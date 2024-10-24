数据科学和机器学习（第 19 部分）：利用 AdaBoost 为您的 AI 模型增压

什么是 Adaboost？

它是如何工作的？

Adaboost 是 Adaptive Boosting 的缩写，是一种融合机器学习模型，它尝试基于弱分类器构建强分类器。

该算法为实例分配权重时，基于它们的分类对错。

它采用加权总和把弱学习器结合在一起。

最终的强学习器是弱学习器的线性组合，其权重是在训练过程中判定的。





为什么在使用 Adaboost 时所有人都应小心？



Adaboost 提供多项优势，包括：

提高准确性 — 通过组合若干个弱模型，来推进模型的整体预测准确性。针对所有模型做出的预测求均值，以便进行回归，或为分类给它们投票，从而提升最终模型的准确性。

— 通过组合若干个弱模型，来推进模型的整体预测准确性。针对所有模型做出的预测求均值，以便进行回归，或为分类给它们投票，从而提升最终模型的准确性。 过拟合的稳健性 — 通过为误分类的输入分配权重，降低过度拟合的风险。

— 通过为误分类的输入分配权重，降低过度拟合的风险。 更好地处理不平衡数据 — 通过更多地关注误分类的数据点，处理不平衡的数据。

— 通过更多地关注误分类的数据点，处理不平衡的数据。 更好的可解释性 — 通过将模型决策过程分解为多个过程，提升模型的可解释性。





什么是决策树桩？



决策树桩是一个简单的机器学习模型，在 Adaboost 等融合方法中用作弱学习器。本质上它是一个机器学习模型，经过简化后，可以基于单个特征和阈值制定决策。将决策树桩当作弱学习器的目标，是捕获数据中有助于改进整体融合模型的基本形态。

以下是决策树桩分类器背后的理论简要解释，以决策树分类器为例：

1. 结构：

- 决策树桩基于单个特征和阈值做出二元决策。

- 它将数据分为两组：特征值低于阈值的组，以及高于阈值的组。

- 在这个函数库中，它通常部署在大多数分类器的构造函数之中：

CDecisionTreeClassifier( uint min_samples_split= 2 , uint max_depth= 2 , mode mode_=MODE_GINI); ~CDecisionTreeClassifier( void );

2. 训练：

- 在训练期间，决策树桩识别可令某个准则最小化的特征和阈值，往往是加权的误分类误差。

- 针对每个可能的分叉，计算误分类误差，并选择误差最小的分叉。

- fit 函数是完成所有训练的场所：

void fit( matrix &x, vector &y);

3. 预测：

- 对于预测，数据点分类，是基于其特征值是高于、或低于所选阈值。

double predict( vector &x); vector predict( matrix &x);

融合方法如 AdaBoost 中常用的弱学习器包括：





1.决策树桩/决策树：

- 如上所述，由于决策树桩、或浅层决策树的简单性，故常常用到。

2. 线性模型：

- 线性模型如逻辑回归、或线性 SVM，都可当作弱学习器。

3. 多项式模型：

- 高阶多项式模型可以捕获更复杂的关系，而低阶多项式可以充当弱学习器。

4. 神经网络（浅层）：

- 有时会使用具有少量层和神经元的浅层神经网络。

5. 高斯模型：

- 高斯模型（例如高斯朴素贝叶斯）可当作弱学习器。

弱学习器的选择取决于数据的具体特征和手头的问题。在实践中，决策树桩因其在提升算法方面的简单性和效率而广为流行。AdaBoost 的融合方式通过组合这些弱学习器的预测来提高性能。

由于决策树桩是一个模型，因此我们需要为 Adaboost 类构造函数提供我们的弱模型参数。

class AdaBoost { protected : vector m_alphas; vector classes_in_data; uint m_min_split, m_max_depth; CDecisionTreeClassifier *weak_learners[]; CDecisionTreeClassifier *weak_learner; uint m_estimators; public : AdaBoost( uint min_split , uint max_depth , uint n_estimators= 50 ); ~AdaBoost( void ); void fit( matrix &x, vector &y); int predict( vector &x); vector predict( matrix &x); };

该示例使用决策树，但可以部署任何分类机器学习模型。





构建 AdaBoost 类：



该项 number of estimators（估计器数量）是指为了创建最终强力学习器，在融合学习算法中结合的弱学习器（基本模型、或决策树桩）的数量。在 AdaBoost 或梯度提升等算法的上下文中，该参数通常表示为 n_estimators。

AdaBoost::AdaBoost( uint min_split, uint max_depth, uint n_estimators= 50 ) :m_estimators(n_estimators), m_min_split(min_split), m_max_depth(max_depth) { ArrayResize (weak_learners, n_estimators); }

从类的受保护部分，您已经看到了向量 m_alphas，同时还在本文中多次听到术语权重，以下是说明：





Alpha 值：

alpha 值表示分配给融合中每个弱学习器的贡献度或权重，这些数值是基于每个弱学习器在训练期间的表现计算得出的。

较高的 alpha 值分配给那些在减少训练误方面表现良好的弱学习者。

计算 alpha 的公式常常如下给出：





其中： 是第 t 个弱学习器的权重误差。

实现：

double alpha = 0.5 * log (( 1 -error) / (error + 1 e- 10 ));





权重：



权重向量表示每次迭代时每个训练实例的重要性。

在训练期间，误分类实例的权重会增加，以便在下一次迭代中专注于难以分类的样本。

更新实例权重的公式常常如下给出：





是在 i 次迭代时的实例权重 是分配给第 t 个弱学习器的权重。 是真实的实例标签 是实例上第 t 个弱学习器的预测 是一个常规化因子，以确保权重之和为 1。

实现：

for ( ulong j= 0 ; j<m; j++) misclassified[j] = (preds[j] != y[j]); error = (misclassified * weights).Sum() / ( double )weights.Sum(); double alpha = 0.5 * log (( 1 -error) / (error + 1 e- 10 )); weights *= exp (-alpha * y * preds); weights /= weights.Sum();





训练 Adaboost 模型：



就像其它融合技术一样，n 个模型（在下面函数中指的是 m_estimators）用来依据相同的数据进行预测，可以部署多数投票或其它技术来判定最佳的可能结局。

void AdaBoost::fit( matrix &x, vector &y) { m_alphas.Resize(m_estimators); classes_in_data = MatrixExtend::Unique(y); ulong m = x.Rows(), n = x.Cols(); vector weights(m); weights = weights.Fill( 1.0 ) / m; vector preds(m); vector misclassified(m); double error = 0 ; for ( uint i= 0 ; i<m_estimators; i++) { weak_learner = new CDecisionTreeClassifier( this .m_min_split, m_max_depth); weak_learner.fit(x, y); preds = weak_learner.predict(x); for ( ulong j= 0 ; j<m; j++) misclassified[j] = (preds[j] != y[j]); error = (misclassified * weights).Sum() / ( double )weights.Sum(); double alpha = 0.5 * log (( 1 -error) / (error + 1 e- 10 )); weights *= exp (-alpha * y* preds); weights /= weights.Sum(); this .m_alphas[i] = alpha; this .weak_learners[i] = weak_learner; } }

就像任何其它融合技术一样，bootstrapping 也是一件至关重要的事情，没有它，所有模型和数据都是简同的，这可能会导致所有模型的性能变得彼此无法区分，故需要部署 Bootstrapping：

void AdaBoost::fit( matrix &x, vector &y) { m_alphas.Resize(m_estimators); classes_in_data = MatrixExtend::Unique(y); ulong m = x.Rows(), n = x.Cols(); vector weights(m); weights = weights.Fill( 1.0 ) / m; vector preds(m); vector misclassified(m); matrix data = MatrixExtend::concatenate(x, y); matrix temp_data; matrix x_subset; vector y_subset; double error = 0 ; for ( uint i= 0 ; i<m_estimators; i++) { temp_data = data; MatrixExtend::Randomize(temp_data, this .m_random_state, this .m_boostrapping); if (!MatrixExtend::XandYSplitMatrices(temp_data, x_subset, y_subset)) { ArrayRemove (weak_learners,i, 1 ); printf ( "%s %d Failed to split data" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); continue ; } weak_learner = new CDecisionTreeClassifier( this .m_min_split, m_max_depth); weak_learner.fit(x_subset, y_subset); preds = weak_learner.predict(x_subset); for ( ulong j= 0 ; j<m; j++) misclassified[j] = (preds[j] != y_subset[j]); error = (misclassified * weights).Sum() / ( double )weights.Sum(); double alpha = 0.5 * log (( 1 -error) / (error + 1 e- 10 )); weights *= exp (-alpha * y_subset * preds); weights /= weights.Sum(); this .m_alphas[i] = alpha; this .weak_learners[i] = weak_learner; } }

class AdaBoost { protected : vector m_alphas; vector classes_in_data; int m_random_state; bool m_boostrapping; uint m_min_split, m_max_depth; CDecisionTreeClassifier *weak_learners[]; CDecisionTreeClassifier *weak_learner; uint m_estimators; public : AdaBoost( uint min_split, uint max_depth, uint n_estimators= 50 , int random_state= 42 , bool bootstrapping= true ); ~AdaBoost( void ); void fit( matrix &x, vector &y); int predict( vector &x); vector predict( matrix &x); }; AdaBoost::AdaBoost( uint min_split, uint max_depth, uint n_estimators= 50 , int random_state= 42 , bool bootstrapping= true ) :m_estimators(n_estimators), m_random_state(random_state), m_boostrapping(bootstrapping), m_min_split(min_split), m_max_depth(max_depth) { ArrayResize (weak_learners, n_estimators); }

获取多数预测



类构造函数也必须修改：

使用经过训练的权重，Adaboost 分类器判定具有最多投票的类，这意味着它比其余类更有可能出现。



int AdaBoost::predict( vector &x) { vector weak_preds(m_estimators), final_preds(m_estimators); for ( uint i= 0 ; i< this .m_estimators; i++) weak_preds[i] = this .weak_learners[i].predict(x); return ( int )weak_preds[( this .m_alphas*weak_preds).ArgMax()]; }

现在我们看看如何在智能系统中运用该模型：

#include <MALE5\Ensemble\AdaBoost.mqh> DecisionTree::AdaBoost *ada_boost_tree; LogisticRegression::AdaBoost *ada_boost_logit; int OnInit () { string headers; matrix data = MatrixExtend::ReadCsv( "iris.csv" ,headers); matrix x; vector y; MatrixExtend::XandYSplitMatrices(data,x,y); ada_boost_tree = new DecisionTree::AdaBoost( 2 , 1 , 10 ,42); ada_boost_tree.fit(x,y); vector predictions = ada_boost_tree.predict(x); printf ( "Adaboost acc = %.3f" ,Metrics::accuracy_score(y, predictions)); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

使用 iris.csv 数据集仅出于构建模型和调试目的。其结局为：

2024.01 . 17 17 : 52 : 27.914 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Adaboost acc = 0.960

到目前为止，我们的模型看似表现良好，准确率值约为 90%，在我将 random_state 设置为 -1 之后，其将导致每次运行 EA 时都用 GetTickCount 当作随机种子，如此我就可以在更随机的环境中评估模型。

QK 0 17 : 52 : 27.914 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Adaboost acc = 0.960 LL 0 17 : 52 : 35.436 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Adaboost acc = 0.947 JD 0 17 : 52 : 42.806 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Adaboost acc = 0.960 IL 0 17 : 52 : 50.071 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Adaboost acc = 0.933 MD 0 17 : 52 : 57.822 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Adaboost acc = 0.967

在我们的函数库中，对于存在的其它弱学习器，可以遵循相同的编码范式和结构，请参阅何时将逻辑回归用作弱学习器： 整个类的唯一区别是在 fit 函数下发现的，为弱学习器部署的模型类型是逻辑回归：

void AdaBoost::fit( matrix &x, vector &y) { m_alphas.Resize(m_estimators); classes_in_data = MatrixExtend::Unique(y); ulong m = x.Rows(), n = x.Cols(); vector weights(m); weights = weights.Fill( 1.0 ) / m; vector preds(m); vector misclassified(m); matrix data = MatrixExtend::concatenate(x, y); matrix temp_data; matrix x_subset; vector y_subset; double error = 0 ; for ( uint i= 0 ; i<m_estimators; i++) { temp_data = data; MatrixExtend::Randomize(temp_data, this .m_random_state, this .m_boostrapping); if (!MatrixExtend::XandYSplitMatrices(temp_data, x_subset, y_subset)) { ArrayRemove (weak_learners,i, 1 ); printf ( "%s %d Failed to split data" , __FUNCTION__ , __LINE__ ); continue ; } weak_learner = new CLogisticRegression (); weak_learner.fit(x_subset, y_subset); preds = weak_learner.predict(x_subset); for ( ulong j= 0 ; j<m; j++) misclassified[j] = (preds[j] != y_subset[j]); error = (misclassified * weights).Sum() / ( double )weights.Sum(); double alpha = 0.5 * log (( 1 -error) / (error + 1 e- 10 )); weights *= exp (-alpha * y_subset * preds); weights /= weights.Sum(); this .m_alphas[i] = alpha; this .weak_learners[i] = weak_learner; } }





在策略测试器中的 Adaboosted AI-模型。



由应用于开盘价的布林带指标，我们尝试训练我们的模型来学习预测下一根收盘蜡烛，无论是看涨、看跌、亦或两者都不是（持平）。

我们构建一个智能系统，在交易环境中测试我们的模型，从收集训练数据的代码开始：

收集训练数据：

matrix dataset; indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle, 0 , 0 ,train_bars); dataset = MatrixExtend::concatenate(dataset, indicator_v); indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle, 1 , 0 ,train_bars); dataset = MatrixExtend::concatenate(dataset, indicator_v); indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle, 2 , 0 ,train_bars); dataset = MatrixExtend::concatenate(dataset, indicator_v); int size = CopyRates ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 ,train_bars,rates); vector y(size); switch (model) { case DECISION_TREE: { for ( ulong i= 0 ; i<y.Size(); i++) { if (rates[i].close > rates[i].open) y[i] = 1 ; else if (rates[i].close < rates[i].open) y[i] = 2 ; else y[i] = 0 ; } } break ; case LOGISTIC_REGRESSION: for ( ulong i= 0 ; i<indicator_v.Size(); i++) { y[i] = (rates[i].close > rates[i].open); } break ; } dataset = MatrixExtend::concatenate(dataset, y); if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) { Print ( "Data Head" ); MatrixExtend::PrintShort(dataset); }

注意到目标变量的生成发生变化了吗？由于决策树用途广泛，且能很好地处理目标变量中的多个类，故它有能力针对市场中的三种形态进行分类，即 多头、空头、和持平。不像逻辑回归模型，其 sigmoid 函数为核心，能很好地把 0 和 1 分为两类，最好的事情就是准备目标变量条件，就可是多头、亦可是空头。



训练和测试已训练模型：

房间里的一头大象：

MatrixExtend::TrainTestSplitMatrices(dataset,train_x,train_y,test_x,test_y, 0.7 ,_random_state);

该函数将数据拆分为训练样本和测试样本，按给定随机状态洗牌，70% 的数据当作测试样本，其余 30% 用于测试。

但在我们使用新收集的数据之前，对于模型性能，常规化仍然至关重要。

matrix train_x, test_x; vector train_y, test_y; MatrixExtend::TrainTestSplitMatrices(dataset,train_x,train_y,test_x,test_y, 0.7 ,_random_state); train_x = scaler.fit_transform(train_x); test_x = scaler.transform(test_x); Print ( "-----> " , EnumToString (model)); vector preds; switch (model) { case DECISION_TREE: ada_boost_tree = new DecisionTree::AdaBoost(tree_min_split, tree_max_depth, _n_estimators, - 1 , _bootstrapping); ada_boost_tree.fit(train_x, train_y); preds = ada_boost_tree.predict(train_x); printf ( "Train Accuracy %.3f" ,Metrics::accuracy_score(train_y, preds)); preds = ada_boost_tree.predict(test_x); printf ( "Test Accuracy %.3f" ,Metrics::accuracy_score(test_y, preds)); break ; case LOGISTIC_REGRESSION: ada_boost_logit = new LogisticRegression::AdaBoost(_n_estimators,- 1 , _bootstrapping); ada_boost_logit.fit(train_x, train_y); preds = ada_boost_logit.predict(train_x); printf ( "Train Accuracy %.3f" ,Metrics::accuracy_score(train_y, preds)); preds = ada_boost_logit.predict(test_x); printf ( "Test Accuracy %.3f" ,Metrics::accuracy_score(test_y, preds)); break ; }

输出：

PO 0 22 : 59 : 11.807 AdaBoost Test (EURUSD,H1) -----> DECISION_TREE CI 0 22 : 59 : 20.204 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 1 / 10 ] Accuracy Score 0.561 OD 0 22 : 59 : 27.883 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 2 / 10 ] Accuracy Score 0.601 NP 0 22 : 59 : 38.316 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 3 / 10 ] Accuracy Score 0.541 LO 0 22 : 59 : 48.327 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 4 / 10 ] Accuracy Score 0.549 LK 0 22 : 59 : 56.813 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 5 / 10 ] Accuracy Score 0.570 OF 0 23 : 00 : 09.552 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 6 / 10 ] Accuracy Score 0.517 GR 0 23 : 00 : 18.322 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 7 / 10 ] Accuracy Score 0.571 GI 0 23 : 00 : 29.254 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 8 / 10 ] Accuracy Score 0.556 HE 0 23 : 00 : 37.632 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 9 / 10 ] Accuracy Score 0.599 DS 0 23 : 00 : 47.522 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 10 / 10 ] Accuracy Score 0.567 OP 0 23 : 00 : 47.524 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Train Accuracy 0.590 OG 0 23 : 00 : 47.525 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Test Accuracy 0.513 MK 0 23 : 24 : 06.573 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 1 / 10 ] Accuracy Score 0.491 HK 0 23 : 24 : 06.575 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 1 / 10 ] mse 0.43700 QO 0 23 : 24 : 06.575 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 2 / 10 ] mse 0.43432 KP 0 23 : 24 : 06.576 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 3 / 10 ] mse 0.43168 MD 0 23 : 24 : 06.577 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 4 / 10 ] mse 0.42909 FI 0 23 : 24 : 06.578 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 5 / 10 ] mse 0.42652 QJ 0 23 : 24 : 06.579 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 6 / 10 ] mse 0.42400 IN 0 23 : 24 : 06.580 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 7 / 10 ] mse 0.42151 NS 0 23 : 24 : 06.581 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 8 / 10 ] mse 0.41906 GD 0 23 : 24 : 06.582 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 9 / 10 ] mse 0.41664 DK 0 23 : 24 : 06.582 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 10 / 10 ] mse 0.41425 IQ 0 23 : 24 : 06.585 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 2 / 10 ] Accuracy Score 0.477 JP 0 23 : 24 : 06.586 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 1 / 10 ] mse 0.43700 DE 0 23 : 24 : 06.587 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 2 / 10 ] mse 0.43432 RF 0 23 : 24 : 06.588 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 3 / 10 ] mse 0.43168 KJ 0 23 : 24 : 06.588 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 4 / 10 ] mse 0.42909 FO 0 23 : 24 : 06.589 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 5 / 10 ] mse 0.42652 NP 0 23 : 24 : 06.590 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 6 / 10 ] mse 0.42400 CD 0 23 : 24 : 06.591 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 7 / 10 ] mse 0.42151 KI 0 23 : 24 : 06.591 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 8 / 10 ] mse 0.41906 NM 0 23 : 24 : 06.592 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 9 / 10 ] mse 0.41664 EM 0 23 : 24 : 06.592 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 10 / 10 ] mse 0.41425 EO 0 23 : 24 : 06.593 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 3 / 10 ] Accuracy Score 0.477 KF 0 23 : 24 : 06.594 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 1 / 10 ] mse 0.41931 HK 0 23 : 24 : 06.594 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 2 / 10 ] mse 0.41690 RL 0 23 : 24 : 06.595 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 3 / 10 ] mse 0.41452 IP 0 23 : 24 : 06.596 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 4 / 10 ] mse 0.41217 KE 0 23 : 24 : 06.596 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 5 / 10 ] mse 0.40985 DI 0 23 : 24 : 06.597 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 6 / 10 ] mse 0.40757 IJ 0 23 : 24 : 06.597 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 7 / 10 ] mse 0.40533 MO 0 23 : 24 : 06.598 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 8 / 10 ] mse 0.40311 PS 0 23 : 24 : 06.599 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 9 / 10 ] mse 0.40093 CG 0 23 : 24 : 06.600 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 10 / 10 ] mse 0.39877 NE 0 23 : 24 : 06.601 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 4 / 10 ] Accuracy Score 0.499 EL 0 23 : 24 : 06.602 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 1 / 10 ] mse 0.41931 MQ 0 23 : 24 : 06.603 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 2 / 10 ] mse 0.41690 PE 0 23 : 24 : 06.603 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 3 / 10 ] mse 0.41452 OF 0 23 : 24 : 06.604 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 4 / 10 ] mse 0.41217 JK 0 23 : 24 : 06.605 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 5 / 10 ] mse 0.40985 KO 0 23 : 24 : 06.606 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 6 / 10 ] mse 0.40757 FP 0 23 : 24 : 06.606 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 7 / 10 ] mse 0.40533 PE 0 23 : 24 : 06.607 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 8 / 10 ] mse 0.40311 CI 0 23 : 24 : 06.608 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 9 / 10 ] mse 0.40093 NI 0 23 : 24 : 06.609 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 10 / 10 ] mse 0.39877 KS 0 23 : 24 : 06.610 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 5 / 10 ] Accuracy Score 0.499 QR 0 23 : 24 : 06.611 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 1 / 10 ] mse 0.42037 MG 0 23 : 24 : 06.611 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 2 / 10 ] mse 0.41794 LK 0 23 : 24 : 06.612 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 3 / 10 ] mse 0.41555 ML 0 23 : 24 : 06.613 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 4 / 10 ] mse 0.41318 PQ 0 23 : 24 : 06.614 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 5 / 10 ] mse 0.41085 FE 0 23 : 24 : 06.614 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 6 / 10 ] mse 0.40856 FF 0 23 : 24 : 06.615 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 7 / 10 ] mse 0.40630 FJ 0 23 : 24 : 06.616 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 8 / 10 ] mse 0.40407 KO 0 23 : 24 : 06.617 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 9 / 10 ] mse 0.40187 NS 0 23 : 24 : 06.618 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 10 / 10 ] mse 0.39970 EH 0 23 : 24 : 06.619 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 6 / 10 ] Accuracy Score 0.497 FH 0 23 : 24 : 06.620 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 1 / 10 ] mse 0.41565 LM 0 23 : 24 : 06.621 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 2 / 10 ] mse 0.41329 IQ 0 23 : 24 : 06.622 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 3 / 10 ] mse 0.41096 KR 0 23 : 24 : 06.622 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 4 / 10 ] mse 0.40867 LF 0 23 : 24 : 06.623 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 5 / 10 ] mse 0.40640 NK 0 23 : 24 : 06.624 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 6 / 10 ] mse 0.40417 OL 0 23 : 24 : 06.625 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 7 / 10 ] mse 0.40197 RP 0 23 : 24 : 06.627 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 8 / 10 ] mse 0.39980 OE 0 23 : 24 : 06.628 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 9 / 10 ] mse 0.39767 EE 0 23 : 24 : 06.628 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 10 / 10 ] mse 0.39556 QF 0 23 : 24 : 06.629 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 7 / 10 ] Accuracy Score 0.503 CN 0 23 : 24 : 06.630 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 1 / 10 ] mse 0.41565 IR 0 23 : 24 : 06.631 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 2 / 10 ] mse 0.41329 HG 0 23 : 24 : 06.632 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 3 / 10 ] mse 0.41096 RH 0 23 : 24 : 06.632 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 4 / 10 ] mse 0.40867 ML 0 23 : 24 : 06.633 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 5 / 10 ] mse 0.40640 FQ 0 23 : 24 : 06.633 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 6 / 10 ] mse 0.40417 QR 0 23 : 24 : 06.634 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 7 / 10 ] mse 0.40197 NF 0 23 : 24 : 06.634 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 8 / 10 ] mse 0.39980 EK 0 23 : 24 : 06.635 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 9 / 10 ] mse 0.39767 CL 0 23 : 24 : 06.635 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 10 / 10 ] mse 0.39556 LL 0 23 : 24 : 06.636 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 8 / 10 ] Accuracy Score 0.503 HD 0 23 : 24 : 06.637 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 1 / 10 ] mse 0.44403 IH 0 23 : 24 : 06.638 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 2 / 10 ] mse 0.44125 CM 0 23 : 24 : 06.638 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 3 / 10 ] mse 0.43851 DN 0 23 : 24 : 06.639 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 4 / 10 ] mse 0.43580 DR 0 23 : 24 : 06.639 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 5 / 10 ] mse 0.43314 CG 0 23 : 24 : 06.640 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 6 / 10 ] mse 0.43051 EK 0 23 : 24 : 06.640 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 7 / 10 ] mse 0.42792 JL 0 23 : 24 : 06.641 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 8 / 10 ] mse 0.42537 EQ 0 23 : 24 : 06.641 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 9 / 10 ] mse 0.42285 OF 0 23 : 24 : 06.642 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 10 / 10 ] mse 0.42037 GJ 0 23 : 24 : 06.642 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 9 / 10 ] Accuracy Score 0.469 GJ 0 23 : 24 : 06.643 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 1 / 10 ] mse 0.44403 ON 0 23 : 24 : 06.643 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 2 / 10 ] mse 0.44125 LS 0 23 : 24 : 06.644 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 3 / 10 ] mse 0.43851 HG 0 23 : 24 : 06.644 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 4 / 10 ] mse 0.43580 KH 0 23 : 24 : 06.645 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 5 / 10 ] mse 0.43314 FM 0 23 : 24 : 06.645 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 6 / 10 ] mse 0.43051 IQ 0 23 : 24 : 06.646 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 7 / 10 ] mse 0.42792 QR 0 23 : 24 : 06.646 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 8 / 10 ] mse 0.42537 IG 0 23 : 24 : 06.647 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 9 / 10 ] mse 0.42285 RH 0 23 : 24 : 06.647 AdaBoost Test (EURUSD,H1) ---> Logistic regression build epoch [ 10 / 10 ] mse 0.42037 KS 0 23 : 24 : 06.648 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Building Estimator [ 10 / 10 ] Accuracy Score 0.469 NP 0 23 : 24 : 06.652 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Train Accuracy 0.491 GG 0 23 : 24 : 06.654 AdaBoost Test (EURUSD,H1) Test Accuracy 0.447

目前为止，一切良好！我们用能够执行交易的代码行来完成我们的智能系统：

获取交易信号：

void OnTick () { indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle, 0 , 0 , 1 ); x_inputs[ 0 ] = indicator_v[ 0 ]; indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle, 1 , 0 , 1 ); x_inputs[ 1 ] = indicator_v[ 0 ]; indicator_v.CopyIndicatorBuffer(bb_handle, 2 , 0 , 1 ); x_inputs[ 2 ] = indicator_v[ 0 ]; int signal = INT_MAX ; switch (model) { case DECISION_TREE: x_inputs = scaler.transform(x_inputs); signal = ada_boost_tree.predict(x_inputs); break ; case LOGISTIC_REGRESSION: x_inputs = scaler.transform(x_inputs); signal = ada_boost_logit.predict(x_inputs); break ; } }

记住，1 代表对应决策树的多头信号，0 代表对应逻辑回归的多头信号；2 代表对应决策树的空头信号；1 代表对应逻辑回归的空头信号。我们不关心 0 信号，它代表对应决策树的持平。 我们来统一这些信号，分别标识 0 和 1 对应多头和空头信号。

case DECISION_TREE: x_inputs = scaler.transform(x_inputs); signal = ada_boost_tree.predict(x_inputs); if (signal == 1 ) signal = 0 ; else if (signal == 2 ) signal = 1 ; else signal = INT_MAX ; break ;

据我们的模型制定的简单策略：

SymbolInfoTick ( Symbol (), ticks); if (isnewBar( PERIOD_CURRENT )) { if (signal == 0 ) { if (!PosExists(MAGIC_NUMBER, POSITION_TYPE_BUY )) m_trade.Buy(lot_size, Symbol (), ticks.ask, ticks.ask-stop_loss* Point (), ticks.ask+take_profit* Point ()); } if (signal == 1 ) { if (!PosExists(MAGIC_NUMBER, POSITION_TYPE_SELL )) m_trade.Sell(lot_size, Symbol (), ticks.bid, ticks.bid+stop_loss* Point (), ticks.bid-take_profit* Point ()); } }

策略测试器中的结果，从 2020 年 1 月到 2023 年 2 月，时间帧 H1 小时：

决策树 Adaboost：

逻辑回归 Adaboost：

两者在H1 时间帧的表现都与优秀相去甚远。其主要原因在于我们的策略是基于当前柱线，凭我的经验，这样类型的策略最适合较高的时间帧，因为单根柱线代表重大变动，不像 H1 时间帧柱线，一天内出现 24 根，我们来尝试 H12 时间帧。 除了 train_bars 从 1000 减少到 100 之外，所有参数都保持不变，因为更高的时间帧无法请求太多过去的价格历史柱线。

决策树 Adaboost：

逻辑回归 Adaboost：









结论：



AdaBoost 是一种强力的算法，能够显著提高本系列文章中讨论过的 AI 模型的性能。虽然它确实会带来计算成本，但如果审慎地实现，这项投入被证明是值得的。AdaBoost 已发现了跨不同部门和行业的应用，包括金融、娱乐、教育、以及更多。

在我们圆满结束探索时，必须承认该算法的多功能性，及其利用弱学习器的集体力量来解决复杂分类挑战的能力。以下提供的常见问题（FAQ）旨在提供明示和见解，解决您在探索 AdaBoost 期间可能出现的常见问题。





有关 Adaboost 的常见问题（FAQ）：







问题：AdaBoost 的工作原理是什么？

答：AdaBoost 的工作原理是基于数据集上迭代训练弱学习器（通常是决策树桩等简单模型），在每次迭代时调整误分类实例的权重。最终模型是弱学习器的权重和，权重越高，给出的准确性越好。





问题：什么是 AdaBoost 中的弱学习器？

答：弱学习器是性能略好于随机机会的简单模型。决策树桩（浅层决策树）在 AdaBoost 中通常当作弱学习器，但其它算法也可以用于此目的。





问题：实例权重在 AdaBoost 中的作用是什么？

答：AdaBoost 中的实例权重控制学习过程中每个训练实例的重要性。最初，设置所有权重等同，并在每次迭代时进行调整，以便更多地关注误分类实例，从而提高模型的普适能力。





问题：AdaBoost 如何处理弱学习器所犯的错误？

答：AdaBoost 为误分类实例分配较高的权重，迫使后续的弱学习器更加专注于纠正这些错误。最终模型为误差率较低的弱学习器提供更多权重。





问题：AdaBoost 对噪声和异常值敏感吗？

答：AdaBoost 可能对噪声和异常值很敏感，因为它会尝试纠正误分类。异常值可能会获得较高的权重，从而影响最终模型。也许应用健壮的弱学习器、或数据预处理技术来减轻这种敏感性。





问题：AdaBoost 是否存在过度拟合问题？

答：如果弱学习器太复杂、或数据集包含噪声，则 AdaBoost 可能容易出现过度拟合。使用更简单的弱学习器，并应用交叉验证等技术有助于防止过度拟合。





问题：AdaBoost 可以用于回归问题吗？

答：AdaBoost 主要用于分类任务，但可以通过修改算法来预测连续值，从而适配回归。针对回归问题，存在 AdaBoost.R2 等技术。





问题：AdaBoost 有替代品吗？

答：是的，还有其它融合学习方法，例如 随机森林、梯度增压 和 XGBoost。每种方法都有其优点和缺点，选择取决于数据的具体特征和手头的问题。





问题：AdaBoost 在哪些情况下特别有效？

答：AdaBoost 在处理各种弱学习器，以及需要组合多个分类器以便创建健壮模型的情况下非常有效。它常常用于人脸检测、文本分类、和其它现实世界应用。





若要随时了解该算法，以及许多其它算法的开发进度和漏洞修复，请访问 https://github.com/MegaJoctan/MALE5 所在的 GitHub 存储库。





出行平安。

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