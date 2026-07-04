2026年7月06日至10日外汇与加密货币市场预测

上周，美元因美国就业数据疲软而走弱。美国**非农就业人数（Nonfarm Payrolls）**仅增加57,000人，远低于市场预期，同时4月和5月的数据也被下修。这降低了市场对美联储进一步加息的预期，推动欧元、比特币和黄金自低点反弹。与此同时，欧元区通胀放缓至2.8%，而随着伊朗及霍尔木兹海峡局势趋于稳定，原油继续失去此前的地缘政治溢价。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1435，高于前一周的1.1385。汇价一度跌至1.1324，但随后重新站上1.1400。不过，目前判断趋势已经完全反转仍为时尚早。最近阻力位位于1.1475-1.1500，其后依次为1.1590-1.1620和1.1660-1.1685。支撑位位于1.1400-1.1415，其后为1.1325-1.1350、1.1185-1.1210、1.1100和1.1065。只要汇价仍低于1.1500，市场前景仍为中性偏空；若突破这一水平，欧元面临的压力将有所缓解。

🟠 比特币（BTC/USD）

截至7月04日（周六），BTC/USD交易于62,450美元附近，此前7月01日曾跌至57,705美元。美元走弱以及市场风险偏好改善推动了本轮反弹。最近阻力位位于64,255，其后为65,570和67,265。支撑位位于60,300-60,680，其后为57,700-59,000、56,000以及53,000-54,000。只要BTC/USD仍低于65,570-67,265，整体走势仍维持中性。

🛢 布伦特原油

布伦特原油收于每桶72.15美元，7月02日一度跌至70.23美元，创四个多月以来新低。油价已回落至2026年2月底，即美国、以色列与伊朗冲突升级之前的水平。全球需求预期疲弱以及地缘政治溢价下降继续压制油价。不过，70.00-72.00区域正成为多空双方争夺的重要区间。支撑位位于70.00-70.30，其后为69.00和66.30-67.00。最近阻力位位于72.55，其后为73.50、74.35-74.80、76.00-76.40、78.50-79.50和80.00-82.00。只要布伦特原油仍低于76.40，整体前景仍偏中性至看空。

🥇 黄金（XAU/USD）

黄金收于每盎司4,175美元。6月30日跌至3,959美元后，金价如我们此前预测那样反弹至4,200附近阻力区域。美元走弱以及美国国债收益率下降支撑了黄金需求。最近阻力位位于4,200-4,250，其后为4,350以及4,450-4,500。支撑位位于4,100，其后为4,000-4,020、3,930-3,960和3,880。只要金价仍低于4,250，整体走势仍维持中性；若成功突破，有望进一步上行并挑战4,350。短期内跌向3,200-3,450区域的可能性仍然较低。

📈 本周重要事件及基准情景

7月06日将公布美国服务业PMI终值和ISM服务业指数；7月08日公布美联储6月会议纪要；7月09日公布美国初请失业金人数及成屋销售数据。这些数据将帮助市场判断6月份就业放缓究竟只是一次性现象，还是更长期疲弱趋势的开始。7月10日，本周最后一个交易日，投资者还应关注德国消费者价格指数（CPI），因为德国仍是欧元区最大的经济体。

基准情景：EUR/USD在1.1500以下维持中性偏空；BTC/USD在65,570-67,265以下维持中性；布伦特原油在74.35-74.80以下维持中性偏空；黄金（XAU/USD）在4,250以下维持中性。





