神经网络变得轻松（第二十五部分）：实践迁移学习

内容

概述

我们将继续研究迁移学习技术。 在之前的两篇文章中，我们开发了一个创建和编辑神经网络模型的工具。 该工具能帮助我们将预训练模型的一部分迁移到新模型当中，并用新的决策层对其进行补充。 这种方式所具备的潜力能辅助我们在解决新问题时，更快地训练以这种方式创建的模型。 在本文中，我们将评估这种方式在实践中的好处。 我们还将验证该工具的可用性。





1. 一般测试的准备问题

在本文中，我们将评估运用迁移学习技术的益处。 最好的方式就是来解决同一个问题，比较两个模型的学习过程。 为此目的，我们采用一个由随机权重初始的“纯”模型。 而第二个模型就采用迁移学习技术创建。

我们就以搜索分形作为问题，就像我们在监督学习方法中测试之前所有模型时所做的那样。 但我们用什么作为迁移学习的供体模型呢？ 我们回到自动编码器。 我们把它们当作迁移学习的供体。 在研究自动编码器时，我们创建并训练了两种变分自动编码器模型。 在第一个模型中，编码器是基于完全连接神经层构建的。 在第二个当中，我们采用的是基于递归 LSTM 模块的编码器。 这一次，我们可以同时采用这两种模型作为供体。 如此，我们就可以测试这两种方式的效率。

因此，为了准备即将到来的测试，我们制定第一个基本决策：作为供体模型，我们将采用研究相关主题时已训练过的变分自动编码器。

第二个概念问题是我们将如何测试模型。 我们必须尽最大可能为所有模式创造平等的条件。 只有这样，我们才能排除其它因素的干扰，评估模型设计特征的纯粹影响。

这里的关键点是“设计特征”。 我们如何评估基础模型不同的迁移学习的益处？ 事实上，状况并不明朗。 我们回忆从自动编码器学到的东西。 因其架构，我们期望在模型的输出端接收初始数据。 编码器将原始数据压缩到潜伏状态的“瓶颈”，然后由解码器恢复数据。 也就是说，我们简单地压缩原始数据。 在这种情况下，如果在借用的编码器模块之后的模型架构等于参考模型的架构，则可以认为模型架构雷同。

另一方面，不光数据压缩，编码器还执行数据预处理。 它挑选出一些功能，并将其它归零。 按照这种解释中，为了对齐两个模型的架构，我们需要创建模型的精确副本，且已用随机权重进行初始化。

鉴于这样仍然模棱两可，我们将测试解决问题的两种方法。

下一个问题事关测试工具。 之前，我们创建了一个单独的智能系统 （EA） 来测试每个模型，而每次我们都要在 EA 的初始化模块中描述和创建模型。 现在状况则不同了。 我们曾创建了一个创建模型的通用工具。 利用它，我们可以创建各种模型架构，并将它们保存到文件之中。 然后我们可以将创建的模型加载到任何 EA，从而能对其进行训练或加以运用。

因此，现在我们可以创建一个 EA，我们在其中训练所有模型。 故此，我们要提供最公平的条件来测试模型。

现在，我们必须决定测试环境。 也就是说，我们将采用哪些数据来测试模型。 答案很清楚：为了训练模型，我们要采用类似于训练自动编码器的环境。 神经网络对源数据非常敏感，它们配合训练时的数据才能正确工作。 因此，若要运用迁移学习技术，我们必须采用类似于供体模型训练样本的源数据。

现在我们已经决定了所有关键问题，我们可以继续准备测试了。

2. 为测试创建智能系统

为了测试模型，准备工作从创建一个 EA 开始。 为此目的，我们创建一个 EA 模板 “check_net.mq5”。 首先，在模板中要包含函数库：

NeuroNet.mqh — 我们创建神经网络的函数库

SymbolInfo.mqh — 访问交易品种数据的标准库

Oscilators.mqh — 协同振荡器操作的标准库

此外，我们还要在这里声明一个枚举，以便于处理信号。

#include "..\..\NeuroNet_DNG\NeuroNet.mqh" #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Indicators\Oscilators.mqh> enum ENUM_SIGNAL { Sell = - 1 , Undefine = 0 , Buy = 1 };

下一步是声明 EA 的全局变量。 在此处指定模型文件、工作时间帧、和模型训练周期。 还有，我们要显示指标所用的全部参数。 考虑到 EA 菜单可读性，指标参数将被分成几组。

input int StudyPeriod = 2 ; input string FileName = "EURUSD_i_PERIOD_H1_test_rnn" ; ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_CURRENT ; input group "---- RSI ----" input int RSIPeriod = 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSIPrice = PRICE_CLOSE ; input group "---- CCI ----" input int CCIPeriod = 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE CCIPrice = PRICE_TYPICAL ; input group "---- ATR ----" input int ATRPeriod = 14 ; input group "---- MACD ----" input int FastPeriod = 12 ; input int SlowPeriod = 26 ; input int SignalPeriod = 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MACDPrice = PRICE_CLOSE ;

接下来，声明需用到的对象实例。 尽可能避免使用动态对象。 删除与创建对象和检查其相关性的不必要操作可稍微简化代码。 对象命名与对象内容一致。 这将最大限度地减少变量混淆，并提高代码的可读性。

CSymbolInfo Symb; CNet Net; CBufferFloat *TempData; CiRSI RSI; CiCCI CCI; CiATR ATR; CiMACD MACD; CBufferFloat Fractals;

此外，声明 EA 的全局变量。 现在我将描述它们各自的功能。 我们将在分析 EA 函数的算法时会查看它们的用途。

uint HistoryBars = 40 ; MqlRates Rates[]; float dError; float dUndefine; float dForecast; float dPrevSignal; datetime dtStudied; bool bEventStudy;

您可以在此处看到一个变量，存储以柱线为单位的源数据量，该变量之前已在 EA 的外部参数中指定。 隐藏该参数，并将其作为全局变量是一种强制手段。 之前，我们在 EA 初始化函数中描述了模型架构。 故此，该参数是用户在 EA 启动时指定的模型超参数之一。 在本文中，我们会利用以前创建的模型。 所分析的历史深度参数必须与相应加载的模型匹配。 但由于用户可以“盲目”使用一个模型，且不知道该参数的含义，那么我们就要冒着指定参数与加载模型不匹配的风险。 为了剔除这种风险，我决定根据加载模型的源数据层的大小重新计算参数。

我们继续研究 EA 函数的算法。 我们从 EA 初始化方法开始 — OnInit。 在方法主体中，我们首先从 EA 参数中指定的文件里加载模型。 在之前研究的 EA 中，即便来自相同操作，却有两处不同。

首先，由于我们未采用动态指针，故我们不需要创建模型对象的新实例。 出于同样的原因，我们就不需要检查指针的有效性。

其次，如果无法从文件中读取模型，则通知用户，并以 INIT_PARAMETERS_INCORRECT 作为结果退出函数。 此外，我们要关闭 EA。 如上所述，我们正在创建一个 EA 来操控若干个之前创建的模型。 因此，没有默认模型。 如果没有模型，就没有什么需要训练。 那么，进一步的 EA 操作毫无意义。 所以，通知用户，并终止 EA 操作。

int OnInit () { ResetLastError (); if (!Net.Load(FileName + ".nnw" , dError, dUndefine, dForecast, dtStudied, false )) { printf ( "%s - %d -> Error of read %s prev Net %d" , __FUNCTION__ , __LINE__ , FileName + ".nnw" , GetLastError ()); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; }

成功加载模型之后，计算所分析历史深度大小，并将结果值保存在 HistoryBars 变量当中。 此外，我们还要检查结果层的大小。 根据模型的可能结果数量，它应该包含 3 个神经元。

if (!Net.GetLayerOutput( 0 , TempData)) return INIT_FAILED ; HistoryBars = TempData.Total() / 12 ; Net.getResults(TempData); if (TempData.Total() != 3 ) return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ;

如果所有检查都成功，则继续初始化对象，以便能够操控指标。

if (!Symb.Name( _Symbol )) return INIT_FAILED ; Symb.Refresh(); if (!RSI.Create(Symb.Name(), TimeFrame, RSIPeriod, RSIPrice)) return INIT_FAILED ; if (!CCI.Create(Symb.Name(), TimeFrame, CCIPeriod, CCIPrice)) return INIT_FAILED ; if (!ATR.Create(Symb.Name(), TimeFrame, ATRPeriod)) return INIT_FAILED ; if (!MACD.Create(Symb.Name(), TimeFrame, FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod, MACDPrice)) return INIT_FAILED ;

请记住控制所有操作的执行。

一旦所有对象初始化完毕后，生成一个自定义事件，我们将控制权转移至模型的训练方法。 将生成的自定义事件结果写入 bEventStudy 变量，该变量将充当启动模型训练过程的标志。

自定义事件生成操作能够完成 EA 初始化方法。 我们还能并行分析模型训练过程，而无需等待新的跳价。 因此，我们使模型学习过程的开始独立于市场波动。

bEventStudy = EventChartCustom ( ChartID (), 1 , ( long ) MathMax ( 0 , MathMin ( iTime (Symb.Name(), PERIOD_CURRENT , ( int )( 100 * Net.recentAverageSmoothingFactor * (dForecast >= 70 ? 1 : 10 ))), dtStudied)), 0 , "Init" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

在 EA 的逆初始化方法中，我们删除 EA 中创建的唯一动态对象。 这是由于我们已剔除其它动态对象的引用。

void OnDeinit ( const int reason) { if ( CheckPointer (TempData) != POINTER_INVALID ) delete TempData; }

所有图表事件都在 OnChartEvent 函数中处理，包括我们的自定义事件。 因此，在该函数中，我们正在等待一个用户事件的发生，该事件可以通过其 ID 来辨别。 自定义事件 ID 自 1000 开始。 在生成自定义事件时，我们为其 ID 指定了 1。 因此，在该函数中，我们应当收到标识符为 1001 的事件。 当这个事件发生时，我们应调用模型训练过程 — Train。

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == 1001 ) Train(lparam); }

我们来就近查看我们 EA 的主要功能的大概算法组织结构 — 模型训练 Train。 在参数中，此函数仅接收唯一数值，即训练区间的开始日期。 我们首先检查以确保该日期不会处于用户在 EA 的外部参数中指定的训练区间之外。 如果收到的日期与用户指定的时间区间不符，则我们要将日期移至指定训练区间的开始。

void Train( datetime StartTrainBar = 0 ) { int count = 0 ; MqlDateTime start_time; TimeCurrent (start_time); start_time.year -= StudyPeriod; if (start_time.year <= 0 ) start_time.year = 1900 ; datetime st_time = StructToTime (start_time); dtStudied = MathMax (StartTrainBar, st_time); ulong last_tick = 0 ;

接下来，准备局部变量。

double prev_er = DBL_MAX ; datetime bar_time = 0 ; bool stop = IsStopped ();

然后加载历史数据。 在此，我们加载与指标数据对应的报价。 重要的是指标缓冲区与加载的报价要保持同步。 因此，我们首先下载指定区间的报价，判定加载的柱线数量，并加载所有指标的同一区间数据。

int bars = CopyRates (Symb.Name(), TimeFrame, st_time, TimeCurrent (), Rates); if (!RSI.BufferResize(bars) || !CCI.BufferResize(bars) || !ATR.BufferResize(bars) || !MACD.BufferResize(bars)) { ExpertRemove (); return ; } if (! ArraySetAsSeries (Rates, true )) { ExpertRemove (); return ; } RSI.Refresh( OBJ_ALL_PERIODS ); CCI.Refresh( OBJ_ALL_PERIODS ); ATR.Refresh( OBJ_ALL_PERIODS ); MACD.Refresh( OBJ_ALL_PERIODS );

加载训练样本之后，我们从训练样本元素总数中提取最后 300 个元素，以便在每个训练世代后进行验证。 之后，创建一个学习系统的处理循环。 外层循环将计算训练世代，并控制模型训练过程是否应继续。 在循环实体中更新标志：

prev_er — 前一个世代的模型误差

stop — 生成由用户终止程序的事件

MqlDateTime sTime; int total = ( int )(bars - MathMax (HistoryBars, 0 ) - 300 ); do { prev_er = dError; stop = IsStopped ();

在嵌套循环中，迭代训练样本的元素，并依次将它们馈送到神经网络之中。 由于我们将采用对输入数据序列敏感的递归模型，因此我们必须避免随机选择序列的下一个元素。 取而代之，我们将采用元素的历史序列。

我们要立即检查来自当前元素的数据是否足够，以便绘制形态。 如果数据不足，则移至下一个元素。

for ( int it = total; it > 1 && !stop; t--) { TempData.Clear(); int i = it + 299 ; int r = i + ( int )HistoryBars; if (r > bars) continue ;

如果数据足够，则形成一个形态并馈送到模型之中。 我们还要控制指标缓冲区中数据的可用性。 如果指标值未定义，则转至下一个元素。

for ( int b = 0 ; b < ( int )HistoryBars; b++) { int bar_t = r - b; float open = ( float )Rates[bar_t].open; TimeToStruct (Rates[bar_t].time, sTime); float rsi = ( float )RSI.Main(bar_t); float cci = ( float )CCI.Main(bar_t); float atr = ( float )ATR.Main(bar_t); float macd = ( float )MACD.Main(bar_t); float sign = ( float )MACD.Signal(bar_t); if (rsi == EMPTY_VALUE || cci == EMPTY_VALUE || atr == EMPTY_VALUE || macd == EMPTY_VALUE || sign == EMPTY_VALUE ) continue ; if (!TempData.Add(( float )Rates[bar_t].close - open) || !TempData.Add(( float )Rates[bar_t].high - open) || !TempData.Add(( float )Rates[bar_t].low - open) || !TempData.Add(( float )Rates[bar_t].tick_volume / 1000.0 f) || !TempData.Add(sTime.hour) || !TempData.Add(sTime.day_of_week) || !TempData.Add(sTime.mon) || !TempData.Add(rsi) || !TempData.Add(cci) || !TempData.Add(atr) || !TempData.Add(macd) || !TempData.Add(sign)) break ; } if (TempData.Total() < ( int )HistoryBars * 12 ) continue ;

形态形成后，调用形态的前馈传递方法。 立即请求前馈验算的结果。

Net.feedForward(TempData, 12 , true ); Net.getResults(TempData);

将 SortMax 函数应用于模型结果，以便将获取的数值转换为概率。

float sum = 0 ; for ( int res = 0 ; res < 3 ; res++) { float temp = exp (TempData.At(res)); sum += temp; TempData.Update(res, temp); } for ( int res = 0 ; (res < 3 && sum > 0 ); res++) TempData.Update(res, TempData.At(res) / sum); switch (TempData.Maximum( 0 , 3 )) { case 1 : dPrevSignal = (TempData[ 1 ] != TempData[ 2 ] ? TempData[ 1 ] : 0 ); break ; case 2 : dPrevSignal = -TempData[ 2 ]; break ; default : dPrevSignal = 0 ; break ; }

之后，在图表上显示有关学习过程的信息。

if (( GetTickCount64 () - last_tick) >= 250 ) { string s = StringFormat ( "Study -> Era %d -> %.2f -> Undefine %.2f%% foracast %.2f%%

%d of %d -> %.2f%%

Error %.2f

%s -> %.2f ->> Buy %.5f - Sell %.5f - Undef %.5f" , count, dError, dUndefine, dForecast, total - it - 1 , total, ( double )(total - it - 1.0 ) / (total) * 100 , Net.getRecentAverageError(), EnumToString (DoubleToSignal(dPrevSignal)), dPrevSignal, TempData[ 1 ], TempData[ 2 ], TempData[ 0 ]); Comment (s); last_tick = GetTickCount64 (); }

模型训练过程中的前馈验算之后是反向传播。 首先，我们创建目标值，并将它们馈送到反向传播方法之中。 此外，我们还要立即计算学习过程的统计信息。

stop = IsStopped (); if (!stop) { TempData.Clear(); bool sell = (Rates[i - 1 ].high <= Rates[i].high && Rates[i + 1 ].high < Rates[i].high); bool buy = (Rates[i - 1 ].low >= Rates[i].low && Rates[i + 1 ].low > Rates[i].low); TempData.Add(!(buy || sell)); TempData.Add(buy); TempData.Add(sell); Net.backProp(TempData); ENUM_SIGNAL signal = DoubleToSignal(dPrevSignal); if (signal != Undefine) { if ((signal == Sell && sell) || (signal == Buy && buy)) dForecast += ( 100 - dForecast) / Net.recentAverageSmoothingFactor; else dForecast -= dForecast / Net.recentAverageSmoothingFactor; dUndefine -= dUndefine / Net.recentAverageSmoothingFactor; } else { if (!(buy || sell)) dUndefine += ( 100 - dUndefine) / Net.recentAverageSmoothingFactor; } } }

这个完整的嵌套循环，在模型训练的一个世代内，遍历训练样本元素。 之后，我们还要实现验证，基于训练样本意外的数据，评估模型的行为。 为此，运行类似循环遍历最后 300 个元素，但这次是前馈验算。 在验证期间，无需执行反向传播传递，及更新权重矩阵。

count++; for ( int i = 0 ; i < 300 ; i++) { TempData.Clear(); int r = i + ( int )HistoryBars; if (r > bars) continue ; for ( int b = 0 ; b < ( int )HistoryBars; b++) { int bar_t = r - b; float open = ( float )Rates[bar_t].open; TimeToStruct (Rates[bar_t].time, sTime); float rsi = ( float )RSI.Main(bar_t); float cci = ( float )CCI.Main(bar_t); float atr = ( float )ATR.Main(bar_t); float macd = ( float )MACD.Main(bar_t); float sign = ( float )MACD.Signal(bar_t); if (rsi == EMPTY_VALUE || cci == EMPTY_VALUE || atr == EMPTY_VALUE || macd == EMPTY_VALUE || sign == EMPTY_VALUE ) continue ; if (!TempData.Add(( float )Rates[bar_t].close - open) || !TempData.Add(( float )Rates[bar_t].high - open) || !TempData.Add(( float )Rates[bar_t].low - open) || !TempData.Add(( float )Rates[bar_t].tick_volume / 1000.0 f) || !TempData.Add(sTime.hour) || !TempData.Add(sTime.day_of_week) || !TempData.Add(sTime.mon) || !TempData.Add(rsi) || !TempData.Add(cci) || !TempData.Add(atr) || !TempData.Add(macd) || !TempData.Add(sign)) break ; } if (TempData.Total() < ( int )HistoryBars * 12 ) continue ; Net.feedForward(TempData, 12 , true ); Net.getResults(TempData); float sum = 0 ; for ( int res = 0 ; res < 3 ; res++) { float temp = exp (TempData.At(res)); sum += temp; TempData.Update(res, temp); } for ( int res = 0 ; (res < 3 && sum > 0 ); res++) TempData.Update(res, TempData.At(res) / sum); switch (TempData.Maximum( 0 , 3 )) { case 1 : dPrevSignal = (TempData[ 1 ] != TempData[ 2 ] ? TempData[ 1 ] : 0 ); break ; case 2 : dPrevSignal = (TempData[ 1 ] != TempData[ 2 ] ? -TempData[ 2 ] : 0 ); break ; default : dPrevSignal = 0 ; break ; }

验证过前馈验算之后，在图表上输出模型的信号，从而对其性能直观评估。

if (DoubleToSignal(dPrevSignal) == Undefine) DeleteObject(Rates[i].time); else DrawObject(Rates[i].time, dPrevSignal, Rates[i].high, Rates[i].low); }

在每个世代结束时，保存模型的当前状态。 在此，我们还要将当前模型误差添加到文件中，来控制学习过程的动态。

if (!stop) { dError = Net.getRecentAverageError(); Net.Save(FileName + ".nnw" , dError, dUndefine, dForecast, Rates[ 0 ].time, false ); printf ( "Era %d -> error %.2f %% forecast %.2f" , count, dError, dForecast); int h = FileOpen (FileName + ".csv" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_CSV ); if (h != INVALID_HANDLE ) { FileSeek (h, 0 , SEEK_END ); FileWrite (h, eta, count, dError, dUndefine, dForecast); FileFlush (h); FileClose (h); } } } while (!(dError < 0.01 && (prev_er - dError) < 0.01 ) && !stop);

接下来，我们需要评估上一个训练世代的模型误差变化，并决定是否继续训练。 如果我们决定继续训练，那么针对新的学习世代重复循环迭代。

模型训练过程完成后，清除图表上的注释区域，EA 执行逆初始化。 至此，EA 已经完成了模型训练任务，无需继续驻留在内存之中。

Comment ( "" ); ExpertRemove (); }

在图表上显示标签，及删除的辅助函数，正是我们之前研究过的 EA 中用过的函数，所以我不再重申它们的算法。 所有 EA 函数的完整代码可以在附件中找到。

3. 为测试创建模型

现在我们已经创建了模型测试工具，我们需要为测试准备基础。 即，我们需要创建所要训练的模型。 此刻无需编程，因为我们在前两篇文章中已经实现了所需的编码。 现在，我们利用结果的优点，并用我们的工具创建模型。

因此，我们运行之前创建的 NetCreator EA。 在其中，采用基于 LSTM 模块的递归编码器打开已预训练的自动编码器模型。 在之前，我们已将其保存在 “EURUSD_i_PERIOD_H1_rnn_vae.nnw” 文件当中。 我们仅用到来自该模型中的编码器。 在预训练模型的左侧模块中，找到变分自动编码器（VAE）的潜伏状态层。 在我的案例中，它是第八个。 因此，我只复制供体模型的前七个神经层。

该工具提供了三种方式来选择复制所需的层数。 您可以用“传输层”区域中的按钮，或箭头键 ↑ 和 ↓。 替代方法，您简单地单击供体模型描述中最后复制的描述即可。

复制层数发生变化的同时，在工具右侧模块中，所创建模型的描述也会发生变化。 我认为这很便利且信息丰富。 您可立即看到您的动作如何影响正在创建的模型的架构。

接下来，我们需要为特定的学习任务补充带有若干个决策神经层的新模型。 我尝试不令这部分复杂化，因为这些测试的主要目的是评估方法的有效性。 我添加了两个由 500 个元素组成的全连接层，和一个双曲正切作为激活函数。

事实证明，添加新的神经层是一项非常简单的任务。 首先，选择神经层的类型。 它是一个与“密集”对应的完全连接神经层。 指定层中的神经元数量、激活函数、和参数更新方法。 如果您选择了一个不同类型的神经层，则您需要填写相应的字段。 指定全部所需数据后，单击“添加层”。

另一个便利在于，如果您需要添加若干个相同的神经层，则无需重新输入数据。 简单地再次单击添加层。 这就是我如何做的。 若要添加第二层，我没有输入任何数据，而只是单击添加新层按钮。

结果层也是完全连接的，并且包含三个元素，符合上面创建的 EA 需求。 结果图层的激活函数则采用 Sigmoid。

我们之前的神经层也是完全连接的。 故此，我们只能更改神经元的数量和激活函数。 然后我们就能把新层加入模型当中。

现在，将新模型保存到文件之中。 为此，请按“保存模型”按钮，并指定新模型的文件名 “EURUSD_i_PERIOD_H1_test_rnn.nnw”。 请注意，您指定的文件名可以不带扩展名。 系统会自动添加正确的扩展名。

整个模型创建过程于下面的 gif 中示意。

第一个模型已准备就绪。 现在，我们继续创建第二个模型。 作为第二个模型的供体，我们从 "EURUSD_i_PERIOD_H1_vae.nnw" 文件中加载带有完全连接编码器的变分自动编码器。 此处会带来一个惊喜。 加载新的供体模型后，我们没有删除已添加的神经层。 故此，它们会自动添加到所加载的模型当中。 我们只需要选择从供体模型复制到新模型的神经层数。 如此，我们的新模型现已准备就绪。

基于最后的自动编码器模型，我创建的模型不是一个，而是两个。 第一个模型模拟第一种情况。 我采用的是来自供体模型中的编码器，并添加了之前创建的三层。 对于第二个模型，我仅从供体模型中提取了源数据层和批量常规化层。 然后我也添加了相同的三个完全连接神经层。 最后一个模型将作为训练新模型的指南。 我决定采用预训练的批量常规化层用于准备原始输入数据。 这应该会增加新模型的收敛性。 甚至，我们取消了数据压缩。 我们可以假设最后一个模型完全由随机权重填充。

正如我们上面所讨论的，有不同的方式来评估预训练模型的架构影响。 这就是为什么我创建了另一个测试模型。 我所用的创建新模型的架构，是带有 LSTM 模块的自动编码器，并在新模型中完全复制它。 但这一次，我未从供体模型中复制编码器。 因此，我得到了一个完全雷同的模型架构，但采用随机权重进行初始化。



4. 测试结果

现在我们已经创建了测试所需的所有模型，我们即将训练它们。

我们采用监督学习训练模型，保留以前所用的训练参数。 这些模型基于过去两年的时间段内进行训练，时间帧为 H1，品种 EURUSD。 指标采用默认参数。

为了实验的纯净，所有模型在同一终端中的不同图表上同时进行训练。

我必须要说，同时训练若干个模型并不可取。 这显著降低了它们当中每个模型的学习率。 OpenCL 在模型中利用可用资源执行并行化计算过程。 在多模型的并行训练期间，可用资源在所有模型之间共享。 因此，它们当中每一个都只能访问有限的资源。 这增加了学习时间。 但这一次是有意为之，从而确保在训练模型时处于相似的条件。

测试 1

对于第一次测试，我们采用了两个带有预训练编码器的模型，以及一个带有带有借用的批量常规化层，和 2 个完全连接隐藏层的小型全连接模型。

模型测试结果如下图所示。





正如您在所示图表中所见，采用预训练的递归编码器的模型显示出最佳性能。 它的误差实际上从第一次训练世代开始，就以明显更快的速率下降。

带有完全连接编码器的模型在学习过程中也显示出误差降低，但速率较慢。

带有两个隐藏层的完全连接模型，采用随机值初始化，看起来根本没有经过训练。 根据图表表现，误差似乎停滞在原地。





经过仔细检查，我们可以注意到误差降低的趋势。 尽管这种降低的速率要迟缓得多。 显而易见，这样的模型对于解决该类问题来说太简陋了。

有基于此，我们可以得出结论，模型的性能仍然受到预训练编码器所依据的初始数据的极大影响。 这种编码器的架构对整个模型的操作有重大影响。

我想单独提一提模型训练率。 当然，最简单的模型会显示验算一个世代的时间最短。 但是带有递归编码器的模型的学习率非常接近于此。 依我观点，这是受到许多因素的影响。

首先，递归模型的架构允许所分析数据窗口减少 4 倍。 因此，神经元间连接的数量也减少了。 结果就是，它们的处理成本也降低了。 同时，递归架构意味着额外的反向传播验算资源成本。 但我们已针对预训练的神经层禁用了反向传播验算。 这最终降低了模型重训练的成本。

带有完全连接编码器的模型显示出较慢的学习速度率。

测试 2

在第二个测试中，我们决定把模型架构之间的差异最小化，并训练两个具有相同架构的递归模型。 一个模型采用预训练的递归编码器。 第二个模型则完全采用随机权重初始化。 我们依然采用在第一个测试中所用的相同参数来训练这些模型。

测试结果如下图所示。 如您所见，预训练模型开始时误差较小。 但很快第二个模型就贴近了，且它们的数值非常接近。 这证实了之前的结论，即编码器架构对整个模型的性能有重大影响。





注意学习率。 预训练模型验算一个世代所需的时间减少了六倍。 当然，这只是纯粹的时间，不考虑自动编码器训练时间。

结束语

基于上述工作，我们可以得出结论，运用迁移学习技术提供了许多优势。 首先，这项技术确实有效。 应用它，可重用以前训练过的模型模块来解决新问题。 唯一的条件是初始数据的统一性。 在非正确输入数据上使用预训练模块难以奏效。

运用该技术减少了新模型的训练时间。 然而，请注意，我们衡量的是纯测试时间，不包括自动编码器预训练时间。 大概，如果我们加上训练自动编码器所花费的时间，时间将是相等的。 或有可能，由于解码器的架构更加复杂，“纯”模型的训练可以更快。 因此，当假设一个模块能解决各种问题时，运用迁移学习是有据可依的。 此外，当出于某种原因无法将模型作为一个整体进行训练时，它依然可以适用。 例如，模型可能非常复杂，误差梯度在学习过程中衰减，且不能到达所有层。

此外，当我们寻找最佳误差值时，模型逐渐更加复杂化，而该技术此刻可用来搜索最合适的模型。



参考文献列表

本文中用到的程序

# 名称 类型 说明 1 check_net.mq5 EA 模型额外训练 EA 2 NetCreator.mq5 EA 模型构建工具 3 NetCreatotPanel.mqh 类库 创建工具的类库 4 NeuroNet.mqh 类库 用于创建神经网络的类库 5 NeuroNet.cl 代码库 OpenCL 程序代码库



