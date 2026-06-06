Golden Wolf 的交易 EA、指标和实用工具

本文介绍我为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 开发的交易 EA、指标、面板和实用工具。Golden Wolf 产品适合需要自动交易、手动交易、市场分析、K线形态识别、风险计算以及在不同终端之间复制交易的交易者。

完整产品列表：

Golden Wolf 在 MQL5 市场上的产品

自动交易

PatternGuard VWAP Trader、Gold Wolf EA、Dream of the Golden Wolf、Golden Wolf Grid PRO

指标

Quantum SuperTrend AI、Japanese Candlestick Patterns、Candlestick Patterns Pro、Multi Currency Candlestick Pattern Scanner、Investors Dream、MPA Trend Dashboard

交易面板和实用工具

Trade Assistant、Risk Calculator Assistant、Universal Trade Copier

用于交易震荡区突破的自动交易 EA

PatternGuard VWAP Trader 是一款基于 VWAP 逻辑、禁止交易区域、K线形态和趋势过滤器的 MetaTrader 5 智能交易系统。该 EA 会等待价格突破不确定区域，并在开仓前检查额外条件。

主要功能：

基于 VWAP 的交易逻辑；

禁止交易区域过滤；

通过 K线形态确认入场；

趋势过滤；

按照预设规则管理仓位。

MT4 版本：

PatternGuard VWAP Trader MT4

用于黄金交易的自动交易 EA

Gold Wolf EA 是一款为 MetaTrader 5 设计的 XAUUSD 自动交易 EA。其交易逻辑基于趋势分析、市场状态过滤和风险控制。

该 EA 的重点不是产生大量交易，而是在市场结构符合策略条件时寻找更高质量的交易机会。

主要功能：

自动交易 XAUUSD；

基于趋势的交易逻辑；

市场状态过滤；

风险控制；

按照预设规则运行。

MT4 版本：

Gold Wolf EA MT4

用于 XAUUSD 自动交易的 EA

Dream of the Golden Wolf 是一款用于黄金自动交易的 EA，针对 M5 时间周期进行了优化。该 EA 会在开仓前分析趋势方向、动量、市场结构以及额外确认条件。

该产品的核心思路不是随机开仓，而是等待多个因素同时满足。

主要功能：

XAUUSD 交易；

针对 M5 时间周期优化；

趋势和动量分析；

额外入场过滤器；

自动交易管理。

MT4 版本：

Dream of the Golden Wolf MT4

用于黄金交易的网格 EA

Golden Wolf Grid PRO 是一款为 MetaTrader 5 创建的交易 EA，用于在 M15 时间周期上自动交易 XAUUSD / GOLD。该 EA 使用网格交易策略，并配有现成的优化参数。

主要功能：

自动黄金交易；

网格交易逻辑；

M15 时间周期；

XAUUSD 现成参数；

可根据交易者风格手动调整。

MT4 版本：

Golden Wolf Grid PRO MT4

专业趋势指标

Quantum SuperTrend AI 是一款基于 SuperTrend 的 MetaTrader 5 可视化指标。它可以帮助判断趋势方向，显示买入/卖出信号、ATR 止盈水平以及额外的信号统计信息。

该指标适合使用趋势策略，并希望直接在图表上清晰查看信号的交易者。

主要功能：

买入/卖出信号；

SuperTrend 逻辑；

ATR 止盈；

ADX 和 RSI 过滤器；

AI 信号质量评估；

图表上的统计面板。

MT4 版本：

Quantum SuperTrend AI MT4

额外通知指标：

通知指标 1

通知指标 2

MetaTrader 5 K线形态指标

Japanese Candlestick Patterns 是一款免费的 MetaTrader 5 基础版 K线形态指标。该工具可以帮助交易者更快地在图表上发现经典的价格行为形态。

它适合使用日本K线、手动交易和可视化市场分析的交易者。

该产品线的付费版本：

Candlestick Patterns Pro

Multi Currency Candlestick Pattern Scanner

Candlestick Pattern Product

MetaTrader 4 K线形态指标

Candlestick Pattern Detector MT4 是一款免费的 MetaTrader 4 基础版 K线形态指标。该指标可以帮助在图表上识别 K线形态，并将其作为交易系统的一部分使用。

MT4 产品线的付费版本：

Candlestick Pattern Detector MT4 Version 1

Candlestick Pattern Detector MT4 Version 2

Candlestick Pattern Detector MT4 Version 3

基于 Bill Williams 方法的综合指标

Investors Dream MT5 是一款 MetaTrader 5 指标，将 Alligator、Awesome Oscillator、Accelerator Oscillator、Fractals 和 Market Facilitation Index 整合到一个可视化系统中。

它有助于分析趋势、行情力度、分形以及潜在入场点。

MT4 版本：

Investors Dream MT4

多品种信号指标

MPA Trend Dashboard 是一款 MetaTrader 5 信息型指标，可以同时显示多个交易品种的 BUY、SELL 或 WAIT 状态。

该工具适合需要快速评估整体市场情况，而不想频繁切换多个图表的交易者。

MT4 版本：

MPA Trend Dashboard MT4

专业交易面板

Trade Assistant MT5 PRO 是一款为 MetaTrader 5 创建的交易面板，用于手动交易、快速开仓、风险计算以及直接在图表上管理仓位。

该面板可以帮助交易者处理入场价、止损、止盈、保本、移动止损和部分平仓。

主要功能：

风险和手数计算；

可视化交易规划；

入场 / 止损 / 止盈管理；

保本；

移动止损；

部分平仓；

直接在图表上便捷操作。

标准版本：

Trade Assistant MT5

免费风险计算器：

Risk Calculator Assistant MT5

MetaTrader 4 专业交易面板

Trade Assistant MT4 PRO Panel 是一款用于 MetaTrader 4 手动交易的面板。它可以帮助更快地准备交易方案，根据风险计算仓位大小，并直接在图表上管理交易。

标准版本：

Trade Assistant MT4

免费风险计算器：

Risk Calculator Assistant MT4

本地交易复制工具

Universal Trade Copier MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的交易复制工具。它用于在同一台电脑或 VPS 上的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端之间复制交易操作。

支持的复制方向：

MT4 → MT4；

MT5 → MT5；

MT4 → MT5；

MT5 → MT4。

MT4 版本：

Universal Trade Copier MT4

Golden Wolf 产品适合哪些交易者

Golden Wolf 产品适合以下交易者：

进行手动交易，并希望提升风险控制；

使用自动交易；

交易黄金 / XAUUSD；

使用趋势、K线形态和价格行为进行市场分析；

使用多个账户或终端；

希望加快交易方案准备速度；

偏好直接在 MetaTrader 图表上使用可视化工具。

风险提示

金融市场交易存在风险。EA、指标、面板和实用工具不能保证盈利，也不能消除市场风险。

在真实账户上使用任何产品之前，建议：

在策略测试器中测试产品；

在模拟账户上检查运行效果；

使用保守风险；

考虑点差、佣金、执行质量和交易品种规格；

仔细研究产品参数设置。

支持和问题

所有关于安装、设置和产品运行的问题，请在对应产品页面的评论区提出。

我的完整产品列表：

Golden Wolf 在 MQL5 市场上的产品