什么是统计学？以下是在维基百科中找到的定义：“统计学是对数据的采集、组织、分析、解释和表达进行的研究。”(统计学)。此定义提出了统计学的三个主要部分：数据采集、衡量和分析。数据分析对交易者而言尤其有用，因为收到的信息是经纪人提供的，或通过交易客户端得到的，已经经过衡量。

现代交易者（最）常用技术分析来决定是买还是卖。当使用某个指标或试图预测将来的价格水平时，他们几乎在一切事情中都应用统计学。事实上，价格波动图本身代表了股票或货币在时间上的某种统计。因此，理解促进交易者决策过程的主要机制下统计学的基本原则非常重要。

概率论和统计学

任何统计都是生成统计的对象的状态改变的结果。让我们讨论以小时为单位的时间框架中欧元兑美元 (EURUSD) 的价格图：





在这个例子中，对象是两种货币之间的关系，而统计是这两种货币在每一时间点的价格。两种货币之间的相关性如何影响它们的价格？为什么我们在给定的时间区间得到此价格图而不是另外的价格图？为什么价格当前是下跌的而不是上涨的？这些问题的答案是“概率”这一词。视概率而定，每一个对象能够取这个值，也能够取另一个值。

让我们进行一个简单的实验：拿一枚硬币，并且掷硬币若干次，每次都记录其正反面结果。假定我们有一枚公平的硬币。则结果可能如下表所示：

结果 概率 正面 0.5 反面 0.5

该表显示硬币出现正反面的可能性相同。在这里不可能出现其他结果（首先排除硬币直立的情况），因为所有可能的结果的概率之和应等于 1。

掷硬币 10 次。现在，让我们看一看掷硬币的结果：

结果 次数 正面 8 反面 2

为什么硬币出现正反面的可能性相同？硬币出现正反面的可能性确实相同，然而这并不意味着在掷过几次硬币之后，硬币出现正面的次数与出现反面的次数相同。概率仅说明在此具体尝试（掷硬币）中，硬币有可能出现正面，也有可能出现反面，并且正反面的机会相等。

让我们掷硬币 100 次。我们得到新的结果表：

结果 次数 正面 53 反面 47

如您所见，正反面的次数并不相等。然而，53 比 47 的结果证明了初始的概率假设。硬币出现正面的次数与出现反面的次数几乎相等。

现在，让我们以相反的顺序进行同样的实验。假定我们有一枚硬币，但是不知道其出现正面和反面的概率。我们需要确定它是否是一枚公平的硬币，即硬币出现正面的可能性与出现反面的可能性相同。

让我们采用首个实验中的数据。将每面的次数除以总次数。我们得到以下概率：

结果 概率 正面 0.8 反面 0.2

我们可以看到，从第一个实验得出硬币是公平的这一结论很难。现在，让我们对第二个实验进行相同的操作：

结果 次数 正面 0.53 反面 0.47



得到这些结果之后，我们可以非常准确地说硬币是一枚公平硬币。

这个简单的例子让我们能够得出一个重要的结论：实验次数越多，对象生成的统计所反映的对象特性就越准确。

因此，统计学和概率不可避免地交缠在一起。统计是对象的实验结果，并且直接取决于对象状态的概率。反过来说，可以使用统计估计对象状态的概率。交易者面临的主要挑战在于： 拥有某个时间段内的交易数据 （统计）、 预测 后续时间段的价格行为（概率）以及基于此信息 做出买入或卖出的决定 。

因此，回到在简介中指出的重点，知道并理解统计学和概率之间的关系，以及具有风险评估和风险状况的相关知识也非常重要。但是，后两者不在本文的讨论范围之内。



