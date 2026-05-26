EXP - THE XCUSTOMEA — 面向自定义指标的通用交易顾问。基于指标的 Expert Advisor！

🧩 Exp – The xCustomEA 适用于 MetaTrader 4 & MetaTrader 5 面向自定义指标、iCustom 策略、信号缓冲区、过滤器和自动交易逻辑的专业通用 Expert Advisor，无需为每一个指标单独定制交易机器人。 The xCustomEA 专为希望把自定义指标信号转化为完整自动交易系统的交易者打造，适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，在同一个 framework 中集成入场、出场、过滤器、风险控制和交易管理逻辑。

















🎬 观看现代 Expforex 交易引擎概览 这个更新后的视频展示了现代 Expforex Expert Advisor 的核心理念：专业交易引擎、策略模块、信号逻辑、自动化、风险管理，以及适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 的结构化工作流程。 由于 The xCustomEA 建立在相同的专业 The X 交易引擎概念之上，因此这个视频放在文章开头，作为当前最清晰、最直观的平台逻辑介绍。





🧩 The xCustomEA for MT4 and MT5 同一个通用 Expert Advisor 理念，同时适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。





🚀 The xCustomEA 是什么？

Exp – The xCustomEA 是一款通用交易 Expert Advisor，允许您基于 custom indicators 创建自动化策略。

该程序基于我们强大的交易引擎 The X – Universal EA。它保留了 The X 的主要交易功能，同时增加了一个非常重要的区别：The xCustomEA 可以使用您自己的自定义指标，并将其信号用于自动交易。

简单来说，The xCustomEA 不是一个只有固定内置策略的机器人。它是一个灵活的交易 framework。您连接指标，定义 EA 如何读取信号，添加过滤器，配置交易管理，并在 MetaTrader 中测试结果。

这让 The xCustomEA 对积极研究指标、比较信号系统、测试不同缓冲区，并希望使用可重复自动化环境而不是为每个新想法单独定制机器人的交易者特别有价值。

🧩 自定义指标引擎 连接来自互联网、MQL5 Market 或您自己开发的自定义指标。 ⚙ 基于 The X 使用 The X 的交易功能，包括交易管理、风险控制和自动化工具。 🎯 信号 + 过滤器 + SLTP 将指标信号用于开仓、平仓、过滤以及 Stop Loss / Take Profit 水平。 🧪 策略测试 在购买指标或使用真实资金之前，先测试基于指标的策略。





⭐ 为什么创建这个程序

在为交易者创建 Expert Advisor 时，我们发现了一个重要规律：大多数定制开发需求都基于指标。

交易者找到一个有趣的指标，在图表上看到信号，然后希望基于该指标创建 Expert Advisor。但为每个指标单独订购一个机器人，成本高、周期长，也不总是实用。

问题很简单：

今天您想要一个基于某个指标的 EA；

明天您又发现另一个指标；

然后您想添加过滤器；

然后您想改变平仓逻辑；

然后您想测试另一套信号系统。

每次都订购新的 Expert Advisor 并不方便。因此我们创建了 The xCustomEA：一款通用交易顾问，可以通过设置和自定义策略模块，配合多种基于指标的策略工作。

✅ 核心理念： 与其为每一个指标单独订购新的 EA，不如使用一个通用 Expert Advisor，并把它配置成不同的自定义指标策略。





🧠 核心概念

The xCustomEA 不强制您使用某一个预设策略。它为您提供一个交易引擎和一个自定义策略连接模块。

您可以使用：

用于开仓信号的自定义指标；

用于平仓信号的自定义指标；

作为过滤器的自定义指标；

用于 Stop Loss 或 Take Profit 价格水平的自定义指标；

在提供的指标模板中编写自己的策略逻辑；

通过 xArrow 模式直接连接箭头缓冲区。

模块 作用 OWN Signal options 从自定义指标接收用于开仓的主信号。 Close options 从同一个或另一个自定义指标接收平仓信号。 Filter options 使用另一个指标或另一个缓冲区过滤主信号。 SLTP options 从指标缓冲区接收 Stop Loss 或 Take Profit 价格水平。 StrategyInputs 向连接的自定义指标传递外部参数。





🧩 The xCustomEA 的两种主要使用方式

The xCustomEA 支持两种重要的自定义指标策略工作模式。

模式 含义 最佳用途 xCustomEA 顾问与我们的指标模板配合工作，您可以在其中编写策略。 适合希望在提供的模板中编写或插入自定义策略逻辑的用户。 xArrow 顾问直接与具有可读取箭头缓冲区的自定义指标配合工作。 如果指标提供合适的缓冲区，适合想要快速设置且不想编程的用户。





实际含义： 如果您的指标有 BUY 和 SELL 的箭头缓冲区，可以使用 xArrow 模式。如果需要更深入的逻辑，可以使用 xCustomEA 模板，并编写自己的信号或过滤策略。





⚙ 主要交易功能

The xCustomEA 不只是连接指标的桥梁。它还包含从 The X 系统继承的一整套交易管理功能。

功能 用途 Fixed Lot 使用固定手数进行交易。 Autolot 根据余额和资金管理设置计算手数。 Trading Time 按允许的交易时间限制顾问运行。 Trailing Stop 使用 trailing stop 逻辑管理盈利持仓。 Parabolic SAR Trailing 使用 Parabolic SAR 作为 trailing 逻辑。 Breakeven 当持仓达到设定利润后，将 Stop Loss 移动到 breakeven。 Martingale 如果启用该逻辑，在亏损持仓后增加下一笔交易手数。 Reverse 在需要时反转策略信号。 Averaging 根据配置设置对亏损持仓进行平均处理。 Additional Opening 按趋势方向或逆向运动打开额外持仓。 Virtual SL / TP / Trailing 使用由 EA 管理的虚拟水平，而不是显示在经纪商服务器端的可见水平。 Close by Total Profit / Loss 当账户或策略总利润/亏损达到配置限制时关闭持仓。 Alert Mode 当策略产生信号时接收提醒，而不自动开仓。





📌 信号与过滤器 — 重要区别

要正确配置 The xCustomEA，必须理解 signal 和 filter 的区别。

信号 过滤器 信号是在某个具体时刻出现的事件。 过滤器是指标当前的状态。 示例：两条 Moving Average 线刚刚发生交叉。 示例：快速 Moving Average 当前位于慢速 Moving Average 上方。 信号通常用于开仓或平仓。 过滤器通常用于允许或阻止交易。 信号是一个新事件的事实。 过滤器是已经存在的条件。





重要示例： 如果 RSI 穿越 70 水平，这可以是一个信号。如果 RSI 已经高于 70 水平，这更像是过滤条件。





🏹 xArrow 模式 — 快速连接指标缓冲区

如果您的自定义指标具有可读取的箭头缓冲区，可以使用 xArrow 模式。这样 EA 可以直接与指标配合工作，无需编写自己的策略模板。

顾问读取选定的 BUY 和 SELL 缓冲区。如果缓冲区值不为空并且大于零，EA 会将其视为信号。

参数 含义 SignalNameIndicator 用于开仓信号的指标名称和路径。 SignalTypeIndicator 当指标有合适的箭头缓冲区时，选择 xArrow。 SignalBuferforBUY BUY 信号的缓冲区编号。 SignalBuferforSELL SELL 信号的缓冲区编号。 OWNSIGNAL_shift 信号柱编号：1 表示已收盘柱，0 表示当前柱。





xArrow 设置示例 在 xArrow 模式中，您需要指定自定义指标名称以及 BUY / SELL 缓冲区编号。





🧠 xCustomEA 模式 — 编写您自己的策略

如果直接读取缓冲区不够，您可以使用提供的指标模板，并编写自己的策略逻辑。

首次启动顾问时，可以在终端的 Files 文件夹中创建一个指标模板文件。该文件可以作为编写您自己的指标策略的基础。

模板包含带注释的步骤和示例。您可以在 MetaEditor 中打开该文件，学习步骤，并编写自己的信号和过滤器逻辑。

指标模板文件 模板文件可作为您自定义策略的基础。 打开终端数据文件夹 使用 File → Open Data Folder 查找生成的模板和相关文件。 在 MetaEditor 中打开模板 模板包含用于构建您自己策略的示例和带注释的步骤。





📂 文件和文件夹

当您在 MQL5 Market 购买 The xCustomEA 时，Expert Advisor 会安装到 Experts 文件夹中。策略指标和示例应放入 Indicators 文件夹，set 文件应放入 Presets。

文件夹 用途 MQL4 / MQL5 → Experts The xCustomEA Expert Advisor 文件。 MQL4 / MQL5 → Indicators 策略指标、示例和模板指标。 MQL4 / MQL5 → Presets 用于现成示例和配置的 set 文件。 终端 Files 文件夹 生成的模板文件和支持文件。





实用提示： 文件位置非常重要。如果指标路径或文件名错误，EA 可能无法加载指标，策略也不会工作。





⚙ StrategyInputs — 传递指标参数

许多自定义指标都有输入参数。在 xArrow 模式中，The xCustomEA 允许通过 StrategyInputs 字段传递这些参数。

当您的指标需要周期、颜色、模式、文本值、日期或其他外部设置时，这非常有用。

变量类型 写法 示例 int 数字 1, 10, 777 double 带小数点的数字 0.2, 1.10 string 引号中的文本 "TEST" datetime D'year.month.day' D'2018.11.08' color C'R/G/B' C'0/128/0' bool true 或 false false





MT4 警告： 在 MetaTrader 4 中，传递 string 参数可能会出现问题。如果指标无法正确加载，请优先检查字符串输入参数。





🔒 购买自定义指标前先测试

The xCustomEA 工作流程的一个强大优势是，您可以在真正投入交易配置之前测试许多想法。

如果某个指标可以在 Strategy Tester 中使用，您可以用该指标测试 EA，并在购买指标用于真实或模拟交易之前评估逻辑。

✅ 智能测试流程： 先在 Strategy Tester 中测试基于指标的策略。只有在测试行为可接受后，才考虑购买自定义指标，并在模拟账户或真实账户中使用 EA。





🧪 MT4 和 MT5 策略编程差异

The xCustomEA 可同时用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，但自定义编程流程不同。

MetaTrader 4 的策略编程通常更简单：您可以直接通过 iCustom 调用指标值，并构建信号逻辑。

MetaTrader 5 更结构化：它使用指标 handles 和 CopyBuffer。这提供更强能力和更好的测试可能性，但在编写自定义策略代码时需要更多注意。

平台 编程概念 MetaTrader 4 直接使用 iCustom 接收指标值，并构建信号/过滤逻辑。 MetaTrader 5 创建指标 handles，通过 CopyBuffer 复制数据，然后构建信号/过滤逻辑。





📌 需要理解的主要设置

完整输入参数列表可在 设置和输入参数说明 中查看。下面是最重要的 xCustomEA 专属设置组。

设置 用途 SignalNameIndicator 用于开仓信号的自定义指标名称。 SignalTypeIndicator 信号读取模式：xCustomEA 或 xArrow。 IndSigToTrade 来自自定义指标的策略编号。如果未找到，EA 会因错误而卸载。 TF_IndSigToTrade1 主信号指标使用的 timeframe。 SIGNALStrategyInputs 传递给信号指标的外部输入参数。 Signal_Reverse 只反转主指标信号。 ClosePositionifChangeOWNSignal 当主指标给出相反信号时关闭持仓。 OWNSIGNAL_shift 0 = 当前蜡烛，1 = 最近已收盘蜡烛。 SignalBuferforBUY / SignalBuferforSELL BUY 和 SELL 开仓信号的缓冲区编号。 CloseNameIndicator 用于平仓信号的指标。 FilterNameIndicator 作为主信号过滤器使用的指标。 Filter_Reverse 只反转所选过滤器信号。 SLTPNameIndicator 用于 Stop Loss 或 Take Profit 价格水平的指标。 SLTPTypeIndicator xPrice 模式使用指标缓冲区中的价格值。 SLTP buffer settings BUY 和 SELL 持仓的 Stop Loss 与 Take Profit 缓冲区编号。





✅ The xCustomEA 特别适合哪些情况

您有很多指标想法，不想为每一个想法单独订购 EA。

您想自动化自定义指标的信号。

您想在实盘使用前测试 Market 指标。

您想用一个指标做入场，用另一个指标做过滤器。

您想根据相反指标信号关闭持仓。

您想使用指标价格水平作为 Stop Loss 或 Take Profit。

您想使用提供的指标模板编写自己的策略。

您想把 The X 交易系统的高级功能与自定义指标逻辑结合使用。

交易系统的高级功能与自定义指标逻辑结合使用。 您希望 MT4 和 MT5 使用相同的工作流程。





⚠ 需要特别小心的情况

并不是每个自定义指标都能被 Expert Advisor 直接使用。

有些指标在图表上绘制箭头，但不提供可读取的缓冲区。

有些指标会在当前蜡烛上重绘信号。

错误的缓冲区编号可能导致 EA 错误开仓或平仓。

错误的指标路径可能导致 EA 无法加载指标。

错误的 StrategyInputs 顺序可能破坏指标初始化。

不要认为一个漂亮的指标会自动变成盈利策略。

真实交易前，始终先在 Strategy Tester 和模拟账户中测试所有内容。





🌐 经纪商、终端和 VPS 建议

The xCustomEA 依赖于指标逻辑、终端稳定性和经纪商执行。如果使用虚拟功能、连续交易或复杂策略，终端必须保持在线。

✅ 推荐 稳定的 MetaTrader 终端

正确安装的自定义指标

已知缓冲区和有文档说明的策略逻辑

Strategy Tester 验证

真实交易前先进行模拟测试

用于连续运行的可靠 VPS

为成功配置保存 set 文件 ⚠ 仔细检查 指标路径和准确文件名

如果使用 Market 指标，请检查 Market 文件夹路径

从零开始的缓冲区编号

当前蜡烛信号与已收盘蜡烛信号

Spread、slippage 和佣金

经纪商执行和账户规则

指标是否能在 Strategy Tester 中运行





🛠 如何开始使用 The xCustomEA

步骤 操作 1 安装适用于 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 的 The xCustomEA。 2 安装您想自动化的自定义指标。 3 检查该指标是否能在图表和 Strategy Tester 中工作。 4 找到 BUY / SELL 缓冲区、过滤器缓冲区或 SL / TP 价格缓冲区。 5 选择工作模式：xArrow 用于直接读取缓冲区，xCustomEA 用于可编程模板逻辑。 6 根据需要配置信号指标、平仓指标、过滤器指标和 SLTP 指标。 7 设置手数、Stop Loss、Take Profit、交易时间和风险参数。 8 运行 Strategy Tester 并检查每一笔交易。 9 在模拟账户中测试策略。 10 只有在测试成功后，再决定该策略是否适合 live trading。









🆚 The xCustomEA 与定制 Expert Advisor

为每个指标单独定制 Expert Advisor 可能昂贵且耗时。The xCustomEA 为多种基于指标的策略提供了一个可重复使用的系统。

从零定制 EA The xCustomEA 每个指标都需要单独开发 一个通用 Expert Advisor 可用于多种指标 修改通常需要编辑代码 许多修改可以通过输入设置完成 如果测试很多想法，成本很高 更适合经常测试指标策略的交易者 开发者必须实现每个新的信号逻辑 您可以自己连接信号、过滤器和缓冲区 一个 EA 通常只解决一个任务 The xCustomEA 是一个灵活的策略 framework





📌 开始前的实用建议

从演示版本开始。

先使用简单指标理解逻辑。

检查指标是否具有可读取缓冲区。

使用 Data Window 验证指标值。

尽可能使用已收盘蜡烛信号。

先配置开仓信号，再添加过滤器。

只有当入场正常工作后，再添加平仓逻辑。

仔细测试 StrategyInputs，并保持正确顺序。

保存可用的 set 文件。

完整测试前不要使用真实资金。





⚠ 风险提示

Forex 和 CFD 交易具有风险。 The xCustomEA 是通用自动化工具，不是盈利保证。它可以自动化您的自定义指标逻辑，但不能让一个弱指标变成盈利策略。实盘使用前，请务必测试信号、过滤器、缓冲区、资金管理、经纪商执行和真实交易条件。





🎬 附加技术视频

旧版 xCustomEA 技术概览 这个旧视频保留为附加技术参考，适合想了解经典 xCustomEA 工作流程、自定义指标连接逻辑以及基于缓冲区设置示例的用户观看。









🏁 最后总结

Exp – The xCustomEA 专为希望自动化自定义指标、但不想为每个策略想法单独订购新 Expert Advisor 的交易者打造。

它将 The X 的交易功能与自定义指标连接模块结合在一起。您可以使用信号、过滤器、平仓逻辑、来自指标缓冲区的 Stop Loss / Take Profit、直接 xArrow 模式，或自己的可编程策略模板。

如果您喜欢测试基于指标的策略，The xCustomEA 可以成为您 MetaTrader 工具箱中最灵活的工具之一。

🚀 今天开始使用 The xCustomEA 观看现代概览视频，下载演示版，阅读完整说明，连接您的自定义指标，并测试您的交易想法是否能成为适用于 MetaTrader 的稳定自动化策略。









SEO Tags

The xCustomEA, Exp The xCustomEA, xCustomEA, MetaTrader custom indicator EA, iCustom Expert Advisor, 自定义指标交易机器人, 基于自定义指标的交易顾问, 指标交易 Expert Advisor, 通用指标交易机器人, MT4 custom indicator EA, MT5 custom indicator EA, indicator buffer trading, xArrow, xCustomEA mode, 信号缓冲区, 过滤器缓冲区, SLTP buffers, StrategyInputs, 无需编程的 Expert Advisor, 自定义策略构建器, 基于指标的自动交易, Forex automation, The X Universal EA, The X 交易引擎, indicator based Expert Advisor, 自定义指标自动化, MT4 strategy builder, MT5 strategy builder, MQL5 Market Expert Advisor, Expforex xCustomEA