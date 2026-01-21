The Aurum Strategic Holdings EA

Kurumsal Düzey Altın İşlem Stratejisi (H1)

The Aurum Strategic Holdings EA, özellikle altın (XAUUSD) işlemleri için H1 zaman diliminde tasarlanmış profesyonel bir algoritmik işlem sistemidir.

Bu sistem; istikrar, şeffaflık ve titiz risk yönetimi arayan kurumsal sermaye, yüksek net değerli yatırımcılar ve yatırım fonları için geliştirilmiştir. Strateji, tamamen piyasa mantığına ve fiyat hareketlerine (Price Action) dayanmaktadır.

Sistemde martingale, grid trading (ızgara sistemi), hedging (koruma tuzakları) veya herhangi bir lot katlama yöntemi kesinlikle kullanılmaz.

Her pozisyon, sabit ve hesaplanmış bir riskle açılır ve katı yürütme kurallarına göre kapatılır.

Doğrulanmış Performans (2024–2025 Sonuçları)

Varlık: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: H1

Test Dönemi: 2024 ve 2025 tam yılları

Toplam İşlem Sayısı: 5.526

Profit Factor (Kâr Faktörü): 2.98

Sharpe Oranı: 2.46

Toplam Net Kâr: +346.540 USD

İşlem Başına Ortalama Kazanç: 62.71 USD

Başarı Oranı: %78.28

Recovery Factor (Toparlanma Faktörü): 12.99

Drawdown Kontrolü (Kurumsal Düzey Risk Metrikleri)

Maksimum Equity Drawdown (Varlık Kaybı): %10.21

Mutlak Equity Drawdown: 3.183 USD

Mutlak Bakiye (Balance) Drawdown: 1.223 USD

Bu rakamlar, stratejinin sermayeyi korumayı önceliklendirirken aynı zamanda güçlü bir büyüme potansiyeli sunduğunu kanıtlamaktadır.

İşlem Davranışı ve Kararlılık

Martingale Yok

Grid Trading Yok

Lot Katlama Yok

Averaging Down (Zararda Maliyet Azaltma) Yok

Tamamen kural tabanlı yürütme

Geniş işlem örnekleminde yüksek istatistiksel kararlılık

Agresif veya spekülatif bir yaklaşım yerine istikrarlı performans için optimize edilmiştir

Sermaye Gereksinimleri

Minimum Başlangıç Sermayesi: 5.000 USD

Önerilen Sermaye: 10.000 USD veya üzeri

Profesyonel sermaye tahsis modelleri için tasarlanmıştır

Bu Strateji Kimler İçindir?

Bu EA, hızlı kâr peşinde koşan bireysel yatırımcılar için uygun değildir. Özel olarak şunlar için tasarlanmıştır:

Yatırım Fonları

Prop Trading Şirketleri

Portföy Yöneticileri

Kurumsal Sermaye

Yüksek Net Değerli Yatırımcılar (HNWI)

Neden The Aurum Strategic Holdings EA Seçilmeli?

Gerçek kurumlar şunları talep eder:

Doğrulanmış veriler Kontrollü drawdown İstatistiksel dayanıklılık Şeffaf yürütme mantığı Uzun vadeli sürdürülebilirlik

Bu sistem, perakende trading dünyasının spekülatif davranışlarını değil, kurumsal trading standartlarını yansıtır.

Konumlandırma Beyanı

The Aurum Strategic Holdings EA sadece bir trading robotu değildir. Altın odaklı profesyonel portföyler için tasarlanmış bir sermaye yönetim motorudur.

Bu metni bir web sitesinde mi yoksa bir yatırım sunumunda mı kullanmayı planlıyorsunuz? İhtiyacınıza göre tonlamayı daha da özelleştirebilirim.