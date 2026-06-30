黄金的“十字”警告：XAU/USD跌破4,000美元，现在就看空黄金是否还太早？

6月初，XAU/USD日线图看起来仍像是一个处在方向选择点的市场。自2025年8月以来支撑金价上涨的上升支撑线，与从1月高点画出的下降阻力线相交。视觉上，这看起来像一个“十字” – 它不是经典的技术分析形态，但却是一个非常清晰的信号：此前的上涨动能已经减弱，市场进入了买方与卖方之间的拉锯阶段。

到6月30日，这场拉锯实际上已经偏向卖方。黄金目前在每盎司4,000美元附近交易，最低曾跌至3,942美元。此前还像是一个宽幅震荡区间的走势，现在已经变成了完整的回调结构。价格先跌破4,350-4,400，随后跌破4,200-4,250，并下破4,100。这是一个重要的技术变化：此前的支撑区域正在转变为阻力。⚖️

金价承压的原因很清楚。美元走强，美国债券收益率仍然处于高位，而市场对美联储很快降息的预期明显减弱。对黄金来说，这是一个不利组合：黄金本身不产生利息，因此在实际利率较高时，部分资金会流向美元资产。另一个压力来源是投资者在2025年和2026年初大幅上涨后获利了结。

从技术角度看，短期前景仍需谨慎。当前主要阻力区域在4,100附近。如果黄金能够重新站上该水平，市场可能获得向4,200-4,250进行技术反弹的机会。更重要的区域位于4,350附近，这里曾是关键支撑。只要XAU/USD仍低于这些水平，任何上涨都更像是下行结构中的反弹，而不是新一轮强劲上涨趋势的开始。📊

下方最近的支撑位于3,930-3,960区域。市场目前正试图在这里企稳。如果该区域失守，下一个目标将是3,880，之后是更宽的3,710-3,760区域。尤其是在美国劳动力市场数据强化美联储维持紧缩政策的预期，或收益率再次上行的情况下，这种情景不能被排除。

路透社6月30日报道称，黄金正走向自2013年以来最大的季度跌幅。市场评论人士也指出，情绪正在发生变化：交易员越来越倾向于在反弹时卖出，而不是在下跌时买入。与此同时，最新预测仍然并不一致。UBS、高盛、JPMorgan以及一些知名市场意见领袖仍认为，黄金在未来6-12个月内有机会恢复上涨，并向5,200美元以上移动，支撑因素包括央行需求、地缘政治风险以及美元未来可能走弱。但目前来看，这些预测更多是支持长期情景，并不能抵消短期弱势。

市场还存在更深层的技术风险。如果XAU/USD跌破3,880，市场关注的目标可能不仅是3,710-3,760，还可能转向3,200-3,450这一宽幅区域。黄金曾在该区域交易了四个多月，从2025年4月中旬一直到8月底。这里是之后一轮上涨前的底部区域，因此如果深度回调继续发展，该区域可能再次成为重要的价格磁吸区。

结论很简单：现在完全看空黄金还为时过早，但XAU/USD在6月出现的这个“十字”并不是立即上涨的信号，而是市场阶段正在变化的警告。价格已经跌破重要支撑，进入回调模式，现在需要重新证明买方力量。在这发生之前，即使出现强劲反弹，也应保持谨慎。