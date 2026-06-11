为什么 90% 的交易者在开仓之前就已经亏损

大多数交易者认为，交易结果主要取决于入场点。实际上，许多亏损在更早之前就已经产生了——也就是在计算风险的那一刻。

常见错误：

• 随机设置手数；

• 每笔交易没有固定风险；

• 风险/收益比不合理；

• 情绪化移动止损；

• 没有明确交易计划就开仓。

专业的交易方式始于风险计算。交易者需要一个工具，在入场之前帮助确定仓位大小、止损、止盈以及风险/收益比。

对于 MetaTrader 5，可以使用 Trade Assistant MT5 PRO 或免费的 Risk Calculator assistent MT5。

对于 MetaTrader 4，可以使用 Trade Assistant MT4 PRO Panel、Trade Assistant Standard MT4 或免费的 Risk Calculator assistent MT4。

如果您使用蜡烛图形态进行交易，还可以使用 Candlestick Patterns Standard、Candlestick Patterns Pro 或 Multi Currency Candlestick Pattern Scanner MT4。

结论

如果您想提高人工交易的质量，不要从寻找“完美入场点”开始。请先从风险控制开始。市场无法被控制，但每笔交易中的亏损规模是可以控制的。

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