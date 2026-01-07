Apex11
Apex11 — Scalper de Precisão para Ouro
Apex11 é um Expert Advisor de scalping de alta precisão, desenvolvido especificamente para negociar Ouro (XAUUSD).
Criado a partir de anos de experiência em trading manual e refinado em um motor de execução baseado em regras, o Apex11 foca em movimentos intradiários de alta probabilidade, controle rigoroso de risco e gestão disciplinada das operações, sem uso de martingale, grid ou médias agressivas.
Este EA é destinado a traders que buscam execução profissional, controlada e automatizada em um dos instrumentos mais líquidos e voláteis do mercado.
🔹 Desenvolvido para OURO (XAUUSD)
Apex11 é otimizado para a estrutura de preços, volatilidade e comportamento de spread do ouro.
Embora seja tecnicamente compatível com outros símbolos (por exemplo, para fins de validação), sua lógica e gestão de trades são especificamente ajustadas para XAUUSD.
🔹 Principais Recursos
Lógica de scalping de precisão para ouro
Gerenciamento de posição baseado em risco (automático ou fixo)
Escalonamento de posições ApexScale (opcional)
Proteção integrada de drawdown diário estilo prop firm
Controle de sessões de negociação
Gestão inteligente de trades com trailing
Execução totalmente automatizada — sem intervenção manual
🔹 Risco e Segurança em Primeiro Lugar
Apex11 foi projetado com governança de risco como prioridade:
Controle de risco percentual
Lógica de escalonamento opcional com limites internos
Limite de drawdown diário para evitar overtrading
Gestão de ordens compatível com corretoras (pronto para MQL5 Market)
🔹 Para Quem Este EA é Indicado
Traders focados em scalping de ouro
Traders que valorizam controle de risco acima de promessas exageradas
Traders que procuram uma ferramenta de execução limpa e automatizada
Traders que utilizam gestão disciplinada de capital (incluindo regras de prop firms)
🔧 Configuração Recomendada
Símbolo: XAUUSD (Ouro)
Timeframe: M1 (1 minuto)
Corretora: Corretora com baixo spread em ouro
Execução: Execução a mercado
⚠ Observações Importantes
Otimizado para XAUUSD
Melhor desempenho em corretoras com baixo spread em ouro
VPS recomendado para execução estável
Não há garantia de lucro — operar envolve risco
📌 Suporte
Caso tenha dúvidas ou precise de assistência, entre em contato comigo através das mensagens do MQL5.