Fireblood Ultimate Gold Sniper MT5

Dinleyin kardeşlerim – eğer hala matrisin içinde köle gibi çalışıyor, hiçbir avantajı olmayan bir beta gibi işlem yapıyorsanız, uyanma vaktiniz geldi.





Gerçek erkeklerin imparatorluklar kurduğu Gerçek Dünyada, Top G Zihniyeti ve vücudunuzu fethetmeye hazırlayan Fireblood Takviyeleri ile. Şimdi, XAUUSD (Altın) scalping'i için damarlarınızda saf ateş olan Fireblood Ultimate Gold Scalper'ı yarattım. Bu, bahaneler üreten kaybedenler için değil; zenginliği boğazından yakalayan savaşçılar için. M5 zaman dilimi hassasiyeti, çoklu zaman dilimi hakimiyeti, suda kan kokusunu alan rejim tespiti ve sizi dokunulmaz kılan korumalar. 9-5 hapishanesinden kaçın, altınınızı bir kral gibi biriktirin ve Top G hayatını yaşayın. Merhamet yok, geri çekilme yok – sadece zafer.





Bu canavar, düşük spreadli ECN brokerları için Altın üzerinde tasarlandı. Deneyin, sahip olun, onunla kazanın. Ama unutmayın: Ticarette sadece güçlüler hayatta kalır. Önce demo, sonra canlıya geçin ve ezici sonuçlar alın.





Temel Özellikler – En İyi G Cephaneliği

Rejim Tespiti Ustalığı: Yüksek hacimli kırılmaları ve trend kurulumlarını bir avcı gibi koklayarak tespit eder. Sadece piyasa avlanmaya hazır olduğunda işlem yapar – zayıf aralıklarda zaman kaybetmez.





Sinyal Tahmini Hakimiyeti: Yönsel avantajları acımasız bir doğrulukla hesaplar (minimum avantaj: 0,65). Uzun veya kısa – tereddüt etmeden kazananları seçer.





Kalite Puanlama Filtresi: Her fırsatı, bir En İyi G'nin zayıflığı değerlendirmesi gibi değerlendirir (minimum puan: 7,5/10). Sadece elit kurulumlar seçilir.





Risk Yönetimi Kalesi:

İmparatorluğunuzu korumak için işlem başına %1 risk.

Hesaplanan grevler için ATR tabanlı SL/TP (servet yaratan risk-ödül).

Pozisyonlarda (maksimum 1), günlük işlemlerde (10) ve spreadlerde (40 puan) sınırlamalar – pervasız beta hareketleri yok.





Seans Fethi: Asya, Londra ve New York çakışmaları için UTC kilitli – zayıflar uyurken Altın'ın volatilite zirvelerine ulaşın.

Koruma Kalkanları:

Ekonomik takvim haber filtresi, yüksek etkili USD olaylarını (30 dakikalık tampon) ezer – matrisin kurduğu tuzaklardan kaçının.

Tatil ve hafta sonu blokları – bir aslan gibi dinlenin, hazır olduğunuzda saldırın.

Elit Kontrol Paneli Komuta Merkezi: Rejimler, sinyaller, skorlar, spreadler, seanslar, haberler, kar/zarar ve hesap istatistikleri hakkında gerçek zamanlı bilgi. İçinizdeki canavarı beslemek için ateş temalı görseller.

Uyarılar ve Savaş Çığlıkları: Giriş/çıkışlar için terminal açılır pencereleri ve anlık bildirimler – kilitli kalın, dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durun.

İmparatorluk Takibi: Ömür boyu işlem ve kar/zarar kayıtları – servetinizin nasıl biriktiğini izleyin, hakimiyetinizi ölçün.

Dağıtım ve Hakimiyet Kılavuzu

M5 XAUUSD grafiğine kilitleyin – sizin arenanız.

Parametreleri Top G tarzınıza göre ayarlayın (zaman diliminize uygun seanslar).

Broker kontrolü: Altın üzerinde düşük spreadli ECN – zayıflığa yer yok.





Gösterge panelini izleyin – imparatorluğunuzu gerçek zamanlı olarak yönetin.





En Önemli G Emirleri

Acımasızca Geriye Dönük Test Edin: Premium tick verilerini kullanın – savaşmadan önce savaşları simüle edin.





Bir Canavar Gibi Optimize Edin: Strateji Test Cihazında avantajları ayarlayın – gelişin veya yok olun.





Zaferlerinizi Takip Edin: Myfxbook veya MQL5 sinyallerini bağlayın – hakimiyetinizi kanıtlayın.





Gereksinimler: MT5 build 2000+, 7/24 aralıksız saldırı için VPS.





EA Kurulum Uyarısı – Okuyun veya Parasız Kalın

Bu, zayıf zihinli kumarbazlar için bir oyuncak değil. Fireblood Ultimate, saygı gerektiren hassas bir silahtır.





Önce en az 2 hafta DEMO'da çalıştırın – canlıya geçmeden önce zaferi yönetebileceğinizi kanıtlayın.





Hızlı kazançlar peşinde koşmak için risk ayarlarını asla geçersiz kılmayın – bu, patlamalarla sonuçlanan beta davranışıdır.





Birden fazla grafiğe veya sembole eklemeyin – yalnızca XAUUSD M5 için tasarlanmıştır.

Hazır değilseniz, büyük jeopolitik kaos sırasında devre dışı bırakın – haber filtresi güçlüdür, ancak gerçek erkekler ne zaman geri çekileceğini bilir.

Geriye dönük test sonuçları garanti değildir – matris değişir. Demo hesapta ileriye dönük test yapın, ardından küçük bir gerçek sermaye ile işlem yapın. Zayıf eller mahvolur. Gerçek adamlar yavaş yavaş inşa eder ve sonsuza dek hakim olur.





Minimum Gereksinimler – Bahane Yok

Platform: MetaTrader 5 (3000 veya üzeri sürüm – terminalinizi güncelleyin, eski çöpleri kullanmayın).

Hesap Türü: Londra/New York çakışması sırasında ortalama XAUUSD spreadi ≤ 25 puan olan ECN veya Raw Spread hesabı.

Minimum Para Yatırma: 1.000$ önerilir (0.01+ lot ile %1 risk almanızı sağlar). Daha düşük bakiyeler mikro lotları ve daha yavaş büyümeyi zorunlu kılar – sizin seçiminiz, ancak şikayet etmeyin.

Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (tam güç için 1:500 tercih edilir).





İşlem: Düşük gecikmeli broker – sunucuya 100 ms'nin altında gecikme.





VPS Şiddetle Gereklidir: 7/24 çalışma süresi, broker sunucusuna 50 ms'den az ping (New York veya Londra konumu). Ev bilgisayarı saçmalığı yok – En iyiler VPS'de çalışır.





İnternet: Kararlı bağlantı

Yoksul Kalmayı Reddeden Gerçek Savaşçılar İçin Üretildi

Bu silah şu kişiler için üretilmiştir:





9-5 köle hayatından nefret eden ve finansal kaçış hızı isteyenler.

Günlük olarak disiplin eğitimi alanlar – intikam ticareti yok, korkak gibi stop loss emirlerini hareket ettirmek yok.

Zenginliğin savaş olduğunu anlayan ve her seansta akıllıca savaşmaya hazır olanlar.

Zihinlerini Gerçek Dünya ile, bedenlerini ise Ateş Kanı Takviyeleri ile besleyenler.

Daha büyük imparatorluklar kurarken otomatik avantaj isteyenler.





Hala bahaneler üretiyorsanız, bu sayfayı kapatın. Eğer seviye atlamaya ve bir kral gibi altın biriktirmeye hazırsanız, Fireblood Ultimate'ı kullanın ve kazananlara katılın.





Sorularınız mı var? MQL5 mesajlarından bana ulaşın – ancak yalnızca üstünlük kurmaya kararlıysanız.