Apex11 — Hassas Altın Scalper

by AlgoVaults.com

© Will Simpson

Apex11, Altın (XAUUSD) işlemleri için özel olarak tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir scalping Uzman Danışmanıdır (EA).

Yıllara dayanan manuel işlem tecrübesi üzerine geliştirilmiş ve kural tabanlı otomatik bir yürütme motoru hâline getirilmiştir. Apex11; yüksek olasılıklı gün içi hareketlere, sıkı risk kontrolüne ve disiplinli işlem yönetimine odaklanır — martingale, grid veya agresif ortalama stratejileri kullanılmaz.

Bu EA, piyasanın en likit ve volatil enstrümanlarından biri olan altın üzerinde kontrollü ve profesyonel otomatik işlem arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

🔹 ALTIN (XAUUSD) için özel olarak geliştirildi

Apex11, altının fiyat yapısı, volatilitesi ve spread davranışı dikkate alınarak optimize edilmiştir.

EA teknik olarak diğer sembollerde de çalışabilir (örneğin doğrulama amaçlı), ancak çekirdek mantık ve işlem yönetimi XAUUSD için özel olarak ayarlanmıştır.

🔹 Temel Özellikler

Altın için hassas scalping mantığı

Riske dayalı pozisyon boyutlandırma (otomatik veya sabit)

ApexScale pozisyon ölçekleme sistemi (isteğe bağlı)

Prop-firm tarzı günlük maksimum düşüş koruması

İşlem seansı kontrolü

Takip eden stop içeren akıllı işlem yönetimi

Tam otomatik yürütme — manuel müdahale gerekmez

🔹 Risk ve Güvenlik Önceliklidir

Apex11, risk yönetimi merkez alınarak tasarlanmıştır:

Yüzdesel risk kontrolü

Dahili limitlere sahip isteğe bağlı ölçekleme mantığı

Aşırı işlem yapmayı önlemek için günlük drawdown limiti

Broker kurallarına uyumlu emir yönetimi (MQL5 Market uyumlu)

🔹 Bu EA kimler için uygundur?

Altın scalping odaklı yatırımcılar

Pazarlama vaatlerinden ziyade risk kontrolüne önem verenler

Temiz ve otomatik bir yürütme aracı arayanlar

Disiplinli sermaye yönetimi uygulayanlar (prop-firm kuralları dahil)

🔧 Önerilen Ayarlar

Sembol: XAUUSD (Altın)

Zaman Dilimi: M1 (1 dakika)

Broker: Altında düşük spread sunan broker

Yürütme: Piyasa emri

⚠ Önemli Notlar

XAUUSD için optimize edilmiştir

Düşük spreadli altın brokerlarında en iyi performans

Kararlı çalışması için VPS önerilir

Kâr garantisi yoktur — işlem yapmak risk içerir

📌 Destek

Sorularınız veya destek talepleriniz için MQL5 mesajları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.