2026年6月22日–26日外汇与加密货币预测

过去一周主要受到各大央行决议的影响。美联储维持利率不变，并确认对未来货币政策宽松保持谨慎态度。英国央行同样维持利率不变，同时继续保持偏鹰派立场。欧元区通胀则继续缓慢回落。在此背景下，美元兑多数主要货币保持强势，而欧元、黄金和大宗商品相关资产则继续承压。因此，我们上周的预测得到了完全验证。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1470，6月19日曾跌至1.1415，为数月来的最低水平。市场再次测试了1.1400-1.1850中期区间的下边界。最近阻力位于1.1500-1.1530，其后为1.1590-1.1620以及1.1670-1.1700。支撑位位于1.1390-1.1415，其后为1.1300-1.1330以及1.1200-1.1210。只要汇价维持在1.1500-1.1530下方，市场情景仍为中性偏空。不过，1.1400附近的强支撑区域提高了技术性反弹的可能性。

🟠 比特币 (BTC/USD)

在周初上涨至67,265之后，比特币再次承压，并于6月19日跌至62,185。6月20日周六，BTC/USD在63,700附近交易。投资者仍在等待美国货币政策和ETF资金流向的新信号。最近阻力位于64,255，其后为67,265、68,700-69,300以及70,000区域。支撑位位于62,000-62,200，其后为60,680-61,100以及59,000-60,000。若市场出现剧烈波动，不排除跌向56,000的可能。只要BTC/USD维持在67,265下方，市场情景仍为中性偏空。

🛢 布伦特原油

Brent收于80.20美元/桶，最低跌至76.40。自5月初以来，油价累计下跌超过30%，创下近年来最明显的跌幅之一。市场压力主要来自地缘政治风险溢价的下降。尽管美国、以色列和伊朗之间的紧张关系仍在持续，但投资者越来越倾向于押注局势稳定和外交解决方案。不过，伊朗局势以及霍尔木兹海峡仍然是油价面临的最大风险因素。最近阻力位于82.00-83.00，其后为85.00-86.00以及88.50-90.00。支撑位位于78.50，其后为76.40、75.00以及72.00-73.00。只要Brent维持在85.00-86.00下方，市场情景仍为中性偏空。

🥇 黄金 (XAU/USD)

在未能站稳4,350阻力位上方后，黄金转而下跌，并以4,155美元/盎司结束本周。美元走强以及市场降低对美联储近期降息的预期，对黄金构成压力。最近阻力位于4,200-4,250，其后为4,350、4,450-4,500以及4,580-4,600。支撑位位于4,100，其后为4,000以及3,900-4,020。只要价格维持在4,250-4,350下方，市场情景仍为中性偏空。

📈 本周关键事件与基准情景

市场关注将集中在商业活动、通胀以及美国经济状况上。6月23日将公布美国、欧元区和英国的初值PMI数据。6月25日市场将迎来美国Q1最终GDP数据、耐用品订单、初请失业金人数，以及PCE和核心PCE指数——这是美联储最关注的通胀指标。6月26日将公布美国商品贸易余额和密歇根大学消费者信心指数。

基准情景： EUR/USD – 在1.1500-1.1530下方为中性偏空；BTC/USD – 在67,265下方为中性偏空；Brent – 在85.00-86.00下方为中性偏空；XAU/USD – 在4,250-4,350下方为中性偏空。





