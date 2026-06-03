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数据科学与机器学习（第四十二部分）：使用Python中的ARIMA模型进行外汇时间序列预测 —— 您需要了解的一切

数据科学与机器学习（第四十二部分）：使用Python中的ARIMA模型进行外汇时间序列预测 —— 您需要了解的一切

MetaTrader 5交易系统 |
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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

内容


什么是时间序列预测？

时间序列预测，是利用历史数据预测按时间排序的数据点未来取值的过程。这类数据通常按时间顺序排列，因此被称为时间序列

时间序列数据的核心变量 

尽管数据中可以包含任意多的特征变量，但任何用于时间序列分析或预测的数据，都必须包含以下两个变量：

  1. 时间

    作为自变量，表示各个数据点被观测到的具体时间。

  2. 目标变量

    即您希望基于历史观测值（以及可能的其他因素）预测的数值。（例如：每日股票收盘价、每小时气温、每分钟网站访问量）。

时间序列预测的目标，是挖掘数据中的历史规律与趋势，从而对未来数值做出可靠预测。

我们之前已经讨论过使用常规AI模型进行时间序列预测。在本文中，我们将改用专为时间序列问题设计的模型 —— ARIMA来进行时间序列预测。

可以将时间序列预测分为两类：

  1. 单变量时间序列预测
    这类预测仅用一个变量来预测其自身的未来值。例如，用股票当前收盘价预测未来收盘价。

    这正是ARIMA模型所能实现的预测类型。
  2. 多变量时间序列预测
    这类预测使用多个输入变量来预测未来的目标变量。

    与我们在另一篇文章中所做的方法类似。


ARIMA模型简介

ARIMA的全称是自回归积分移动平均模型。

它属于一类基于历史数据建模的方法，即利用时间序列的滞后项与滞后预测误差来解释当前序列。

其公式可直接用于预测未来数值。任何“非季节性”、存在规律模式、且不是纯随机白噪声的时间序列，都可以用ARIMA建模。

因此，简单来说，ARIMA是一种仅依靠时间序列的历史值就能预测未来值的预测算法。

ARIMA模型由三个阶数参数定义：（p, d, q），

其中：

  • p 为AR项的阶数
  • q为MA项的阶数
  • d为使时间序列达到平稳所需的差分阶数


ARIMA模型中p、d、q的含义

p的含义

p是自回归（AR）项的阶数。它表示将多少期滞后的Y值用作预测变量。

d的含义

ARIMA中的自回归意味着这是一个线性回归模型，并使用自身的滞后值作为预测因子。众所周知，线性回归模型在预测变量互不相关、彼此独立时效果最优，因此我们需要让时间序列平稳。

使序列平稳最常用的方法是差分法，即用当前值减去前一期的值。有时，根据序列的复杂程度，可能需要进行多次差分。

因此，d表示使序列平稳所需的最少差分次数。如果时间序列本身已经平稳，则d = 0。

q的含义

q是移动平均（MA）项的阶数。它表示将多少期滞后的预测误差纳入ARIMA模型中。


ARIMA模型的核心组成部分

要理解ARIMA，我们需要拆解它的基本结构。将各组成部分拆分后，就能更轻松地理解这种时序预测方法的整体工作原理。

ARIMA的名称可以拆分为三个部分：AR、I、MA，具体如下。

自回归部分AR(p)

自回归（AR）组件基于历史数值构建趋势。简单来说，自回归模型类似于线性回归模型，但它使用时间序列自身过去的滞后值作为预测因子。 

此部分通过以下公式计算：

AR公式

其中：

  •  表示时间序列在t时刻的当前取值。
  •  是常数项。
  •  φ₁至φₚ为自回归参数（系数），用于表示各滞后项对当前值的影响程度。
  •  y_(t-1)至 y_(t-p)为时间序列的各期滞后历史值。
  •  为t时刻的误差项。

积分部分I(d)

积分(I)部分涉及对时间序列进行差分处理，同时需保证时间序列的平稳性，即序列的均值和方差在一段时间内保持恒定。

简单来说，就是将一个观测值减去另一个观测值，以消除趋势与季节性的影响。通过差分操作，我们可以使序列变得平稳。这一步至关重要，因为它能让模型拟合数据本身，而非拟合噪声。

移动平均部分MA(q) 

移动平均（MA）组件关注观测值与滞后预测误差之间的关系。通过分析当前观测值与历史误差之间的关联，我们可以提取出数据中潜在趋势的有效信息。 

我们可以将滞后预测误差视为误差项，移动平均模型会估算这些误差对最新观测值的影响并将其纳入模型。这一方法尤其适用于捕捉数据中的短期波动与随机冲击。在时间序列的MA部分中，我们能获取序列行为的关键信息，从而实现更精准的预测。

其中：

  •  是常数值。
  •  是MA参数。
  •  是上一期的误差项。
  •  是当前的误差项。


基于Python的ARIMA模型

因此，ARIMA模型就是上述AR、I、MA三个部分的简单组合。其公式如下：

在ARIMA模型中，关键难点在于确定合适的参数（p、d、q取值）。因为这些参数决定了模型的运行效果，让我们来学习如何确定这些参数。


确定AR项的阶数（p）

我们可以通过观察偏自相关函数（PACF）图来确定所需的AR项数量。

偏自相关是指剔除中间滞后项的影响后，序列与它的滞后项之间的相关关系。因此，PACF反映的是某一滞后项与序列之间的纯相关度。通过这种方式，我们就能判断该滞后项是否需要纳入AR项中。

首先在命令提示符（CMD）中安装所有依赖库。本文末尾附有requirements.txt文件

pip install -r requirements.txt

导入：

# Importing required libraries
import pandas as pd
import numpy as np
import MetaTrader5 as mt5

# Use auto_arima to automatically select best ARIMA parameters

import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import warnings
import os

# Suppress warning messages for cleaner output
warnings.filterwarnings("ignore")

# Set seaborn plot style for better visualization
sns.set_style("darkgrid")

MetaTrader5中获取数据。

# Getting (EUR/USD OHLC data) from MetaTrader5

mt5_exe_file = r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe" # Change this to your MetaTrader5 path
if not mt5.initialize(mt5_exe_file):
    print("Failed to initialize Metatrader5, error = ",mt5.last_error)
    exit()

# select a symbol into the market watch
symbol = "EURUSD"
timeframe = mt5.TIMEFRAME_D1

if not mt5.symbol_select(symbol, True):
    print(f"Failed to select {symbol}, error = {mt5.last_error}")
    mt5.shutdown()
    exit()

rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, 1, 1000) # Get 1000 bars historically
df = pd.DataFrame(rates)

print(df.head(5))
print(df.shape)

PACF图。

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_pacf
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(6,4))
plot_pacf(series.diff().dropna(), lags=5)

plt.title("Partial Autocorrelation Plot")
plt.xlabel('Lag')  # X-axis label
plt.ylabel('PACF')  # Y-axis label

plt.savefig("pacf plot.png")
plt.show()

输出：

要确定合适的p值，我们需要在图中寻找PACF截断对应的滞后阶数（即相关系数降至接近0且不再显著）。该滞后阶数即为p的合理取值。 

由上图可见，合适的p值为0（0阶之后的所有滞后项均不显著）。

确定ARIMA模型中的差分阶数（d）

如前所述，对时间序列进行差分的目的是使其平稳，因为ARIMA模型假设序列是平稳的。但需要注意的是，应避免对时间序列差分不足或过度差分。

合适的差分阶数，是使序列达到近似平稳所需的最小差分次数。平稳序列会围绕一个固定均值波动，并且自相关函数（ACF）图会快速衰减至零附近。

如果序列在很多滞后阶数（10阶及以上）上自相关系数均为正值，说明序列需要进一步差分。反之，如果滞后1阶的自相关系数负值过大，则说明序列很可能已经过度差分。

当难以在两个差分阶数之间做选择时，我们应选择使差分后序列标准差更小的那个阶数。

让我们以欧元兑美元（EURUSD）的收盘价为例，确定合适的差分阶数。

首先，我们需要借助Python中statsmodels库提供的增广迪基 - 富勒检验（ADF检验），检查给定序列（本例中为收盘价）是否平稳。我们要检验平稳性，因为只有非平稳序列才需要计算差分阶数。

ADF检验的原假设（H₀）为时间序列是非平稳的。因此，如果检验的p值小于显著性水平（0.05），我们就拒绝原假设，并推断该时间序列确实是平稳的。

所以，在本例中，如果p值大于0.05，我们就需要继续计算合适的差分阶数。

甚至在进行ADF检验之前，我们仅通过观察折线图，就能判断欧元兑美元的收盘价是非平稳的。

plt.figure(figsize=(7,5))
sns.lineplot(df, x=df.index, y="Close")
plt.savefig("close prices.png")

输出：

检验平稳性。

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

series = df["Close"]
result = adfuller(series)

print(f'p-value: {result[1]}')

输出：

p-value: 0.3707268514544181

由此可见，p值远大于显著性水平（0.05）。让我们对序列做一次差分，再做二次差分，然后观察自相关图的变化。

# Original Series
fig, axes = plt.subplots(3, 2, sharex=True, figsize=(9, 9))

axes[0, 0].plot(series); axes[0, 0].set_title('Original Series')
plot_acf(series, ax=axes[0, 1])

# 1st Differencing
axes[1, 0].plot(series.diff().dropna()); axes[1, 0].set_title('1st Order Differencing')
plot_acf(series.diff().dropna(), ax=axes[1, 1])

# 2nd Differencing
axes[2, 0].plot(series.diff().diff()); axes[2, 0].set_title('2nd Order Differencing')
plot_acf(series.diff().diff().dropna(), ax=axes[2, 1])

plt.savefig("acf plots.png")
plt.show()

输出：

由图可见，一阶差分已经达到了平稳效果，二阶差分后的平稳性并没有显著提升。这一点可以再次通过ADF检验进行验证。

result = adfuller(series.diff().dropna())
print(f'p-value d=1: {result[1]}')

result = adfuller(series.diff().diff().dropna())
print(f'p-value d=2: {result[1]}')

输出：

p-value d=1: 0.0
p-value d=2: 0.0

确定MA项的阶数（q）

正如通过查看PACF图来确定AR项的数量一样，我们将借助ACF图以判断MA项的数量。重申一下，严格来说，MA项指的是滞后预测的误差值。

ACF图告诉我们，需要多少个MA项才能消除平稳序列中残留的自相关性。

plt.figure(figsize=(7,5))
plot_pacf(series.diff().dropna(), lags=20)

plt.title("Partial Autocorrelation Plot")
plt.xlabel('Lag')  # X-axis label
plt.ylabel('PACF')  # Y-axis label

plt.savefig("pacf plot finding q.png")
plt.show()

输出：

q的最佳值是0。

上述讨论的确定p、d、q值的方法比较原始且需要手动操作。现在，我们可以借助pmdarima库中名为 auto_arima的工具函数，自动完成这一过程，轻松获得这些参数。

from pmdarima.arima import auto_arima

model = auto_arima(series, seasonal=False, trace=True)
print(model.summary())

输出：

Performing stepwise search to minimize aic
 ARIMA(2,1,2)(0,0,0)[0] intercept   : AIC=-35532.282, Time=3.21 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[0] intercept   : AIC=-35537.068, Time=0.49 sec
 ARIMA(1,1,0)(0,0,0)[0] intercept   : AIC=-35537.492, Time=0.59 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,0)[0] intercept   : AIC=-35537.511, Time=0.74 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[0]             : AIC=-35538.731, Time=0.25 sec
 ARIMA(1,1,1)(0,0,0)[0] intercept   : AIC=-35535.683, Time=1.22 sec

Best model:  ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[0]          
Total fit time: 6.521 seconds

这样一来，我们得到了与手动分析完全一致的参数。


基于欧元兑美元构建ARIMA模型

既然已经确定了p、d、q的取值，我们就具备了拟合（训练）ARIMA模型所需的全部条件。

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

arima_model = ARIMA(series, order=(0,1,0))
arima_model = arima_model.fit()
print(arima_model.summary())

输出：

                               SARIMAX Results                                
==============================================================================
Dep. Variable:                  Close   No. Observations:                 4007
Model:                 ARIMA(0, 1, 0)   Log Likelihood               13987.647
Date:                Mon, 26 May 2025   AIC                         -27973.293
Time:                        16:59:38   BIC                         -27966.998
Sample:                             0   HQIC                        -27971.062
                               - 4007                                         
Covariance Type:                  opg                                         
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
sigma2      5.427e-05   7.78e-07     69.768      0.000    5.27e-05    5.58e-05
===================================================================================
Ljung-Box (L1) (Q):                   1.47   Jarque-Bera (JB):              1370.86
Prob(Q):                              0.22   Prob(JB):                         0.00
Heteroskedasticity (H):               0.49   Skew:                             0.09
Prob(H) (two-sided):                  0.00   Kurtosis:                         5.86
===================================================================================

Warnings:
[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

现在，我们用部分数据训练该模型，并利用它对样本外数据进行预测，这与使用传统机器学习模型的思路是一样的。

首先，将数据划分为训练集与测试集。

series = df["Close"]

train_size = int(len(series) * 0.8)
train, test = series[:train_size], series[train_size:]

将模型拟合到训练数据上。

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA

arima_model = ARIMA(train, order=(0,1,0))
arima_model = arima_model.fit()
print(arima_model.summary())

对训练数据进行预测。

predicted = arima_model.predict(start=1, end=len(train))

可视化输出结果。

plt.figure(figsize=(7,4))
plt.plot(train.index, train, label='Actual')
plt.plot(train.index, predicted, label='Forecasted mean', linestyle='--')
plt.title('Actual vs Forecast')
plt.legend()
plt.show()

输出：

现在，我们有了真实值和对应的预测值，就可以选用任意评估方法或损失函数来评估模型效果。

但在此之前，让我们先学习如何用此ARIMA模型对样本外数据进行预测。


基于ARIMA进行样本外预测

与传统机器学习算法不同，这类经典时间序列预测模型在处理未见过的新数据时，采用的是完全不同的方法。

在常规机器学习框架和Python库中，调用predict方法并传入一组数据，模型就会预测/估计未来值；但ARIMA模块提供的predict函数功能却截然不同。

在ARIMA模型中，该方法并不直接预测未来值，而是仅适用于对样本内数据（即模型已见过的训练集数据）做出预测。

为了理解这一点，我们先区分一下预测和未来预测的差别。

预测泛指用模型估计未知值（可以是未来值或其他缺失值），而未来预测专指利用时间模式和时序依赖关系，预测时间序列未来的值。

预测可用于判断市场方向、估计下一期收盘价等任务；而未来预测专指利用时间模式和时序依赖关系，预测时间序列未来的值。

在ARIMA模型中，predict方法通常用于对模型已经学习过的历史数据做拟合预测，这也是它需要传入起始索引和结束索引的原因。它同样可以指定您想要回测（评估）的历史步长数。

predicted = arima_model.predict(start=1, end=len(train))
print(arima_model.predict(steps=10))

要预测未来值，我们必须使用名为forecast()的方法。 

如前所述，ARIMA这类传统时间序列模型依赖前序数据来预测下一时刻的值，这一点由图03中的公式可见

这就意味着我们需要不断用新数据更新模型，才能保证预测有效。例如，要用ARIMA预测欧元兑美元明日的收盘价，就必须向模型输入今日的收盘价；明日预测后天价格时也是同理。

这与传统机器学习的做法有很大区别。

现在，让我们开始对样本外数据进行预测。

# Fit initial model

model = ARIMA(train, order=(0, 1, 0)) 
results = model.fit()

# Initialize forecasts
forecasts = [results.forecast(steps=1).iloc[0]]  # First forecast

# Update with test data iteratively
for i in range(len(test)):
    # Append new observation without refitting
    results = results.append(test.iloc[i:i+1], refit=False)
    
    # Forecast next step
    forecasts.append(results.forecast(steps=1).iloc[0])

forecasts = forecasts[:-1] # remove the last element which is the predicted next value 

# Compare forecasts vs actual test data
plt.plot(test.index, test, label="Actual")
plt.plot(test.index, forecasts, label="Forecast", linestyle="--")
plt.legend()

append方法会将新的（当前）数据并入模型中。在本例中，使用欧元兑美元的当前收盘价来预测下一期收盘价。 

将refit设置为False，确保模型不会重新训练。这是更新ARIMA模型的高效方式。

让我们编写一个包含若干评估指标的函数，用于评估ARIMA模型的表现。

import sklearn.metrics as metric
from statsmodels.tsa.stattools import acf
from scipy.stats import pearsonr

def forecast_accuracy(forecast, actual):
    # Convert to numpy arrays if they aren't already
    forecast = np.asarray(forecast)
    actual = np.asarray(actual)
    
    metrics = {
        'mape': metric.mean_absolute_percentage_error(actual, forecast),
        'me': np.mean(forecast - actual),  # Mean Error
        'mae': metric.mean_absolute_error(actual, forecast),
        'mpe': np.mean((forecast - actual) / actual),  # Mean Percentage Error
        'rmse': metric.mean_squared_error(actual, forecast, squared=False),
        'corr': pearsonr(forecast, actual)[0],  # Pearson correlation
        'minmax': 1 - np.mean(np.minimum(forecast, actual) / np.maximum(forecast, actual)),
        'acf1': acf(forecast - actual, nlags=1)[1],  # ACF of residuals at lag 1
        "r2_score": metric.r2_score(forecast, actual)
    }

    return metrics
forecast_accuracy(forecasts, test)

输出：

{'mape': 0.0034114761554881936,
 'me': 6.360279441117738e-05,
 'mae': 0.0037872155688622737,
 'mpe': 6.825424905960248e-05,
 'rmse': 0.005018824533752777,
 'corr': 0.99656297100796,
 'minmax': 0.0034008221524469695,
 'acf1': 0.04637470541528736,
 'r2_score': 0.9931220697334551}

MAPE值为0.003，表明模型准确率约为99.996%，这一结果与R²决定系数基本一致。

测试集上真实值与预测值的对比图如下：


ARIMA模型的残差图

ARIMA提供了残差的可视化方法，便于更直观地理解模型效果。

results.plot_diagnostics(figsize=(8,8))
plt.show()

输出：

标准化残差

残差看起来围绕均值0上下波动，且方差基本均匀。

直方图

密度分布图显示残差近似服从正态分布，均值略微向右偏移。

理论分位数图

绝大多数点都与红色参考直线高度重合。如果出现明显偏离，则说明分布存在偏斜。

自相关图

自相关图（ACF图）表明残差序列不存在自相关性。如果ACF图显示残差仍存在某种模式，说明模型未能完全解释这些信息，需要引入更多自变量（预测因子）。

总体来看，该模型的拟合效果良好。


SARIMA模型

普通 ARIMA 模型的一个局限在于，它无法显式建模季节性。

季节性是指金融数据中按固定周期重复出现的规律，比如按小时、日、周、月、季度和年度循环的模式。

我们经常会看到交易品种呈现出某些重复性规律。例如，零售类股票通常在第四季度（假日购物季）上涨，部分能源股会随季节性天气变化波动；而在外汇品种中，某些交易时段内市场波动率会明显升高，等等。

如果时间序列数据存在明显或可确定的季节性，那么我们就应该选用季节性ARIMA 模型（简称SARIMA），因为它引入了季节性差分。

SARIMAX(p, d, q)x(P, D, Q, S) 模型组成

  • 自回归项（AR）

    如前所述，自回归通过时间序列的历史值来预测当前值。

  • 移动平均项（MA）

    移动平均项用于对历史预测误差进行建模。

  • 差分阶数（I）

    差分操作始终存在，目的是让时间序列变为平稳序列。

  • 季节性项（S）

    季节性项用于捕捉按固定周期重复出现的波动变化。

季节性差分与普通差分类似，但区别在于：普通差分是用当期值减去前一期值，而季节性差分是用当期值减去上一个季节周期对应的值。

在调用SARIMAX模型之前，我们先用auto_arima确定其最优参数。

from pmdarima.arima import auto_arima

# Auto-fit SARIMA (automatically detects P, D, Q, S)

auto_model = auto_arima(
    series,
    seasonal=True,          # Enable seasonality
    m=5,                    # Weeky cycle (5 days) for daily data
    trace=True,             # Show search progress
    stepwise=True,          # Faster optimization
    suppress_warnings=True,
    error_action="ignore"
)

print(auto_model.summary())

输出：

Performing stepwise search to minimize aic
 ARIMA(2,1,2)(1,0,1)[5] intercept   : AIC=-35529.092, Time=3.81 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[5] intercept   : AIC=-35537.068, Time=0.29 sec
 ARIMA(1,1,0)(1,0,0)[5] intercept   : AIC=-35536.573, Time=0.97 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,1)[5] intercept   : AIC=-35536.570, Time=4.38 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[5]             : AIC=-35538.731, Time=0.21 sec
 ARIMA(0,1,0)(1,0,0)[5] intercept   : AIC=-35536.048, Time=0.67 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,1)[5] intercept   : AIC=-35536.024, Time=0.87 sec
 ARIMA(0,1,0)(1,0,1)[5] intercept   : AIC=-35534.248, Time=0.92 sec
 ARIMA(1,1,0)(0,0,0)[5] intercept   : AIC=-35537.492, Time=0.37 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,0)[5] intercept   : AIC=-35537.511, Time=0.55 sec
 ARIMA(1,1,1)(0,0,0)[5] intercept   : AIC=-35535.683, Time=0.57 sec

Best model:  ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[5]          
Total fit time: 13.656 seconds
                               SARIMAX Results                                
==============================================================================
Dep. Variable:                      y   No. Observations:                 5009
Model:               SARIMAX(0, 1, 0)   Log Likelihood               17770.365
Date:                Tue, 27 May 2025   AIC                         -35538.731
Time:                        11:16:40   BIC                         -35532.212
Sample:                             0   HQIC                        -35536.446
                               - 5009                                         
Covariance Type:                  opg                                         
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
sigma2      4.846e-05   6.06e-07     80.005      0.000    4.73e-05    4.96e-05
===================================================================================
Ljung-Box (L1) (Q):                   2.42   Jarque-Bera (JB):              2028.68
Prob(Q):                              0.12   Prob(JB):                         0.00
Heteroskedasticity (H):               0.34   Skew:                             0.08
Prob(H) (two-sided):                  0.00   Kurtosis:                         6.11
===================================================================================

Warnings:
[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

虽然auto_arima会直接返回一个SARIMAX模型，无需再手动重新拟合，但手动再次拟合SARIMAX模型能够对结果拥有更多控制权，因此，我们还要再执行一次拟合。

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX

model = SARIMAX(
    train,
    order=auto_model.order,                  # Non-seasonal (p,d,q)
    seasonal_order=auto_model.order+(5,),      # Seasonal (P,D,Q,S)
    enforce_stationarity=False
)

results = model.fit()
print(results.summary())

输出：

                                     SARIMAX Results                                     
=========================================================================================
Dep. Variable:                             Close   No. Observations:                 4007
Model:             SARIMAX(0, 1, 0)x(0, 1, 0, 5)   Log Likelihood               12613.829
Date:                           Tue, 27 May 2025   AIC                         -25225.658
Time:                                   11:16:41   BIC                         -25219.364
Sample:                                        0   HQIC                        -25223.427
                                          - 4007                                         
Covariance Type:                             opg                                         
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
sigma2         0.0001   1.68e-06     63.423      0.000       0.000       0.000
===================================================================================
Ljung-Box (L1) (Q):                   3.42   Jarque-Bera (JB):               676.61
Prob(Q):                              0.06   Prob(JB):                         0.00
Heteroskedasticity (H):               0.48   Skew:                            -0.01
Prob(H) (two-sided):                  0.00   Kurtosis:                         5.01
===================================================================================

Warnings:
[1] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients (complex-step).

尽管已经将季节性参数设置为true，但auto_model返回的阶数仍然仅适用于ARIMA(p,d,q)。在定义SARIMAX模型时，我们必须在元组末尾追加数值5，确保阶数格式为(p,d,q,s)。

在对真实值和预测值进行可视化展示与分析之前，我们需要剔除数组中前若干个数据，剔除数量等于季节性周期长度，因为这部分数据对应的信息不完整。

predicted = results.predict(start=1, end=len(train))

clean_train = train[5:]
clean_predicted = predicted[5:]

plt.figure(figsize=(7,4))
plt.plot(clean_train.index[5:], clean_train[5:], label='Actual')
plt.plot(clean_train.index[5:], clean_predicted[5:], label='Forecasted mean', linestyle='--')
plt.title('Actual vs Forecast')
plt.legend()
plt.savefig("sarimax train actual&forecast plot.png")
plt.show()

输出：

我们可以使用与评估ARIMA模型完全相同的方法来评估该SARIMA模型。

# Initialize forecasts
forecasts = [results.forecast(steps=1).iloc[0]]  # First forecast

# Update with test data iteratively
for i in range(len(test)):
    # Append new observation without refitting
    results = results.append(test.iloc[i:i+1], refit=False)
    
    # Forecast next step
    forecasts.append(results.forecast(steps=1).iloc[0])

clean_test = test[5:]
forecasts = forecasts[5:-1] # remove the last element which is the predicted next value and the first 5 items
forecast_accuracy(forecasts, clean_test)

输出：

{'mape': 0.004900183060803821,
 'me': -6.94082142749275e-06,
 'mae': 0.005432456867698095,
 'mpe': -7.226495372320155e-06,
 'rmse': 0.007127465498996785,
 'corr': 0.9931778828074744,
 'minmax': 0.004880027322298863,
 'acf1': 0.10724254539104018,
 'r2_score': 0.9864021833085908}

从R²指标来看，模型拟合表现较好，约为 0.986。这是一个相当不错的结果。

最后，我们可以使用ARIMA模型，根据从MetaTrader5中获取的数据进行实时预测。

首先，我们需要导入schedule库，以实现每日定时预测 ，因为该模型是基于日周期数据训练的。

import schedule
# Make realtime predictions based on the recent data from MetaTrader5

def predict_close():
    
    rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, 0, 1) 
    if not rates:
        print(f"Failed to get recent OHLC values, error = {mt5.last_error}")
        time.sleep(60)
    
    rates_df = pd.DataFrame(rates)    
    
    global results # Get the variable globally, outside the function
    global forecasts
    
    # Append new observation to the model without refitting
    
    new_obs_value = rates_df["close"].iloc[-1]
    new_obs_index = results.data.endog.shape[0]  # continue integer index
    
    new_obs = pd.Series([new_obs_value], index=[new_obs_index]) # Its very important to continue making predictions where we ended on the training data
    results = results.append(new_obs, refit=False)
    
    # Forecast next step
    forecasts.append(results.forecast(steps=1).iloc[0])
    print(f"Current Close Price: {new_obs_value} Forecasted next day Close Price: {forecasts[-1]}")
    

通过schedule按日定时执行预测任务。

schedule.every(1).days.do(predict_close) # call the predict function after a given time

while True: 
    
    schedule.run_pending()    
    time.sleep(60)

mt5.shutdown()

输出：

Current Close Price: 1.1374900000000001 Forecasted next day Close Price: 1.1337899981049262
Current Close Price: 1.1372200000000001 Forecasted next day Close Price: 1.1447100065656721

根据这些预测的收盘价，您可以将其扩展为一套交易策略，并通过MetaTrader5-Python接口执行实际交易操作。



总结

ARIMA和SARIMA都是表现不错的传统时间序列模型，已被广泛应用于多个领域和行业。但您必须了解它们的局限与缺点，其中包括：

  • 它们要求序列平稳（差分后）

    但在实际应用中，我们并非总能拿到平稳的数据，且常常希望直接使用原始数据。对数据做差分处理，可能会破坏我们关注的原有数据结构与趋势。

  • 线性假设

    ARIMA本质上是线性模型，它假设未来值与历史滞后项、历史误差之间呈线性关系。这在金融和外汇市场的走势中并不成立，因为复杂的非线性形态才是常态，这意味着这类模型在某些场景下效果会很差。

  • 单变量模型

    这两种模型一次只能使用单一特征。众所周知，金融市场非常复杂，需要多个特征和多角度才能全面分析市场。这类模型只能从单一维度观察市场，会让我们遗漏其他有价值的信息。

    即便可以在SARIMAX模型中加入外生变量，但通常也远远不够。

尽管存在这些局限，但在参数合适、问题类型匹配、数据信息充分的前提下，简单的ARIMA 模型在时间序列预测上，甚至可以优于RNN这类复杂模型。

谨此结束。


来源与参考文献


附件表

文件名 说明/用法
forex_ts_forecasting_using_arima.py 包含本文探讨的所有案例的完整Python脚本
requirements.txt  包含Python依赖项及其版本号的文本文件


本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18247

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Omega J Msigwa
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    正是我想要的。

    可能不会在交易中使用它，但非常有趣。

    第一次听说 ARIMA 是在 Perry J Kaufman 的《交易系统与方法》一书中。

    有人使用 ARIMA 成功交易过吗？

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