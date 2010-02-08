Gold Star MT5

Antes de comenzar, establecemos expectativas correctamente. Gold Star no es un EA diseñado para operar constantemente o reaccionar a cada tick en XAUUSD. No intenta forzar entradas durante la acción del precio caótica, ni intenta mantenerse activo solo para generar operaciones. Este sistema fue construido para operadores que entienden que el oro es un mercado de fases: largos períodos de compresión seguidos de expansión repentina y agresiva. Gold Star opera solo XAUUSD. Sin otros símbolos, sin lógica multimercado, sin adaptaciones genéricas. Cada regla dentro del EA se adapta específicamente al comportamiento de volatilidad del oro, dinámicas de sesión y movimientos impulsados por liquidez. El oro no se comporta como las monedas, y Gold Star no lo trata como tal.

Gold Star no persigue el precio. Espera por estructura. Exactamente donde la mayoría de los sistemas fallan es donde Gold Star se vuelve selectivo. Cuando el mercado es ruidoso, sobreextendido o sin dirección, el EA permanece inactivo. Cuando se forma la estructura y la volatilidad se alinea con condiciones históricamente favorables, el EA se compromete decisivamente. Menos operaciones no son una desventaja aquí: son intencionales.

¿Cómo opera Gold Star?

Gold Star se construye alrededor del compromiso selectivo, no de la exposición continua. Espera a que la volatilidad se contraiga y la estructura se estabilice antes de considerar cualquier operación. Esto evita entradas durante picos aleatorios y caos impulsado por noticias.

El EA evalúa el ritmo del mercado, no solo la dirección. Busca situaciones donde el movimiento del precio se vuelve ordenado en lugar de errático, lo que históricamente ofrece una mejor calidad de ejecución en el oro.

Las decisiones comerciales están influenciadas por el comportamiento de la sesión, reconociendo que XAUUSD se comporta muy diferente durante la consolidación asiática, impulso de Londres y continuación o reversión de Nueva York.

Gold Star evita el exceso de negociación por diseño. Si las condiciones son poco claras o estructuralmente débiles, el EA simplemente no hace nada: la inactividad es parte de la estrategia.

Las entradas se toman solo cuando la probabilidad favorece el movimiento controlado en lugar de la aleatoriedad explosiva. Esto ayuda a reducir drawdowns innecesarios causados por participación forzada.

El sistema está diseñado para funcionar con el tiempo, no para producir emoción diaria. Su fortaleza radica en la consistencia y la disciplina en lugar de la frecuencia.

Gold Star asume que perder una operación es mejor que entrar en una mala. Prioriza la preservación del capital sobre el compromiso constante.

Cómo instalar y ejecutar Gold Star

  • Gold Star debe estar adjunto a XAUUSD en el marco de tiempo H1. Este marco de tiempo es crítico, ya que la lógica de la estrategia se construye alrededor de la estructura del mercado H1 y el comportamiento de volatilidad.
  • Se requiere un saldo mínimo de $1,000 (o equivalente). Esto asegura margen suficiente y permite que el EA funcione dentro de su marco de riesgo previsto.
  • Utilice un broker que ofrezca buena ejecución y spreads razonables en XAUUSD. Se recomiendan fuertemente cuentas ECN o raw.
  • Deje todos los parámetros en configuración predeterminada. El EA no requiere optimización ni archivos de configuración. Cambiar parámetros no mejorará el rendimiento y puede interferir con la lógica interna.
  • No cambie la configuración mientras hay operaciones abiertas. Toda la configuración debe completarse antes de adjuntar el EA al gráfico.
  • Permita que el EA administre las operaciones sin intervención manual. Gold Star está diseñado para funcionar de forma autónoma una vez instalado correctamente.
  • Asegure un VPS estable o tiempo de actividad de la plataforma, ya que las condiciones comerciales del oro pueden cambiar rápidamente durante sesiones activas.

Gold Star no se trata de velocidad. No se trata de volumen. Se trata de tiempo, restricción y respeto a la naturaleza del oro. Si entiende que XAUUSD recompensa la paciencia y castiga la fuerza, Gold Star se sentirá natural. Este EA fue construido para operadores que están cómodos esperando, confiados en disciplina y enfocados en consistencia a largo plazo en lugar de espectáculo a corto plazo.

El oro recompensa la paciencia. Gold Star fue construido con eso en mente.

Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Range Breaker
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
Range breaker EA te permite seleccionar un rango de tiempo en el cual los limites son usados para establecer dos ordenes de tipo STOP . Tambien puedes establecer de forma manual los limites del rango. Este EA ha sido probado para el USDJPY usando los siguientes parametros: - Start range hour: 2 - Start range mins: 30 - End range hour: 4 - End range min: 00 - % risk: 0.5 This EA esta actualmente funcionando en mi portfolio para los siguientes activos: USDJPY, EURUSD, US30, TSLA and XAUUSD. Rec
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Asesores Expertos
archivo set reguired Siqnal en vivo - es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto. Asesor. La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible i
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Asesores Expertos
¡¡!! ¡IMPORTANTE, POR FAVOR RECUERDE EJECUTAR ESTE EA EN EL MARCO DE TIEMPO DE 1 MINUTO Y EL ACTIVO BOOM1000 SOLAMENTE! Esta maravillosa pieza de software es un super inteligente algoritmo de auto-aprendizaje hecho para mt5, echa un vistazo a los ejemplos en la parte inferior de la página Engage ha tenido el placer de trabajar con un individuo muy talentoso, honesto y de buena voluntad llamado Nardus van Staden para crear este maravilloso producto, si quieres algo tan impresionante como esto, co
Big Source MT5
Igor Bulgakov
Asesores Expertos
Sistema de trading automatizado. Trend Advisor big_Source MT5 utiliza 2 indicadores EMA y un indicador RSI. Seguro, doesn 't utilizar una martingala o una rejilla de garantías. El experto utiliza stop loss estándar, teca beneficio y parada de remolque. Requisitos Optimizado para el ORO (XAUUSD). El Asesor Experto opera en marcos temporales M30. El depósito mínimo es de 500 $. Compatible con cuentas de cuatro y cinco dígitos. Compatible con todos los brokers, incluidos los americanos, sujeto
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El Asesor experto está diseñado para hacer frente a situaciones complejas, incluida la Loka. Además, el Asesor experto puede operar con éxito por sí mismo. Para ello, dispone de funciones de auto-negociación. Parámetros BUY - permite resolver ventas SELL - permite resolver compras Step = 60; - paso entre posiciones de promediación ProfitClose - ganancia de cierre en divisa Lot = 0.01; - el primer lote de promediación K_Lot = 1.5; - coeficiente de promediación Max_Lot = 10.0; - volumen máximo pos
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Asesores Expertos
Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en trading en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo. El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más. Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a alg
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Asesores Expertos
Disclaimer:   These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies.   It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital.   Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher
TrendTracer
Wei Jie
Asesores Expertos
Okey！Comencemos. Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencia con stop-loss. Los usuarios pueden combinar subjetivamente los juicios en situaciones con tendencias significativas del mercado, y al operar esta estrategia EA, pueden lograr ganancias sustanciales. De acuerdo con el principio del triángulo de negociación, esta estrategia no es adecuada para condiciones de mercado volátiles. ----------------------------------------------------------------------- Pasos específicos de u
Extensiver
Syed Oarasul Islam
Asesores Expertos
Extensiver está diseñado para operar en cualquier mercado (Acciones, Forex, Materias Primas, Futuros, Criptomonedas). Las estrategias se desarrollan en base a varias Acciones de Precio que se observarán en diferentes Niveles de Extensión de Fibonacci. Página principal del producto: https: //www.mql5.com/en/market/product/51242 VENTAJAS: Funciona en cualquier mercado y marco temporal Múltiples Estrategias en 4 categorías: Extensión, Breakout, Seguimiento de Tendencia, Reversión Opera simultánea
Price action Ai trader
Marrion Netondo Wabomba
Asesores Expertos
PriceAction Pro EA (v1.8) PriceAction Pro EA es un Asesor Experto de MetaTrader 5 totalmente automatizado construido en torno a patrones de acción de precios de alta probabilidad , gestión estricta del riesgo y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales . Está diseñado para operadores que valoran la precisión, la disciplina y la protección del capital por encima de la sobreoptimización o los sistemas de estilo martingala. El EA se centra en la estructura limpia del mercado , en
CGTxau
Ciaran Alan Butcher
Asesores Expertos
CGT XAU EA He estado desarrollando este asesor experto durante los últimos dos años y los resultados han sido excepcionales, el experto está construido para atrapar todas las tendencias en XAUUSD, mientras que el objetivo de mantener el punto de equilibrio en el medio. Este EA viene con una serie de ajustes en torno al comercio y la gestión de riesgos. El EA puede ser utilizado con las empresas de apoyo con la configuración ajustada o específicamente una cuenta de swing FTMO con la configuración
Analitic RSI MT5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Un experto profesional analiza el mercado utilizando el índice de fuerza relativa. El principio básico es que el bot toma los precios indicados durante un determinado periodo de tiempo y calcula la fuerza y la amplitud del precio. Esto puede mostrar cuándo la tendencia perderá fuerza y se invertirá. Se analiza la señal de la salida de las zonas de sobrecompra/sobreventa, los niveles de estas zonas serán los niveles con valores LEVEL_MAX y LEVEL_MIN. Compramos cuando la señal cae primero por deb
LT Adx EA
BacktestPro LLC
Asesores Expertos
Libere el poder de las estrategias de trading ADX con nuestro asesor experto versátil y fácil de usar. Nuestro Asesor Experto ADX Todo-en-Uno es su clave para un trading exitoso con múltiples estrategias ADX y soporte para diferentes indicadores ADX. Si usted es un trader novato o un profesional experimentado, este EA está diseñado para elevar su experiencia de trading. Características principales: 1. Operativa Multi-Estrategia: Nuestro asesor experto soporta múltiples estrategias de trading
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Asesores Expertos
Esto no es una cuadrícula, martingala o apuesta. QuantReaper Mean Reversion aplica la estadística pura y la lógica disciplinada para explotar las ineficiencias del mercado. Identifica las condiciones de precios estirados, cuantifica la volatilidad, y revierte las operaciones hacia el equilibrio con riesgo definido y sin promediar hacia abajo. Cada decisión es sistemática - sin aleatoriedad, sin emoción. QuantReaper Mean Reversion EA es un Asesor Experto limpio y basado en datos para gráficos H1
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Asesores Expertos
Bitcoin Comercio Mi Expert Advisor comercio Bitcoin en H1 marco de tiempo, Basado en el indicador ADX, indicador de Bandas de Bollinger, y seguir la tendencia. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lote) Depósito mínimo: a partir de 300 usd Beneficio: 100%/año. Draw Down: < 35%. Configuración de entrada para probar mi EA: - Lotes 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin o 3100 usd/bitcoin depende de su broker y su cuenta (ajustar a la proporción correcta y no cambiar) -
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Asesores Expertos
Aquel día lo cambió todo. Comenzó tranquilo: un café con leche, una cafetería europea, el aroma de pasteles recién hechos. Entonces lo vi: elegante, con prisa, subiendo a un coche. Algo cayó: una memoria USB. No era común. Pesada, grabada con “R.D.”. Toqué el timbre del edificio del que había salido, pero no hubo respuesta. Me la guardé. Sentía que esto no era el final. Horas después, en el aeropuerto, la abrí. Una carpeta: alpha_1803 . Casi todo era código ilegible, salvo un archivo: un gráfic
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Asesores Expertos
Revolucione su juego de trading con FabTradeX: ¡Un Asesor Experto probado durante décadas para dominar el GBPJPY! Embárcate en una nueva era de excelencia comercial con FabTradeX, un intrincado Asesor Experto meticulosamente diseñado para el comercio algorítmico en el par de divisas GBPJPY. Esta estrategia de potencia no es sólo un cambio de juego - es una década de mercado a largo explotar la tendencia que supera constantemente, rara vez pisar en territorio negativo. ¿El secreto? No está sobrea
Super Euro FX
Michael Prescott Burney
Asesores Expertos
Super Euro FX es un Asesor Experto diseñado específicamente para el par de divisas EURUSD en el marco temporal H1. Su filosofía de diseño central gira en torno a la consecución de una alta tasa de ganancias, mientras que al mismo tiempo la integración de protocolos avanzados de gestión de riesgos para mantener la reducción más baja posible en relación con su rendimiento. El sistema está impulsado por un complejo motor que ejecuta 225 estrategias de negociación distintas. Este enfoque multiestra
V5 Gold Investor
Successwith Joe
Asesores Expertos
Este asesor experto abre operaciones basándose en una combinación de señales de los indicadores Envelopes, DeMarker, MACD y RSI. También incluye un filtro de tiempo, restringiendo las operaciones entre la 1:00 AM y las 11:00 PM hora del broker. Una operación se cerrará si se genera una señal de entrada opuesta, el ATR de 32 periodos cruza por encima de 0,0015, se alcanza un Stop Loss fijo de 2000 pips, o se alcanza un Take Profit fijo de 8000 pips. Los parámetros de entrada incluyen un Stop Los
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
