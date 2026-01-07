Apex11

Apex11 — Scalper de Precisão para Ouro

by AlgoVaults.com
© Will Simpson

Apex11 é um Expert Advisor de scalping de alta precisão, desenvolvido especificamente para negociar Ouro (XAUUSD).

Criado a partir de anos de experiência em trading manual e refinado em um motor de execução baseado em regras, o Apex11 foca em movimentos intradiários de alta probabilidade, controle rigoroso de risco e gestão disciplinada das operações, sem uso de martingale, grid ou médias agressivas.

Este EA é destinado a traders que buscam execução profissional, controlada e automatizada em um dos instrumentos mais líquidos e voláteis do mercado.

🔹 Desenvolvido para OURO (XAUUSD)

Apex11 é otimizado para a estrutura de preços, volatilidade e comportamento de spread do ouro.

Embora seja tecnicamente compatível com outros símbolos (por exemplo, para fins de validação), sua lógica e gestão de trades são especificamente ajustadas para XAUUSD.

🔹 Principais Recursos

  • Lógica de scalping de precisão para ouro

  • Gerenciamento de posição baseado em risco (automático ou fixo)

  • Escalonamento de posições ApexScale (opcional)

  • Proteção integrada de drawdown diário estilo prop firm

  • Controle de sessões de negociação

  • Gestão inteligente de trades com trailing

  • Execução totalmente automatizada — sem intervenção manual

🔹 Risco e Segurança em Primeiro Lugar

Apex11 foi projetado com governança de risco como prioridade:

  • Controle de risco percentual

  • Lógica de escalonamento opcional com limites internos

  • Limite de drawdown diário para evitar overtrading

  • Gestão de ordens compatível com corretoras (pronto para MQL5 Market)

🔹 Para Quem Este EA é Indicado

  • Traders focados em scalping de ouro

  • Traders que valorizam controle de risco acima de promessas exageradas

  • Traders que procuram uma ferramenta de execução limpa e automatizada

  • Traders que utilizam gestão disciplinada de capital (incluindo regras de prop firms)

🔧 Configuração Recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro)

  • Timeframe: M1 (1 minuto)

  • Corretora: Corretora com baixo spread em ouro

  • Execução: Execução a mercado

⚠ Observações Importantes

  • Otimizado para XAUUSD

  • Melhor desempenho em corretoras com baixo spread em ouro

  • VPS recomendado para execução estável

  • Não há garantia de lucro — operar envolve risco

📌 Suporte

Caso tenha dúvidas ou precise de assistência, entre em contato comigo através das mensagens do MQL5.


