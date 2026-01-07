Apex11 — Präziser Gold-Scalper

by AlgoVaults.com

© Will Simpson

Apex11 ist ein hochpräziser Scalping-Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Basierend auf jahrelanger manueller Handelserfahrung und verfeinert zu einer regelbasierten Ausführungslogik, konzentriert sich Apex11 auf hochwahrscheinliche Intraday-Bewegungen, striktes Risikomanagement und eine disziplinierte Trade-Verwaltung — ohne Martingale, Grid-Strategien oder aggressives Nachkaufen.

Dieser EA richtet sich an Trader, die eine kontrollierte, professionelle und automatisierte Ausführung auf einem der liquidesten und volatilsten Märkte suchen.

🔹 Entwickelt für GOLD (XAUUSD)

Apex11 ist speziell auf die Preisstruktur, Volatilität und das Spread-Verhalten von Gold optimiert.

Obwohl der EA technisch auch auf anderen Symbolen lauffähig ist (z. B. für Validierungszwecke), sind Logik und Trade-Management gezielt auf XAUUSD abgestimmt.

🔹 Hauptfunktionen

Präzise Scalping-Logik für Gold

Risikobasierte Positionsgröße (automatisch oder fest)

ApexScale-Positionsskalierung (optional)

Integrierter täglicher Drawdown-Schutz im Prop-Firm-Stil

Sitzungsbasierte Handelssteuerung

Intelligentes Trade-Management mit Trailing-Logik

Vollautomatische Ausführung — kein manuelles Eingreifen erforderlich

🔹 Risiko & Sicherheit an erster Stelle

Apex11 wurde mit Fokus auf Risikokontrolle entwickelt:

Prozentuales Risikomanagement

Optionale Skalierungslogik mit internen Limits

Tages-Drawdown-Begrenzung zur Vermeidung von Overtrading

Broker-konforme Orderausführung (MQL5-Market-bereit)

🔹 Für wen ist dieser EA geeignet?

Trader mit Fokus auf Gold-Scalping

Trader, die Risikokontrolle höher bewerten als Marketing-Versprechen

Trader, die ein sauberes, automatisiertes Ausführungstool suchen

Trader mit diszipliniertem Money-Management (inkl. Prop-Firm-Regeln)

🔧 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M1 (1 Minute)

Broker: Gold-Broker mit niedrigem Spread

Ausführung: Market Execution

⚠ Wichtige Hinweise

Optimiert für XAUUSD

Beste Ergebnisse bei Brokern mit niedrigem Gold-Spread

VPS für stabile Ausführung empfohlen

Keine Gewinn­garantie — Trading ist mit Risiken verbunden

📌 Support

Bei Fragen oder Supportanfragen kontaktieren Sie mich bitte über MQL5-Nachrichten.