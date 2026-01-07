Apex11
- Experts
- William Simpson
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
Apex11 — Scalper di Precisione sull’Oro
by AlgoVaults.com
© Will Simpson
Apex11 è un Expert Advisor di scalping ad alta precisione, progettato specificamente per il trading dell’oro (XAUUSD).
Sviluppato a partire da anni di esperienza nel trading manuale e raffinato in un motore di esecuzione basato su regole, Apex11 si concentra su movimenti intraday ad alta probabilità, rigoroso controllo del rischio e gestione disciplinata delle operazioni, senza martingala, grid o mediazioni aggressive.
Questo EA è pensato per trader che desiderano un’esecuzione automatizzata, professionale e controllata su uno dei mercati più liquidi e volatili.
🔹 Progettato per l’ORO (XAUUSD)
Apex11 è ottimizzato per la struttura dei prezzi, la volatilità e il comportamento dello spread dell’oro.
Sebbene tecnicamente compatibile con altri simboli (ad esempio per la validazione), la logica e la gestione delle operazioni sono specificamente adattate a XAUUSD.
🔹 Caratteristiche principali
-
Logica di scalping di precisione per l’oro
-
Gestione della posizione basata sul rischio (automatica o fissa)
-
Scalatura delle posizioni ApexScale (opzionale)
-
Protezione integrata del drawdown giornaliero in stile prop firm
-
Controllo delle sessioni di trading
-
Gestione intelligente delle operazioni con trailing
-
Esecuzione completamente automatizzata — nessun intervento manuale richiesto
🔹 Rischio e sicurezza prima di tutto
Apex11 è progettato con la gestione del rischio come priorità:
-
Controllo del rischio percentuale
-
Logica di scaling opzionale con limiti interni
-
Limite di drawdown giornaliero per evitare overtrading
-
Gestione ordini conforme alle regole dei broker (pronto per MQL5 Market)
🔹 A chi è adatto questo EA
-
Trader focalizzati sullo scalping dell’oro
-
Trader che privilegiano il controllo del rischio rispetto al marketing
-
Trader alla ricerca di uno strumento di esecuzione automatizzato e pulito
-
Trader che utilizzano una gestione del capitale disciplinata (incluse regole prop firm)
🔧 Configurazione consigliata
-
Simbolo: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe: M1 (1 minuto)
-
Broker: Broker con basso spread sull’oro
-
Esecuzione: Esecuzione a mercato
⚠ Note importanti
-
Ottimizzato per XAUUSD
-
Migliori prestazioni con broker a basso spread sull’oro
-
VPS consigliato per un’esecuzione stabile
-
Nessuna garanzia di profitto — il trading comporta rischi
📌 Supporto
Per domande o assistenza, contattami tramite i messaggi MQL5.