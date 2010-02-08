始める前に、期待値を正しく設定しましょう。Gold Starは、継続的に取引したり、XAUUSD上のすべてのティックに反応するために設計されたEAではありません。混沌とした価格変動の最中に強制的にエントリーを試みることはなく、単に取引を生成するためにアクティブに留まろうとすることもありません。このシステムは、金が段階的な市場であることを理解するトレーダーのために構築されました。長期の圧縮期間の後に突然の攻撃的な拡張が続きます。Gold StarはXAUUSDのみを取引します。他のシンボルはなく、マルチマーケットロジックはなく、汎用的な適応はありません。EA内のすべてのルールは、金の変動性行動、セッションダイナミクス、および流動性駆動の動きに特別に調整されています。金は通貨のように振る舞わず、Gold Starもそれをそのように扱いません。Gold Starは価格を追跡しません。構造を待ちます。 ほとんどのシステムが失敗する場所は、まさにGold Starが選別的になる場所です。市場がノイジー、過度に伸張、または構造化されていない場合、EAは非アクティブのままです。構造が形成され、変動性が歴史的に有利な条件と一致すると、EAは決定的に関与します。取引が少ないことはここでは欠点ではありません——それは意図的です。

Gold Starはどのように取引するのですか？

Gold Starは継続的なエクスポージャーではなく、選別的な関与を中心に構築されています。変動性が縮小し、構造が安定するまで待ってから、取引を検討します。これにより、ランダムなスパイクとニュース主導のカオスの最中のエントリーを回避します。 EAは方向だけでなく市場ペースを評価します。価格変動が不規則ではなく秩序立ったものになる状況を探し、これは歴史的に金でのより良い実行品質を提供します。取引決定はセッション行動の影響を受け、XAUUSDがアジア統合、ロンドン衝動、ニューヨーク継続または反転の間で非常に異なる動作をすることを認識しています。Gold Starは設計上過度な取引を回避します。条件が不明確または構造的に弱い場合、EAは単に何もしません——非アクティブ性は戦略の一部です。エントリーは確率が爆発的なランダム性ではなく制御された動きを支持する場合にのみ取得されます。これにより、強制参加によって引き起こされるドローダウンを削減するのに役立ちます。システムは毎日の興奮を生成するのではなく、時間をかけて機能するように設計されています。その力は頻度ではなく一貫性と規律にあります。

Gold Starは、取引をミスするほうが悪い取引に入るより良いと想定しています。継続的な関与よりも資本保全を優先します。

Gold Starのインストールと実行方法：

Gold StarはH1タイムフレームのXAUUSDに取り付ける必要があります。このタイムフレームは、戦略ロジックがH1市場構造と変動性行動を中心に構築されているため、重要です。

$1,000（または同等額）の最小残高が必要です。これにより十分なマージンが確保され、EAが意図されたリスク管理フレームワーク内で動作できます。

XAUUSD上で良好な実行と合理的なスプレッドを提供するブローカーを使用してください。ECNまたは生のアカウントが強く推奨されます。

すべてのパラメーターをデフォルト設定のままにします。EAは最適化やセットファイルを必要としません。パラメーターの変更はパフォーマンスを向上させず、内部ロジックに干渉する可能性があります。

取引がオープンしている間は設定を変更しないでください。すべての構成は、EAをチャートに取り付ける前に完了する必要があります。

EAが手動介入なしで取引を管理できるようにします。Gold Starは、正しくインストールされたら自律的に動作するように設計されています。

安定したVPSまたはプラットフォームのアップタイムを確保します。金の取引条件はアクティブなセッション中に急速に変わる可能性があります。

Gold Starは速度についてではありません。ボリュームについてではありません。それはタイミング、抑制、そして金の本質への敬意についてです。XAUUSDが忍耐に報い、力に罰を与えることを理解している場合、Gold Starは自然に感じるでしょう。このEAは、待つことが快適で、規律に自信があり、短期的なスペクタクルではなく長期的な一貫性に焦点を当てるトレーダーのために構築されました。金は忍耐に報います。 Gold Starはこれを念頭に置いて構築されました。