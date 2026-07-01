AB Universal Grid. 订单网格的补偿性拖尾

AB Universal Grid:
For MT5: https://www.mql5.com/zh/market/product/145321
For MT4: https://www.mql5.com/zh/market/product/147482
介绍
网格交易虽然有效，但存在一个问题。当网格拉长时，市场交易量会变得巨大，平均盈亏平衡点也会远离价格。虽然有些仓位可以盈利，但你却害怕价格反转，因为回调可能会抹去你积累的所有利润，甚至更糟，导致亏损。
这正是补偿性追踪止损（CTS）的作用。
- TSG——简单的网格追踪停止（从总盈亏平衡点开始）
- CTS——补偿性追踪止损（一组亏损头寸）
- VCTS — 虚拟补偿式拖曳止动装置（可细分为最小切片）
我们走吧。
TSG——用于电网的简单拖曳式停止装置
- 当价格走势与网格线相反时，保护您的整体仓位。如果价格反转，您的止损单将被触发，锁定您的收益。
- 如果价格朝着我们的网格线移动，止损位也随之移动。价格移动的幅度越大，止损位应该移动得越高。这样可以让你赚取更多点数。
例子：
您持有 5 个多头头寸。总盈亏平衡点为 1.1040。您设置了 30 个点的追踪止损。止损位在 1.1070。
价格上涨至 1.1100——止损位下调至 1.1070。价格上涨至 1.1120——止损位下调至 1.1090。
如果交易方向反转，所有5个仓位都将在止损位平仓。结果将接近于零或略有盈利。
CTS——电网补偿性尾随停止
- 回滚过程中，我们不会损失盈利订单的利润。我们将用这些利润来弥补问题最多、最不盈利的订单造成的损失。
- 市场上剩余的交易量较小（剩余的、更接近价格且无利可图的头寸）。
- 似乎有剩余资金可用于进一步行动。
- 还有少量利润。
- 主要目标是用盈利的订单来弥补尽可能多的亏损订单（从最棘手的订单开始）。
- 第二个目标是获取利润（额外积分）。
CTS操作示例：
网格：3 个盈利仓位，2 个亏损仓位。当前价格为 1.1070。亏损仓位：#4（1.1060，更接近价格）和 #5（1.1080，距离价格较远）。
第一步：分组：3只盈利股票 + 5号股票（亏损最严重）。盈亏平衡点：1.1030。止损点：1.1060。价格上涨。
步骤 2：价格进一步上涨。CTS 发现可以添加第二个亏损订单（#4），于是执行了该操作。盈亏平衡点重新计算为 1.1045。止损位移至 1.1075（距离当前价格更远）。但现在两个亏损订单都得到了保护。
第三步：价格反转。止损单在 1.1075 触发。三笔盈利交易平仓，两笔亏损交易也平仓。最终结果是小幅盈利或亏损。
VCTS——虚拟补偿式追踪止损
- 我们采取所有盈利策略
- 我们从最不盈利的仓位（问题最多的仓位）增加一个虚拟份额（0.01 手）。
- 我们计算该组的盈亏平衡点。
- 经纪人看不到止损单。
- 您可以保护任何体积的文件，即使是最小的文件。
- 如果连接断开，保护功能将无法工作。
- 终端需要持续运行（当顾问运行时，这是必然的）。
- 从最低阈值开始跟踪（盈亏平衡点非常接近）
- 非常平稳地增加受保护损失额
- 不要等到价格达到“大幅”盈亏平衡点且成交量很高才出手。
VCTS示例：
亏损0.50手。最小止损点为0.01手。
步骤 1. 分组：3 个盈利仓位 + 1 个止损位（止损点距离亏损最严重的仓位 0.01）。盈亏平衡点几乎与盈利仓位的水平相当。价格迅速触及该止损位。追踪止损生效。
第二步：价格上涨。我们进行第二、第三和第四次削减。盈亏平衡点逐渐移动，但仍然很接近。
步骤 3：价格上涨了 100 点。该组目前包含 30 个止损点（0.30 手）。剩余的亏损头寸为 0.20 手。
第四步：反转。虚拟止损被触发。部分平仓：3个盈利仓位完全平仓，加上亏损仓位的0.30手。剩余的0.20手仍留在市场中。
随着下一次上涨，你将再次开始组建一个团队——这次是用剩下的 0.20 个单位。
该循环会一直重复，直到亏损的仓位完全平仓为止。
三种方法的比较
|标准
|TSG（简单版）
|腕管综合征（补偿性）
|VCTS（虚拟）
|该组包含哪些内容？
|沿该方向的所有位置
|所有盈利头寸 + N 个亏损头寸（全部）
|所有盈利部分 + N 份（每份 0.01）
|我们最初的亏损水平是多少？
|—
|从最远的地方（有问题的）
|从最远的地方（有问题的）
|集团盈亏平衡点
|远（平均而言）
|更接近价格
|价格非常接近
|止损型
|真实的
|真实的
|虚拟的
|我可以平掉部分亏损的仓位吗？
|❌否
|❌否
|✅ 是的（按片）
|防止连接故障
|✅吃
|✅吃
|❌否
|经纪人可以看到止损单。
|✅ 是的
|✅是的
|❌否
虚拟止损 (VCTS) 适用于亏损头寸远大于盈利头寸的复杂情况，或者需要以最小阈值尽快启动追踪止损的情况。缺点是虚拟止损需要终端持续运行。
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结论
祝你好运，财源滚滚！