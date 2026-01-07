Apex11
Apex11 — Точный скальпер по золоту
Apex11 — это высокоточный скальперский экспертный советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD).
Созданный на основе многолетнего ручного торгового опыта и переработанный в формализованный алгоритм исполнения, Apex11 ориентирован на высоковероятные внутридневные движения, строгий контроль риска и дисциплинированное управление сделками — без мартингейла, сеток и опасного усреднения.
Данный советник предназначен для трейдеров, которым важно профессиональное и контролируемое исполнение на одном из самых ликвидных и волатильных инструментов рынка.
🔹 Разработан для ЗОЛОТА (XAUUSD)
Apex11 оптимизирован под уникальную ценовую структуру, волатильность и спреды золота.
Хотя технически советник может работать и на других символах (в том числе для целей валидации), его логика и управление позициями специально настроены под XAUUSD.
🔹 Ключевые особенности
Точная скальперская логика для торговли золотом
Управление размером позиции на основе риска (автоматическое или фиксированное)
Масштабирование позиций ApexScale (опционально)
Встроенная защита максимальной дневной просадки в стиле проп-фирм
Контроль торговых сессий
Интеллектуальное управление сделками с трейлинг-логикой
Полностью автоматическая торговля — без необходимости ручного вмешательства
🔹 Приоритет безопасности и контроля риска
Apex11 построен с акцентом на управление рисками:
Контроль риска в процентах от баланса
Опциональная логика масштабирования с внутренними ограничениями
Ограничение дневной просадки для предотвращения переторговки
Полное соответствие торговым требованиям брокеров (готов к Маркету MQL5)
🔹 Для кого предназначен этот советник
Трейдеры, ориентированные на скальпинг золота
Трейдеры, которые ценят контроль риска выше маркетинговых обещаний
Трейдеры, ищущие аккуратный и автоматизированный инструмент исполнения
Трейдеры, использующие дисциплинированное управление капиталом (включая правила проп-фирм)
🔧 Рекомендуемые настройки
Символ: XAUUSD (золото)
Таймфрейм: M1 (1-минутный график)
Брокер: брокер с низким спредом по золоту
Тип исполнения: рыночное исполнение
⚠ Важная информация
Оптимизирован для XAUUSD
Наилучшие результаты достигаются у брокеров с низким спредом по золоту
Рекомендуется использование VPS для стабильной работы
Гарантии прибыли отсутствуют — торговля связана с рисками
📌 Поддержка
Если у вас есть вопросы или требуется помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной через сообщения MQL5.