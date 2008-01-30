MetaTrader 4客户端的秘密
点击热键 F11，客户端转换为全屏模式。
在全屏模式下调用功能键使用如下：
- Ctrl+M - Market Watch («市场观察»);
- Ctrl+N - Navigator («导航»);
- Ctrl+T - Terminal («终端»);
- Ctrl+D - Data window («数据窗口»).
还原一般形态重按热键 F11。
选择热键操作可以快速将指标，智能交易或脚本添加到图表中。
这种形式在全屏状态下更起作用。
您可以在“导航”窗口“热键设定”进行对热键的指定。
您可以按照自己的意愿进行随意的设定。
方便更好地定位图表，必要时您可以使用快速导航。
开启快速导航，可以按空格键 ，Enter或者是图表左下方的光标。在出现 标志后双击其标志。
切记设定图表为自动滚动。
为了精确图表位置快速导航的模式如下:
- [时间 (小时:分钟)]
例如: 8:30
- [日期]
例如: 16.10.2004
- [日期] [时间]
例如: 16.10.04 8:30
在快速导航的帮助下您可以快速改变货币对图表和他的周期。这种方法在全屏模式下更为方便。
对于改变图表的货币对和周期快速导航的模式：
- [货币对名称]
例如: GBPUSD
- [图表周期]
例如: M30
- [货币对名称],[图表周期]
例如: GBPUSD,M30
执行导航命令按Enter，取消则按 Esc。在快速导航中一次只可以执行一个命令。
在“终端”顶部双击鼠标左键即可缩小窗口到当前交易账户的状态。
您可以通过在窗口顶部双击缩小窗口，以达到使图表的剩余空间更广。
还原窗口可以双击缩小窗口并点击“还原”即可。
常用的指标/脚本/智能交易/账户可以添加到“收藏夹”方便快速使用。
添加收藏可以将鼠标放置于欲收藏的指标/脚本/智能交易/账户名称上，然后单击鼠标右键，选择“添加选项”命令。
这样项目列表会被收藏到“导航”窗口中的“收藏夹”。
不用货币对可以进行保存隐藏。
隐藏货币对有以下几种方法：
- 在“市场观察”窗口的菜单中选择命令“全部隐藏”。
- 将鼠标放置货币对上击左键，选择 Delete键。
- 在“市场观察”窗口选择命令“货币对”，并且打开隐藏/显示货币对窗口。
如果是以下情况Символ скрыть нельзя, если
- 其货币对存在开仓或挂单
- 在当前时期图表是打开的
- 用于重新计算交叉的货币对。
如果新闻消息禁止，图表会保存。
对于菜单中 "服务器 -> 设置"中，请在 "服务器"上选择"允许新闻"。
可以设定几种货币对，并且在它们之间相互转换。
如果您选择使用不同的货币对，这种设定是非常方便的。隐藏所有“多余”货币对并保存到获取部分。
按F10弹出开价窗口。
如果在菜单中显示“总在前面”，那么您在执行其他工作时同样可以注视开价窗口。
在菜单中打开“属性”窗口，您可以在其窗口中设定颜色和字码：
背景颜色和柱的颜色，指标和对象可以在所有图表中相同。
对于任意图表的设置改变，您必须：设定颜色，放置对象，指标等等。随后，打开菜单 «图表 ->模板 -> 保存模板»并且把保存的到的模板命名为default.tpl
此刻起，打开的图表会接受所有设定的模板。
在模板中可以设定以下内容:
- 图表类型和颜色;
- 颜色;
- 图表比例;
- 图表中的 OHLC线;
- 智能交易和它的参数;
- 技术指标和它的设定;
- 曲线研究;
- 划分天数。
从测试中打开图表或独立打开窗口可以设定指定的模板。
为了使创建的模板从测试中打开形成默认，模板必须以tester.tpl名称保存。
对于图表独立打开的默认 - offline.tpl。
如果在打开独立图表命名中未找到 offline.tpl，则使用default.tpl。
如果您拥有几个账户，您可以对每个账户设定数据图表。
对帐户之间的转换，数据图表将会自动打开。
创建的数据图表，必须以账户的名称保存。
为了快速地弹出对象 "十字光标"，可以点击鼠标中键或Ctrl+F。
这种方法在全屏模式下更为方便。
借助垂直线您可以快速得知在图表点之间的柱数量的距离。
将“十字光标”放置到对象处，在第一点位置点击鼠标左键，然后拖移至第二点。
第一个数字 (22) -柱总数，第二个数字 (111) - 垂直距离点，第三个数字 (1.2659) - 第二点的买价。
F12按键可以调出柱图表前进。
这个功能对创建和检测交易策略都有很大的帮助。只是在历史的最前端打开图表（按键 «Home») 并出现柱图表。
按键Shift+F12 使柱图表后退。
在图表中可以显示平仓和删除挂单。
进入“终端”窗口中的“账户历史”并用鼠标左键拖移定单到图表中。您必须从服务器上下载已选定单的历史货币对。如果拖移的定单到不同货币对图表中，图表会选择性地接收。
在图表中能够显示开仓，平仓和趋势线交叉部分。在开仓的价格图表中会显示 Stop Loss和Take Profit水平。
如果在拖移时按Shift键，那么在图表中会显现“账户历史”中所有已选定单的仓位。
没有必要记住挂单的放置需要什么条件。
您可以在图表中想要放置挂单的点上和菜单中选择“交易”命令，点击鼠标右键即可。在这里您能够看到可以放置的类型。
在选择一种类型定单之后会开启创建/修改定单窗口。只显示Stop Loss 和/或 Take Profit.
标注
可以放置以下四个类型：
- Buy Limit — 当前价格水平高于定单放置水平。
- Buy Stop — 当前价格水平低于定单放置水平。
- Sell Limit — 当前价格水平高于定单放置水平。
- Sell Stop — 当前价格水平低于定单放置水平。
改变Stop Loss 和/或 Take Profit 可以在定单的此处双击。
在这之后会弹出一个窗口，输入设定值。
如果您在无意间删除了某些对象，使用 Ctrl+Z便可还原。
偶然间关闭了图表，您可以通过菜单中 «文件 -> 打开删除»打开原有状态的图表。
打印图表可以使用 Ctrl+P。
默认打印的图表为黑白色，但也可以彩色打印。打印彩色图表必须在图表菜单中选择«服务器 -> 设定» 选择彩色打印。
