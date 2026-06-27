2026年6月29日–7月3日外汇与加密货币预测

正如我们此前预测的那样，过去一周市场继续受到美元走强的影响。DXY指数最高升至101.79，美国强劲的经济数据以及持续高于目标的通胀，进一步强化了市场对美联储将在更长时间内维持高利率的预期。5月PCE通胀仍明显高于美联储目标，加大了美元和债券收益率敏感资产的压力。因此，EUR/USD、Bitcoin、原油和黄金继续下跌，市场避险情绪进一步升温。

💶 EUR/USD

EUR/USD收于1.1385，6月25日一度跌至1.1324。汇价跌破1.1400-1.1850中期震荡区间下沿，创下自2025年夏季以来的新低。最近阻力位于1.1390-1.1415，其后为1.1500-1.1530以及1.1590-1.1620。支撑位位于1.1325-1.1350，其后为1.1185-1.1210、1.1100和1.1065。只要汇价维持在1.1440下方，市场情景仍为中性偏空。只有重新站上1.1500-1.1530，欧元面临的压力才有望缓解。

🟠 比特币 (BTC/USD)

截至6月27日周六，BTC/USD在60,300附近交易，此前6月25日曾跌至58,000。美元走强、风险偏好下降以及投资者保持谨慎，继续对加密市场形成压力。最近阻力位于60,650，其后为61,850-62,200、64,255以及65,570。支撑位位于58,000-59,000，其后为56,000以及53,000-54,000。只要BTC/USD维持在62,200下方，市场情景仍为中性偏空。

🛢 布伦特原油

Brent收于73.49美元/桶，继续大幅下跌。自5月初以来，油价累计下跌已超过35%，回到中东局势升级前的水平。美元走强、全球需求放缓预期以及伊朗局势和霍尔木兹海峡风险缓和，导致地缘政治风险溢价下降，持续压制油价。不过，任何新的供应风险都可能迅速推高市场波动。最近阻力位于75.00-76.40，其后为78.50-79.50以及80.00-82.00。支撑位位于71.90-72.60，其后为70.30、69.00以及66.30-67.00。只要Brent维持在76.40下方，市场情景仍为中性偏空。

🥇 黄金 (XAU/USD)

黄金收于4,089美元/盎司，盘中最低跌至3,958。美元走强、美国国债收益率上升以及市场降低了对美联储近期降息的预期，共同打压了黄金。跌破4,100后，市场进入更高风险区域。最近阻力位于4,100，其后为4,200-4,250以及4,350。支撑位位于4,000-4,020，其后为3,930-3,960、3,880以及3,710-3,760。虽然不排除反弹至4,200-4,250，但只要价格仍低于该区域，市场情景仍为中性偏空。

📈 本周关键事件与基准情景

6月30日，市场将关注英国GDP、德国通胀、美国JOLTS职位空缺以及消费者信心指数。7月1日将公布欧元区CPI、美国ADP就业报告、制造业PMI以及ISM制造业指数。7月2日将迎来本周最重要的数据——美国非农就业、失业率和平均时薪，同时还将公布初请失业金人数。7月3日，美国金融市场因独立日假期休市。

基准情景： EUR/USD – 在1.1440下方为中性偏空；BTC/USD – 在62,200下方为中性偏空；Brent – 在76.40下方为中性偏空；XAU/USD – 在4,200-4,250下方为中性偏空。





