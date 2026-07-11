2026年7月13日至17日外汇与加密货币市场预测

上周市场没有形成明确方向。美元未能全面反弹，但在疲弱的非农就业数据之后，跌势也停止了：ISM服务业指数仍处于扩张区间，首次申请失业救济人数降至215,000人。因此，EUR/USD未能站稳1.1470上方，比特币继续在区间内横盘，黄金也未能突破4,200阻力。原油是主要例外：美国与伊朗之间的新一轮紧张局势迅速让布伦特原油重新获得地缘政治溢价，但之后部分涨幅被回吐。

💶 EUR/USD

此前对EUR/USD的判断是，在1.1500下方维持中性偏空，这一情景得到确认。该货币对曾尝试站稳1.1470上方，但买方缺少更强推动力。美国数据表现不一：劳动力市场已不如以前强劲，但服务业仍在增长，失业救济申请人数也没有显示出明显恶化。因此，EUR/USD收于1.1414。最近阻力位在1.1470-1.1500，其后为1.1590-1.1620和1.1660-1.1685。支撑位在1.1400-1.1415，其后为1.1325-1.1350和1.1185-1.1210。只要汇价仍低于1.1500，基准情景仍为中性偏空。

🟠 比特币（BTC/USD）

比特币整周都被限制在61,255-64,675的窄幅区间内，7月11日周六交易于64,000附近。这意味着此前在65,570-67,265下方维持中性的情景仍然有效。相对疲弱的美元提供了一定支撑，但市场仍缺少新的风险偏好来推动向上突破。此外，美国债券收益率上升，也限制了市场对无固定收益资产的兴趣。最近阻力位在64,675，其后为65,570-67,265。支撑位在61,255，其后为60,300-60,680和57,700-59,000。若突破67,265，将打开通向70,000的空间，但目前基准情景仍为横盘。

🛢 布伦特原油

布伦特原油是上周的主要例外。此前情景是在74.35-74.80下方维持中性偏空，但价格从71.00快速升至7月8日高点80.26美元/桶。原因是美国与伊朗之间出现新的紧张局势，市场立刻重新担心供应、油轮保险以及霍尔木兹海峡风险。随后价格在周末前回落至75.25附近，因为市场没有看到冲突发展成全面能源冲击。支撑位在74.35-74.80，其后为72.55、70.00-71.00、69.00和66.30-67.00。阻力位在76.40-76.75、78.50-79.50和80.00-82.00。若低于76.40，情景为中性，但此前的看空压力已经减弱。

🥇 黄金（XAU/USD）

黄金符合此前情景：4,200阻力限制了上涨。价格从该区域回落后，在7月8日跌向4,000支撑，并在周五收于每盎司4,120美元附近。压力来自美元企稳和美国债券收益率上升：当收益率上升时，黄金更难吸引买盘。但地缘政治风险仍限制了金价进一步下跌。阻力位在4,200-4,250，其后为4,350和4,450-4,500。支撑位在4,100，其后为4,000-4,020和3,930-3,960。只要金价仍低于4,250，情景仍为中性。

📈 本周重要事件及基准情景

7月14日，美国通胀数据CPI：美元和黄金的主要考验；7月15日，美国生产者价格PPI以及美联储主席在参议院作证：可能为未来货币政策提供信号；7月16日，美国零售销售：用于评估疲弱就业报告之后经济是否仍有韧性；7月17日，欧元区通胀数据CPI：对EUR/USD重要，因为可能影响市场对欧洲央行政策的预期。

基准情景：EUR/USD在1.1500下方维持中性偏空；BTC/USD在65,570-67,265下方维持中性；布伦特原油在76.40下方维持中性；XAU/USD在4,250下方维持中性。





