Apex11 — Точный скальпер по золоту

от AlgoVaults.com

© Will Simpson

Apex11 — это высокоточный скальперский экспертный советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD).

Созданный на основе многолетнего ручного торгового опыта и переработанный в формализованный алгоритм исполнения, Apex11 ориентирован на высоковероятные внутридневные движения, строгий контроль риска и дисциплинированное управление сделками — без мартингейла, сеток и опасного усреднения.

Данный советник предназначен для трейдеров, которым важно профессиональное и контролируемое исполнение на одном из самых ликвидных и волатильных инструментов рынка.

🔹 Разработан для ЗОЛОТА (XAUUSD)

Apex11 оптимизирован под уникальную ценовую структуру, волатильность и спреды золота.

Хотя технически советник может работать и на других символах (в том числе для целей валидации), его логика и управление позициями специально настроены под XAUUSD.

🔹 Ключевые особенности

Точная скальперская логика для торговли золотом

Управление размером позиции на основе риска (автоматическое или фиксированное)

Масштабирование позиций ApexScale (опционально)

Встроенная защита максимальной дневной просадки в стиле проп-фирм

Контроль торговых сессий

Интеллектуальное управление сделками с трейлинг-логикой

Полностью автоматическая торговля — без необходимости ручного вмешательства

🔹 Приоритет безопасности и контроля риска

Apex11 построен с акцентом на управление рисками:

Контроль риска в процентах от баланса

Опциональная логика масштабирования с внутренними ограничениями

Ограничение дневной просадки для предотвращения переторговки

Полное соответствие торговым требованиям брокеров (готов к Маркету MQL5)

🔹 Для кого предназначен этот советник

Трейдеры, ориентированные на скальпинг золота

Трейдеры, которые ценят контроль риска выше маркетинговых обещаний

Трейдеры, ищущие аккуратный и автоматизированный инструмент исполнения

Трейдеры, использующие дисциплинированное управление капиталом (включая правила проп-фирм)

🔧 Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD (золото)

Таймфрейм: M1 (1-минутный график)

Брокер: брокер с низким спредом по золоту

Тип исполнения: рыночное исполнение

⚠ Важная информация

Оптимизирован для XAUUSD

Наилучшие результаты достигаются у брокеров с низким спредом по золоту

Рекомендуется использование VPS для стабильной работы

Гарантии прибыли отсутствуют — торговля связана с рисками

📌 Поддержка

Если у вас есть вопросы или требуется помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной через сообщения MQL5.