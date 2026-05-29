TradeAssist Risk Panel MT5：应用程序说明

产品：TradeAssist Risk Panel MT5
版本：v2.0
平台： MetaTrader 5
产品页：https://www.mql5.com/zh/market/product/176745
免费试用：产品页「免费模拟」按钮下载 demo —— 购买前可在策略测试器中体验全部功能。
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TradeAssist Risk Panel MT5 是一款 MetaTrader 5 手动交易辅助工具。它不提供交易信号，不预测行情方向，也不替你决定买卖。交易决策由交易者做出，TradeAssist 负责帮你完成下单执行、风险计算和持仓管理。
主要功能总览
风险管理
- 按风险金额 + SL 距离自动计算手数。
- 8 种风险计算模式：固定金额 $、%余额、%净值、%可用保证金、%自定义基数、%前日/前周/前月余额 —— 另有固定手动手数模式。
- TP 按盈亏比（RR）放置；SL/TP 支持固定点数、精确价格、或最近 N 根 K 线高低点（Bars 法）。
- 下单前实时预览手数、金额风险和盈亏比。
- 点差过滤：点差过大时禁止下新单。
- 盈利/亏损阈值：总盈亏达到设定值时自动全部平仓。
持仓与订单管理
- 市价单、Limit / Stop 挂单，以及 Buy / Sell Stop Limit。
- 按方向/盈利/亏损/全部批量平仓，按类型批量删除挂单。
- 多级分批平仓：每笔持仓 TP 侧、SL 侧各最多 10 级，3 种手数算法、6 种定价算法，支持动态级。
- 6 种移动止损变体：经典点数、Fractals 分形、MA 均线、Parabolic SAR、ATR、前一根 K 线高低点。
- 自动保本：4 种触发单位 + 点差+佣金偏移，另有一键手动保本。
- 挂单跟踪：Limit / Stop 挂单跟随价格移动。
- 隐藏止损止盈（Hide SL TP）：EA 内部虚拟监控，券商不可见。
- 所有自动化均可按单笔 / 当前品种 / 全部持仓应用，新开仓自动继承模板。
- 设置预设（Presets）：整套配置保存、加载、切换。
图形与面板功能
- 可拖动的 Entry / SL / TP 图表线，实时标签 + 绿/红盈亏色区。
- 每笔持仓和挂单都有订单线，图表上自带「...」管理菜单。
- 每个交易动作前的图表内确认浮层。
- 双排 8 页面板：Trade / Close / Set / Info + In parts / Trailing / BE+ / Notify。
- 浅色/深色主题、HiDPI 高分屏适配、面板宽度和字号可调、中英文界面。
- 品种切换器（排序下拉）、点差显示、K 线收盘倒计时 / 服务器时间。
- 微信 + Telegram 订单/持仓事件推送通知。
v2.0 新特性
v2.0 相对 v1.x 是一次大版本升级：
- 全新双排 8 页布局：Trade / Close / Set / Info + In parts / Trailing / BE+ / Notify。
- 8 种风险计算模式：固定金额 $、%余额、%净值、%可用保证金、%自定义、%前日/前周/前月余额，另有手动手数模式。
- 新增 Buy / Sell Stop Limit 挂单。
- Close 页：一键批量平仓、批量删挂单，带实时盈亏统计，以及总盈利/总亏损阈值自动全平。
- 设置预设（Presets）：整套面板配置可保存、加载、切换。
- Bars 法 SL/TP 线：默认 SL/TP 取最近 N 根 K 线的最高/最低价。
- Trailing 页：6 种移动止损变体（经典点数、Fractals 分形、MA 均线、Parabolic SAR、ATR、前一根 K 线高低点），可按单笔 / 当前品种 / 全部持仓应用。
- BE+ 页：自动保本（4 种触发单位）、点差+佣金偏移、挂单跟踪（Trailing Order Limit/Stop）、隐藏止损止盈（Hide SL TP）。
- In parts 页：多级分批平仓 —— 每笔持仓 TP 侧、SL 侧各最多 10 级，3 种手数算法、6 种定价算法，支持动态级。
- 订单线「...」菜单：在图表上直接管理每笔持仓/挂单（平仓、反手、保本、隐藏止损、按 % 部分平仓、改单、备注，并可一键跳转 Trailing / Break even / Partial Close 页）。
- 浅色/深色主题、HiDPI 高分屏适配、图表内确认浮层、微信 + Telegram 通知。
管理范围与 Magic Number
TradeAssist 使用 Expert ID（输入参数 InpExpertID ，默认 260508 ），并据此为每个品种派生独立的 magic number。默认情况下面板只管理：
- 当前图表品种上的持仓和挂单；
- 且是 TradeAssist 自己开的（magic number 匹配）。
手动开的仓和其它 EA 的仓默认不管，除非你开启 InpManageManualPositions 、Close 页的 ID all 复选框、或 Set 页的 Manage all symbols（见下文）。
推荐用法：一个品种一张图，只挂一个 TradeAssist 实例，不要在同一品种上挂两个实例。
Trade 页（下单）
- 品种选择器 — 显示当前图表品种。点击弹出可滚动、按字母排序的品种列表，不离开面板即可切换图表品种。
- 上/下一个品种箭头 — < 、 > 按钮按市场报价列表逐个切换品种。
- 点差 — 当前品种点差（点）。示例： Sp 9 。
- K 线倒计时 / 服务器时间 — 默认显示当前 K 线距收线的剩余时间；点击按钮可切换为交易服务器时间。示例： 29:34 。
- 风险值输入框 — 本次交易愿意承担的风险。含义随所选风险模式变化（见「风险模式」）： $ 模式下是金额， % 模式下是百分比。手动（Manual）模式下该框只读，显示手动手数对应的预估风险。左侧标签始终显示当前风险模式（图中为 Manual ）。
- Lot calc ON/OFF — 自动手数计算开关。 Lot calc ON ：手数由风险值(5)和 SL 距离(11)自动算出； Lot calc OFF ：使用固定手数(7)。
- 手动手数框 — Lot calc OFF 时使用的固定手数。示例： 0.20 。
- RR 按钮 — 盈亏比模式开关。开启后 TP 自动按 SL 距离 × RR 放置。
- RR 值 — 盈亏比。示例： 2.00 表示 TP 距离是 SL 距离的 2 倍。
- Entry 输入框 — 挂单入场位。点数模式下为距当前市价的点数，价格模式下为绝对价格。仅凭此框即可挂单，无需开图表线。
- SL 框 — 止损。点数或价格取决于模式(13)。 0 = 不设止损。
- TP 框 — 止盈。点数或价格取决于模式(13)。 0 = 不设止盈。
- Points / Price 模式切换 — Entry / SL / TP 三框在「点数距离」与「绝对价格」之间切换，按钮文字显示当前模式。
- Lines ON/OFF — 显示/隐藏可拖动的 Entry / SL / TP 图表线（见「Entry / SL / TP 图表线」）。开线时按线的位置下单。
- Comment 框 — 新订单的备注。默认： TradeAssist 。
- BUY — 按计算（或手动）手数、SL、TP 市价买入。开线且入场线被拖离市价时，该按钮自动转为在线位挂 Limit / Stop 单。
- SELL — 同(16)，卖出方向。
- B.Limit — 在 Entry 位(10)挂 Buy Limit。
- B.Stop — 在 Entry 位挂 Buy Stop。
- S.Limit — 在 Entry 位挂 Sell Limit。
- S.Stop — 在 Entry 位挂 Sell Stop。
- B.StopLmt — 挂 Buy Stop Limit：Entry 位为触发价，触发后在 触发价 − 限价偏移(25) 处挂 Buy Limit。
- S.StopLmt — 挂 Sell Stop Limit：Entry 位触发，之后在 触发价 + 限价偏移 处挂 Sell Limit。
- 限价偏移标签 — 属于 Stop Limit 挂单(22)(23)。
- 限价偏移值 — 触发价与限价之间的距离（点）。示例： 50 pts。
- 状态栏 — 显示面板状态、计算结果和错误信息。示例： OK Risk preview ready 。
风险模式
当前风险模式在 Set 页（Risk calc）选择，并显示在 Trade 页风险值框旁。模式如下：
- Manual（手动） — 不做风险计算，直接用固定手数下单（Trade 页 Lot calc OFF ）。
- $ 固定金额 — 风险值为金额。示例：风险 100.00 USD 、SL 300 点 → 手数按「打到止损约亏 100 USD」计算。
- % 余额 — 按当前账户余额的百分比。
- % 净值 — 按当前净值的百分比。
- % 可用保证金 — 按可用保证金的百分比。
- % 自定义 — 按你在 Set 页 % Custom base 里设定的固定基数的百分比。适合按初始账户规模控制风险的自营/考核账户规则。
- % 前日余额 — 按上一交易日开始时余额的百分比。
- % 前周余额 — 按上一周开始时余额的百分比。
- % 前月余额 — 按上一月开始时余额的百分比。
模式 7–9 在整个周期内风险基数保持不变（不随当日余额波动），是常见的考核账户（funded account）要求。
Close 页（批量平仓）
表格各列为对应分组的实时统计：Profit（浮动盈亏）、%（占余额百分比）、Total（笔数）。所有按钮都遵循范围复选框(16)(17)，执行前弹确认。
- Close Buy — 平掉范围内全部买单持仓。
- Close Sell — 平掉范围内全部卖单持仓。
- Close Profit — 平掉当前盈利的持仓。
- Close Loss — 平掉当前亏损的持仓。
- Close All — 平掉范围内全部持仓。
- Del B.Stop — 删除全部 Buy Stop 挂单。每行右侧数字是该类挂单的实时数量。
- Del B.Limit — 删除全部 Buy Limit 挂单。
- Del S.Stop — 删除全部 Sell Stop 挂单。
- Del S.Limit — 删除全部 Sell Limit 挂单。
- Del Stop — 删除全部 Stop 挂单（买+卖）。
- Del Limit — 删除全部 Limit 挂单（买+卖）。
- Del B.StopL — 删除全部 Buy Stop Limit 挂单。
- Del S.StopL — 删除全部 Sell Stop Limit 挂单。
- Delete All — 删除范围内全部挂单。
- 挂单总数 — 范围内挂单的总数量。
- [ ] Symbols all — 勾选后，平仓/删单按钮和统计覆盖所有品种，不再只限当前图表品种。
- [ ] ID all — 勾选后，包含任意 Expert ID 的持仓和挂单（含手动单和其它 EA 的单）。请谨慎使用。
- [ ] Profit >= — 自动保护：范围内总浮盈达到该值时，面板自动平掉范围内全部持仓。示例： Profit>= 500.00 。
- [ ] Loss >= — 同理针对总亏损：总浮亏达到该值时全平。
Set 页（设置）
- Preset 名称框 — 当前设置预设的名称。预设保存整套面板配置（风险设置、订单过滤、Trailing / BE+ / In parts 模板等）。
- Next > — 在已保存的预设之间循环切换。
- Save — 将当前面板配置以(1)的名称保存。
- Delete — 删除(1)所示的预设。
- Load — 加载(1)所示的预设并应用到面板。
- Risk calc — 风险计算模式下拉： $ 固定金额 、 % 余额 、 % 净值 、 % 可用保证金 、 % 自定义 、 % 前日余额 、 % 前周余额 、 % 前月余额 （见「风险模式」）。Trade 页 Lot calc 关闭时此处显示 Manual 。
- % Custom base — % 自定义 模式使用的固定基数。示例： 1000.00 。
- [X] Max spread pts — 点差过滤。开启后，当前点差超过该值（点）时禁止下新单。示例： 30 。
- [X] SL Line (Bars) — SL 的 Bars 法。开启后，SL 线/默认 SL 取最近 Period 根 K 线的最低价（买）或最高价（卖），再加 Indent 点的余量 —— 取代固定点数。
- [X] TP Line (Bars) — TP 线同理：最近 Period 根 K 线的极值 ± Indent 。
- [X] Manage all symbols — 勾选后，自动化引擎（BE+、Trailing、In parts）管理所有品种上符合条件的持仓，不再只限当前图表品种。
Info 页（信息）
- Account — 账户总览：余额、净值、保证金、可用保证金、浮动盈亏、Margin Call / Stop Out 水平、账户类型（Demo/Real）、杠杆、交易权限、保证金模式（Hedging/Netting）。
- Statistics — 账户/面板的交易统计（已平仓交易汇总）。
- Symbol — 当前品种的合约规格：小数位、tick 大小与价值、stop/freeze level、手数步长与上下限、隔夜利息等。
In parts 页（多级分批平仓）
In parts 页把一笔持仓分成多步平出（scale out）：TP 侧最多 10 级、SL 侧最多 10 级，每级到价触发一次。
- 手数算法下拉 — 每级手数的含义：
- Lot % in （初始手%）— 按持仓初始手数的百分比；
- Lot % （手数%）— 按当前剩余手数的百分比；
- Lot （手数）— 固定手数。
- 定价算法下拉 — 每级触发价的含义：
- Auto （自动）— 各级在入场价与该持仓 TP（或 SL）之间均匀分布：N 个启用级中第 i 级位于整段距离的 i/N 处。要求持仓已设 TP（SL），否则该侧不生效；拖动 TP/SL 线时级价自动重新分布；
- Points （点数）— 距入场价的点数；
- Price （价格）— 绝对价格；
- RR — SL 距离的倍数；
- % Price （%价格）— 入场价的百分比；
- % TP/SL （%整段）— 入场→TP（或入场→SL）整段距离的百分比。
- [X] TP in parts — 启用盈利侧分批平仓。
- TP1…TP10 各级 — 每行一级： [手数] [价格] ，按(1)(2)的算法解释。示例（ Lot % in + Points ）： TP1 50 100 、 TP2 50 200 = 浮盈 100 点平掉初始手数的 50%，200 点平掉剩下的。价格为 0 的行不生效（ Auto 模式除外，级价自动计算）。
- [X] SL in parts — 启用亏损侧分批平仓（价格逆行时分步减仓）。
- SL1…SL10 各级 — 同(4)，级价朝止损方向度量。
- [ ] Dynamic（TP 侧） — 动态级：未触发的级别在价格远离时跟随移动、靠近时不动（只朝有利方向，类似移动止损机制）。
- Start（TP 侧） — 启动阈值（点）；浮盈达到该值后动态行为(7)才启动。
- [ ] Dynamic（SL 侧） — 同(7)，作用于 SL 侧级别。
- Start（SL 侧） — 同(8)，SL 侧。
- 范围下拉 + Apply — 选择模板作用范围： <品种> Positions （当前品种全部持仓）、 All positions （所有持仓）、或列表中某一笔持仓。选好后按 Apply 生效。符合范围的新开仓自动继承模板。
Trailing 页（移动止损）
自动移动止损，可按单笔、当前品种或全部持仓配置。SL 只朝有利方向移动，绝不回拨。
- [X] Trailing Stop — 移动止损模板总开关。
- 变体下拉 — 6 种移动止损算法，下方参数行随变体变化：
- Trailing Stop（经典点数）— 参数 Start / Distance / Step ，各带单位选择（ Points / RR / %Price / %TP ）。SL 按设定距离跟随价格，每次至少移动 Step 。
- Trailing Stop Fractals — SL 跟随最新确认的分形（ Timeframe 周期、 Indent 点数余量）。
- Trailing Stop MA — SL 跟随均线： Timeframe 、 Period 周期数、 MA Method （SMA/EMA/SMMA/LWMA）、 Apply to （Close/Open/High/Low…）、 Indent 。
- Trailing Stop Parabolic SAR — SL 跟随 SAR 点（ Timeframe 、SAR 参数、 Indent ）。
- Trailing Stop ATR — SL 按 ATR 距离跟随（ Timeframe 、 Period 、 Indent ）。
- Trailing Stop High Low prev bar（跟前根K线高低）— SL 跟随前一根 K 线的最低价（买）/最高价（卖）（ Timeframe 、 Indent ）。
所有变体共用 Start ：浮盈达到该值后移动止损才启动。
- [X] Sound — 每次移动止损实际改动 SL 时播放提示音。
- 范围下拉 — <品种> pos （当前品种）、 All pos （全部）、或某一笔持仓。
- Apply — 将模板应用到所选范围。符合条件的新开仓自动继承。当 BE+ 和 Trailing 同时要移 SL 时，取更有利的一方。
BE+ 页（保本及更多）
- [ ] Break even — 自动保本开关：浮盈达到 Start(2) 后，SL 移到 入场价 + Offset(3)。每笔持仓只触发一次，且只会改善 SL。
- Start 值 + 单位 — 触发保本所需的浮盈。单位： Points / RR / %Price / %TP 。示例： 3000 Points 。
- Offset 值 + 单位 — SL 越过入场价的距离，锁定一小段利润。示例： 200 Points → 买单 SL = 入场价 + 200 点。
- [ ] Offset = Spread+Commission — 覆盖(3)：偏移量按当前点差 + 该持仓佣金自动计算，让「保本」真正覆盖成本。
- [ ] Trailing Order Limit — 跟踪 Limit 挂单：价格远离挂单入场价时，挂单（连同 SL/TP）跟着移动，与市价保持(6)的距离。
- Trailing Order Limit 距离 — (5)的距离（点）。示例： 20 。
- [ ] Trailing Order Stop — 同(5)，作用于 Stop 挂单。
- Trailing Order Stop 距离 — (7)的距离（点）。
- [ ] Hide SL TP + Ask/Bid — 隐藏止损止盈：把 SL/TP 从券商服务器撤下，由 EA 内部虚拟监控；所选价格（ Ask 或 Bid ）触及隐藏位时市价平仓。券商看不到你的止损位。
- 警示行 — Hidden SL/TP: no protection if the EA stops. 隐藏止损只在 EA 运行期间有效 —— 终端或 EA 停了，持仓就没有任何服务器端保护。请使用 VPS 并保持终端运行。
- 范围下拉 + Apply — 范围逻辑与其它页相同： <品种> pos / All pos / 单笔持仓，然后 Apply。
Notify 页（通知）
将订单和持仓事件推送到微信和/或 Telegram。状态行显示当前状态，如 Notify WX OFF TG OFF Q0 （WX = 微信，TG = Telegram，Q = 排队中的消息数）。
- Test WX — 通过通知服务器（ https://alert.tradeaibox.com ）发送一条微信测试通知。
- Test TG — 使用你的 bot token 和 chat ID（输入参数）发送 Telegram 测试消息。
配置方法：在输入参数中开启 InpNotificationsEnabled 及 InpWeChatEnabled / InpTelegramEnabled ，并把服务器地址加入 工具 → 选项 → EA 交易 → 允许以下 URL 的 WebRequest 列表：
- https://alert.tradeaibox.com （微信）
- https://api.telegram.org （Telegram）
未加入 WebRequest 白名单时，通知功能静默关闭（面板其余功能不受影响）。
Entry / SL / TP 图表线
Lines ON 时，面板在图表上画三条可拖动的线。截图为一笔正在准备的 Buy Stop：
- Lines ON — Trade 页的开线开关（第 14 项），控制线的显示/隐藏。开线后市价按钮变为 Place: Buy / Place: Sell，按线的位置下单。
- TP 点数 — 入场线到 TP 线的点数距离，拖动时实时更新。
- 预计盈利 — 按当前手数在 TP 处的金额结果。
- RR — 当前线结构的盈亏比。
- TP 价格 — TP 线所在价位。
- 订单类型 — 入场线标签直接显示将要下的单（图中为 Buy Stop ）。把入场线拖到市价上方/下方时，自动在市价单、Limit、Stop 之间切换。
- 手数 — 将要发送的手数，随线移动按风险设置实时重算。
- 入场价 — 入场线所在价位（挂单即触发价）。
- SL 点数 — 入场线到 SL 线的点数距离。
- 预计亏损 — SL 处的风险金额，与 Trade 页 Risk 框一致。
- SL 价格 — SL 线所在价位。
入场价与 TP 之间的区域以绿色填充（潜在盈利）、入场价与 SL 之间以红色填充（风险），交易结构一目了然。根据入场线相对现价的位置，自动判定为市价单、Limit 或 Stop 挂单。
拖线过程中 Trade 页的手数/风险预览实时刷新。 InpKeepLinesAfterOrder 开启时，下单后线保留。
订单线与「...」菜单
面板管理的每笔持仓和挂单都会在图表上生成一条订单线，并有各自的 TP/SL 标签实时显示盈亏：
- TP 线 — 该单的止盈线，右侧带标签。
- TP 盈利 — 触及 TP 时的金额结果。
- TP 价格 — 止盈价位。
- 单号 — 订单票号（ #1802798638 ）。
- 方向、手数与开仓价 — BUY 0.10 | 1802.06 ；订单线本身位于开仓价。
- 「...」按钮 — 打开该单的专属管理菜单（见下）。
- SL 点数 — 开仓价到止损的点数距离。
- SL 亏损 — 触及 SL 时的风险金额。
- SL 价格 — 止损价位。
点 ... 打开该单的专属菜单：
- Close — 平掉/删除这笔持仓或挂单（带确认）。
- Close and sell / Close and buy — 平仓并立即反手开相反方向。
- Breakeven +N — 立即把该持仓的 SL 移到 入场价 + N 点（一次性、手动）。
- Hide SL TP OFF / Show SL TP ON — 切换该单的隐藏止损（机制同 BE+ 页第 9 项）。
- Close position % > — 按百分比部分平仓。
- Edit > — 直接修改该单的 SL/TP。
- Comment > — 给该单加本地文字备注（存本地磁盘，不发给券商）。
- Trailing Stop > — 跳转到 Trailing 页并预选该持仓；在页面配置后按 Apply。
- Break even > — 跳转到 BE+ 页并预选该持仓。
- Partial Close > — 跳转到 In parts 页并预选该持仓。
挂单的订单线可以直接拖动改挂单价，SL/TP 随入场价同步平移。
确认浮层
InpConfirmTradingActions = true （默认）时，所有交易动作 —— 下单、批量平仓、删单、保本、隐藏止损、Apply —— 都会先弹出图表内确认浮层，汇总本次动作的品种、方向、手数、入场、SL、TP、风险。按 Confirm 之前不会有任何请求发往券商。强烈建议保持确认开启。
Breakeven（菜单）、BE+ 与 Trailing 的区别
- Breakeven +N（订单线菜单） — 手动、立即、单笔：现在就把 SL 移到入场+N。
- BE+ 页 — 自动：等浮盈达到 Start 后，把 SL 移到入场+Offset，一次性。
- Trailing 页 — 自动且持续：随价格推进不断上移 SL，按所选变体计算。
BE+ 和 Trailing 可同时启用；两者同时要移 SL 时取更有利的位置，且 SL 永不回拨。
输入参数
General（常规）
- InpShowPanel — 默认： true — 显示/隐藏主面板。
- InpLanguage — 默认： English — 面板语言（英文/中文）。
- InpConfirmTradingActions — 默认： true — 每个交易动作前要求确认。
- InpAlertOnOrderError — 默认： true — 订单被拦截或失败时弹 MT5 Alert。
- InpTimerSeconds — 默认： 1 — 面板刷新周期（秒）。
- InpExpertID — 默认： 260508 — Expert ID；按品种派生独立 magic number。
- InpKeepLinesAfterOrder — 默认： true — 下单后保留 Entry/SL/TP 线。
Panel UI（面板界面）
- InpPanelTheme — 默认： Auto — 主题（自动/深色/浅色）。
- InpPanelCompactMode — 默认： false — 紧凑/DPI 兼容模式。
- InpPanelFontSizeOffset — 默认： 0 — 字号偏移，−3…+2。
- InpPanelWidth — 默认： 300 — 面板宽度，220…320。
- InpShowButtonTooltips — 默认： false — 按钮悬停提示。
Management Scope（管理范围）
- InpManageManualPositions — 默认： false — 同时管理手动开的仓。
- InpManageAllSymbols — 默认： false — 管理所有品种（与 Set 页复选框对应）。
- InpAllowAccountWideActions — 默认： false — 允许全账户批量操作。
Risk（风险）
- InpUseEquityBase — 默认： true — % 基准默认用净值。
- InpDefaultRiskMode — 默认： Fixed money — 初始风险模式。
- InpDefaultRiskBase — 默认： Balance — % 风险的初始基准。
- InpRiskCustomValue — 默认： 1000.0 — % 自定义 的基数。
- InpDefaultRiskPercent — 默认： 0.1 — 初始风险百分比。
- InpDefaultFixedRiskMoney — 默认： 100.0 — 初始固定风险金额。
- InpDefaultManualLot — 默认： 0.10 — 初始手动手数。
- InpDefaultEntryPoints — 默认： 200 — 挂单默认距市价点数。
- InpDefaultSLPoints — 默认： 300 — 默认 SL 距离（点）。
- InpDefaultTPPoints — 默认： 600 — 默认 TP 距离（点）。
- InpStopLimitOffsetPoints — 默认： 50 — Stop Limit 限价距触发价的偏移（点）。
- InpAtrPeriod / InpAtrIndent — 默认： 14 / 1.0 — ATR 法默认 SL 的周期与倍数。
- InpSlBarsEnabled / InpSlBarsPeriod / InpSlBarsIndent — 默认： false / 10 / 0 — SL 线 Bars 法。
- InpTpBarsEnabled / InpTpBarsPeriod / InpTpBarsIndent — 默认： false / 10 / 0 — TP 线 Bars 法。
Manual Management（手动管理）
- InpDefaultPartialClosePercent — 默认： 50.0 —「Close position %」的默认百分比。
Trade（交易）
- InpMaxSpreadPoints — 默认： 0 — 点差过滤，0 = 关闭。
- InpDeviationPoints — 默认： 20 — 市价单最大滑点（点）。
- InpDefaultOrderComment — 默认： TradeAssist — 默认订单备注。
Break Even（保本）
- InpBreakEvenEnabled — 默认： true — 保本引擎开关。
- InpBreakEvenStartPoints — 默认： 200 — 默认保本触发点数。
- InpBreakEvenOffsetPoints — 默认： 20 — 默认保本偏移点数。
Trailing Stop（移动止损）
- InpTrailingEnabled — 默认： true — 移动止损引擎开关。
- InpTrailingStartPoints — 默认： 300 — 默认启动点数。
- InpTrailingDistancePoints — 默认： 150 — 默认跟踪距离（点）。
- InpTrailingMinIntervalSeconds — 默认： 1 — 两次改 SL 之间的最小间隔（秒）。
Notifications（通知）
- InpNotificationsEnabled — 默认： false — 通知总开关。
- InpWeChatEnabled — 默认： false — 微信通道。
- InpNotificationServerUrl — 默认： https://alert.tradeaibox.com — 微信通知服务器。
- InpTelegramEnabled — 默认： false — Telegram 通道。
- InpTelegramBotToken / InpTelegramChatId — 你的 Telegram bot 凭据。
- InpNotifyTimeoutMs / InpNotifyMaxRetries — 默认： 1500 / 1 — 网络超时与重试次数。
常见提示
- OK Risk preview ready — 面板已完成手数/风险预览计算，可以下单。
- Invalid stops — SL 或 TP 方向不对，或距当前市价的距离小于券商的 stop level / freeze level。
- Max spread exceeded — 订单被点差过滤拦截（Set 页第 8 项）。
- Lot adjusted — 计算出的手数被规整到券商的最小/最大手数或手数步长。
- Hidden SL/TP: no protection if the EA stops — 隐藏止损生效期间的常驻警示；请保持终端运行。
- 订单错误（拒单、重新报价等）会显示在状态栏； InpAlertOnOrderError 开启时同时弹 MT5 Alert 并附券商返回码。
使用建议
- 先在模拟账户上测试面板、熟悉每个按钮，再用于真实资金。
- 保持确认浮层开启 —— 它是订单发往券商前的最后一道关卡。
- 一个品种只挂一个 TradeAssist 实例、一张图一个。不要在同一品种挂两个实例。
- 自动化功能（BE+、Trailing、In parts、隐藏止损、阈值自动平仓）只在终端和 EA 运行期间有效。7×24 使用请上 VPS。
- 对 Hide SL TP 要格外小心：EA 一停，持仓就没有服务器端保护。
- 使用 Close 页的 Symbols all / ID all 前，请确认你清楚按钮此后会影响整个账户。
- 用预设保存已验证的配置，用点差过滤避开行情恶劣的时段。
本工具帮助你执行交易和展示风险，不保证任何交易结果。