Apex11
- Experten
- William Simpson
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
Apex11 — Präziser Gold-Scalper
by AlgoVaults.com
© Will Simpson
Apex11 ist ein hochpräziser Scalping-Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.
Basierend auf jahrelanger manueller Handelserfahrung und verfeinert zu einer regelbasierten Ausführungslogik, konzentriert sich Apex11 auf hochwahrscheinliche Intraday-Bewegungen, striktes Risikomanagement und eine disziplinierte Trade-Verwaltung — ohne Martingale, Grid-Strategien oder aggressives Nachkaufen.
Dieser EA richtet sich an Trader, die eine kontrollierte, professionelle und automatisierte Ausführung auf einem der liquidesten und volatilsten Märkte suchen.
🔹 Entwickelt für GOLD (XAUUSD)
Apex11 ist speziell auf die Preisstruktur, Volatilität und das Spread-Verhalten von Gold optimiert.
Obwohl der EA technisch auch auf anderen Symbolen lauffähig ist (z. B. für Validierungszwecke), sind Logik und Trade-Management gezielt auf XAUUSD abgestimmt.
🔹 Hauptfunktionen
-
Präzise Scalping-Logik für Gold
-
Risikobasierte Positionsgröße (automatisch oder fest)
-
ApexScale-Positionsskalierung (optional)
-
Integrierter täglicher Drawdown-Schutz im Prop-Firm-Stil
-
Sitzungsbasierte Handelssteuerung
-
Intelligentes Trade-Management mit Trailing-Logik
-
Vollautomatische Ausführung — kein manuelles Eingreifen erforderlich
🔹 Risiko & Sicherheit an erster Stelle
Apex11 wurde mit Fokus auf Risikokontrolle entwickelt:
-
Prozentuales Risikomanagement
-
Optionale Skalierungslogik mit internen Limits
-
Tages-Drawdown-Begrenzung zur Vermeidung von Overtrading
-
Broker-konforme Orderausführung (MQL5-Market-bereit)
🔹 Für wen ist dieser EA geeignet?
-
Trader mit Fokus auf Gold-Scalping
-
Trader, die Risikokontrolle höher bewerten als Marketing-Versprechen
-
Trader, die ein sauberes, automatisiertes Ausführungstool suchen
-
Trader mit diszipliniertem Money-Management (inkl. Prop-Firm-Regeln)
🔧 Empfohlene Einstellungen
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M1 (1 Minute)
-
Broker: Gold-Broker mit niedrigem Spread
-
Ausführung: Market Execution
⚠ Wichtige Hinweise
-
Optimiert für XAUUSD
-
Beste Ergebnisse bei Brokern mit niedrigem Gold-Spread
-
VPS für stabile Ausführung empfohlen
-
Keine Gewinngarantie — Trading ist mit Risiken verbunden
📌 Support
Bei Fragen oder Supportanfragen kontaktieren Sie mich bitte über MQL5-Nachrichten.