓状态。

面板可以显示持仓类型、手数、结果、点数、百分比、虚拟止损信息、部分平仓信息以及主动交易过程中有用的其他数值。

当交易者管理多个持仓或使用 CLP、PART、AVG、ATM 等模块时，这尤其重要。工作流程越复杂，清楚看到当前情况就越重要。

实时信息 帮助原因 开仓持仓和挂单 交易者无需离开图表即可看到当前有效敞口。 浮动结果 持仓仍然打开时即可监控利润/亏损。 虚拟 SL/TP 信息 当启用虚拟保护且不使用经纪商端隐藏水平时非常有用。 部分平仓信息 帮助理解正在管理哪个持仓或哪个层级。 持仓快捷操作 允许更快地与选定持仓或一组交易互动。





📦 ORD — 挂单和 Magic Target

ORD 选项卡面向偏好计划入场的交易者。交易者可以不立即开立市价持仓，而是在技术水平、突破区域或回调区域附近准备挂单。

ORD 可用于 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 和 Sell Limit 订单。它也支持通过 Magic Target 逻辑进行图表规划。

📦 ORD 选项卡 — 挂单工作区 ORD 用于挂单放置、订单距离、手数、SL/TP 和订单控制工作流程。





🎯 Magic Target 和图表规划 Magic Target 可帮助在下单前在图表上可视化规划入场、Stop Loss 和 Take Profit。





ORD 工作流程 重要原因 准备挂单类型 交易者可以根据交易思路选择 Buy Stop、Sell Stop、Buy Limit 或 Sell Limit。 设置距离、手数、SL 和 TP 订单可以在放置前以受控的交易量和保护进行准备。 使用图表规划 Magic Target 让订单规划更直观、更容易理解。 下单前确认 交易者可以在执行前查看水平位置。 测试挂单规则 经纪商的 stop level、freeze level 和执行限制可能影响订单放置。





💰 CLP — Close Profit、Close Loss 和 Profit Trailing

CLP 模块是 VirtualTradePad PRO SE 最强大的部分之一。它用于篮子级管理。交易者不必手动关闭单个持仓，而可以为选定持仓定义总利润、总亏损或追踪利润条件。

CLP 可作为虚拟篮子 Take Profit 或虚拟篮子 Stop Loss 使用。当多个持仓属于同一个交易思路时，它也可以帮助管理一组交易。

💰 CLP — 篮子利润和亏损控制 CLP 可以按总利润、总亏损或追踪利润条件，以金额、点数或百分比关闭持仓。





CLP 模式 用途 Close Profit 当达到设置的盈利目标时关闭选定持仓。 Close Loss 当达到设置的亏损限制时关闭选定持仓。 Profit Trailing 当累计浮动利润达到设置水平后保护该利润。 分别管理 BUY / SELL 在需要时独立管理多头和空头敞口。 当前品种 / 全部品种 选择参与计算的持仓范围。 货币 / 点数 / 百分比 使用符合自己交易流程的计算方法。

CLP 警告：该模块可以一次关闭多个持仓。在真实账户使用前，请在安全环境中测试作用范围、品种过滤器、Magic 过滤器和所选计算模式。





更多关于 CLP 逻辑： PRO SE 版本包含自己的品种选择工作流程，但按总利润/亏损和追踪利润平仓的核心理念可在这里了解：CloseIfProfitorLoss with Trailing — 使用总利润/亏损和 trailing stop 平仓。





✂ PART — 部分平仓管理器

PART 模块适用于不想在一个价格关闭整个持仓的交易者。它允许交易者使用部分平仓层级创建结构化退出计划。

当交易者希望锁定部分结果、逐步降低敞口，或在第一个目标达到后保留较小剩余持仓时，这非常有用。

✂ PART — 图表上的部分平仓层级 PART 可以直接在图表上显示并管理部分 TP/SL 层级。它有助于为每个持仓构建结构化退出计划。





PART 理念 实际意义 分步骤平仓 持仓不必在一个价格全部关闭。 降低敞口 可以关闭部分交易量，而剩余部分继续留在市场中。 图表可视化 层级可以显示在图表上，让退出计划更容易理解。 基于持仓的控制 部分层级可以连接到实际持仓管理流程。 经纪商手数规则 最小手数和手数步长必须允许部分平仓交易量。

部分平仓最重要的因素是交易量。如果经纪商的最小手数或手数步长不允许所请求的部分交易量，则操作无法按预期执行。因此，部分平仓应始终在后续将使用的同一经纪商和同一品种条件下进行测试。





相关部分平仓工具： 如果你需要一款专注于智能部分平仓的独立工具，请查看：智能部分平仓工具。在 PRO SE 中，部分平仓已集成到完整面板工作流程中。





📈 AVG — 均价和顺势加仓层级

AVG 模块用于额外入场工作流程。

它可以在触发前直接在图表上显示计划中的均价或顺势加仓层级。

这很重要，因为额外入场可能会迅速增加敞口。

AVG 不是玩具。必须谨慎配置，并使用保守手数进行测试。

但在负责任使用的情况下，可视化层级规划可以帮助交易者在自动入场之前理解未来网格结构。

📈 AVG 篮子保护 AVG 可以配合平均篮子 Stop Loss、平均 Take Profit、平均 trailing stop、AddLot 和层级控制逻辑工作。





📍 图表上的 AVG 层级 层级可以直接绘制在图表上，使交易者在触发前看到未来的均价或顺势加仓入场。





AVG 组件 含义 Against mode 当价格向当前敞口相反方向移动时，可使用额外层级。 Trend mode 可以沿市场运动方向计划额外入场。 Lot multiplier 定义下一层级手数如何从首个持仓手数进行缩放。 AddLot 在配置时向自动层级添加固定额外交易量。 Level distance 定义下一层级相对于当前价格或篮子逻辑的位置。 Avg SL / Avg TP / Avg TS 可以从平均价格管理篮子保护。

AVG 风险警告： 均价和顺势加仓逻辑可能快速增加敞口。真实使用前，请始终在策略测试器或演示账户中测试层级距离、手数倍数、AddLot 和平均价格保护。









🧠 ATM — Advanced Trade Management 规则

ATM 是一个基于规则的管理模块。它帮助准备结构化交易操作，而不是对每个事件都手动反应。一个规则通常由操作、条件和详细参数组成。

理念很简单：先定义规则应该做什么，再定义什么时候允许触发，最后在运行前检查最终规则。

🧠 ATM 交易工作流程 ATM 帮助将操作、条件和细节组合成结构化的半自动交易管理工作流程。





1️⃣ ATM Step 1 — 选择操作 步骤 1 定义规则应该做什么：开仓、平仓、修改、保护或管理交易。





2️⃣ ATM Step 2 — 条件 步骤 2 定义什么时候允许所选操作触发。条件有助于防止失控执行。





4️⃣ ATM Step 4 — 检查并运行 步骤 4 在激活前提供最终规则检查。交易者在这里确认规则是否符合预期逻辑。





▶ ATM 规则执行面板 Run Rules 视图帮助监控活动 ATM 规则、状态和执行逻辑。





ATM 步骤 回答的问题 Action 规则应该做什么？ Condition 什么时候允许规则触发？ Details 应使用哪个品种、方向、交易量、价格、时间或数值？ Review 运行前最终逻辑是否正确？

ATM 应该一次测试一个规则。当同时启用太多规则时，会更难理解是哪条规则触发了交易操作。





📡 SIG — 自定义信号集

SIG 模块被设计为信号监控和提醒工作区。它可以将多个指标来源和时间周期组合到一个矩阵视图中。

信号可用于决策辅助、提醒和市场背景分析。它们不应被视为保证性预测，也不能替代风险管理。

📡 SIG — 信号管理器 SIG 可以从一个紧凑工作区监控多个信号源、时间周期和指标。





在一个矩阵中监控多个信号来源。

使用选定时间周期和指标组。

当配置条件出现时启用提醒或推送通知。

在连接到任何交易权限之前先研究信号方向。

在启用自动行为前，从可视化监控开始。









ℹ INFO — 市场和风险概览

INFO 选项卡在交易者做出交易管理决策前提供更广的上下文。

它可以显示市场状态、点差、敞口、浮动结果、回撤、SL/TP 目标、类似 prop firm 的风险状态以及已平仓 P/L 信息。

这在使用篮子平仓、部分退出、AVG 或 ATM 规则之前尤其有用。交易者在改变敞口前必须理解当前状态。

ℹ INFO — 市场和风险概览 INFO 显示重要交易背景，例如点差、敞口、浮动结果、回撤、SL/TP 目标和已平仓 P/L 统计。





INFO 区域 重要原因 市场状态和点差 帮助判断当前交易条件是否正常。 浮动结果和回撤 显示当前风险和账户压力。 SL/TP 目标信息 帮助了解账户距离重要保护水平有多近。 类似 prop firm 的风险控制 帮助监控已配置限制和交易状态。 已平仓 P/L 统计 帮助回顾近期交易表现。

需要更深入的账户统计？

INFO 选项卡在 VirtualTradePad PRO SE 内部直接提供快速实时上下文。如果你还需要单独的专业报表工具，用于更深入的账户分析、图表和现代交易统计，请查看：Extra Report Pad — 用于分析交易账户的专业解决方案。





🧪 策略测试器控制

VirtualTradePad PRO SE 不仅在真实交易中有用，也适用于可视化测试。策略测试器是研究面板行为、模块交互和规则逻辑的最安全场所，适合在真实账户使用复杂工作流程前进行验证。

测试器控制有助于分析持仓打开、关闭、修改或新柱出现时发生了什么。这对于 ATM、AVG、PART 和信号相关测试尤其有用。

🧪 策略测试器控制 策略测试器工作区可帮助测试手动操作、自动化、部分平仓、AVG 层级、ATM 规则和 Auto-Pause 事件。





Auto-Pause 按钮 用途 AP Open 当持仓或订单打开时暂停。 AP Close 当持仓或订单关闭时暂停。 AP Modify 当 SL、TP、订单或持仓数据发生变化时暂停。 AP Bar 当新柱完成时暂停。

良好的策略测试器工作流程不仅关注最终结果，也关注理解每一次交易操作为何发生。









☁ MQL5 VPS 工作流程

当面板在迁移前正确配置时，VirtualTradePad PRO SE 已为稳定的 MQL5 VPS 运行做好准备。当交易者使用虚拟水平、监控、篮子控制或需要终端持续运行的规则化工作流程时，VPS 使用尤其重要。

☁ MQL5 VPS 工作流程 VPS 工作流程有助于在配置、测试、保存预设和迁移后保持交易环境稳定。





首先在本地配置面板。 在演示账户或策略测试器中测试重要设置。 保存稳定预设。 将终端环境迁移到 MQL5 VPS。 检查日志并确认预期状态已正确恢复。









🛠 安装和首次启动

安装过程符合 MQL5 Market 产品的标准流程，但专业交易面板应谨慎启动。首次启动的目标不是启用所有模块，而是确认产品已正确安装、交易权限已启用、经纪商允许所选手数，并且基本交易操作按预期工作。

演示版本：在真实账户工作前，你可以直接从 Expforex 网站下载演示版：下载 VirtualTradePad PRO SE 演示版。





步骤 操作 重要原因 1 打开 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5。 使用与产品版本匹配的终端版本。 2 在终端中登录你的 MQL5 账户。 Market 产品需要正确的账户授权。 3 从 Market 安装正确的 VirtualTradePad PRO SE 版本。 MT4 和 MT5 版本是独立产品。 4 打开演示账户并选择一个品种图表。 首次测试应安全且可控。 5 将智能交易系统加载到图表上。 面板在所加载的图表上工作。 6 启用 Algo Trading / AutoTrading。 交易操作需要终端权限。 7 在智能交易系统属性中允许自动交易。 EA 必须被允许开仓、平仓和修改交易。 8 设置较小固定手数。 测试不应产生不必要风险。 9 测试 BUY、SELL、Close、SL 和 TP。 这会确认基本交易流程。 10 如果出现问题，请打开 Experts 和 Journal 选项卡。 大多数终端和经纪商错误都会显示在日志中。

首次测试成功后，再逐步继续测试挂单、CLP、PART、AVG、ATM 和 SIG。如果某个功能未按预期工作，不要启用更多模块。请先阅读日志并理解当前问题。

















🆚 PRO SE 与 Classic VirtualTradePad 对比

Classic VirtualTradePad 仍然适合作为更轻量的手动交易面板。VirtualTradePad PRO SE 则是更高级的工作区，适合需要更深层控制、更多模块和更结构化管理系统的交易者。

Classic VirtualTradePad VirtualTradePad PRO SE 轻量级手动交易面板。 专业的多模块 MetaTrader 工作区。 核心市价和挂单控制。 POS、ORD、CLP、PART、AVG、ATM、SIG、INFO、策略测试器和 VPS 工作流程。 适合更简单的手动交易。 为高级交易管理和结构化工作流程控制而构建。 价格更低，入门更简单。 高级版本，功能更深入，并提供完整文档。





🌐 谁适合使用这个产品？

希望从图表获得更快控制的手动交易者。

需要快速执行的剥头皮和日内交易者。

使用挂单和可视化层级规划的交易者。

管理多个持仓或多个篮子的用户。

需要部分平仓和结构化退出的交易者。

使用均价或顺势加仓逻辑，并希望看到未来层级的用户。

希望在策略测试器中测试交易管理思路的交易者。

希望使用严肃 MetaTrader 工作区，而不是多个分散工具的用户。

希望在做出下一步决策前理解持仓状态的交易者。

希望在一个地方完成执行、监控、保护和测试的用户。





如果你更喜欢完全自动交易，而不是手动面板工作：

VirtualTradePad PRO SE 主要是一个专业控制和管理工作区。如果你需要一个独立的完全自动智能交易系统概念，也可以查看：完全自动智能交易系统解决方案。





⚠ 风险警告

交易 Forex 和 CFD 涉及风险。 VirtualTradePad PRO SE 是专业的交易和交易管理工具，并不是盈利保证。 一键交易、键盘交易、篮子平仓、部分平仓、均价、ATM 规则、信号、虚拟水平和 VPS 工作流程都必须在真实使用前进行测试。请始终使用合理手数和负责任的风险管理。 只有当交易者理解每个活动规则或功能被允许执行什么操作时，才应启用高级模块。





🔗 有用链接





❓ 实用 FAQ

问题 答案 我可以只将 PRO SE 用于手动交易吗？ 可以。你可以只使用 POS 和 ORD 作为手动交易面板，并在需要之前忽略高级模块。 我应该立即从 AVG 或 ATM 开始吗？ 不建议。请先测试 POS、ORD、CLP 和 PART。理解基本工作流程后再测试 AVG 和 ATM。 CLP 可以关闭多个持仓吗？ 可以。因此必须仔细检查品种范围、Magic 过滤器和计算方法。 部分平仓可能失败吗？ 可能。如果经纪商的最小手数或手数步长不允许所请求的部分交易量，就可能无法执行。 SIG 是预测系统吗？ 不是。信号是决策辅助信息和提醒。它们不应替代风险管理或交易者自己的分析。 为什么要使用策略测试器？ 测试器可以在真实账户使用前帮助你理解规则、层级和操作的行为。 虚拟水平需要终端保持运行吗？ 需要。虚拟逻辑由智能交易系统监控，因此终端、图表或 VPS 环境必须保持活动。





🧭 建议工作流程模板

模板 模块 说明 简单手动控制 POS + INFO 使用 BUY/SELL、SL/TP、Close 和实时信息。这是最安全的起始模式。 计划挂单入场 ORD + Magic Target 从图表水平准备带有预设 SL 和 TP 的挂单。 篮子利润保护 CLP + INFO 按总利润、亏损或追踪利润管理一组持仓。 结构化退出 PART + POS 在不同层级关闭部分交易量，并保持剩余持仓继续运行。 均价研究 AVG + Strategy Tester 绘制计划层级，检查未来敞口，并测试从平均价格进行保护。 规则自动化研究 ATM + Strategy Tester 创建一条规则，定义条件，检查并测试精确行为。 信号监控 SIG + INFO 监控指标和时间周期上下文，先使用提醒，再决定是否启用权限。 长期控制 VPS + CLP + virtual levels 本地配置、测试、迁移，并确认 VPS 环境按预期工作。





🏁 最后说明

VirtualTradePad PRO SE 为希望直接在图表上拥有严肃 MetaTrader 工作区的交易者而创建。它将执行、可视性、保护、分析、测试和结构化交易管理结合在一个产品中。

产品最强大的地方不只是能够快速开仓或平仓。真正价值在于连贯工作流程：交易者可以查看持仓、规划订单、管理部分退出、控制篮子、预览 AVG 层级、构建 ATM 规则、监控信号、检查风险信息、在策略测试器中测试，并为 VPS 运行准备设置。

请谨慎使用，测试每个重要功能，并逐步建立自己的交易流程。

🚀 从 VirtualTradePad PRO SE 开始 打开产品页面，阅读完整文档，下载演示版本，在 MetaTrader 中测试面板，并判断 PRO SE 工作流程是否适合你的交易风格。





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