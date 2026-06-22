CORE, INDEX, 面臨壓力

各位朋友，上周核心指数出现了2%的交易回撤。总体而言，情况仍在可控范围内，但我的心情确实受到了打击 :( 不过，我个人认为这是对我产品的一次额外测试，看看我的交易机器人如何应对各种市场波动。因此，我会咬紧牙关承受这次交易回撤，看看事态如何发展。目标回撤是5%。所以目前的情况仍在风险范围内。我相信未来几周将会迎来新一轮的增长！

6月15日至21日期间我的核心指数视频回顾











在核心指数范围内运行的交易机器人

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