Apex11 — Точный скальпер по золоту

от AlgoVaults.com
© Will Simpson

Apex11 — это высокоточный скальперский экспертный советник, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD).

Созданный на основе многолетнего ручного торгового опыта и переработанный в формализованный алгоритм исполнения, Apex11 ориентирован на высоковероятные внутридневные движения, строгий контроль риска и дисциплинированное управление сделками — без мартингейла, сеток и опасного усреднения.

Данный советник предназначен для трейдеров, которым важно профессиональное и контролируемое исполнение на одном из самых ликвидных и волатильных инструментов рынка.

🔹 Разработан для ЗОЛОТА (XAUUSD)

Apex11 оптимизирован под уникальную ценовую структуру, волатильность и спреды золота.

Хотя технически советник может работать и на других символах (в том числе для целей валидации), его логика и управление позициями специально настроены под XAUUSD.

🔹 Ключевые особенности

  • Точная скальперская логика для торговли золотом

  • Управление размером позиции на основе риска (автоматическое или фиксированное)

  • Масштабирование позиций ApexScale (опционально)

  • Встроенная защита максимальной дневной просадки в стиле проп-фирм

  • Контроль торговых сессий

  • Интеллектуальное управление сделками с трейлинг-логикой

  • Полностью автоматическая торговля — без необходимости ручного вмешательства

🔹 Приоритет безопасности и контроля риска

Apex11 построен с акцентом на управление рисками:

  • Контроль риска в процентах от баланса

  • Опциональная логика масштабирования с внутренними ограничениями

  • Ограничение дневной просадки для предотвращения переторговки

  • Полное соответствие торговым требованиям брокеров (готов к Маркету MQL5)

🔹 Для кого предназначен этот советник

  • Трейдеры, ориентированные на скальпинг золота

  • Трейдеры, которые ценят контроль риска выше маркетинговых обещаний

  • Трейдеры, ищущие аккуратный и автоматизированный инструмент исполнения

  • Трейдеры, использующие дисциплинированное управление капиталом (включая правила проп-фирм)

🔧 Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD (золото)

  • Таймфрейм: M1 (1-минутный график)

  • Брокер: брокер с низким спредом по золоту

  • Тип исполнения: рыночное исполнение

⚠ Важная информация

  • Оптимизирован для XAUUSD

  • Наилучшие результаты достигаются у брокеров с низким спредом по золоту

  • Рекомендуется использование VPS для стабильной работы

  • Гарантии прибыли отсутствуют — торговля связана с рисками

📌 Поддержка

Если у вас есть вопросы или требуется помощь, пожалуйста, свяжитесь со мной через сообщения MQL5.


