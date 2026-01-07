Apex11
- Uzman Danışmanlar
- William Simpson
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
Apex11 — Hassas Altın Scalper
by AlgoVaults.com
© Will Simpson
Apex11, Altın (XAUUSD) işlemleri için özel olarak tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir scalping Uzman Danışmanıdır (EA).
Yıllara dayanan manuel işlem tecrübesi üzerine geliştirilmiş ve kural tabanlı otomatik bir yürütme motoru hâline getirilmiştir. Apex11; yüksek olasılıklı gün içi hareketlere, sıkı risk kontrolüne ve disiplinli işlem yönetimine odaklanır — martingale, grid veya agresif ortalama stratejileri kullanılmaz.
Bu EA, piyasanın en likit ve volatil enstrümanlarından biri olan altın üzerinde kontrollü ve profesyonel otomatik işlem arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
🔹 ALTIN (XAUUSD) için özel olarak geliştirildi
Apex11, altının fiyat yapısı, volatilitesi ve spread davranışı dikkate alınarak optimize edilmiştir.
EA teknik olarak diğer sembollerde de çalışabilir (örneğin doğrulama amaçlı), ancak çekirdek mantık ve işlem yönetimi XAUUSD için özel olarak ayarlanmıştır.
🔹 Temel Özellikler
-
Altın için hassas scalping mantığı
-
Riske dayalı pozisyon boyutlandırma (otomatik veya sabit)
-
ApexScale pozisyon ölçekleme sistemi (isteğe bağlı)
-
Prop-firm tarzı günlük maksimum düşüş koruması
-
İşlem seansı kontrolü
-
Takip eden stop içeren akıllı işlem yönetimi
-
Tam otomatik yürütme — manuel müdahale gerekmez
🔹 Risk ve Güvenlik Önceliklidir
Apex11, risk yönetimi merkez alınarak tasarlanmıştır:
-
Yüzdesel risk kontrolü
-
Dahili limitlere sahip isteğe bağlı ölçekleme mantığı
-
Aşırı işlem yapmayı önlemek için günlük drawdown limiti
-
Broker kurallarına uyumlu emir yönetimi (MQL5 Market uyumlu)
🔹 Bu EA kimler için uygundur?
-
Altın scalping odaklı yatırımcılar
-
Pazarlama vaatlerinden ziyade risk kontrolüne önem verenler
-
Temiz ve otomatik bir yürütme aracı arayanlar
-
Disiplinli sermaye yönetimi uygulayanlar (prop-firm kuralları dahil)
🔧 Önerilen Ayarlar
-
Sembol: XAUUSD (Altın)
-
Zaman Dilimi: M1 (1 dakika)
-
Broker: Altında düşük spread sunan broker
-
Yürütme: Piyasa emri
⚠ Önemli Notlar
-
XAUUSD için optimize edilmiştir
-
Düşük spreadli altın brokerlarında en iyi performans
-
Kararlı çalışması için VPS önerilir
-
Kâr garantisi yoktur — işlem yapmak risk içerir
📌 Destek
Sorularınız veya destek talepleriniz için MQL5 mesajları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.