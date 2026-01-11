Fireblood Ultimate Gold Sniper MT5

형제들이여, 주목하십시오. 아직도 매트릭스에 갇혀 아무런 우위도 없는 베타 트레이더처럼 거래하고 있다면, 이제 깨어날 때입니다.





주요 기능

시장 상황 감지 마스터리: 포식자처럼 높은 변동성을 보이는 돌파 및 추세 매매 기회를 포착합니다. 시장이 매수 적기일 때만 거래하여 약세장에서 시간을 낭비하지 않습니다.

신호 예측 지배력: 탁월한 정확도(최소 우위: 0.65)로 방향성 우위를 계산합니다. 매수든 매도든 망설임 없이 승자를 선택합니다.

품질 점수 필터: Top G가 약세를 판단하는 것처럼 모든 기회를 평가합니다(최소 점수: 7.5/10). 최고의 매매 기회만 선별합니다.

리스크 관리 요새:

거래당 1%의 리스크로 수익을 안전하게 보호합니다.

ATR 기반 손절매/익절매 설정으로 계산된 매매가를 설정하여 수익을 극대화합니다.

포지션(최대 1개), 일일 거래 횟수(10회), 스프레드(40포인트)에 제한을 두어 무모한 베타 거래를 방지합니다.





세션 정복: 아시아, 런던, 뉴욕 시간대가 겹치는 UTC 시간대에 고정되어 있어, 약세가 잦은 시간대에 금의 변동성 최고점을 공략할 수 있습니다.

보호막:

경제 캘린더 뉴스 필터로 영향력이 큰 USD 관련 이벤트를 차단합니다(30분 버퍼). 시장의 함정을 피하세요.

휴일 및 주말 차단: 사자처럼 푹 쉬고, 준비되면 공격하세요.

엘리트 대시보드 커맨드 센터: 시장 상황, 신호, 점수, 스프레드, 세션, 뉴스, 손익, 계좌 통계에 대한 실시간 정보를 제공합니다. 불꽃 테마의 시각화로 내면의 야수 본능을 불태우세요.

알림 및 전투 함성: 진입/청산 시 터미널 팝업 및 푸시 알림으로 집중력을 유지하고 방해받지 마세요.

제국 추적: 평생 거래 및 손익 기록 - 자산 증가 추이를 확인하고 시장 지배력을 측정하세요.

배치 및 지배 가이드

M5 XAUUSD 차트에 고정하세요. 이것이 바로 당신의 무대입니다.

시간대에 맞는 세션에 맞게 매개변수를 조정하세요.





브로커 확인: 금 거래에 대한 낮은 스프레드의 ECN 브로커 - 약점을 찾을 여지가 없습니다.

대시보드를 모니터링하고 실시간으로 전략을 지휘하세요.

주요 계명

무자비한 백테스팅: 프리미엄 틱 데이터를 활용하여 실제 거래 전 모의 전쟁을 벌이세요.

야수처럼 최적화: 전략 테스터에서 우위를 미세 조정하세요. 진화하지 않으면 도태됩니다.

승리 추적: Myfxbook 또는 MQL5 시그널을 연결하여 실력을 입증하세요.

요구 사항: MT5 빌드 2000 이상, 24시간 연중무휴(주말 제외) 운영을 위한 VPS

EA 설정 경고 - 주의 깊게 읽고 실행하세요.

최소 2주 동안 데모 계정에서 먼저 실행하여 실제 거래에 적용하기 전에 승리를 감당할 수 있는지 확인하세요.

빠른 수익을 쫓기 위해 위험 설정을 변경하지 마세요. 이는 베타 버전에서 흔히 발생하는 행동이며 결국 큰 손실로 이어집니다.

여러 차트 또는 심볼에 연결하지 마세요. XAUUSD M5 차트에서만 사용하도록 설계되었습니다.





중대한 지정학적 혼란이 발생할 때는 준비가 되지 않았다면 비활성화하세요. 뉴스 필터는 강력하지만, 진정한 투자자는 언제 물러서야 할지 압니다.

백테스트 결과는 보장되지 않습니다. 시장 상황은 변합니다. 데모 계정에서 포워드 테스트를 진행한 후 소액의 실거래 자본으로 전환하세요. 약한 손은 큰 손실을 봅니다. 진정한 투자자는 천천히 실력을 쌓아 영원히 시장을 지배합니다.

최소 요구 사항

플랫폼: MetaTrader 5 (버전 3000 이상 - 터미널을 최신 버전으로 업데이트하세요. 구식 프로그램은 사용하지 마세요.)

계좌 유형: ECN 또는 Raw Spread 계좌 (런던/뉴욕 시간 중첩 시 평균 XAUUSD 스프레드 ≤ 25포인트)

최소 예치금: $1,000 권장 (0.01랏 이상으로 적절한 1% 리스크 관리 가능). 잔액이 적으면 마이크로랏 거래가 가능해지고 성장 속도가 느려집니다. 선택은 자유지만, 불평하지는 마세요.

레버리지: 1:100 이상 (최대 효과를 위해서는 1:500 권장)

체결: 저지연 브로커 - 서버 지연 시간 100ms 미만





VPS 필수: 연중무휴 24시간 가동, 브로커 서버(뉴욕 또는 런던) 핑 50ms 미만. 가정용 PC는 절대 안 됩니다. 최고 성능의 트레이딩 시스템은 VPS에서 실행됩니다.

인터넷: 안정적인 연결

