使用 MetaTrader 5 在 Python 中查找自定义货币对形态

外汇形态分析简介

初学者第一次看货币对图表时会看到什么？许多日内波动、波动性增加和减少、趋势变化等等。上升、下降、曲折 —— 如何弄清楚这一切？我也通过深入研究价格形态分析开始了解外汇。

乍一看，我们世界上的许多事情似乎都很混乱。但任何有经验的专家都会看到他或她个人领域的模式和可能性，这似乎让其他人感到困惑。货币对图表也是如此。如果我们试图将这种混乱系统化，我们可以发现可以暗示未来价格走势的隐藏形态。

但如何找到它们呢？如何区分真实模式和随机噪声呢？乐趣就从这里开始。我决定使用 Python 和 MetaTrader 5 创建自己的形态分析系统。一种数学和编程的共生关系，用于征服外汇。

这个想法是使用一种算法来研究大量的历史数据，该算法可以找到重复的模式并评估它们的性能。听起来很有趣吧？但实际上，实现起来并没有那么简单。





设置环境：安装必要的库并连接到 MetaTrader 5

因此，我们的首要任务是安装 Python。可以从官方网站 python.org 下载。确保选中 “将 Python 添加到 PATH” 框。

下一个重要步骤是库，我们需要其中的一些。主要的是 MetaTrader 5。此外，还有用于处理数据的 “pandas”。也许是 “numpy”。打开命令行并输入：

pip install MetaTrader5 pandas numpy matplotlib pytz

您需要做的第一件事就是安装 MetaTrader 5 本身。从您的经纪商的官方网站下载并安装，没什么复杂的。

现在我们需要找到终端的路径。通常，它类似于 “C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe”。

现在打开 Python 并输入：

import MetaTrader5 as mt5 if not mt5.initialize(path= "C:/Program Files/MetaTrader 5/terminal64.exe" ): print( "MetaTrader 5 initialization failed." ) mt5.shutdown() else : print( "MetaTrader 5 initialized successfully." )

启动它。如果您看到成功的终端初始化消息，则表示所有操作都已正确完成。

想确保一切正常吗？让我们尝试获取一些数据：

import MetaTrader5 as mt5 import pandas as pd from datetime import datetime if not mt5.initialize(): print("Oops! Something went wrong.") mt5.shutdown() eurusd_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURUSD", datetime .now(), 10 , mt5. COPY_TICKS_ALL ) ticks_frame = pd.DataFrame(eurusd_ticks) print("Look at this beauty:") print(ticks_frame) mt5.shutdown()

如果您看到一个数据表，那么恭喜您！您刚刚迈出了使用 Python 进行算法外汇交易世界的第一步。它并不像看上去那么难。





代码结构：基本函数及其用途

那么，我们开始分析代码结构。这是分析外汇市场形态的完整系统。

我们将从系统中的主要内容开始 —— find_patterns 函数。该函数查看历史数据，识别给定长度的形态。找到第一个形态后，我们需要评估它们的效率。此函数还会记住最后的形态以供将来使用。

下一个函数是 calculate_winrate_and_frequency。该函数分析发现的形态 —— 这里是发生的频率和胜率，以及形态的排序。

process_currency_pair 函数也发挥着重要作用。这是一个相当重要的处理程序。它加载数据，查看数据，搜索不同长度的形态，并提供卖出和买入的前 300 个形态。至于代码的开头，这里是初始化、参数设置、图表间隔（TF，时间范围）和时间区间（在我的例子中，是从 1990 年到 2024 年）。

现在让我们进入主代码执行循环。形态搜索算法的特点包括不同的形态长度，因为短的形态很常见但不提供可靠性，而长的形态太罕见，尽管它们更有效。我们应该考虑各个方面。





从 MetaTrader 5 获取数据：copy_rates_range 函数

我们的第一个函数应该从终端接收数据。我们来看看代码：

import MetaTrader5 as mt5 import pandas as pd import time from datetime import datetime , timedelta import pytz # List of major currency pairs major_pairs = ['EURUSD'] # Setting up data request parameters timeframe = mt5.TIMEFRAME_H4 start_date = pd.Timestamp(' 1990 - 01 - 01 ') end_date = pd.Timestamp(' 2024 - 05 - 31 ') def process_currency_pair(symbol): max_retries = 5 retries = 0 while retries < max_retries: try: # Loading OHLC data rates = mt5.copy_rates_range(symbol, timeframe, start_date, end_date) if rates is None: raise ValueError("No data received") ohlc_data = pd.DataFrame(rates) ohlc_data['time'] = pd.to_datetime(ohlc_data['time'], unit='s') break except Exception as e: print(f"Error loading data for {symbol}: {e}") retries += 1 time.sleep( 2 ) # Wait before retrying if retries == max_retries: print(f"Failed to load data for {symbol} after {max_retries} attempts") return # Further data processing...

这段代码到底发生了什么？首先，我们定义货币对。目前我们只有 EURUSD，但您可以添加其他货币对。然后我们设置时间间隔。H4 为 4 小时。这是最佳时间范围。

接下来是日期。从 1990 年到 2024 年。我们将需要大量的历史报价。我们拥有的数据越多，我们的分析就越准确。现在来谈谈主要内容 —— process_currency_pair 函数。它使用 copy_rates_range 加载数据。

我们得到了什么结果？带有历史数据的数据帧。时间、开盘价、收盘价、最高价、最低价 —— 工作所需的一切。

如果出现问题，我们会识别错误并将其显示在屏幕上，然后再次尝试。





时间序列处理：将 OHLC 数据转换为价格变动方向



让我们回到我们的主要任务。我们希望将外汇市场的混乱波动转化为更有序的趋势和逆转。我们该怎么做？我们将把价格变成方向。

这是我们的代码：

# Fill missing values with the mean ohlc_data.fillna(ohlc_data.mean(), inplace=True) # Convert price movements to directions ohlc_data['direction'] = np.where(ohlc_data['close'].diff() > 0, 'up', 'down')

这里发生了什么？首先，我们填补缺口。缺口可能会严重损害我们的最终结果。我们用平均值填充它们。

现在是最有趣的部分。我们创建一个名为 “direction” (方向）的新列。在那里，我们将价格数据转换为模拟趋势行为的数据。它以一种基本的方式工作：

如果当前收盘价高于之前的收盘价，我们就写 “up”(上涨）。

如果低于，我们就写 “down”（下跌）。

公式很简单，但很有效。现在我们不再使用复杂的数字，而是使用简单的 “up” 和 “down” 序列。这个序列更容易被人类感知。但我们为什么需要它呢？这些 “up” 和 “down” 是我们形态的基石。通过它们，我们可以全面了解市场正在发生的事情。





形态搜索算法：find_patterns 函数

因此，我们有一系列的 “up” 和 “down”。接下来，我们将在这个序列中寻找重复的形态。

这是 find_patterns 函数：

def find_patterns(data, pattern_length, direction): patterns = defaultdict(list) last_pattern = None last_winrate = None last_frequency = None for i in range(len(data) - pattern_length - 6 ): pattern = tuple(data[ 'direction' ][i:i+pattern_length]) if data[ 'direction' ][i+pattern_length+ 6 ] == direction: patterns[pattern].append(True) else : patterns[pattern].append(False) # Check last prices for pattern match last_pattern_tuple = tuple(data[ 'direction' ][-pattern_length:]) if last_pattern_tuple in patterns: last_winrate = np.mean(patterns[last_pattern_tuple]) * 100 last_frequency = len(patterns[last_pattern_tuple]) last_pattern = last_pattern_tuple return patterns, last_pattern, last_winrate, last_frequency

这一切是如何工作的呢？

我们创建了 “patterns” 词典。这将作为一种库，我们将在其中存储我们发现的所有形态。

然后我们开始迭代数据。我们取 pattern_length 的数据样本（可以是 3、4、5 等，最多为 25）并观察其后 6 个柱形发生的情况。

如果 6 条柱线之后价格朝期望方向移动（买入形态上涨或卖出形态下跌），我们就设置 True。如果不是 —— 则为 False。

我们对所有可能的数据样本都执行此操作。我们应该得到类似的形态："up-up-down" (上-上-下）- True，"down-up-up"（下-上-上）- False 等等。

接下来，我们检查之前遇到的任何形态是否正在形成。如果是，我们就计算它的胜率（成功命中的百分比）和发生频率。

这就是我们如何将简单的“up”和“down”序列转变为非常强大的预测工具。但这并不是全部内容。接下来，我们将对这些形态进行排序，选出最有效的形态，并进行分析。





计算形态统计数据：胜率和发生频率

现在我们有了许多形态，我们需要选择最好的形态。

让我们看一下我们的代码：

def calculate_winrate_and_frequency(patterns): results = [] for pattern, outcomes in patterns.items(): winrate = np.mean(outcomes) * 100 frequency = len(outcomes) results.append((pattern, winrate, frequency)) results.sort(key=lambda x: x[ 1 ], reverse=True) return results

在这里，我们采用每种形态及其结果（我们之前将它们称为“True”和“False”），然后计算胜率 - 这就是我们的生产力百分比。如果某种形态 10 次中有 7 次有效，则其胜率为 70%。我们还计算频率 —— 即形态出现的次数。频率越高，我们的统计数据就越可靠。我们将所有这些都放入了 ‘results’ 列表中。最后，进行排序。我们将最好的形态放在列表的顶部。





排序结果：选择重要形态

现在我们有足够的数据。但我们并不需要所有这些。我们需要对它们进行整理。

filtered_buy_results = [result for result in all_buy_results if result[ 2 ] > 20 ] filtered_sell_results = [result for result in all_sell_results if result[ 2 ] > 20 ] filtered_buy_results.sort(key=lambda x: x[ 1 ], reverse=True) top_300_buy_patterns = filtered_buy_results[: 300 ] filtered_sell_results.sort(key=lambda x: x[ 1 ], reverse=True) top_300_sell_patterns = filtered_sell_results[: 300 ]

我们以类似的方式设置排序。首先，我们整理出出现次数少于 20 次的所有形态。统计数据显示，罕见形态的可靠性较低。

然后我们根据胜率对剩余的形态进行排序。最有效的设置在列表的开头。结果，我们选出了前 300 名。这是从数量超过一千的众多形态中剩下的全部内容。





使用不同的形态长度：从 3 到 25

现在我们需要选择在交易时能够统计并持续产生利润的形态变化。选项的长度有所不同。它们可以由 3 个或 25 个价格变动组成。让我们检查所有可能的情况：

pattern_lengths = range( 3 , 25 ) # Pattern lengths from 3 to 25 all_buy_patterns = {} all_sell_patterns = {} for pattern_length in pattern_lengths: buy_patterns, last_buy_pattern, last_buy_winrate, last_buy_frequency = find_patterns(ohlc_data, pattern_length, 'up' ) sell_patterns, last_sell_pattern, last_sell_winrate, last_sell_frequency = find_patterns(ohlc_data, pattern_length, 'down' ) all_buy_patterns[pattern_length] = buy_patterns all_sell_patterns[pattern_length] = sell_patterns

我们针对从 3 到 25 的每个长度启动形态搜索过滤器。我们为什么要使用这种实现方法？少于三次变动的形态太不可靠 —— 我们之前提到过这一点。长度超过 25 的形态太少见了。对于每种长度，我们都寻找买入和卖出的形态。

但为什么我们需要这么多不同的长度？短的形态可以捕捉快速的市场逆转，而长的形态可以显示长期趋势。我们事先不知道什么会更有效，所以我们测试了所有情况。





买卖形态分析

现在我们已经有了不同长度的形态选择，是时候确定哪些形态真正有效了。

以下是我们的实际代码：

all_buy_results = [] for pattern_length, patterns in all_buy_patterns.items(): results = calculate_winrate_and_frequency(patterns) all_buy_results.extend(results) all_sell_results = [] for pattern_length, patterns in all_sell_patterns.items(): results = calculate_winrate_and_frequency(patterns) all_sell_results.extend(results)

我们采用每一种形态（买入和卖出），并通过我们的胜率和频率计算器对其进行分类。

但我们并不只是计算统计数据，我们还要寻找买卖形态之间的差异。为什么这很重要？因为市场在上涨和下跌时的表现可能不同。有时买入形态会更有效，而有时卖出形态会更可靠。

接下来，我们将通过比较不同长度的形态进行下一步。事实证明，短期形态更适合确定进入市场的点，而长期形态更适合确定长期趋势。反过来也会发生同样的事情。这就是为什么我们分析一切，不提前丢弃任何东西。

在分析结束时，我们得出了第一个结果：哪些形态更适合买入，哪些形态更适用于卖出，在不同的市场条件下，形态的长度最有效。有了这些数据，我们就可以对外汇市场的价格进行分析。

但请记住，即使是最好的形态也不能保证成功。市场充满着意外。我们的任务是为了增加成功的机会，而这正是我们通过分析各个方面的形态来做的事情。





展望未来：根据近期形态进行预测



现在是时候做出一些预测了。让我们看一下预测器代码：

if last_buy_pattern: print(f"

Last buy pattern for {symbol}: {last_buy_pattern}, Winrate: {last_buy_winrate:. 2 f}%, Frequency: {last_buy_frequency}") print(f"Forecast: Price will likely go up.") if last_sell_pattern: print(f"

Last sell pattern for {symbol}: {last_sell_pattern}, Winrate: {last_sell_winrate:. 2 f}%, Frequency: {last_sell_frequency}") print(f"Forecast: Price will likely go down.")

我们观察最后形成的形态并尝试预测未来并进行交易分析。

请注意，我们正在考虑两种情况：买入形态和卖出形态。为什么呢？因为市场是多头与空头、买家与卖家永恒的对抗。我们应该为任何事态发展做好准备。

对于每个模式，我们输出三个关键参数：形态本身、其胜率和其发生频率。胜率尤其重要。如果买入形态的胜率为 70%，则意味着在该形态出现后 70% 的时间内，价格实际上会上涨。这些都是相当不错的结果。但请记住，即使 90% 也并不能保证什么。外汇世界总是充满着意外。

频率也起着重要作用。经常出现的形态比罕见的形态更可靠。

最有趣的部分是我们的预测，“价格可能会上涨”或“价格可能会下跌”。这些预测为所做的工作带来了一些满足感。但请记住，即使是最准确的预测也只是概率，而不是保证。外汇市场相当难以预测。新闻、经济事件，甚至有影响力的人的推文，都可以在几秒钟内改变价格走势的方向。

因此，我们的代码不是万能的，而是一个非常智能的 EA。它可以解释为：“看，根据历史数据，我们有理由相信价格会上涨（或下跌）”。是否进入市场由您决定。应用这些预测是一个深思熟虑的过程。你有关于可能走势的信息，但每一步都需要明智地采取，同时考虑到市场的整体情况。





描绘未来：可视化最佳形态和预测

让我们在代码中添加一些可视化魔法：

import matplotlib.pyplot as plt def visualize_patterns(patterns, title, filename): patterns = patterns[: 20 ] # Take top 20 for clarity patterns.reverse() # Reverse the list to display it correctly on the chart fig, ax = plt.subplots(figsize=( 12 , 8 )) winrates = [p[ 1 ] for p in patterns] frequencies = [p[ 2 ] for p in patterns] labels = [ ' ' . join (p[ 0 ]) for p in patterns] ax.barh(range(len(patterns)), winrates, align= 'center' , color= 'skyblue' , zorder= 10 ) ax.set_yticks(range(len(patterns))) ax.set_yticklabels(labels) ax.invert_yaxis() # Invert the Y axis to display the best patterns on top ax.set_xlabel( 'Winrate (%)' ) ax.set_title(title) # Add occurrence frequency for i, v in enumerate(winrates): ax.text(v + 1 , i, f 'Freq: {frequencies[i]}' , va= 'center' ) plt.tight_layout() plt.savefig(filename) plt.close() # Visualize top buy and sell patterns visualize_patterns(top_300_buy_patterns, f 'Top 20 Buy Patterns for {symbol}' , 'top_buy_patterns.png' ) visualize_patterns(top_300_sell_patterns, f 'Top 20 Sell Patterns for {symbol}' , 'top_sell_patterns.png' ) # Visualize the latest pattern and forecast def visualize_forecast(pattern, winrate, frequency, direction, symbol, filename): fig, ax = plt.subplots(figsize=( 8 , 6 )) ax.bar([ 'Winrate' ], [winrate], color= 'green' if direction == 'up' else 'red' ) ax.set_ylim( 0 , 100 ) ax.set_ylabel( 'Winrate (%)' ) ax.set_title(f 'Forecast for {symbol}: Price will likely go {direction}' ) ax.text( 0 , winrate + 5 , f 'Pattern: {" ".join(pattern)}' , ha= 'center' ) ax.text( 0 , winrate - 5 , f 'Frequency: {frequency}' , ha= 'center' ) plt.tight_layout() plt.savefig(filename) plt.close() if last_buy_pattern: visualize_forecast(last_buy_pattern, last_buy_winrate, last_buy_frequency, 'up' , symbol, 'buy_forecast.png' ) if last_sell_pattern: visualize_forecast(last_sell_pattern, last_sell_winrate, last_sell_frequency, 'down' , symbol, 'sell_forecast.png' )

我们创建了两个函数：visualize_patterns 和 visualize_forecast。第一个绘制了一个信息丰富的水平柱形，其中包含前 20 种形态、它们的胜率和发生频率。第二个根据最新的形态创建我们预测的可视化表示。

对于形态，我们使用水平列，因为模式可以很长并且这使得它们更容易阅读。我们的颜色是人眼可以感受到的令人愉悦的颜色 —— 天蓝色。

我们将杰作保存为 PNG 文件。





测试和回测形态分析系统

我们已经创建了形态分析系统，但我们如何知道它是否真的有效？为此，我们需要根据历史数据进行测试。

以下是完成此任务所需的代码：

def simulate_trade(data, direction, entry_price, take_profit, stop_loss): for i, row in data.iterrows(): current_price = row[ 'close' ] if direction == "BUY" : if current_price >= entry_price + take_profit: return { 'profit' : take_profit, 'duration' : i} elif current_price <= entry_price - stop_loss: return { 'profit' : -stop_loss, 'duration' : i} else : # SELL if current_price <= entry_price - take_profit: return { 'profit' : take_profit, 'duration' : i} elif current_price >= entry_price + stop_loss: return { 'profit' : -stop_loss, 'duration' : i} # If the loop ends without reaching TP or SL, close at the current price last_price = data[ 'close' ].iloc[- 1 ] profit = (last_price - entry_price) if direction == "BUY" else (entry_price - last_price) return { 'profit' : profit, 'duration' : len(data)} def backtest_pattern_system(data, buy_patterns, sell_patterns): equity_curve = [ 10000 ] # Initial capital $ 10 , 000 trades = [] for i in range(len(data) - max(len(p[ 0 ]) for p in buy_patterns + sell_patterns)): current_data = data.iloc[:i+ 1 ] last_pattern = tuple(current_data[ 'direction' ].iloc[-len(buy_patterns[ 0 ][ 0 ]):]) matching_buy = [p for p in buy_patterns if p[ 0 ] == last_pattern] matching_sell = [p for p in sell_patterns if p[ 0 ] == last_pattern] if matching_buy and not matching_sell: entry_price = current_data[ 'close' ].iloc[- 1 ] take_profit = 0.001 # 10 pips stop_loss = 0.0005 # 5 pips trade_result = simulate_trade(data.iloc[i+ 1 :], "BUY" , entry_price, take_profit, stop_loss) trades.append(trade_result) equity_curve.append(equity_curve[- 1 ] + trade_result[ 'profit' ] * 10000 ) # Multiply by 10000 to convert to USD elif matching_sell and not matching_buy: entry_price = current_data[ 'close' ].iloc[- 1 ] take_profit = 0.001 # 10 pips stop_loss = 0.0005 # 5 pips trade_result = simulate_trade(data.iloc[i+ 1 :], "SELL" , entry_price, take_profit, stop_loss) trades.append(trade_result) equity_curve.append(equity_curve[- 1 ] + trade_result[ 'profit' ] * 10000 ) # Multiply by 10000 to convert to USD else : equity_curve.append(equity_curve[- 1 ]) return equity_curve, trades # Conduct a backtest equity_curve, trades = backtest_pattern_system(ohlc_data, top_300_buy_patterns, top_300_sell_patterns) # Visualizing backtest results plt.figure(figsize=( 12 , 6 )) plt.plot(equity_curve) plt.title( 'Equity Curve' ) plt.xlabel( 'Trades' ) plt.ylabel( 'Equity ($)' ) plt.savefig( 'equity_curve.png' ) plt.close() # Calculating backtest statistics total_profit = equity_curve[- 1 ] - equity_curve[ 0 ] win_rate = sum( 1 for trade in trades if trade[ 'profit' ] > 0 ) / len(trades) if trades else 0 average_profit = sum(trade[ 'profit' ] for trade in trades) / len(trades) if trades else 0 print(f "

Backtest Results:" ) print(f "Total Profit: ${total_profit:.2f}" ) print(f "Win Rate: {win_rate:.2%}" ) print(f "Average Profit per Trade: ${average_profit*10000:.2f}" ) print(f "Total Trades: {len(trades)}" )

这里发生了什么？simulate_trade 函数是我们单笔交易的模拟器。它监控价格并在达到止盈或止损时关闭交易。

backtest_pattern_system 是一个比较重要的函数。它会逐日、逐步地检查历史数据，看看我们的某个形态是否已经形成。发现了买入形态？那我们就买。找到卖出的形态了吗？我们就卖。

我们使用 100 个点的固定止盈和 50 个点的止损。我们需要设定令人满意的利润的界限 —— 不要太多，以免我们承担超过限额的风险，但也不要太少，以便利润能够增长。

每次交易后，我们都会更新我们的净值曲线。在我们的工作结束时，我们得到了以下结果：我们总共赚了多少钱，有多少百分比的交易是盈利的，每笔交易的平均利润是多少。当然，我们也会将结果可视化。

让我们使用 MQL5 语言实现形态搜索。这是我们的代码：

#property copyright "Copyright 2024, Your Name Here" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.06" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "BuyProbability" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrGreen #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label2 "SellProbability" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrRed #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 2 input int InpPatternLength = 5 ; input int InpLookback = 1000 ; input int InpForecastHorizon = 6 ; double BuyProbabilityBuffer[]; double SellProbabilityBuffer[]; int g_pattern_length; int g_lookback; int g_forecast_horizon; string g_patterns[]; int g_pattern_count; int g_pattern_occurrences[]; int g_pattern_successes[]; int g_total_bars; int OnInit () { if (InpPatternLength < 3 || InpPatternLength > 10 ) { Print ( "Invalid Pattern Length. Must be between 3 and 10." ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } if (InpLookback < 100 || InpLookback > 5000 ) { Print ( "Invalid Lookback Period. Must be between 100 and 5000." ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } if (InpForecastHorizon < 1 || InpForecastHorizon > 20 ) { Print ( "Invalid Forecast Horizon. Must be between 1 and 20." ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } SetIndexBuffer ( 0 , BuyProbabilityBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , SellProbabilityBuffer, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); g_pattern_length = InpPatternLength; g_lookback = InpLookback; g_forecast_horizon = InpForecastHorizon; if (!GeneratePatterns()) { Print ( "Failed to generate patterns." ); return INIT_FAILED ; } g_total_bars = iBars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total <= g_lookback + g_pattern_length + g_forecast_horizon) { Print ( "Not enough data for calculation." ); return 0 ; } int start = (prev_calculated > g_lookback + g_pattern_length + g_forecast_horizon) ? prev_calculated - 1 : g_lookback + g_pattern_length + g_forecast_horizon; if ( ArraySize (g_pattern_occurrences) != g_pattern_count) { ArrayResize (g_pattern_occurrences, g_pattern_count); ArrayResize (g_pattern_successes, g_pattern_count); } ArrayInitialize (g_pattern_occurrences, 0 ); ArrayInitialize (g_pattern_successes, 0 ); string patterns[]; ArrayResize (patterns, rates_total); for ( int i = g_pattern_length; i < rates_total; i++) { patterns[i] = "" ; for ( int j = 0 ; j < g_pattern_length; j++) { patterns[i] += (close[i-j] > close[i-j- 1 ]) ? "U" : "D" ; } } for ( int i = start; i < rates_total; i++) { string current_pattern = patterns[i]; if ( StringLen (current_pattern) != g_pattern_length) continue ; double buy_probability = CalculateProbability(current_pattern, true , close, patterns, i); double sell_probability = CalculateProbability(current_pattern, false , close, patterns, i); BuyProbabilityBuffer[i] = buy_probability; SellProbabilityBuffer[i] = sell_probability; } if (g_total_bars != iBars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT )) { g_total_bars = iBars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); UpdatePatternStatistics(); } return (rates_total); } bool GeneratePatterns() { g_pattern_count = ( int ) MathPow ( 2 , g_pattern_length); if (! ArrayResize (g_patterns, g_pattern_count)) { Print ( "Failed to resize g_patterns array." ); return false ; } for ( int i = 0 ; i < g_pattern_count; i++) { string pattern = "" ; for ( int j = 0 ; j < g_pattern_length; j++) { pattern += ((i >> j) & 1 ) ? "U" : "D" ; } g_patterns[i] = pattern; } return true ; } double CalculateProbability( const string &pattern, bool is_buy, const double &close[], const string &patterns[], int current_index) { if ( StringLen (pattern) != g_pattern_length || current_index < g_lookback) { return 50.0 ; } int pattern_index = ArraySearch(g_patterns, pattern); if (pattern_index == - 1 ) { return 50.0 ; } int total_occurrences = 0 ; int successful_predictions = 0 ; for ( int i = g_lookback; i > g_pattern_length + g_forecast_horizon; i--) { int historical_index = current_index - i; if (historical_index < 0 || historical_index + g_pattern_length + g_forecast_horizon >= ArraySize (close)) { continue ; } if (patterns[historical_index] == pattern) { total_occurrences++; g_pattern_occurrences[pattern_index]++; if (is_buy && close[historical_index + g_pattern_length + g_forecast_horizon] > close[historical_index + g_pattern_length]) { successful_predictions++; g_pattern_successes[pattern_index]++; } else if (!is_buy && close[historical_index + g_pattern_length + g_forecast_horizon] < close[historical_index + g_pattern_length]) { successful_predictions++; g_pattern_successes[pattern_index]++; } } } return (total_occurrences > 0 ) ? ( double )successful_predictions / total_occurrences * 100 : 50 ; } void UpdatePatternStatistics() { string comment = "Pattern Statistics:

" ; comment += "Pattern Length: " + IntegerToString (g_pattern_length) + "

" ; comment += "Lookback Period: " + IntegerToString (g_lookback) + "

" ; comment += "Forecast Horizon: " + IntegerToString (g_forecast_horizon) + "



" ; comment += "Top 5 Patterns:

" ; int sorted_indices[]; ArrayResize (sorted_indices, g_pattern_count); for ( int i = 0 ; i < g_pattern_count; i++) sorted_indices[i] = i; ArraySort (sorted_indices); for ( int i = 0 ; i < 5 && i < g_pattern_count; i++) { int idx = sorted_indices[g_pattern_count - 1 - i]; double win_rate = g_pattern_occurrences[idx] > 0 ? ( double )g_pattern_successes[idx] / g_pattern_occurrences[idx] * 100 : 0 ; comment += g_patterns[idx] + ": " + "Occurrences: " + IntegerToString (g_pattern_occurrences[idx]) + ", " + "Win Rate: " + DoubleToString (win_rate, 2 ) + "%

" ; } Comment (comment); } int ArraySearch( const string &arr[], string value) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (arr); i++) { if (arr[i] == value) return i; } return - 1 ; }

这是它在图表上的样子：





创建用于形态检测和交易的 EA



接下来，我检查了 MetaTrader 5 测试器中的开发情况，因为 Python 中的测试成功了。下面的代码也附加在文章中。该代码是外汇市场中形态分析概念的实际实现。它体现了这样的理念：历史价格形态可以提供有关未来市场走势的统计重要信息。

EA 的关键组件：

形态生成：EA 使用价格变动（向上或向下）的二进制表示，为给定的形态长度创建所有可能的组合。

统计分析：EA 进行回顾性分析，评估每种形态的发生频率及其预测效率。

动态适应：EA 不断更新形态统计数据以适应不断变化的市场条件。

做出交易决策：根据确定的最有效的买卖模式，EA 开仓、平仓或持仓。

参数化：EA 提供自定义关键参数的能力，例如形态长度、分析周期、预测范围以及要考虑的形态发生的最小次数。

总的来说，我制作了 4 个版本的 EA：第一个版本基于文章的概念，它根据形态开启交易，并在检测到相反方向的新的更好的模式时关闭交易。第二个是相同的，但是是多货币的：根据世界银行统计，它与 10 种流动性最强的外汇货币对一起使用。第三个是相同的，但是当价格超过预测范围的柱数时，它会关闭交易。最后一种是通过止盈止损平仓。

这是第一个 EA 的代码，其余的将在附加文件中：

#property copyright "Copyright 2023, Evgeniy Koshtenko" #property link "https://www.mql5.com/en/users/koshtenko" #property version "1.00" #include <Trade\Trade.mqh> input int InpPatternLength = 5 ; input int InpLookback = 1000 ; input int InpForecastHorizon = 6 ; input double InpLotSize = 0.1 ; input int InpMinOccurrences = 30 ; int g_pattern_length; int g_lookback; int g_forecast_horizon; string g_patterns[]; int g_pattern_count; int g_pattern_occurrences[]; int g_pattern_successes[]; int g_total_bars; string g_best_buy_pattern = "" ; string g_best_sell_pattern = "" ; CTrade trade; int OnInit () { if (InpPatternLength < 3 || InpPatternLength > 10 ) { Print ( "Invalid Pattern Length. Must be between 3 and 10." ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } if (InpLookback < 100 || InpLookback > 5000 ) { Print ( "Invalid Lookback Period. Must be between 100 and 5000." ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } if (InpForecastHorizon < 1 || InpForecastHorizon > 20 ) { Print ( "Invalid Forecast Horizon. Must be between 1 and 20." ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } g_pattern_length = InpPatternLength; g_lookback = InpLookback; g_forecast_horizon = InpForecastHorizon; if (!GeneratePatterns()) { Print ( "Failed to generate patterns." ); return INIT_FAILED ; } g_total_bars = iBars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { if (!IsNewBar()) return ; UpdatePatternStatistics(); string current_pattern = GetCurrentPattern(); if (current_pattern == g_best_buy_pattern) { if ( PositionSelect ( _Symbol ) && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { trade.PositionClose( _Symbol ); } if (! PositionSelect ( _Symbol )) { trade.Buy(InpLotSize, _Symbol , 0 , 0 , 0 , "Buy Pattern: " + current_pattern); } } else if (current_pattern == g_best_sell_pattern) { if ( PositionSelect ( _Symbol ) && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { trade.PositionClose( _Symbol ); } if (! PositionSelect ( _Symbol )) { trade.Sell(InpLotSize, _Symbol , 0 , 0 , 0 , "Sell Pattern: " + current_pattern); } } } bool GeneratePatterns() { g_pattern_count = ( int ) MathPow ( 2 , g_pattern_length); if (! ArrayResize (g_patterns, g_pattern_count)) { Print ( "Failed to resize g_patterns array." ); return false ; } for ( int i = 0 ; i < g_pattern_count; i++) { string pattern = "" ; for ( int j = 0 ; j < g_pattern_length; j++) { pattern += ((i >> j) & 1 ) ? "U" : "D" ; } g_patterns[i] = pattern; } return true ; } void UpdatePatternStatistics() { if ( ArraySize (g_pattern_occurrences) != g_pattern_count) { ArrayResize (g_pattern_occurrences, g_pattern_count); ArrayResize (g_pattern_successes, g_pattern_count); } ArrayInitialize (g_pattern_occurrences, 0 ); ArrayInitialize (g_pattern_successes, 0 ); int total_bars = iBars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); int start = total_bars - g_lookback; if (start < g_pattern_length + g_forecast_horizon) start = g_pattern_length + g_forecast_horizon; double close[]; ArraySetAsSeries (close, true ); CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , total_bars, close); string patterns[]; ArrayResize (patterns, total_bars); ArraySetAsSeries (patterns, true ); for ( int i = 0 ; i < total_bars - g_pattern_length; i++) { patterns[i] = "" ; for ( int j = 0 ; j < g_pattern_length; j++) { patterns[i] += (close[i+j] > close[i+j+ 1 ]) ? "U" : "D" ; } } for ( int i = start; i >= g_pattern_length + g_forecast_horizon; i--) { string current_pattern = patterns[i]; int pattern_index = ArraySearch(g_patterns, current_pattern); if (pattern_index != - 1 ) { g_pattern_occurrences[pattern_index]++; if (close[i-g_forecast_horizon] > close[i]) { g_pattern_successes[pattern_index]++; } } } double best_buy_win_rate = 0 ; double best_sell_win_rate = 0 ; for ( int i = 0 ; i < g_pattern_count; i++) { if (g_pattern_occurrences[i] >= InpMinOccurrences) { double win_rate = ( double )g_pattern_successes[i] / g_pattern_occurrences[i]; if (win_rate > best_buy_win_rate) { best_buy_win_rate = win_rate; g_best_buy_pattern = g_patterns[i]; } if (( 1 - win_rate) > best_sell_win_rate) { best_sell_win_rate = 1 - win_rate; g_best_sell_pattern = g_patterns[i]; } } } Print ( "Best Buy Pattern: " , g_best_buy_pattern, " (Win Rate: " , DoubleToString (best_buy_win_rate * 100 , 2 ), "%)" ); Print ( "Best Sell Pattern: " , g_best_sell_pattern, " (Win Rate: " , DoubleToString (best_sell_win_rate * 100 , 2 ), "%)" ); } string GetCurrentPattern() { double close[]; ArraySetAsSeries (close, true ); CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , g_pattern_length + 1 , close); string pattern = "" ; for ( int i = 0 ; i < g_pattern_length; i++) { pattern += (close[i] > close[i+ 1 ]) ? "U" : "D" ; } return pattern; } int ArraySearch( const string &arr[], string value) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (arr); i++) { if (arr[i] == value) return i; } return - 1 ; } bool IsNewBar() { static datetime last_time = 0 ; datetime current_time = iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ); if (current_time != last_time) { last_time = current_time; return true ; } return false ; }

至于测试结果，针对 EURUSD 如下：

详细来看：

还不错，而且图形很漂亮。其他 EA 版本要么徘徊在零点附近，要么进入长期亏损状态。其中的最佳选项也不太符合我的标准。我更喜欢盈利因子高于 2 且夏普比率高于 1 的 EA。我突然想到，在 Python 测试器中有必要同时考虑交易佣金以及点差和库存费。





潜在的改进：扩展时间范围并添加指标



让我们继续思考。该系统肯定显示了积极的结果，但如何改进这些结果，它是否现实？

现在我们来看看 4 小时的时间范围。让我们试着看得更远，我们应该添加每日、每周甚至每月的图表。通过这种方法，我们将能够看到更多的全局趋势和更大规模的形态。让我们扩展代码以涵盖所有这些时间尺度：

timeframes = [mt5.TIMEFRAME_H4, mt5.TIMEFRAME_D1, mt5.TIMEFRAME_W1, mt5.TIMEFRAME_MN1] for tf in timeframes: ohlc_data = get_ohlc_data(symbol, tf, start_date, end_date) patterns = find_patterns(ohlc_data)

数据越多，噪音就越多。我们需要学会筛选这些噪音以获得更清晰的数据。

让我们扩大分析特征的范围。在交易世界中，这就是技术指标的补充。RSI、MACD 和布林带是最常用的工具。

def add_indicators(data): data['RSI'] = ta.RSI(data['close']) data['MACD'] = ta.MACD(data['close']).macd() data['BB_upper'], data['BB_middle'], data['BB_lower'] = ta.BBANDS(data['close']) return data ohlc_data = add_indicators(ohlc_data)

指标可以帮助我们确认我们的形态信号。或者，我们可以另外搜索指标上的形态。





结论

这样我们就完成了寻找和分析形态的工作。我们创建了一个在市场混乱中寻找形态的系统。我们学会了将结果可视化、进行回溯测试、规划未来的改进。但最重要的是，我们学会了像分析交易员一样思考。我们不会只是随波逐流，我们会寻找自己的道路、自己的形态、自己的可能性。

请记住，市场是活生生的人的行为的产物。它会成长、会变化。我们的任务就是随之改变。今天的形态明天可能就不再适用，但这并不是绝望的理由。这是一个学习、适应和成长的机会。使用该系统作为起点，实验、改进、创造你自己的系统。也许您会发现这种模式将打开成功交易的大门！

祝您在这次激动人心的旅程中好运！让你的模式始终可以获利，让损失只是你成功路上的教训。很快在外汇交易的世界与您相见！