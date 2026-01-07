Apex11 — Scalper de Precisão para Ouro

by AlgoVaults.com

© Will Simpson

Apex11 é um Expert Advisor de scalping de alta precisão, desenvolvido especificamente para negociar Ouro (XAUUSD).

Criado a partir de anos de experiência em trading manual e refinado em um motor de execução baseado em regras, o Apex11 foca em movimentos intradiários de alta probabilidade, controle rigoroso de risco e gestão disciplinada das operações, sem uso de martingale, grid ou médias agressivas.

Este EA é destinado a traders que buscam execução profissional, controlada e automatizada em um dos instrumentos mais líquidos e voláteis do mercado.

🔹 Desenvolvido para OURO (XAUUSD)

Apex11 é otimizado para a estrutura de preços, volatilidade e comportamento de spread do ouro.

Embora seja tecnicamente compatível com outros símbolos (por exemplo, para fins de validação), sua lógica e gestão de trades são especificamente ajustadas para XAUUSD.

🔹 Principais Recursos

Lógica de scalping de precisão para ouro

Gerenciamento de posição baseado em risco (automático ou fixo)

Escalonamento de posições ApexScale (opcional)

Proteção integrada de drawdown diário estilo prop firm

Controle de sessões de negociação

Gestão inteligente de trades com trailing

Execução totalmente automatizada — sem intervenção manual

🔹 Risco e Segurança em Primeiro Lugar

Apex11 foi projetado com governança de risco como prioridade:

Controle de risco percentual

Lógica de escalonamento opcional com limites internos

Limite de drawdown diário para evitar overtrading

Gestão de ordens compatível com corretoras (pronto para MQL5 Market)

🔹 Para Quem Este EA é Indicado

Traders focados em scalping de ouro

Traders que valorizam controle de risco acima de promessas exageradas

Traders que procuram uma ferramenta de execução limpa e automatizada

Traders que utilizam gestão disciplinada de capital (incluindo regras de prop firms)

🔧 Configuração Recomendada

Símbolo: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: M1 (1 minuto)

Corretora: Corretora com baixo spread em ouro

Execução: Execução a mercado

⚠ Observações Importantes

Otimizado para XAUUSD

Melhor desempenho em corretoras com baixo spread em ouro

VPS recomendado para execução estável

Não há garantia de lucro — operar envolve risco

📌 Suporte

Caso tenha dúvidas ou precise de assistência, entre em contato comigo através das mensagens do MQL5.