数据科学与机器学习（第四十二部分）：使用Python中的ARIMA模型进行外汇时间序列预测 —— 您需要了解的一切

内容





什么是时间序列预测？

时间序列预测，是利用历史数据预测按时间排序的数据点未来取值的过程。这类数据通常按时间顺序排列，因此被称为时间序列。

时间序列数据的核心变量

尽管数据中可以包含任意多的特征变量，但任何用于时间序列分析或预测的数据，都必须包含以下两个变量：

时间



作为自变量，表示各个数据点被观测到的具体时间。



目标变量



即您希望基于历史观测值（以及可能的其他因素）预测的数值。（例如：每日股票收盘价、每小时气温、每分钟网站访问量）。

时间序列预测的目标，是挖掘数据中的历史规律与趋势，从而对未来数值做出可靠预测。

我们之前已经讨论过使用常规AI模型进行时间序列预测。在本文中，我们将改用专为时间序列问题设计的模型 —— ARIMA来进行时间序列预测。

可以将时间序列预测分为两类：

单变量时间序列预测

这类预测仅用一个变量来预测其自身的未来值。例如，用股票当前收盘价预测未来收盘价。



这正是ARIMA模型所能实现的预测类型。 多变量时间序列预测





与我们在另一篇文章中所做的方法类似。 这类预测使用多个输入变量来预测未来的目标变量。





ARIMA模型简介



ARIMA的全称是自回归积分移动平均模型。

它属于一类基于历史数据建模的方法，即利用时间序列的滞后项与滞后预测误差来解释当前序列。

其公式可直接用于预测未来数值。任何“非季节性”、存在规律模式、且不是纯随机白噪声的时间序列，都可以用ARIMA建模。

因此，简单来说，ARIMA是一种仅依靠时间序列的历史值就能预测未来值的预测算法。

ARIMA模型由三个阶数参数定义：（p, d, q），

其中：

p 为AR项的阶数

为AR项的阶数 q 为MA项的阶数

为MA项的阶数 d为使时间序列达到平稳所需的差分阶数



ARIMA模型中p、d、q的含义



p的含义

p是自回归（AR）项的阶数。它表示将多少期滞后的Y值用作预测变量。

d的含义

ARIMA中的自回归意味着这是一个线性回归模型，并使用自身的滞后值作为预测因子。众所周知，线性回归模型在预测变量互不相关、彼此独立时效果最优，因此我们需要让时间序列平稳。

使序列平稳最常用的方法是差分法，即用当前值减去前一期的值。有时，根据序列的复杂程度，可能需要进行多次差分。

因此，d表示使序列平稳所需的最少差分次数。如果时间序列本身已经平稳，则d = 0。

q的含义

q是移动平均（MA）项的阶数。它表示将多少期滞后的预测误差纳入ARIMA模型中。





ARIMA模型的核心组成部分



要理解ARIMA，我们需要拆解它的基本结构。将各组成部分拆分后，就能更轻松地理解这种时序预测方法的整体工作原理。

ARIMA的名称可以拆分为三个部分：AR、I、MA，具体如下。

自回归部分AR(p)

自回归（AR）组件基于历史数值构建趋势。简单来说，自回归模型类似于线性回归模型，但它使用时间序列自身过去的滞后值作为预测因子。

此部分通过以下公式计算：

其中：

表示时间序列在t时刻的当前取值。

是常数项。

φ₁至φₚ为自回归参数（系数），用于表示各滞后项对当前值的影响程度。

y_(t-1)至 y_(t-p)为时间序列的各期滞后历史值。

为t时刻的误差项。

积分部分I(d)

积分(I)部分涉及对时间序列进行差分处理，同时需保证时间序列的平稳性，即序列的均值和方差在一段时间内保持恒定。

简单来说，就是将一个观测值减去另一个观测值，以消除趋势与季节性的影响。通过差分操作，我们可以使序列变得平稳。这一步至关重要，因为它能让模型拟合数据本身，而非拟合噪声。

移动平均部分MA(q)

移动平均（MA）组件关注观测值与滞后预测误差之间的关系。通过分析当前观测值与历史误差之间的关联，我们可以提取出数据中潜在趋势的有效信息。

我们可以将滞后预测误差视为误差项，移动平均模型会估算这些误差对最新观测值的影响并将其纳入模型。这一方法尤其适用于捕捉数据中的短期波动与随机冲击。在时间序列的MA部分中，我们能获取序列行为的关键信息，从而实现更精准的预测。

其中：

是常数值。

是MA参数。

是上一期的误差项。

是当前的误差项。





基于Python的ARIMA模型



因此，ARIMA模型就是上述AR、I、MA三个部分的简单组合。其公式如下：

在ARIMA模型中，关键难点在于确定合适的参数（p、d、q取值）。因为这些参数决定了模型的运行效果，让我们来学习如何确定这些参数。





确定AR项的阶数（p）

我们可以通过观察偏自相关函数（PACF）图来确定所需的AR项数量。

偏自相关是指剔除中间滞后项的影响后，序列与它的滞后项之间的相关关系。因此，PACF反映的是某一滞后项与序列之间的纯相关度。通过这种方式，我们就能判断该滞后项是否需要纳入AR项中。

首先在命令提示符（CMD）中安装所有依赖库。本文末尾附有requirements.txt文件。

pip install -r requirements.txt

导入：

import pandas as pd import numpy as np import MetaTrader5 as mt5 import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt import warnings import os warnings.filterwarnings( "ignore" ) sns.set_style( "darkgrid" )

从MetaTrader5中获取数据。

mt5_exe_file = r"c:\Users\Omega Joctan\AppData\Roaming\Pepperstone MetaTrader 5\terminal64.exe" if not mt5.initialize(mt5_exe_file): print ( "Failed to initialize Metatrader5, error = " ,mt5.last_error) exit() symbol = "EURUSD" timeframe = mt5.TIMEFRAME_D1 if not mt5.symbol_select(symbol, True ): print ( f"Failed to select {symbol} , error = {mt5.last_error} " ) mt5.shutdown() exit() rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, 1 , 1000 ) df = pd.DataFrame(rates) print (df.head( 5 )) print (df.shape)

PACF图。

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_pacf import matplotlib.pyplot as plt plt.figure(figsize=( 6 , 4 )) plot_pacf(series.diff().dropna(), lags= 5 ) plt.title( "Partial Autocorrelation Plot" ) plt.xlabel( 'Lag' ) plt.ylabel( 'PACF' ) plt.savefig( "pacf plot.png" ) plt.show()

输出：

要确定合适的p值，我们需要在图中寻找PACF截断对应的滞后阶数（即相关系数降至接近0且不再显著）。该滞后阶数即为p的合理取值。

由上图可见，合适的p值为0（0阶之后的所有滞后项均不显著）。

确定ARIMA模型中的差分阶数（d）

如前所述，对时间序列进行差分的目的是使其平稳，因为ARIMA模型假设序列是平稳的。但需要注意的是，应避免对时间序列差分不足或过度差分。

合适的差分阶数，是使序列达到近似平稳所需的最小差分次数。平稳序列会围绕一个固定均值波动，并且自相关函数（ACF）图会快速衰减至零附近。

如果序列在很多滞后阶数（10阶及以上）上自相关系数均为正值，说明序列需要进一步差分。反之，如果滞后1阶的自相关系数负值过大，则说明序列很可能已经过度差分。 当难以在两个差分阶数之间做选择时，我们应选择使差分后序列标准差更小的那个阶数。

让我们以欧元兑美元（EURUSD）的收盘价为例，确定合适的差分阶数。

首先，我们需要借助Python中statsmodels库提供的增广迪基 - 富勒检验（ADF检验），检查给定序列（本例中为收盘价）是否平稳。我们要检验平稳性，因为只有非平稳序列才需要计算差分阶数。

ADF检验的原假设（H₀）为时间序列是非平稳的。因此，如果检验的p值小于显著性水平（0.05），我们就拒绝原假设，并推断该时间序列确实是平稳的。

所以，在本例中，如果p值大于0.05，我们就需要继续计算合适的差分阶数。

甚至在进行ADF检验之前，我们仅通过观察折线图，就能判断欧元兑美元的收盘价是非平稳的。

plt.figure(figsize=( 7 , 5 )) sns.lineplot(df, x=df.index, y= "Close" ) plt.savefig( "close prices.png" )

输出：

检验平稳性。

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller series = df[ "Close" ] result = adfuller(series) print ( f'p-value: {result[ 1 ]} ' )

输出：

p-value: 0.3707268514544181

由此可见，p值远大于显著性水平（0.05）。让我们对序列做一次差分，再做二次差分，然后观察自相关图的变化。

fig, axes = plt.subplots( 3 , 2 , sharex= True , figsize=( 9 , 9 )) axes[ 0 , 0 ].plot(series); axes[ 0 , 0 ].set_title( 'Original Series' ) plot_acf(series, ax=axes[ 0 , 1 ]) axes[ 1 , 0 ].plot(series.diff().dropna()); axes[ 1 , 0 ].set_title( '1st Order Differencing' ) plot_acf(series.diff().dropna(), ax=axes[ 1 , 1 ]) axes[ 2 , 0 ].plot(series.diff().diff()); axes[ 2 , 0 ].set_title( '2nd Order Differencing' ) plot_acf(series.diff().diff().dropna(), ax=axes[ 2 , 1 ]) plt.savefig( "acf plots.png" ) plt.show()

输出：

由图可见，一阶差分已经达到了平稳效果，二阶差分后的平稳性并没有显著提升。这一点可以再次通过ADF检验进行验证。

result = adfuller(series.diff().dropna()) print ( f'p-value d=1: {result[ 1 ]} ' ) result = adfuller(series.diff().diff().dropna()) print ( f'p-value d=2: {result[ 1 ]} ' )

输出：

p-value d= 1 : 0.0 p-value d= 2 : 0.0

确定MA项的阶数（q）

正如通过查看PACF图来确定AR项的数量一样，我们将借助ACF图以判断MA项的数量。重申一下，严格来说，MA项指的是滞后预测的误差值。

ACF图告诉我们，需要多少个MA项才能消除平稳序列中残留的自相关性。

plt.figure(figsize=( 7 , 5 )) plot_pacf(series.diff().dropna(), lags= 20 ) plt.title( "Partial Autocorrelation Plot" ) plt.xlabel( 'Lag' ) plt.ylabel( 'PACF' ) plt.savefig( "pacf plot finding q.png" ) plt.show()

输出：

q的最佳值是0。

上述讨论的确定p、d、q值的方法比较原始且需要手动操作。现在，我们可以借助pmdarima库中名为 auto_arima的工具函数，自动完成这一过程，轻松获得这些参数。

from pmdarima.arima import auto_arima model = auto_arima(series, seasonal= False , trace= True ) print (model.summary())

输出：

Performing stepwise search to minimize aic ARIMA( 2 , 1 , 2 )( 0 , 0 , 0 )[ 0 ] intercept : AIC=- 35532.282 , Time= 3.21 sec ARIMA( 0 , 1 , 0 )( 0 , 0 , 0 )[ 0 ] intercept : AIC=- 35537.068 , Time= 0.49 sec ARIMA( 1 , 1 , 0 )( 0 , 0 , 0 )[ 0 ] intercept : AIC=- 35537.492 , Time= 0.59 sec ARIMA( 0 , 1 , 1 )( 0 , 0 , 0 )[ 0 ] intercept : AIC=- 35537.511 , Time= 0.74 sec ARIMA( 0 , 1 , 0 )( 0 , 0 , 0 )[ 0 ] : AIC=- 35538.731 , Time= 0.25 sec ARIMA( 1 , 1 , 1 )( 0 , 0 , 0 )[ 0 ] intercept : AIC=- 35535.683 , Time= 1.22 sec Best model: ARIMA( 0 , 1 , 0 )( 0 , 0 , 0 )[ 0 ] Total fit time: 6.521 seconds

这样一来，我们得到了与手动分析完全一致的参数。





基于欧元兑美元构建ARIMA模型



既然已经确定了p、d、q的取值，我们就具备了拟合（训练）ARIMA模型所需的全部条件。

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA arima_model = ARIMA(series, order=( 0 , 1 , 0 )) arima_model = arima_model.fit() print (arima_model.summary())

输出：

SARIMAX Results ============================================================================== Dep. Variable: Close No. Observations: 4007 Model: ARIMA( 0 , 1 , 0 ) Log Likelihood 13987.647 Date: Mon, 26 May 2025 AIC - 27973.293 Time: 16 : 59 : 38 BIC - 27966.998 Sample: 0 HQIC - 27971.062 - 4007 Covariance Type : opg ============================================================================== coef std err z P>|z| [ 0.025 0.975 ] ------------------------------------------------------------------------------ sigma2 5.427e-05 7.78e-07 69.768 0.000 5.27e-05 5.58e-05 =================================================================================== Ljung-Box (L1) (Q): 1.47 Jarque-Bera (JB): 1370.86 Prob(Q): 0.22 Prob(JB): 0.00 Heteroskedasticity (H): 0.49 Skew: 0.09 Prob(H) (two-sided): 0.00 Kurtosis: 5.86 =================================================================================== Warnings: [ 1 ] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients ( complex -step).

现在，我们用部分数据训练该模型，并利用它对样本外数据进行预测，这与使用传统机器学习模型的思路是一样的。

首先，将数据划分为训练集与测试集。

series = df[ "Close" ] train_size = int ( len (series) * 0.8 ) train, test = series[:train_size], series[train_size:]

将模型拟合到训练数据上。

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA arima_model = ARIMA(train, order=( 0 , 1 , 0 )) arima_model = arima_model.fit() print (arima_model.summary())

对训练数据进行预测。

predicted = arima_model.predict(start= 1 , end= len (train))

可视化输出结果。

plt.figure(figsize=( 7 , 4 )) plt.plot(train.index, train, label= 'Actual' ) plt.plot(train.index, predicted, label= 'Forecasted mean' , linestyle= '--' ) plt.title( 'Actual vs Forecast' ) plt.legend() plt.show()

输出：

现在，我们有了真实值和对应的预测值，就可以选用任意评估方法或损失函数来评估模型效果。

但在此之前，让我们先学习如何用此ARIMA模型对样本外数据进行预测。





基于ARIMA进行样本外预测



与传统机器学习算法不同，这类经典时间序列预测模型在处理未见过的新数据时，采用的是完全不同的方法。

在常规机器学习框架和Python库中，调用predict方法并传入一组数据，模型就会预测/估计未来值；但ARIMA模块提供的predict函数功能却截然不同。

在ARIMA模型中，该方法并不直接预测未来值，而是仅适用于对样本内数据（即模型已见过的训练集数据）做出预测。

为了理解这一点，我们先区分一下预测和未来预测的差别。

预测泛指用模型估计未知值（可以是未来值或其他缺失值），而未来预测专指利用时间模式和时序依赖关系，预测时间序列未来的值。 预测可用于判断市场方向、估计下一期收盘价等任务；而未来预测专指利用时间模式和时序依赖关系，预测时间序列未来的值。 在ARIMA模型中，predict方法通常用于对模型已经学习过的历史数据做拟合预测，这也是它需要传入起始索引和结束索引的原因。它同样可以指定您想要回测（评估）的历史步长数。 predicted = arima_model.predict(start= 1 , end= len (train)) print (arima_model.predict(steps= 10 )) 要预测未来值，我们必须使用名为forecast()的方法。

如前所述，ARIMA这类传统时间序列模型依赖前序数据来预测下一时刻的值，这一点由图03中的公式可见。

这就意味着我们需要不断用新数据更新模型，才能保证预测有效。例如，要用ARIMA预测欧元兑美元明日的收盘价，就必须向模型输入今日的收盘价；明日预测后天价格时也是同理。

这与传统机器学习的做法有很大区别。

现在，让我们开始对样本外数据进行预测。

model = ARIMA(train, order=( 0 , 1 , 0 )) results = model.fit() forecasts = [results.forecast(steps= 1 ).iloc[ 0 ]] for i in range ( len (test)): results = results.append(test.iloc[i:i+ 1 ], refit= False ) forecasts.append(results.forecast(steps= 1 ).iloc[ 0 ]) forecasts = forecasts[:- 1 ] plt.plot(test.index, test, label= "Actual" ) plt.plot(test.index, forecasts, label= "Forecast" , linestyle= "--" ) plt.legend()

append方法会将新的（当前）数据并入模型中。在本例中，使用欧元兑美元的当前收盘价来预测下一期收盘价。

将refit设置为False，确保模型不会重新训练。这是更新ARIMA模型的高效方式。

让我们编写一个包含若干评估指标的函数，用于评估ARIMA模型的表现。

import sklearn.metrics as metric from statsmodels.tsa.stattools import acf from scipy.stats import pearsonr def forecast_accuracy(forecast, actual): forecast = np.asarray(forecast) actual = np.asarray(actual) metrics = { 'mape' : metric.mean_absolute_percentage_error(actual, forecast), 'me' : np.mean(forecast - actual), 'mae' : metric.mean_absolute_error(actual, forecast), 'mpe' : np.mean((forecast - actual) / actual), 'rmse' : metric.mean_squared_error(actual, forecast, squared= False ), 'corr' : pearsonr(forecast, actual)[ 0 ], 'minmax' : 1 - np.mean(np.minimum(forecast, actual) / np.maximum(forecast, actual)), 'acf1' : acf(forecast - actual, nlags= 1 )[ 1 ], "r2_score" : metric.r2_score(forecast, actual) } return metrics

forecast_accuracy(forecasts, test)

输出：

{ 'mape' : 0.0034114761554881936 , 'me' : 6.360279441117738e-05 , 'mae' : 0.0037872155688622737 , 'mpe' : 6.825424905960248e-05 , 'rmse' : 0.005018824533752777 , 'corr' : 0.99656297100796 , 'minmax' : 0.0034008221524469695 , 'acf1' : 0.04637470541528736 , 'r2_score' : 0.9931220697334551 }

MAPE值为0.003，表明模型准确率约为99.996%，这一结果与R²决定系数基本一致。

测试集上真实值与预测值的对比图如下：





ARIMA模型的残差图



ARIMA提供了残差的可视化方法，便于更直观地理解模型效果。

results.plot_diagnostics(figsize=( 8 , 8 )) plt.show()

输出：

标准化残差 残差看起来围绕均值0上下波动，且方差基本均匀。 直方图 密度分布图显示残差近似服从正态分布，均值略微向右偏移。 理论分位数图 绝大多数点都与红色参考直线高度重合。如果出现明显偏离，则说明分布存在偏斜。 自相关图 自相关图（ACF图）表明残差序列不存在自相关性。如果ACF图显示残差仍存在某种模式，说明模型未能完全解释这些信息，需要引入更多自变量（预测因子）。

总体来看，该模型的拟合效果良好。





SARIMA模型



普通 ARIMA 模型的一个局限在于，它无法显式建模季节性。

季节性是指金融数据中按固定周期重复出现的规律，比如按小时、日、周、月、季度和年度循环的模式。

我们经常会看到交易品种呈现出某些重复性规律。例如，零售类股票通常在第四季度（假日购物季）上涨，部分能源股会随季节性天气变化波动；而在外汇品种中，某些交易时段内市场波动率会明显升高，等等。

如果时间序列数据存在明显或可确定的季节性，那么我们就应该选用季节性ARIMA 模型（简称SARIMA），因为它引入了季节性差分。

SARIMAX(p, d, q)x(P, D, Q, S) 模型组成

自回归项（AR）



如前所述，自回归通过时间序列的历史值来预测当前值。





如前所述，自回归通过时间序列的历史值来预测当前值。 移动平均项（MA）



移动平均项用于对历史预测误差进行建模。





移动平均项用于对历史预测误差进行建模。 差分阶数（I）



差分操作始终存在，目的是让时间序列变为平稳序列。





差分操作始终存在，目的是让时间序列变为平稳序列。 季节性项（S）



季节性项用于捕捉按固定周期重复出现的波动变化。

季节性差分与普通差分类似，但区别在于：普通差分是用当期值减去前一期值，而季节性差分是用当期值减去上一个季节周期对应的值。

在调用SARIMAX模型之前，我们先用auto_arima确定其最优参数。

from pmdarima.arima import auto_arima auto_model = auto_arima( series, seasonal= True , m= 5 , trace= True , stepwise= True , suppress_warnings= True , error_action= "ignore" ) print (auto_model.summary())

输出：

Performing stepwise search to minimize aic ARIMA( 2 , 1 , 2 )( 1 , 0 , 1 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35529.092 , Time= 3.81 sec ARIMA( 0 , 1 , 0 )( 0 , 0 , 0 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35537.068 , Time= 0.29 sec ARIMA( 1 , 1 , 0 )( 1 , 0 , 0 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35536.573 , Time= 0.97 sec ARIMA( 0 , 1 , 1 )( 0 , 0 , 1 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35536.570 , Time= 4.38 sec ARIMA( 0 , 1 , 0 )( 0 , 0 , 0 )[ 5 ] : AIC=- 35538.731 , Time= 0.21 sec ARIMA( 0 , 1 , 0 )( 1 , 0 , 0 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35536.048 , Time= 0.67 sec ARIMA( 0 , 1 , 0 )( 0 , 0 , 1 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35536.024 , Time= 0.87 sec ARIMA( 0 , 1 , 0 )( 1 , 0 , 1 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35534.248 , Time= 0.92 sec ARIMA( 1 , 1 , 0 )( 0 , 0 , 0 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35537.492 , Time= 0.37 sec ARIMA( 0 , 1 , 1 )( 0 , 0 , 0 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35537.511 , Time= 0.55 sec ARIMA( 1 , 1 , 1 )( 0 , 0 , 0 )[ 5 ] intercept : AIC=- 35535.683 , Time= 0.57 sec Best model: ARIMA( 0 , 1 , 0 )( 0 , 0 , 0 )[ 5 ] Total fit time: 13.656 seconds SARIMAX Results ============================================================================== Dep. Variable: y No. Observations: 5009 Model: SARIMAX( 0 , 1 , 0 ) Log Likelihood 17770.365 Date: Tue, 27 May 2025 AIC - 35538.731 Time: 11 : 16 : 40 BIC - 35532.212 Sample: 0 HQIC - 35536.446 - 5009 Covariance Type : opg ============================================================================== coef std err z P>|z| [ 0.025 0.975 ] ------------------------------------------------------------------------------ sigma2 4.846e-05 6.06e-07 80.005 0.000 4.73e-05 4.96e-05 =================================================================================== Ljung-Box (L1) (Q): 2.42 Jarque-Bera (JB): 2028.68 Prob(Q): 0.12 Prob(JB): 0.00 Heteroskedasticity (H): 0.34 Skew: 0.08 Prob(H) (two-sided): 0.00 Kurtosis: 6.11 =================================================================================== Warnings: [ 1 ] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients ( complex -step).

虽然auto_arima会直接返回一个SARIMAX模型，无需再手动重新拟合，但手动再次拟合SARIMAX模型能够对结果拥有更多控制权，因此，我们还要再执行一次拟合。

from statsmodels.tsa.statespace.sarimax import SARIMAX model = SARIMAX( train, order=auto_model.order, seasonal_order= au to_model.order+( 5 ,) , enforce_stationarity= False ) results = model.fit() print (results.summary())

输出：

SARIMAX Results ========================================================================================= Dep. Variable: Close No. Observations: 4007 Model: SARIMAX( 0 , 1 , 0 )x( 0 , 1 , 0 , 5 ) Log Likelihood 12613.829 Date: Tue, 27 May 2025 AIC - 25225.658 Time: 11 : 16 : 41 BIC - 25219.364 Sample: 0 HQIC - 25223.427 - 4007 Covariance Type : opg ============================================================================== coef std err z P>|z| [ 0.025 0.975 ] ------------------------------------------------------------------------------ sigma2 0.0001 1.68e-06 63.423 0.000 0.000 0.000 =================================================================================== Ljung-Box (L1) (Q): 3.42 Jarque-Bera (JB): 676.61 Prob(Q): 0.06 Prob(JB): 0.00 Heteroskedasticity (H): 0.48 Skew: - 0.01 Prob(H) (two-sided): 0.00 Kurtosis: 5.01 =================================================================================== Warnings: [ 1 ] Covariance matrix calculated using the outer product of gradients ( complex -step).

尽管已经将季节性参数设置为true，但auto_model返回的阶数仍然仅适用于ARIMA(p,d,q)。在定义SARIMAX模型时，我们必须在元组末尾追加数值5，确保阶数格式为(p,d,q,s)。

在对真实值和预测值进行可视化展示与分析之前，我们需要剔除数组中前若干个数据，剔除数量等于季节性周期长度，因为这部分数据对应的信息不完整。

predicted = results.predict(start= 1 , end= len (train)) clean_train = train[ 5 :] clean_predicted = predicted[ 5 :] plt.figure(figsize=( 7 , 4 )) plt.plot(clean_train.index[ 5 :], clean_train[ 5 :], label= 'Actual' ) plt.plot(clean_train.index[ 5 :], clean_predicted[ 5 :], label= 'Forecasted mean' , linestyle= '--' ) plt.title( 'Actual vs Forecast' ) plt.legend() plt.savefig( "sarimax train actual&forecast plot.png" ) plt.show()

输出：

我们可以使用与评估ARIMA模型完全相同的方法来评估该SARIMA模型。

forecasts = [results.forecast(steps= 1 ).iloc[ 0 ]] for i in range ( len (test)): results = results.append(test.iloc[i:i+ 1 ], refit= False ) forecasts.append(results.forecast(steps= 1 ).iloc[ 0 ]) clean_test = test[ 5 :] forecasts = forecasts[ 5 :- 1 ]

forecast_accuracy(forecasts, clean_test)

输出：

{ 'mape' : 0.004900183060803821 , 'me' : - 6.94082142749275e-06 , 'mae' : 0.005432456867698095 , 'mpe' : - 7.226495372320155e-06 , 'rmse' : 0.007127465498996785 , 'corr' : 0.9931778828074744 , 'minmax' : 0.004880027322298863 , 'acf1' : 0.10724254539104018 , 'r2_score' : 0.9864021833085908 }

从R²指标来看，模型拟合表现较好，约为 0.986。这是一个相当不错的结果。

最后，我们可以使用ARIMA模型，根据从MetaTrader5中获取的数据进行实时预测。

首先，我们需要导入schedule库，以实现每日定时预测 ，因为该模型是基于日周期数据训练的。

import schedule

def predict_close(): rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, 0 , 1 ) if not rates: print ( f"Failed to get recent OHLC values, error = {mt5.last_error} " ) time.sleep( 60 ) rates_df = pd.DataFrame(rates) global results global forecasts new_obs_value = rates_df[ "close" ].iloc[- 1 ] new_obs_index = results.data.endog.shape[ 0 ] new_obs = pd.Series([new_obs_value], index=[new_obs_index]) results = results.append(new_obs, refit= False ) forecasts.append(results.forecast(steps= 1 ).iloc[ 0 ]) print ( f"Current Close Price: {new_obs_value} Forecasted next day Close Price: {forecasts[- 1 ]} " )

通过schedule按日定时执行预测任务。

schedule.every( 1 ).days.do(predict_close) while True : schedule.run_pending() time.sleep( 60 ) mt5.shutdown()

输出：

Current Close Price: 1.1374900000000001 Forecasted next day Close Price: 1.1337899981049262 Current Close Price: 1.1372200000000001 Forecasted next day Close Price: 1.1447100065656721

根据这些预测的收盘价，您可以将其扩展为一套交易策略，并通过MetaTrader5-Python接口执行实际交易操作。







总结

ARIMA和SARIMA都是表现不错的传统时间序列模型，已被广泛应用于多个领域和行业。但您必须了解它们的局限与缺点，其中包括：

它们要求序列平稳（差分后）



但在实际应用中，我们并非总能拿到平稳的数据，且常常希望直接使用原始数据。对数据做差分处理，可能会破坏我们关注的原有数据结构与趋势。





但在实际应用中，我们并非总能拿到平稳的数据，且常常希望直接使用原始数据。对数据做差分处理，可能会破坏我们关注的原有数据结构与趋势。 线性假设



ARIMA本质上是线性模型，它假设未来值与历史滞后项、历史误差之间呈线性关系。这在金融和外汇市场的走势中并不成立，因为复杂的非线性形态才是常态，这意味着这类模型在某些场景下效果会很差。





ARIMA本质上是线性模型，它假设未来值与历史滞后项、历史误差之间呈线性关系。这在金融和外汇市场的走势中并不成立，因为复杂的非线性形态才是常态，这意味着这类模型在某些场景下效果会很差。 单变量模型



这两种模型一次只能使用单一特征。众所周知，金融市场非常复杂，需要多个特征和多角度才能全面分析市场。这类模型只能从单一维度观察市场，会让我们遗漏其他有价值的信息。



即便可以在SARIMAX模型中加入外生变量，但通常也远远不够。

尽管存在这些局限，但在参数合适、问题类型匹配、数据信息充分的前提下，简单的ARIMA 模型在时间序列预测上，甚至可以优于RNN这类复杂模型。

谨此结束。





来源与参考文献





附件表

文件名 说明/用法 forex_ts_forecasting_using_arima.py 包含本文探讨的所有案例的完整Python脚本 requirements.txt 包含Python依赖项及其版本号的文本文件



