MetaTrader 4客户端的秘密

点击热键 F11，客户端转换为全屏模式。

在全屏模式下调用功能键使用如下：

Ctrl+M - Market Watch («市场观察»);

- Market Watch («市场观察»); Ctrl+N - Navigator («导航»);

- Navigator («导航»); Ctrl+T - Terminal («终端»);

- Terminal («终端»); Ctrl+D - Data window («数据窗口»).

还原一般形态重按热键 F11。

选择热键操作可以快速将指标，智能交易或脚本添加到图表中。

这种形式在全屏状态下更起作用。

您可以在“导航”窗口“热键设定”进行对热键的指定。





您可以按照自己的意愿进行随意的设定。

方便更好地定位图表，必要时您可以使用快速导航。

开启快速导航，可以按空格键 ，Enter或者是图表左下方的光标。在出现 标志后双击其标志。











切记设定图表为自动滚动。



切记设定图表为自动滚动。

为了精确图表位置快速导航的模式如下:

[时间 (小时:分钟)]

例如 : 8:30

: 8:30 [日期]

例如 : 16.10.2004

: 16.10.2004 [日期] [时间]

例如: 16.10.04 8:30

在快速导航的帮助下您可以快速改变货币对图表和他的周期。这种方法在全屏模式下更为方便。

对于改变图表的货币对和周期快速导航的模式：

[货币对名称]

例如 : GBPUSD

: GBPUSD [图表周期]

例如 : M30

: M30 [货币对名称],[图表周期]

例如: GBPUSD,M30

执行导航命令按Enter，取消则按 Esc。在快速导航中一次只可以执行一个命令。

在“终端”顶部双击鼠标左键即可缩小窗口到当前交易账户的状态。

您可以通过在窗口顶部双击缩小窗口，以达到使图表的剩余空间更广。

还原窗口可以双击缩小窗口并点击“还原”即可。

常用的指标/脚本/智能交易/账户可以添加到“收藏夹”方便快速使用。

添加收藏可以将鼠标放置于欲收藏的指标/脚本/智能交易/账户名称上，然后单击鼠标右键，选择“添加选项”命令。



这样项目列表会被收藏到“导航”窗口中的“收藏夹”。

不用货币对可以进行保存隐藏。

隐藏货币对有以下几种方法：

在“市场观察”窗口的菜单中选择命令“全部隐藏”。





将鼠标放置货币对上击左键，选择 Delete键。





在“市场观察”窗口选择命令“货币对”，并且打开隐藏/显示货币对窗口。







如果是以下情况Символ скрыть нельзя, если

其货币对存在开仓或挂单

在当前时期图表是打开的

用于重新计算交叉的货币对。

如果新闻消息禁止，图表会保存。



对于菜单中 "服务器 -> 设置"中，请在 "服务器"上选择"允许新闻"。

可以设定几种货币对，并且在它们之间相互转换。

如果您选择使用不同的货币对，这种设定是非常方便的。隐藏所有“多余”货币对并保存到获取部分。

按F10弹出开价窗口。

如果在菜单中显示“总在前面”，那么您在执行其他工作时同样可以注视开价窗口。

在菜单中打开“属性”窗口，您可以在其窗口中设定颜色和字码：

背景颜色和柱的颜色，指标和对象可以在所有图表中相同。

对于任意图表的设置改变，您必须：设定颜色，放置对象，指标等等。随后，打开菜单 «图表 ->模板 -> 保存模板»并且把保存的到的模板命名为default.tpl

此刻起，打开的图表会接受所有设定的模板。

在模板中可以设定以下内容:

图表类型和颜色;

颜色;

图表比例;

图表中的 OHLC线;

智能交易和它的参数;

技术指标和它的设定;

曲线研究;

划分天数。

从测试中打开图表或独立打开窗口可以设定指定的模板。

为了使创建的模板从测试中打开形成默认，模板必须以tester.tpl名称保存。

对于图表独立打开的默认 - offline.tpl。

如果在打开独立图表命名中未找到 offline.tpl，则使用default.tpl。



如果您拥有几个账户，您可以对每个账户设定数据图表。

对帐户之间的转换，数据图表将会自动打开。

创建的数据图表，必须以账户的名称保存。

为了快速地弹出对象 "十字光标"，可以点击鼠标中键或Ctrl+F。

这种方法在全屏模式下更为方便。

借助垂直线您可以快速得知在图表点之间的柱数量的距离。

将“十字光标”放置到对象处，在第一点位置点击鼠标左键，然后拖移至第二点。

第一个数字 (22) -柱总数，第二个数字 (111) - 垂直距离点，第三个数字 (1.2659) - 第二点的买价。

F12按键可以调出柱图表前进。

这个功能对创建和检测交易策略都有很大的帮助。只是在历史的最前端打开图表（按键 «Home») 并出现柱图表。

按键Shift+F12 使柱图表后退。

在图表中可以显示平仓和删除挂单。





进入“终端”窗口中的“账户历史”并用鼠标左键拖移定单到图表中。您必须从服务器上下载已选定单的历史货币对。如果拖移的定单到不同货币对图表中，图表会选择性地接收。

在图表中能够显示开仓，平仓和趋势线交叉部分。在开仓的价格图表中会显示 Stop Loss和Take Profit水平。

如果在拖移时按Shift键，那么在图表中会显现“账户历史”中所有已选定单的仓位。

没有必要记住挂单的放置需要什么条件。

您可以在图表中想要放置挂单的点上和菜单中选择“交易”命令，点击鼠标右键即可。在这里您能够看到可以放置的类型。

在选择一种类型定单之后会开启创建/修改定单窗口。只显示Stop Loss 和/或 Take Profit.

标注



可以放置以下四个类型：

Buy Limit — 当前价格水平高于定单放置水平。

— 当前价格水平高于定单放置水平。 Buy Stop — 当前价格水平低于定单放置水平。

— 当前价格水平低于定单放置水平。 Sell Limit — 当前价格水平高于定单放置水平。

— 当前价格水平高于定单放置水平。 Sell Stop — 当前价格水平低于定单放置水平。

改变Stop Loss 和/或 Take Profit 可以在定单的此处双击。

在这之后会弹出一个窗口，输入设定值。

***

如果您在无意间删除了某些对象，使用 Ctrl+Z便可还原。

偶然间关闭了图表，您可以通过菜单中 «文件 -> 打开删除»打开原有状态的图表。

打印图表可以使用 Ctrl+P。

默认打印的图表为黑白色，但也可以彩色打印。打印彩色图表必须在图表菜单中选择«服务器 -> 设定» 选择彩色打印。





