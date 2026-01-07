Apex11 ― 精密ゴールド・スキャルピングEA

by AlgoVaults.com

© Will Simpson

Apex11は、**ゴールド（XAUUSD）専用に設計された高精度スキャルピング型エキスパートアドバイザー（EA）**です。

長年の裁量トレード経験を基に開発され、ルールベースの自動執行エンジンとして洗練されたApex11は、高確率の短期値動き、厳格なリスク管理、規律あるトレード管理に重点を置いています。

マーチンゲール、グリッド、無謀なナンピンは一切使用していません。

本EAは、市場で最も流動性が高くボラティリティの大きい金融商品であるゴールドにおいて、安定したプロフェッショナルな自動執行を求めるトレーダー向けに設計されています。

🔹 ゴールド（XAUUSD）専用設計

Apex11は、ゴールド特有の価格構造、ボラティリティ、スプレッド特性に最適化されています。

技術的には他の通貨ペアでも動作可能ですが（検証目的など）、ロジックおよびトレード管理はXAUUSD向けに特化して調整されています。

🔹 主な特徴

ゴールド専用の高精度スキャルピングロジック

リスクベースのポジションサイジング（自動／固定）

ApexScaleによるポジションスケーリング（オプション）

プロップファーム方式の1日最大ドローダウン制限

トレードセッション管理

トレーリング機能を備えた高度なトレード管理

完全自動執行 ― 手動操作は不要

🔹 リスクと安全性を最優先

Apex11はリスク管理を中核として設計されています：

残高に対する割合ベースのリスク管理

内部制限付きのオプションスケーリングロジック

過剰取引を防ぐ日次ドローダウン制限

ブローカー要件に準拠した注文処理（MQL5マーケット対応）

🔹 このEAに適しているトレーダー

ゴールドのスキャルピングに特化したトレーダー

誇大広告よりもリスク管理を重視するトレーダー

クリーンで自動化された執行ツールを求めるトレーダー

規律ある資金管理（プロップファームルールを含む）を実践するトレーダー

🔧 推奨設定

通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）

時間足: M1（1分足）

ブローカー: ゴールドのスプレッドが低いブローカー

執行方式: 成行注文

⚠ 重要な注意事項

XAUUSD向けに最適化されています

低スプレッドのゴールド対応ブローカーで最良の結果

安定した動作のためVPSの使用を推奨

利益を保証するものではありません ― 取引にはリスクが伴います

📌 サポート

ご質問やサポートが必要な場合は、MQL5のメッセージ機能からお気軽にご連絡ください。