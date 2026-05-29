TradeAssist Risk Panel MT5：应用程序说明

TradeAssist Risk Panel MT5 v2.0 使用指南

产品：TradeAssist Risk Panel MT5

版本：v2.0

平台： MetaTrader 5

产品页：https://www.mql5.com/zh/market/product/176745

免费试用：产品页「免费模拟」按钮下载 demo —— 购买前可在策略测试器中体验全部功能。

问题反馈：产品页评论区留言。

TradeAssist Risk Panel MT5 是一款 MetaTrader 5 手动交易辅助工具。它不提供交易信号，不预测行情方向，也不替你决定买卖。交易决策由交易者做出，TradeAssist 负责帮你完成下单执行、风险计算和持仓管理。

主要功能总览

风险管理

按风险金额 + SL 距离自动计算手数。

8 种风险计算模式：固定金额 $、%余额、%净值、%可用保证金、%自定义基数、%前日/前周/前月余额 —— 另有固定手动手数模式。

TP 按盈亏比（RR）放置；SL/TP 支持固定点数、精确价格、或最近 N 根 K 线高低点（Bars 法）。

下单前实时预览手数、金额风险和盈亏比。

点差过滤：点差过大时禁止下新单。

盈利/亏损阈值：总盈亏达到设定值时自动全部平仓。

持仓与订单管理

市价单、Limit / Stop 挂单，以及 Buy / Sell Stop Limit。

按方向/盈利/亏损/全部批量平仓，按类型批量删除挂单。

多级分批平仓：每笔持仓 TP 侧、SL 侧各最多 10 级，3 种手数算法、6 种定价算法，支持动态级。

6 种移动止损变体：经典点数、Fractals 分形、MA 均线、Parabolic SAR、ATR、前一根 K 线高低点。

自动保本：4 种触发单位 + 点差+佣金偏移，另有一键手动保本。

挂单跟踪：Limit / Stop 挂单跟随价格移动。

隐藏止损止盈（Hide SL TP）：EA 内部虚拟监控，券商不可见。

所有自动化均可按单笔 / 当前品种 / 全部持仓应用，新开仓自动继承模板。

设置预设（Presets）：整套配置保存、加载、切换。

图形与面板功能

可拖动的 Entry / SL / TP 图表线，实时标签 + 绿/红盈亏色区。

每笔持仓和挂单都有订单线，图表上自带「...」管理菜单。

每个交易动作前的图表内确认浮层。

双排 8 页面板：Trade / Close / Set / Info + In parts / Trailing / BE+ / Notify。

浅色/深色主题、HiDPI 高分屏适配、面板宽度和字号可调、中英文界面。

品种切换器（排序下拉）、点差显示、K 线收盘倒计时 / 服务器时间。

微信 + Telegram 订单/持仓事件推送通知。

v2.0 新特性

v2.0 相对 v1.x 是一次大版本升级：

全新 双排 8 页 布局： Trade / Close / Set / Info + In parts / Trailing / BE+ / Notify 。

布局： + 。 8 种风险计算模式 ：固定金额 $、%余额、%净值、%可用保证金、%自定义、%前日/前周/前月余额，另有手动手数模式。

：固定金额 $、%余额、%净值、%可用保证金、%自定义、%前日/前周/前月余额，另有手动手数模式。 新增 Buy / Sell Stop Limit 挂单。

挂单。 Close 页 ：一键批量平仓、批量删挂单，带实时盈亏统计，以及总盈利/总亏损阈值自动全平。

：一键批量平仓、批量删挂单，带实时盈亏统计，以及总盈利/总亏损阈值自动全平。 设置预设（Presets） ：整套面板配置可保存、加载、切换。

：整套面板配置可保存、加载、切换。 Bars 法 SL/TP 线 ：默认 SL/TP 取最近 N 根 K 线的最高/最低价。

：默认 SL/TP 取最近 N 根 K 线的最高/最低价。 Trailing 页 ：6 种移动止损变体（经典点数、Fractals 分形、MA 均线、Parabolic SAR、ATR、前一根 K 线高低点），可按单笔 / 当前品种 / 全部持仓应用。

：6 种移动止损变体（经典点数、Fractals 分形、MA 均线、Parabolic SAR、ATR、前一根 K 线高低点），可按单笔 / 当前品种 / 全部持仓应用。 BE+ 页 ：自动保本（4 种触发单位）、点差+佣金偏移、挂单跟踪（Trailing Order Limit/Stop）、隐藏止损止盈（Hide SL TP）。

：自动保本（4 种触发单位）、点差+佣金偏移、挂单跟踪（Trailing Order Limit/Stop）、隐藏止损止盈（Hide SL TP）。 In parts 页 ：多级分批平仓 —— 每笔持仓 TP 侧、SL 侧各最多 10 级，3 种手数算法、6 种定价算法，支持动态级。

：多级分批平仓 —— 每笔持仓 TP 侧、SL 侧各最多 10 级，3 种手数算法、6 种定价算法，支持动态级。 订单线「...」菜单 ：在图表上直接管理每笔持仓/挂单（平仓、反手、保本、隐藏止损、按 % 部分平仓、改单、备注，并可一键跳转 Trailing / Break even / Partial Close 页）。

：在图表上直接管理每笔持仓/挂单（平仓、反手、保本、隐藏止损、按 % 部分平仓、改单、备注，并可一键跳转 Trailing / Break even / Partial Close 页）。 浅色/深色主题、HiDPI 高分屏适配、图表内确认浮层、微信 + Telegram 通知。

管理范围与 Magic Number

TradeAssist 使用 Expert ID（输入参数 InpExpertID ，默认 260508 ），并据此为每个品种派生独立的 magic number。默认情况下面板只管理：

当前图表品种 上的持仓和挂单；

上的持仓和挂单； 且是 TradeAssist 自己开的（magic number 匹配）。

手动开的仓和其它 EA 的仓默认不管，除非你开启 InpManageManualPositions 、Close 页的 ID all 复选框、或 Set 页的 Manage all symbols（见下文）。

推荐用法：一个品种一张图，只挂一个 TradeAssist 实例，不要在同一品种上挂两个实例。

Trade 页（下单）





品种选择器 — 显示当前图表品种。点击弹出可滚动、按字母排序的品种列表，不离开面板即可切换图表品种。 上/下一个品种箭头 — < 、 > 按钮按市场报价列表逐个切换品种。 点差 — 当前品种点差（点）。示例： Sp 9 。 K 线倒计时 / 服务器时间 — 默认显示当前 K 线距收线的剩余时间；点击按钮可切换为交易服务器时间。示例： 29:34 。 风险值输入框 — 本次交易愿意承担的风险。含义随所选风险模式变化（见「风险模式」）： $ 模式下是金额， % 模式下是百分比。手动（Manual）模式下该框只读，显示手动手数对应的预估风险。左侧标签始终显示当前风险模式（图中为 Manual ）。 Lot calc ON/OFF — 自动手数计算开关。 Lot calc ON ：手数由风险值(5)和 SL 距离(11)自动算出； Lot calc OFF ：使用固定手数(7)。 手动手数框 — Lot calc OFF 时使用的固定手数。示例： 0.20 。 RR 按钮 — 盈亏比模式开关。开启后 TP 自动按 SL 距离 × RR 放置。 RR 值 — 盈亏比。示例： 2.00 表示 TP 距离是 SL 距离的 2 倍。 Entry 输入框 — 挂单入场位。点数模式下为距当前市价的点数，价格模式下为绝对价格。仅凭此框即可挂单，无需开图表线。 SL 框 — 止损。点数或价格取决于模式(13)。 0 = 不设止损。 TP 框 — 止盈。点数或价格取决于模式(13)。 0 = 不设止盈。 Points / Price 模式切换 — Entry / SL / TP 三框在「点数距离」与「绝对价格」之间切换，按钮文字显示当前模式。 Lines ON/OFF — 显示/隐藏可拖动的 Entry / SL / TP 图表线（见「Entry / SL / TP 图表线」）。开线时按线的位置下单。 Comment 框 — 新订单的备注。默认： TradeAssist 。 BUY — 按计算（或手动）手数、SL、TP 市价买入。开线且入场线被拖离市价时，该按钮自动转为在线位挂 Limit / Stop 单。 SELL — 同(16)，卖出方向。 B.Limit — 在 Entry 位(10)挂 Buy Limit。 B.Stop — 在 Entry 位挂 Buy Stop。 S.Limit — 在 Entry 位挂 Sell Limit。 S.Stop — 在 Entry 位挂 Sell Stop。 B.StopLmt — 挂 Buy Stop Limit：Entry 位为触发价，触发后在 触发价 − 限价偏移(25) 处挂 Buy Limit。 S.StopLmt — 挂 Sell Stop Limit：Entry 位触发，之后在 触发价 + 限价偏移 处挂 Sell Limit。 限价偏移标签 — 属于 Stop Limit 挂单(22)(23)。 限价偏移值 — 触发价与限价之间的距离（点）。示例： 50 pts。 状态栏 — 显示面板状态、计算结果和错误信息。示例： OK Risk preview ready 。

风险模式

当前风险模式在 Set 页（Risk calc）选择，并显示在 Trade 页风险值框旁。模式如下：

Manual（手动） — 不做风险计算，直接用固定手数下单（Trade 页 Lot calc OFF ）。 $ 固定金额 — 风险值为金额。示例：风险 100.00 USD 、SL 300 点 → 手数按「打到止损约亏 100 USD」计算。 % 余额 — 按当前账户余额的百分比。 % 净值 — 按当前净值的百分比。 % 可用保证金 — 按可用保证金的百分比。 % 自定义 — 按你在 Set 页 % Custom base 里设定的固定基数的百分比。适合按初始账户规模控制风险的自营/考核账户规则。 % 前日余额 — 按上一交易日开始时余额的百分比。 % 前周余额 — 按上一周开始时余额的百分比。 % 前月余额 — 按上一月开始时余额的百分比。

模式 7–9 在整个周期内风险基数保持不变（不随当日余额波动），是常见的考核账户（funded account）要求。

Close 页（批量平仓）





表格各列为对应分组的实时统计：Profit（浮动盈亏）、%（占余额百分比）、Total（笔数）。所有按钮都遵循范围复选框(16)(17)，执行前弹确认。

Close Buy — 平掉范围内全部买单持仓。 Close Sell — 平掉范围内全部卖单持仓。 Close Profit — 平掉当前盈利的持仓。 Close Loss — 平掉当前亏损的持仓。 Close All — 平掉范围内全部持仓。 Del B.Stop — 删除全部 Buy Stop 挂单。每行右侧数字是该类挂单的实时数量。 Del B.Limit — 删除全部 Buy Limit 挂单。 Del S.Stop — 删除全部 Sell Stop 挂单。 Del S.Limit — 删除全部 Sell Limit 挂单。 Del Stop — 删除全部 Stop 挂单（买+卖）。 Del Limit — 删除全部 Limit 挂单（买+卖）。 Del B.StopL — 删除全部 Buy Stop Limit 挂单。 Del S.StopL — 删除全部 Sell Stop Limit 挂单。 Delete All — 删除范围内全部挂单。 挂单总数 — 范围内挂单的总数量。 [ ] Symbols all — 勾选后，平仓/删单按钮和统计覆盖所有品种，不再只限当前图表品种。 [ ] ID all — 勾选后，包含任意 Expert ID 的持仓和挂单（含手动单和其它 EA 的单）。请谨慎使用。 [ ] Profit >= — 自动保护：范围内总浮盈达到该值时，面板自动平掉范围内全部持仓。示例： Profit>= 500.00 。 [ ] Loss >= — 同理针对总亏损：总浮亏达到该值时全平。

Set 页（设置）





Preset 名称框 — 当前设置预设的名称。预设保存整套面板配置（风险设置、订单过滤、Trailing / BE+ / In parts 模板等）。 Next > — 在已保存的预设之间循环切换。 Save — 将当前面板配置以(1)的名称保存。 Delete — 删除(1)所示的预设。 Load — 加载(1)所示的预设并应用到面板。 Risk calc — 风险计算模式下拉： $ 固定金额 、 % 余额 、 % 净值 、 % 可用保证金 、 % 自定义 、 % 前日余额 、 % 前周余额 、 % 前月余额 （见「风险模式」）。Trade 页 Lot calc 关闭时此处显示 Manual 。 % Custom base — % 自定义 模式使用的固定基数。示例： 1000.00 。 [X] Max spread pts — 点差过滤。开启后，当前点差超过该值（点）时禁止下新单。示例： 30 。 [X] SL Line (Bars) — SL 的 Bars 法。开启后，SL 线/默认 SL 取最近 Period 根 K 线的最低价（买）或最高价（卖），再加 Indent 点的余量 —— 取代固定点数。 [X] TP Line (Bars) — TP 线同理：最近 Period 根 K 线的极值 ± Indent 。 [X] Manage all symbols — 勾选后，自动化引擎（BE+、Trailing、In parts）管理所有品种上符合条件的持仓，不再只限当前图表品种。

Info 页（信息）





Account — 账户总览：余额、净值、保证金、可用保证金、浮动盈亏、Margin Call / Stop Out 水平、账户类型（Demo/Real）、杠杆、交易权限、保证金模式（Hedging/Netting）。 Statistics — 账户/面板的交易统计（已平仓交易汇总）。 Symbol — 当前品种的合约规格：小数位、tick 大小与价值、stop/freeze level、手数步长与上下限、隔夜利息等。

In parts 页（多级分批平仓）





In parts 页把一笔持仓分成多步平出（scale out）：TP 侧最多 10 级、SL 侧最多 10 级，每级到价触发一次。

手数算法下拉 — 每级手数的含义： Lot % in （初始手%）— 按持仓 初始 手数的百分比；

手数的百分比； Lot % （手数%）— 按 当前剩余 手数的百分比；

手数的百分比； Lot （手数）— 固定手数。 定价算法下拉 — 每级触发价的含义： Auto （自动）— 各级在入场价与该持仓 TP（或 SL）之间均匀分布：N 个启用级中第 i 级位于整段距离的 i/N 处。要求持仓已设 TP（SL），否则该侧不生效；拖动 TP/SL 线时级价自动重新分布；

Points （点数）— 距入场价的点数；

Price （价格）— 绝对价格；

RR — SL 距离的倍数；

% Price （%价格）— 入场价的百分比；

% TP/SL （%整段）— 入场→TP（或入场→SL）整段距离的百分比。 [X] TP in parts — 启用盈利侧分批平仓。 TP1…TP10 各级 — 每行一级： [手数] [价格] ，按(1)(2)的算法解释。示例（ Lot % in + Points ）： TP1 50 100 、 TP2 50 200 = 浮盈 100 点平掉初始手数的 50%，200 点平掉剩下的。价格为 0 的行不生效（ Auto 模式除外，级价自动计算）。 [X] SL in parts — 启用亏损侧分批平仓（价格逆行时分步减仓）。 SL1…SL10 各级 — 同(4)，级价朝止损方向度量。 [ ] Dynamic（TP 侧） — 动态级：未触发的级别在价格远离时跟随移动、靠近时不动（只朝有利方向，类似移动止损机制）。 Start（TP 侧） — 启动阈值（点）；浮盈达到该值后动态行为(7)才启动。 [ ] Dynamic（SL 侧） — 同(7)，作用于 SL 侧级别。 Start（SL 侧） — 同(8)，SL 侧。 范围下拉 + Apply — 选择模板作用范围： <品种> Positions （当前品种全部持仓）、 All positions （所有持仓）、或列表中某一笔持仓。选好后按 Apply 生效。符合范围的新开仓自动继承模板。

Trailing 页（移动止损）





自动移动止损，可按单笔、当前品种或全部持仓配置。SL 只朝有利方向移动，绝不回拨。

[X] Trailing Stop — 移动止损模板总开关。 变体下拉 — 6 种移动止损算法，下方参数行随变体变化： Trailing Stop （经典点数）— 参数 Start / Distance / Step ，各带单位选择（ Points / RR / %Price / %TP ）。SL 按设定距离跟随价格，每次至少移动 Step 。

（经典点数）— 参数 Start / Distance / Step ，各带单位选择（ Points / RR / %Price / %TP ）。SL 按设定距离跟随价格，每次至少移动 Step 。 Trailing Stop Fractals — SL 跟随最新确认的分形（ Timeframe 周期、 Indent 点数余量）。

— SL 跟随最新确认的分形（ Timeframe 周期、 Indent 点数余量）。 Trailing Stop MA — SL 跟随均线： Timeframe 、 Period 周期数、 MA Method （SMA/EMA/SMMA/LWMA）、 Apply to （Close/Open/High/Low…）、 Indent 。

— SL 跟随均线： Timeframe 、 Period 周期数、 MA Method （SMA/EMA/SMMA/LWMA）、 Apply to （Close/Open/High/Low…）、 Indent 。 Trailing Stop Parabolic SAR — SL 跟随 SAR 点（ Timeframe 、SAR 参数、 Indent ）。

— SL 跟随 SAR 点（ Timeframe 、SAR 参数、 Indent ）。 Trailing Stop ATR — SL 按 ATR 距离跟随（ Timeframe 、 Period 、 Indent ）。

— SL 按 ATR 距离跟随（ Timeframe 、 Period 、 Indent ）。 Trailing Stop High Low prev bar（跟前根K线高低）— SL 跟随前一根 K 线的最低价（买）/最高价（卖）（ Timeframe 、 Indent ）。

所有变体共用 Start ：浮盈达到该值后移动止损才启动。 [X] Sound — 每次移动止损实际改动 SL 时播放提示音。 范围下拉 — <品种> pos （当前品种）、 All pos （全部）、或某一笔持仓。 Apply — 将模板应用到所选范围。符合条件的新开仓自动继承。当 BE+ 和 Trailing 同时要移 SL 时，取更有利的一方。

BE+ 页（保本及更多）





[ ] Break even — 自动保本开关：浮盈达到 Start(2) 后，SL 移到 入场价 + Offset(3)。每笔持仓只触发一次，且只会改善 SL。 Start 值 + 单位 — 触发保本所需的浮盈。单位： Points / RR / %Price / %TP 。示例： 3000 Points 。 Offset 值 + 单位 — SL 越过入场价的距离，锁定一小段利润。示例： 200 Points → 买单 SL = 入场价 + 200 点。 [ ] Offset = Spread+Commission — 覆盖(3)：偏移量按当前点差 + 该持仓佣金自动计算，让「保本」真正覆盖成本。 [ ] Trailing Order Limit — 跟踪 Limit 挂单：价格远离挂单入场价时，挂单（连同 SL/TP）跟着移动，与市价保持(6)的距离。 Trailing Order Limit 距离 — (5)的距离（点）。示例： 20 。 [ ] Trailing Order Stop — 同(5)，作用于 Stop 挂单。 Trailing Order Stop 距离 — (7)的距离（点）。 [ ] Hide SL TP + Ask/Bid — 隐藏止损止盈：把 SL/TP 从券商服务器撤下，由 EA 内部虚拟监控；所选价格（ Ask 或 Bid ）触及隐藏位时市价平仓。券商看不到你的止损位。 警示行 — Hidden SL/TP: no protection if the EA stops. 隐藏止损只在 EA 运行期间有效 —— 终端或 EA 停了，持仓就没有任何服务器端保护。请使用 VPS 并保持终端运行。 范围下拉 + Apply — 范围逻辑与其它页相同： <品种> pos / All pos / 单笔持仓，然后 Apply。

Notify 页（通知）





将订单和持仓事件推送到微信和/或 Telegram。状态行显示当前状态，如 Notify WX OFF TG OFF Q0 （WX = 微信，TG = Telegram，Q = 排队中的消息数）。

Test WX — 通过通知服务器（ https://alert.tradeaibox.com ）发送一条微信测试通知。 Test TG — 使用你的 bot token 和 chat ID（输入参数）发送 Telegram 测试消息。

配置方法：在输入参数中开启 InpNotificationsEnabled 及 InpWeChatEnabled / InpTelegramEnabled ，并把服务器地址加入 工具 → 选项 → EA 交易 → 允许以下 URL 的 WebRequest 列表：

未加入 WebRequest 白名单时，通知功能静默关闭（面板其余功能不受影响）。

Entry / SL / TP 图表线





Lines ON 时，面板在图表上画三条可拖动的线。截图为一笔正在准备的 Buy Stop：

Lines ON — Trade 页的开线开关（第 14 项），控制线的显示/隐藏。开线后市价按钮变为 Place: Buy / Place: Sell，按线的位置下单。 TP 点数 — 入场线到 TP 线的点数距离，拖动时实时更新。 预计盈利 — 按当前手数在 TP 处的金额结果。 RR — 当前线结构的盈亏比。 TP 价格 — TP 线所在价位。 订单类型 — 入场线标签直接显示将要下的单（图中为 Buy Stop ）。把入场线拖到市价上方/下方时，自动在市价单、Limit、Stop 之间切换。 手数 — 将要发送的手数，随线移动按风险设置实时重算。 入场价 — 入场线所在价位（挂单即触发价）。 SL 点数 — 入场线到 SL 线的点数距离。 预计亏损 — SL 处的风险金额，与 Trade 页 Risk 框一致。 SL 价格 — SL 线所在价位。

入场价与 TP 之间的区域以绿色填充（潜在盈利）、入场价与 SL 之间以红色填充（风险），交易结构一目了然。根据入场线相对现价的位置，自动判定为市价单、Limit 或 Stop 挂单。

拖线过程中 Trade 页的手数/风险预览实时刷新。 InpKeepLinesAfterOrder 开启时，下单后线保留。









订单线与「...」菜单





面板管理的每笔持仓和挂单都会在图表上生成一条订单线，并有各自的 TP/SL 标签实时显示盈亏：

TP 线 — 该单的止盈线，右侧带标签。 TP 盈利 — 触及 TP 时的金额结果。 TP 价格 — 止盈价位。 单号 — 订单票号（ #1802798638 ）。 方向、手数与开仓价 — BUY 0.10 | 1802.06 ；订单线本身位于开仓价。 「...」按钮 — 打开该单的专属管理菜单（见下）。 SL 点数 — 开仓价到止损的点数距离。 SL 亏损 — 触及 SL 时的风险金额。 SL 价格 — 止损价位。





点 ... 打开该单的专属菜单：

Close — 平掉/删除这笔持仓或挂单（带确认）。 Close and sell / Close and buy — 平仓并立即反手开相反方向。 Breakeven +N — 立即把该持仓的 SL 移到 入场价 + N 点（一次性、手动）。 Hide SL TP OFF / Show SL TP ON — 切换该单的隐藏止损（机制同 BE+ 页第 9 项）。 Close position % > — 按百分比部分平仓。 Edit > — 直接修改该单的 SL/TP。 Comment > — 给该单加本地文字备注（存本地磁盘，不发给券商）。 Trailing Stop > — 跳转到 Trailing 页并预选该持仓；在页面配置后按 Apply。 Break even > — 跳转到 BE+ 页并预选该持仓。 Partial Close > — 跳转到 In parts 页并预选该持仓。

挂单的订单线可以直接拖动改挂单价，SL/TP 随入场价同步平移。





确认浮层

InpConfirmTradingActions = true （默认）时，所有交易动作 —— 下单、批量平仓、删单、保本、隐藏止损、Apply —— 都会先弹出图表内确认浮层，汇总本次动作的品种、方向、手数、入场、SL、TP、风险。按 Confirm 之前不会有任何请求发往券商。强烈建议保持确认开启。

Breakeven（菜单）、BE+ 与 Trailing 的区别

Breakeven +N（订单线菜单） — 手动、立即、单笔：现在就把 SL 移到入场+N。

— 手动、立即、单笔：现在就把 SL 移到入场+N。 BE+ 页 — 自动：等浮盈达到 Start 后，把 SL 移到入场+Offset，一次性。

— 自动：等浮盈达到 Start 后，把 SL 移到入场+Offset，一次性。 Trailing 页 — 自动且持续：随价格推进不断上移 SL，按所选变体计算。

BE+ 和 Trailing 可同时启用；两者同时要移 SL 时取更有利的位置，且 SL 永不回拨。

输入参数

General（常规）

InpShowPanel — 默认： true — 显示/隐藏主面板。

InpLanguage — 默认： English — 面板语言（英文/中文）。

InpConfirmTradingActions — 默认： true — 每个交易动作前要求确认。

InpAlertOnOrderError — 默认： true — 订单被拦截或失败时弹 MT5 Alert。

InpTimerSeconds — 默认： 1 — 面板刷新周期（秒）。

InpExpertID — 默认： 260508 — Expert ID；按品种派生独立 magic number。

InpKeepLinesAfterOrder — 默认： true — 下单后保留 Entry/SL/TP 线。

Panel UI（面板界面）

InpPanelTheme — 默认： Auto — 主题（自动/深色/浅色）。

InpPanelCompactMode — 默认： false — 紧凑/DPI 兼容模式。

InpPanelFontSizeOffset — 默认： 0 — 字号偏移，−3…+2。

InpPanelWidth — 默认： 300 — 面板宽度，220…320。

InpShowButtonTooltips — 默认： false — 按钮悬停提示。

Management Scope（管理范围）

InpManageManualPositions — 默认： false — 同时管理手动开的仓。

InpManageAllSymbols — 默认： false — 管理所有品种（与 Set 页复选框对应）。

InpAllowAccountWideActions — 默认： false — 允许全账户批量操作。

Risk（风险）

InpUseEquityBase — 默认： true — % 基准默认用净值。

InpDefaultRiskMode — 默认： Fixed money — 初始风险模式。

InpDefaultRiskBase — 默认： Balance — % 风险的初始基准。

InpRiskCustomValue — 默认： 1000.0 — % 自定义 的基数。

InpDefaultRiskPercent — 默认： 0.1 — 初始风险百分比。

InpDefaultFixedRiskMoney — 默认： 100.0 — 初始固定风险金额。

InpDefaultManualLot — 默认： 0.10 — 初始手动手数。

InpDefaultEntryPoints — 默认： 200 — 挂单默认距市价点数。

InpDefaultSLPoints — 默认： 300 — 默认 SL 距离（点）。

InpDefaultTPPoints — 默认： 600 — 默认 TP 距离（点）。

InpStopLimitOffsetPoints — 默认： 50 — Stop Limit 限价距触发价的偏移（点）。

InpAtrPeriod / InpAtrIndent — 默认： 14 / 1.0 — ATR 法默认 SL 的周期与倍数。

InpSlBarsEnabled / InpSlBarsPeriod / InpSlBarsIndent — 默认： false / 10 / 0 — SL 线 Bars 法。

InpTpBarsEnabled / InpTpBarsPeriod / InpTpBarsIndent — 默认： false / 10 / 0 — TP 线 Bars 法。

Manual Management（手动管理）

InpDefaultPartialClosePercent — 默认： 50.0 —「Close position %」的默认百分比。

Trade（交易）

InpMaxSpreadPoints — 默认： 0 — 点差过滤，0 = 关闭。

InpDeviationPoints — 默认： 20 — 市价单最大滑点（点）。

InpDefaultOrderComment — 默认： TradeAssist — 默认订单备注。

Break Even（保本）

InpBreakEvenEnabled — 默认： true — 保本引擎开关。

InpBreakEvenStartPoints — 默认： 200 — 默认保本触发点数。

InpBreakEvenOffsetPoints — 默认： 20 — 默认保本偏移点数。

Trailing Stop（移动止损）

InpTrailingEnabled — 默认： true — 移动止损引擎开关。

InpTrailingStartPoints — 默认： 300 — 默认启动点数。

InpTrailingDistancePoints — 默认： 150 — 默认跟踪距离（点）。

InpTrailingMinIntervalSeconds — 默认： 1 — 两次改 SL 之间的最小间隔（秒）。

Notifications（通知）

InpNotificationsEnabled — 默认： false — 通知总开关。

InpWeChatEnabled — 默认： false — 微信通道。

InpNotificationServerUrl — 默认： https://alert.tradeaibox.com — 微信通知服务器。

InpTelegramEnabled — 默认： false — Telegram 通道。

InpTelegramBotToken / InpTelegramChatId — 你的 Telegram bot 凭据。

InpNotifyTimeoutMs / InpNotifyMaxRetries — 默认： 1500 / 1 — 网络超时与重试次数。

常见提示

OK Risk preview ready — 面板已完成手数/风险预览计算，可以下单。

— 面板已完成手数/风险预览计算，可以下单。 Invalid stops — SL 或 TP 方向不对，或距当前市价的距离小于券商的 stop level / freeze level。

— SL 或 TP 方向不对，或距当前市价的距离小于券商的 stop level / freeze level。 Max spread exceeded — 订单被点差过滤拦截（Set 页第 8 项）。

— 订单被点差过滤拦截（Set 页第 8 项）。 Lot adjusted — 计算出的手数被规整到券商的最小/最大手数或手数步长。

— 计算出的手数被规整到券商的最小/最大手数或手数步长。 Hidden SL/TP: no protection if the EA stops — 隐藏止损生效期间的常驻警示；请保持终端运行。

— 隐藏止损生效期间的常驻警示；请保持终端运行。 订单错误（拒单、重新报价等）会显示在状态栏； InpAlertOnOrderError 开启时同时弹 MT5 Alert 并附券商返回码。

使用建议

先在模拟账户上测试面板、熟悉每个按钮，再用于真实资金。 保持确认浮层开启 —— 它是订单发往券商前的最后一道关卡。 一个品种只挂一个 TradeAssist 实例、一张图一个。不要在同一品种挂两个实例。 自动化功能（BE+、Trailing、In parts、隐藏止损、阈值自动平仓）只在终端和 EA 运行期间有效。7×24 使用请上 VPS。 对 Hide SL TP 要格外小心：EA 一停，持仓就没有服务器端保护。 使用 Close 页的 Symbols all / ID all 前，请确认你清楚按钮此后会影响整个账户。 用预设保存已验证的配置，用点差过滤避开行情恶劣的时段。

本工具帮助你执行交易和展示风险，不保证任何交易结果。