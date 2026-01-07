Apex11 — Scalper di Precisione sull’Oro

Apex11 è un Expert Advisor di scalping ad alta precisione, progettato specificamente per il trading dell’oro (XAUUSD).

Sviluppato a partire da anni di esperienza nel trading manuale e raffinato in un motore di esecuzione basato su regole, Apex11 si concentra su movimenti intraday ad alta probabilità, rigoroso controllo del rischio e gestione disciplinata delle operazioni, senza martingala, grid o mediazioni aggressive.

Questo EA è pensato per trader che desiderano un’esecuzione automatizzata, professionale e controllata su uno dei mercati più liquidi e volatili.

🔹 Progettato per l’ORO (XAUUSD)

Apex11 è ottimizzato per la struttura dei prezzi, la volatilità e il comportamento dello spread dell’oro.

Sebbene tecnicamente compatibile con altri simboli (ad esempio per la validazione), la logica e la gestione delle operazioni sono specificamente adattate a XAUUSD.

🔹 Caratteristiche principali

Logica di scalping di precisione per l’oro

Gestione della posizione basata sul rischio (automatica o fissa)

Scalatura delle posizioni ApexScale (opzionale)

Protezione integrata del drawdown giornaliero in stile prop firm

Controllo delle sessioni di trading

Gestione intelligente delle operazioni con trailing

Esecuzione completamente automatizzata — nessun intervento manuale richiesto

🔹 Rischio e sicurezza prima di tutto

Apex11 è progettato con la gestione del rischio come priorità:

Controllo del rischio percentuale

Logica di scaling opzionale con limiti interni

Limite di drawdown giornaliero per evitare overtrading

Gestione ordini conforme alle regole dei broker (pronto per MQL5 Market)

🔹 A chi è adatto questo EA

Trader focalizzati sullo scalping dell’oro

Trader che privilegiano il controllo del rischio rispetto al marketing

Trader alla ricerca di uno strumento di esecuzione automatizzato e pulito

Trader che utilizzano una gestione del capitale disciplinata (incluse regole prop firm)

🔧 Configurazione consigliata

Simbolo: XAUUSD (Oro)

Timeframe: M1 (1 minuto)

Broker: Broker con basso spread sull’oro

Esecuzione: Esecuzione a mercato

⚠ Note importanti

Ottimizzato per XAUUSD

Migliori prestazioni con broker a basso spread sull’oro

VPS consigliato per un’esecuzione stabile

Nessuna garanzia di profitto — il trading comporta rischi

📌 Supporto

Per domande o assistenza, contattami tramite i messaggi MQL5.