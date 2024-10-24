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数据科学和机器学习（第 19 部分）：利用 AdaBoost 为您的 AI 模型增压

数据科学和机器学习（第 19 部分）：利用 AdaBoost 为您的 AI 模型增压

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

什么是 Adaboost？

Adaboost 是 Adaptive Boosting 的缩写，是一种融合机器学习模型，它尝试基于弱分类器构建强分类器。

它是如何工作的？

  • 该算法为实例分配权重时，基于它们的分类对错。
  • 它采用加权总和把弱学习器结合在一起。
  • 最终的强学习器是弱学习器的线性组合，其权重是在训练过程中判定的。

利用 mql5 实现·adaboost


为什么在使用 Adaboost 时所有人都应小心？

Adaboost 提供多项优势，包括：

  • 提高准确性 — 通过组合若干个弱模型，来推进模型的整体预测准确性。针对所有模型做出的预测求均值，以便进行回归，或为分类给它们投票，从而提升最终模型的准确性。 
  • 过拟合的稳健性 — 通过为误分类的输入分配权重，降低过度拟合的风险。
  • 更好地处理不平衡数据 — 通过更多地关注误分类的数据点，处理不平衡的数据。
  • 更好的可解释性 — 通过将模型决策过程分解为多个过程，提升模型的可解释性。 


什么是决策树桩？

决策树桩是一个简单的机器学习模型，在 Adaboost 等融合方法中用作弱学习器。本质上它是一个机器学习模型，经过简化后，可以基于单个特征和阈值制定决策。将决策树桩当作弱学习器的目标，是捕获数据中有助于改进整体融合模型的基本形态。

以下是决策树桩分类器背后的理论简要解释，以决策树分类器为例：

1. 结构：

- 决策树桩基于单个特征和阈值做出二元决策。

- 它将数据分为两组：特征值低于阈值的组，以及高于阈值的组。

- 在这个函数库中，它通常部署在大多数分类器的构造函数之中：

 CDecisionTreeClassifier(uint min_samples_split=2, uint max_depth=2, mode mode_=MODE_GINI);
~CDecisionTreeClassifier(void);

2. 训练：

- 在训练期间，决策树桩识别可令某个准则最小化的特征和阈值，往往是加权的误分类误差。

- 针对每个可能的分叉，计算误分类误差，并选择误差最小的分叉。

- fit 函数是完成所有训练的场所：

void fit(matrix &x, vector &y);

3. 预测：

- 对于预测，数据点分类，是基于其特征值是高于、或低于所选阈值。

double predict(vector &x);
vector predict(matrix &x);

融合方法如 AdaBoost 中常用的弱学习器包括：


1.决策树桩/决策树：

- 如上所述，由于决策树桩、或浅层决策树的简单性，故常常用到。

2. 线性模型：

- 线性模型如逻辑回归、或线性 SVM，都可当作弱学习器。

3. 多项式模型：

- 高阶多项式模型可以捕获更复杂的关系，而低阶多项式可以充当弱学习器。

4. 神经网络（浅层）：

- 有时会使用具有少量层和神经元的浅层神经网络。

5. 高斯模型：

- 高斯模型（例如高斯朴素贝叶斯）可当作弱学习器。

弱学习器的选择取决于数据的具体特征和手头的问题。在实践中，决策树桩因其在提升算法方面的简单性和效率而广为流行。AdaBoost 的融合方式通过组合这些弱学习器的预测来提高性能。

由于决策树桩是一个模型，因此我们需要为 Adaboost 类构造函数提供我们的弱模型参数。

class AdaBoost
  {
  
protected:
                     vector m_alphas;
                     vector classes_in_data;
                     uint m_min_split, m_max_depth;
                     
                     CDecisionTreeClassifier *weak_learners[]; //store weak_learner pointers for memory allocation tracking
                     CDecisionTreeClassifier *weak_learner;
                     
                     uint m_estimators;
                     
public:
                     AdaBoost(uint min_split, uint max_depth, uint n_estimators=50);
                    ~AdaBoost(void);
                    
                    void fit(matrix &x, vector &y);
                    int predict(vector &x);
                    vector predict(matrix &x);
  };

该示例使用决策树，但可以部署任何分类机器学习模型。


构建 AdaBoost 类：

该项 number of estimators（估计器数量）是指为了创建最终强力学习器，在融合学习算法中结合的弱学习器（基本模型、或决策树桩）的数量。在 AdaBoost 或梯度提升等算法的上下文中，该参数通常表示为 n_estimators

AdaBoost::AdaBoost(uint min_split, uint max_depth, uint n_estimators=50)
:m_estimators(n_estimators),
 m_min_split(min_split),
 m_max_depth(max_depth)
 {
   ArrayResize(weak_learners, n_estimators);   //Resizing the array to retain the number of base weak_learners
 }

从类的受保护部分，您已经看到了向量 m_alphas，同时还在本文中多次听到术语权重，以下是说明：


Alpha 值：

alpha 值表示分配给融合中每个弱学习器的贡献度或权重，这些数值是基于每个弱学习器在训练期间的表现计算得出的。

较高的 alpha 值分配给那些在减少训练误方面表现良好的弱学习者。

计算 alpha 的公式常常如下给出：

alpha 公式 adaboost

其中：

 是第 t 个弱学习器的权重误差。

实现：

double alpha = 0.5 * log((1-error) / (error + 1e-10));


权重：

权重向量表示每次迭代时每个训练实例的重要性。

在训练期间，误分类实例的权重会增加，以便在下一次迭代中专注于难以分类的样本。

更新实例权重的公式常常如下给出：

权重 adaboost

 是在 i 次迭代时的实例权重 

 是分配给第 t 个弱学习器的权重。

 是真实的实例标签 

 是实例上第 t 个弱学习器的预测 

 是一个常规化因子，以确保权重之和为 1

实现：

 for (ulong j=0; j<m; j++)
    misclassified[j] = (preds[j] != y[j]);
 
 error = (misclassified * weights).Sum() / (double)weights.Sum();
 
//--- Calculate the weight of a weak learner in the final model

double alpha = 0.5 * log((1-error) / (error + 1e-10));

//--- Update instance weights

weights *= exp(-alpha * y * preds);
weights /= weights.Sum();


训练 Adaboost 模型：

就像其它融合技术一样，n 个模型（在下面函数中指的是 m_estimators）用来依据相同的数据进行预测，可以部署多数投票或其它技术来判定最佳的可能结局。

void AdaBoost::fit(matrix &x,vector &y)
 {
   m_alphas.Resize(m_estimators);  
   classes_in_data = MatrixExtend::Unique(y); //Find the target variables in the class
      
   ulong m = x.Rows(), n = x.Cols();
   vector weights(m); weights = weights.Fill(1.0) / m; //Initialize instance weights
   vector preds(m);
   vector misclassified(m);
   

   double error = 0;
   
   for (uint i=0; i<m_estimators; i++)
    {      

//---
      
      weak_learner = new CDecisionTreeClassifier(this.m_min_split, m_max_depth);             
              
      weak_learner.fit(x, y); //fitting the randomized data to the i-th weak_learner
      preds = weak_learner.predict(x); //making predictions for the i-th weak_learner
      
             
       for (ulong j=0; j<m; j++)
          misclassified[j] = (preds[j] != y[j]);
       
       error = (misclassified * weights).Sum() / (double)weights.Sum();
       
      //--- Calculate the weight of a weak learner in the final weak_learner
      
      double alpha = 0.5 * log((1-error) / (error + 1e-10));
      
      //--- Update instance weights
      
      weights *= exp(-alpha * y* preds);
      weights /= weights.Sum();
      
      //--- save a weak learner and its weight
      
      this.m_alphas[i] = alpha;
      this.weak_learners[i] = weak_learner;
    }
 }

就像任何其它融合技术一样，bootstrapping 也是一件至关重要的事情，没有它，所有模型和数据都是简同的，这可能会导致所有模型的性能变得彼此无法区分，故需要部署 Bootstrapping：

void AdaBoost::fit(matrix &x,vector &y)
 {
   m_alphas.Resize(m_estimators);  
   classes_in_data = MatrixExtend::Unique(y); //Find the target variables in the class
      
   ulong m = x.Rows(), n = x.Cols();
   vector weights(m); weights = weights.Fill(1.0) / m; //Initialize instance weights
   vector preds(m);
   vector misclassified(m);
   
//---

   matrix data = MatrixExtend::concatenate(x, y);
   matrix temp_data;
   
   matrix x_subset;
   vector y_subset;

   double error = 0;
   
   for (uint i=0; i<m_estimators; i++)
    {      
      
      temp_data = data;
      MatrixExtend::Randomize(temp_data, this.m_random_state, this.m_boostrapping);
      
       if (!MatrixExtend::XandYSplitMatrices(temp_data, x_subset, y_subset)) //Get randomized subsets
         {  
            ArrayRemove(weak_learners,i,1); //Delete the invalid weak_learner
            printf("%s %d Failed to split data",__FUNCTION__,__LINE__);
            continue;
         }

//---
      
      weak_learner = new CDecisionTreeClassifier(this.m_min_split, m_max_depth);             
              
      weak_learner.fit(x_subset, y_subset); //fitting the randomized data to the i-th weak_learner
      preds = weak_learner.predict(x_subset); //making predictions for the i-th weak_learner
      
      //printf("[%d] Accuracy %.3f ",i,Metrics::accuracy_score(y_subset, preds));
             
       for (ulong j=0; j<m; j++)
          misclassified[j] = (preds[j] != y_subset[j]);
       
       error = (misclassified * weights).Sum() / (double)weights.Sum();
       
      //--- Calculate the weight of a weak learner in the final weak_learner
      
      double alpha = 0.5 * log((1-error) / (error + 1e-10));
      
      //--- Update instance weights
      
      weights *= exp(-alpha * y_subset * preds);
      weights /= weights.Sum();
      
      //--- save a weak learner and its weight
      
      this.m_alphas[i] = alpha;
      this.weak_learners[i] = weak_learner;
    }
 }
类构造函数也必须修改：
class AdaBoost
  {
  
protected:
                     vector m_alphas;
                     vector classes_in_data;
                     int m_random_state;
                     bool m_boostrapping;
                     uint m_min_split, m_max_depth;
                     
                     CDecisionTreeClassifier *weak_learners[]; //store weak_learner pointers for memory allocation tracking
                     CDecisionTreeClassifier *weak_learner;
                     
                     uint m_estimators;
                     
public:
                     AdaBoost(uint min_split, uint max_depth, uint n_estimators=50, int random_state=42, bool bootstrapping=true);
                    ~AdaBoost(void);
                    
                    void fit(matrix &x, vector &y);
                    int predict(vector &x);
                    vector predict(matrix &x);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
AdaBoost::AdaBoost(uint min_split, uint max_depth, uint n_estimators=50, int random_state=42, bool bootstrapping=true)
:m_estimators(n_estimators),
 m_random_state(random_state),
 m_boostrapping(bootstrapping),
 m_min_split(min_split),
 m_max_depth(max_depth)
 {
   ArrayResize(weak_learners, n_estimators);   //Resizing the array to retain the number of base weak_learners
 }

获取多数预测

使用经过训练的权重，Adaboost 分类器判定具有最多投票的类，这意味着它比其余类更有可能出现。

int AdaBoost::predict(vector &x)
 {
   // Combine weak learners using weighted sum   
   
   vector weak_preds(m_estimators), 
          final_preds(m_estimators);
          
   for (uint i=0; i<this.m_estimators; i++)
     weak_preds[i] = this.weak_learners[i].predict(x);
  
  return (int)weak_preds[(this.m_alphas*weak_preds).ArgMax()]; //Majority decision class
 }

现在我们看看如何在智能系统中运用该模型：

#include <MALE5\Ensemble\AdaBoost.mqh>

DecisionTree::AdaBoost *ada_boost_tree;
LogisticRegression::AdaBoost *ada_boost_logit;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
  
   string headers;
   matrix data = MatrixExtend::ReadCsv("iris.csv",headers);
   
   matrix x; vector y;
   MatrixExtend::XandYSplitMatrices(data,x,y);
   
   ada_boost_tree = new DecisionTree::AdaBoost(2,1,10,42);
   ada_boost_tree.fit(x,y);
   
   vector predictions = ada_boost_tree.predict(x);
   
   printf("Adaboost acc = %.3f",Metrics::accuracy_score(y, predictions));
 
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

使用 iris.csv 数据集仅出于构建模型和调试目的。其结局为：

2024.01.17 17:52:27.914 AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Adaboost acc = 0.960

到目前为止，我们的模型看似表现良好，准确率值约为 90%，在我将 random_state 设置为 -1 之后，其将导致每次运行 EA 时都用 GetTickCount 当作随机种子，如此我就可以在更随机的环境中评估模型。

QK      0       17:52:27.914    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Adaboost acc = 0.960
LL      0       17:52:35.436    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Adaboost acc = 0.947
JD      0       17:52:42.806    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Adaboost acc = 0.960
IL      0       17:52:50.071    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Adaboost acc = 0.933
MD      0       17:52:57.822    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Adaboost acc = 0.967

在我们的函数库中，对于存在的其它弱学习器，可以遵循相同的编码范式和结构，请参阅何时将逻辑回归用作弱学习器：

整个类的唯一区别是在 fit 函数下发现的，为弱学习器部署的模型类型是逻辑回归

void AdaBoost::fit(matrix &x,vector &y)
 {
   m_alphas.Resize(m_estimators);  
   classes_in_data = MatrixExtend::Unique(y); //Find the target variables in the class
      
   ulong m = x.Rows(), n = x.Cols();
   vector weights(m); weights = weights.Fill(1.0) / m; //Initialize instance weights
   vector preds(m);
   vector misclassified(m);
   
//---

   matrix data = MatrixExtend::concatenate(x, y);
   matrix temp_data;
   
   matrix x_subset;
   vector y_subset;

   double error = 0;
   
   for (uint i=0; i<m_estimators; i++)
    {      
      
      temp_data = data;
      MatrixExtend::Randomize(temp_data, this.m_random_state, this.m_boostrapping);
      
       if (!MatrixExtend::XandYSplitMatrices(temp_data, x_subset, y_subset)) //Get randomized subsets
         {  
            ArrayRemove(weak_learners,i,1); //Delete the invalid weak_learner
            printf("%s %d Failed to split data",__FUNCTION__,__LINE__);
            continue;
         }

//---
      
      weak_learner = new CLogisticRegression();             
              
      weak_learner.fit(x_subset, y_subset); //fitting the randomized data to the i-th weak_learner
      preds = weak_learner.predict(x_subset); //making predictions for the i-th weak_learner
             
       for (ulong j=0; j<m; j++)
          misclassified[j] = (preds[j] != y_subset[j]);
       
       error = (misclassified * weights).Sum() / (double)weights.Sum();
       
      //--- Calculate the weight of a weak learner in the final weak_learner
      
      double alpha = 0.5 * log((1-error) / (error + 1e-10));
      
      //--- Update instance weights
      
      weights *= exp(-alpha * y_subset * preds);
      weights /= weights.Sum();
      
      //--- save a weak learner and its weight
      
      this.m_alphas[i] = alpha;
      this.weak_learners[i] = weak_learner;
    }
 }


在策略测试器中的 Adaboosted AI-模型。

由应用于开盘价的布林带指标，我们尝试训练我们的模型来学习预测下一根收盘蜡烛，无论是看涨看跌、亦或两者都不是（持平）。

我们构建一个智能系统，在交易环境中测试我们的模型，从收集训练数据的代码开始：

收集训练数据：

//--- Data Collection for training the model

//--- x variables Bollinger band only
   
   matrix dataset;
   
   indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle,0,0,train_bars); //Main LINE
   dataset = MatrixExtend::concatenate(dataset, indicator_v);
   
   indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle,1,0,train_bars); //UPPER BB
   dataset = MatrixExtend::concatenate(dataset, indicator_v);
   
   indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle,2,0,train_bars); //LOWER BB
   dataset = MatrixExtend::concatenate(dataset, indicator_v);
   
//--- Target Variable
   
   int size = CopyRates(Symbol(),PERIOD_CURRENT,0,train_bars,rates);
   vector y(size);
   
   switch(model)
     {
      case  DECISION_TREE:
         {
            for (ulong i=0; i<y.Size(); i++)
              {
                 if (rates[i].close > rates[i].open)
                   y[i] = 1; //buy signal
                 else if (rates[i].close < rates[i].open)
                   y[i] = 2; //sell signal 
                 else
                   y[i] = 0; //Hold signal
              }
         }
        break;
      case LOGISTIC_REGRESSION:
            for (ulong i=0; i<indicator_v.Size(); i++)
              {
                 y[i] = (rates[i].close > rates[i].open); //if close > open buy else sell
              }
        break;
     }
   
   dataset = MatrixExtend::concatenate(dataset, y); //Add the target variable to the dataset
   
   if (MQLInfoInteger(MQL_DEBUG))
    {
       Print("Data Head");
       MatrixExtend::PrintShort(dataset);
    }

注意到目标变量的生成发生变化了吗？由于决策树用途广泛，且能很好地处理目标变量中的多个类，故它有能力针对市场中的三种形态进行分类，即 多头空头、和持平。不像逻辑回归模型，其 sigmoid 函数为核心，能很好地把 0 和 1 分为两类，最好的事情就是准备目标变量条件，就可是多头、亦可是空头

训练和测试已训练模型：

房间里的一头大象： 

MatrixExtend::TrainTestSplitMatrices(dataset,train_x,train_y,test_x,test_y,0.7,_random_state);

该函数将数据拆分为训练样本和测试样本，按给定随机状态洗牌，70% 的数据当作测试样本，其余 30% 用于测试。

但在我们使用新收集的数据之前，对于模型性能，常规化仍然至关重要

//--- Training and testing the trained model
   
   matrix train_x, test_x;
   vector train_y, test_y;
   
   MatrixExtend::TrainTestSplitMatrices(dataset,train_x,train_y,test_x,test_y,0.7,_random_state); //Train test split data | This function splits the data into training and testing sample given a random state and 70% of data to test while the rest 30% for testing
   
   train_x = scaler.fit_transform(train_x); //Standardize the training data
   test_x = scaler.transform(test_x); //Do the same for the test data
   
   Print("-----> ",EnumToString(model));
   
   vector preds;
   switch(model)
     {
      case  DECISION_TREE:
         ada_boost_tree = new DecisionTree::AdaBoost(tree_min_split, tree_max_depth, _n_estimators, -1, _bootstrapping);  //Building the 
        
        //--- Training 
         
         ada_boost_tree.fit(train_x, train_y);
        
         preds = ada_boost_tree.predict(train_x);
         printf("Train Accuracy %.3f",Metrics::accuracy_score(train_y, preds));
         
        //--- Testing
        
         preds = ada_boost_tree.predict(test_x);
         printf("Test Accuracy %.3f",Metrics::accuracy_score(test_y, preds));
         
        break;
      case LOGISTIC_REGRESSION:
         ada_boost_logit = new LogisticRegression::AdaBoost(_n_estimators,-1, _bootstrapping);
         
        //--- Training 
        
         ada_boost_logit.fit(train_x, train_y);
        
         preds = ada_boost_logit.predict(train_x);
         printf("Train Accuracy %.3f",Metrics::accuracy_score(train_y, preds));
         
        //--- Testing
        
         preds = ada_boost_logit.predict(test_x);
         printf("Test Accuracy %.3f",Metrics::accuracy_score(test_y, preds));
         
        break;
     }

输出：

PO      0       22:59:11.807    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       -----> DECISION_TREE
CI      0       22:59:20.204    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [1/10] Accuracy Score 0.561
OD      0       22:59:27.883    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [2/10] Accuracy Score 0.601
NP      0       22:59:38.316    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [3/10] Accuracy Score 0.541
LO      0       22:59:48.327    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [4/10] Accuracy Score 0.549
LK      0       22:59:56.813    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [5/10] Accuracy Score 0.570
OF      0       23:00:09.552    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [6/10] Accuracy Score 0.517
GR      0       23:00:18.322    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [7/10] Accuracy Score 0.571
GI      0       23:00:29.254    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [8/10] Accuracy Score 0.556
HE      0       23:00:37.632    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [9/10] Accuracy Score 0.599
DS      0       23:00:47.522    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [10/10] Accuracy Score 0.567
OP      0       23:00:47.524    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Train Accuracy 0.590
OG      0       23:00:47.525    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Test Accuracy 0.513
MK      0       23:24:06.573    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [1/10] Accuracy Score 0.491
HK      0       23:24:06.575    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [1/10] mse 0.43700
QO      0       23:24:06.575    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [2/10] mse 0.43432
KP      0       23:24:06.576    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [3/10] mse 0.43168
MD      0       23:24:06.577    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [4/10] mse 0.42909
FI      0       23:24:06.578    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [5/10] mse 0.42652
QJ      0       23:24:06.579    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [6/10] mse 0.42400
IN      0       23:24:06.580    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [7/10] mse 0.42151
NS      0       23:24:06.581    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [8/10] mse 0.41906
GD      0       23:24:06.582    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [9/10] mse 0.41664
DK      0       23:24:06.582    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [10/10] mse 0.41425
IQ      0       23:24:06.585    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [2/10] Accuracy Score 0.477
JP      0       23:24:06.586    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [1/10] mse 0.43700
DE      0       23:24:06.587    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [2/10] mse 0.43432
RF      0       23:24:06.588    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [3/10] mse 0.43168
KJ      0       23:24:06.588    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [4/10] mse 0.42909
FO      0       23:24:06.589    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [5/10] mse 0.42652
NP      0       23:24:06.590    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [6/10] mse 0.42400
CD      0       23:24:06.591    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [7/10] mse 0.42151
KI      0       23:24:06.591    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [8/10] mse 0.41906
NM      0       23:24:06.592    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [9/10] mse 0.41664
EM      0       23:24:06.592    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [10/10] mse 0.41425
EO      0       23:24:06.593    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [3/10] Accuracy Score 0.477
KF      0       23:24:06.594    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [1/10] mse 0.41931
HK      0       23:24:06.594    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [2/10] mse 0.41690
RL      0       23:24:06.595    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [3/10] mse 0.41452
IP      0       23:24:06.596    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [4/10] mse 0.41217
KE      0       23:24:06.596    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [5/10] mse 0.40985
DI      0       23:24:06.597    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [6/10] mse 0.40757
IJ      0       23:24:06.597    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [7/10] mse 0.40533
MO      0       23:24:06.598    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [8/10] mse 0.40311
PS      0       23:24:06.599    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [9/10] mse 0.40093
CG      0       23:24:06.600    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [10/10] mse 0.39877
NE      0       23:24:06.601    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [4/10] Accuracy Score 0.499
EL      0       23:24:06.602    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [1/10] mse 0.41931
MQ      0       23:24:06.603    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [2/10] mse 0.41690
PE      0       23:24:06.603    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [3/10] mse 0.41452
OF      0       23:24:06.604    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [4/10] mse 0.41217
JK      0       23:24:06.605    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [5/10] mse 0.40985
KO      0       23:24:06.606    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [6/10] mse 0.40757
FP      0       23:24:06.606    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [7/10] mse 0.40533
PE      0       23:24:06.607    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [8/10] mse 0.40311
CI      0       23:24:06.608    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [9/10] mse 0.40093
NI      0       23:24:06.609    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [10/10] mse 0.39877
KS      0       23:24:06.610    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [5/10] Accuracy Score 0.499
QR      0       23:24:06.611    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [1/10] mse 0.42037
MG      0       23:24:06.611    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [2/10] mse 0.41794
LK      0       23:24:06.612    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [3/10] mse 0.41555
ML      0       23:24:06.613    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [4/10] mse 0.41318
PQ      0       23:24:06.614    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [5/10] mse 0.41085
FE      0       23:24:06.614    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [6/10] mse 0.40856
FF      0       23:24:06.615    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [7/10] mse 0.40630
FJ      0       23:24:06.616    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [8/10] mse 0.40407
KO      0       23:24:06.617    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [9/10] mse 0.40187
NS      0       23:24:06.618    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [10/10] mse 0.39970
EH      0       23:24:06.619    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [6/10] Accuracy Score 0.497
FH      0       23:24:06.620    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [1/10] mse 0.41565
LM      0       23:24:06.621    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [2/10] mse 0.41329
IQ      0       23:24:06.622    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [3/10] mse 0.41096
KR      0       23:24:06.622    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [4/10] mse 0.40867
LF      0       23:24:06.623    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [5/10] mse 0.40640
NK      0       23:24:06.624    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [6/10] mse 0.40417
OL      0       23:24:06.625    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [7/10] mse 0.40197
RP      0       23:24:06.627    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [8/10] mse 0.39980
OE      0       23:24:06.628    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [9/10] mse 0.39767
EE      0       23:24:06.628    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [10/10] mse 0.39556
QF      0       23:24:06.629    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [7/10] Accuracy Score 0.503
CN      0       23:24:06.630    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [1/10] mse 0.41565
IR      0       23:24:06.631    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [2/10] mse 0.41329
HG      0       23:24:06.632    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [3/10] mse 0.41096
RH      0       23:24:06.632    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [4/10] mse 0.40867
ML      0       23:24:06.633    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [5/10] mse 0.40640
FQ      0       23:24:06.633    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [6/10] mse 0.40417
QR      0       23:24:06.634    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [7/10] mse 0.40197
NF      0       23:24:06.634    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [8/10] mse 0.39980
EK      0       23:24:06.635    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [9/10] mse 0.39767
CL      0       23:24:06.635    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [10/10] mse 0.39556
LL      0       23:24:06.636    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [8/10] Accuracy Score 0.503
HD      0       23:24:06.637    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [1/10] mse 0.44403
IH      0       23:24:06.638    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [2/10] mse 0.44125
CM      0       23:24:06.638    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [3/10] mse 0.43851
DN      0       23:24:06.639    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [4/10] mse 0.43580
DR      0       23:24:06.639    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [5/10] mse 0.43314
CG      0       23:24:06.640    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [6/10] mse 0.43051
EK      0       23:24:06.640    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [7/10] mse 0.42792
JL      0       23:24:06.641    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [8/10] mse 0.42537
EQ      0       23:24:06.641    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [9/10] mse 0.42285
OF      0       23:24:06.642    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [10/10] mse 0.42037
GJ      0       23:24:06.642    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [9/10] Accuracy Score 0.469
GJ      0       23:24:06.643    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [1/10] mse 0.44403
ON      0       23:24:06.643    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [2/10] mse 0.44125
LS      0       23:24:06.644    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [3/10] mse 0.43851
HG      0       23:24:06.644    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [4/10] mse 0.43580
KH      0       23:24:06.645    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [5/10] mse 0.43314
FM      0       23:24:06.645    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [6/10] mse 0.43051
IQ      0       23:24:06.646    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [7/10] mse 0.42792
QR      0       23:24:06.646    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [8/10] mse 0.42537
IG      0       23:24:06.647    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [9/10] mse 0.42285
RH      0       23:24:06.647    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       ---> Logistic regression build epoch [10/10] mse 0.42037
KS      0       23:24:06.648    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Building Estimator [10/10] Accuracy Score 0.469
NP      0       23:24:06.652    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Train Accuracy 0.491
GG      0       23:24:06.654    AdaBoost Test (EURUSD,H1)       Test Accuracy 0.447

目前为止，一切良好！我们用能够执行交易的代码行来完成我们的智能系统：

获取交易信号：

void OnTick()
  {
//--- x variables Bollinger band only | The current buffer only this time

   indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle,0,0,1); //Main LINE
   x_inputs[0] = indicator_v[0];
   indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle,1,0,1); //UPPER BB
   x_inputs[1] = indicator_v[0];
   indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle,2,0,1); //LOWER BB
   x_inputs[2] = indicator_v[0];
   
//---
   
   int signal = INT_MAX;
   switch(model)
     {
      case  DECISION_TREE:
        x_inputs = scaler.transform(x_inputs); //New inputs data must be normalized the same way
        signal = ada_boost_tree.predict(x_inputs);   
        break;
      case LOGISTIC_REGRESSION:
         x_inputs = scaler.transform(x_inputs); //New inputs data must be normalized the same way
         signal = ada_boost_logit.predict(x_inputs);
        break;
     }
  }

记住，1 代表对应决策树多头信号0 代表对应逻辑回归多头信号2 代表对应决策树的空头信号1 代表对应逻辑回归空头信号我们不关心 0 信号，它代表对应决策树持平。 我们来统一这些信号，分别标识 0 和 1 对应多头和空头信号。

case  DECISION_TREE:
  
  x_inputs = scaler.transform(x_inputs); //New inputs data must be normalized the same way
  signal = ada_boost_tree.predict(x_inputs);   
  
   if (signal == 1) //buy signal for decision tree
     signal = 0;
   else if (signal == 2)
     signal = 1;
   else
     signal = INT_MAX; //UNKNOWN NUMBER FOR HOLD
  break;

据我们的模型制定的简单策略：

 SymbolInfoTick(Symbol(), ticks);
 
 if (isnewBar(PERIOD_CURRENT))
  {        
   if (signal == 0) //buy signal
     {
        if (!PosExists(MAGIC_NUMBER, POSITION_TYPE_BUY)) 
          m_trade.Buy(lot_size, Symbol(), ticks.ask, ticks.ask-stop_loss*Point(), ticks.ask+take_profit*Point());
     }
     
   if (signal == 1)
     {
       if (!PosExists(MAGIC_NUMBER, POSITION_TYPE_SELL)) 
         m_trade.Sell(lot_size, Symbol(), ticks.bid, ticks.bid+stop_loss*Point(), ticks.bid-take_profit*Point());
     }
  }

策略测试器中的结果，从 2020 年 1 月到 2023 年 2 月，时间帧 H1 小时：

决策树 Adaboost：

决策树 Adaboost

逻辑回归 Adaboost：

逻辑回归 Adaboost H1 时间帧

两者在H1 时间帧的表现都与优秀相去甚远。其主要原因在于我们的策略是基于当前柱线，凭我的经验，这样类型的策略最适合较高的时间帧，因为单根柱线代表重大变动，不像 H1 时间帧柱线，一天内出现 24 根，我们来尝试 H12 时间帧

除了 train_bars1000 减少到 100 之外，所有参数都保持不变，因为更高的时间帧无法请求太多过去的价格历史柱线。

决策树 Adaboost：

决策树 Adaboost

逻辑回归 Adaboost：

逻辑回归 Adaboost H12 时间帧


结论：

AdaBoost 是一种强力的算法，能够显著提高本系列文章中讨论过的 AI 模型的性能。虽然它确实会带来计算成本，但如果审慎地实现，这项投入被证明是值得的。AdaBoost 已发现了跨不同部门和行业的应用，包括金融、娱乐、教育、以及更多。

在我们圆满结束探索时，必须承认该算法的多功能性，及其利用弱学习器的集体力量来解决复杂分类挑战的能力。以下提供的常见问题（FAQ）旨在提供明示和见解，解决您在探索 AdaBoost 期间可能出现的常见问题。


有关 Adaboost 的常见问题（FAQ）：


问题：AdaBoost 的工作原理是什么？

答：AdaBoost 的工作原理是基于数据集上迭代训练弱学习器（通常是决策树桩等简单模型），在每次迭代时调整误分类实例的权重。最终模型是弱学习器的权重和，权重越高，给出的准确性越好。


问题：什么是 AdaBoost 中的弱学习器？

答：弱学习器是性能略好于随机机会的简单模型。决策树桩（浅层决策树）在 AdaBoost 中通常当作弱学习器，但其它算法也可以用于此目的。


问题：实例权重在 AdaBoost 中的作用是什么？

答：AdaBoost 中的实例权重控制学习过程中每个训练实例的重要性。最初，设置所有权重等同，并在每次迭代时进行调整，以便更多地关注误分类实例，从而提高模型的普适能力。


问题：AdaBoost 如何处理弱学习器所犯的错误？

答：AdaBoost 为误分类实例分配较高的权重，迫使后续的弱学习器更加专注于纠正这些错误。最终模型为误差率较低的弱学习器提供更多权重。


问题：AdaBoost 对噪声和异常值敏感吗？

答：AdaBoost 可能对噪声和异常值很敏感，因为它会尝试纠正误分类。异常值可能会获得较高的权重，从而影响最终模型。也许应用健壮的弱学习器、或数据预处理技术来减轻这种敏感性。


问题：AdaBoost 是否存在过度拟合问题？

答：如果弱学习器太复杂、或数据集包含噪声，则 AdaBoost 可能容易出现过度拟合。使用更简单的弱学习器，并应用交叉验证等技术有助于防止过度拟合。


问题：AdaBoost 可以用于回归问题吗？

答：AdaBoost 主要用于分类任务，但可以通过修改算法来预测连续值，从而适配回归。针对回归问题，存在 AdaBoost.R2 等技术。


问题：AdaBoost 有替代品吗？

答：是的，还有其它融合学习方法，例如 随机森林梯度增压XGBoost。每种方法都有其优点和缺点，选择取决于数据的具体特征和手头的问题。


问题：AdaBoost 在哪些情况下特别有效？

答：AdaBoost 在处理各种弱学习器，以及需要组合多个分类器以便创建健壮模型的情况下非常有效。它常常用于人脸检测、文本分类、和其它现实世界应用。


若要随时了解该算法，以及许多其它算法的开发进度和漏洞修复，请访问 https://github.com/MegaJoctan/MALE5 所在的 GitHub 存储库。


出行平安。

附件：

文件 说明/用法
Adaboost.mqh 包含用于 Logistic 回归和决策树的 adaboost 命名空间类。
Logistic Regression .mqh 包含主要逻辑回归类
MatrixExtend.mqh 包含额外的矩阵操作函数
metrics.mqh 包含用于测量机器学习模型性能的代码的库
preprocessing.mqh 一个类，其中包含用于预处理数据以使其适合机器学习的函数
tree.mqh 决策树库可以在此文件中找到
AdaBoost Test.mq5(EA) 主要的测试 Expert Advisor，此处解释的所有代码，都在此文件中执行

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/14034

附加的文件 |
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AdaBoost_attachments.zip (24.41 KB)

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Omega J Msigwa
Omega J Msigwa
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