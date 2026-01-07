Apex11

Apex11 — Präziser Gold-Scalper

by AlgoVaults.com
© Will Simpson

Apex11 ist ein hochpräziser Scalping-Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde.

Basierend auf jahrelanger manueller Handelserfahrung und verfeinert zu einer regelbasierten Ausführungslogik, konzentriert sich Apex11 auf hochwahrscheinliche Intraday-Bewegungen, striktes Risikomanagement und eine disziplinierte Trade-Verwaltung — ohne Martingale, Grid-Strategien oder aggressives Nachkaufen.

Dieser EA richtet sich an Trader, die eine kontrollierte, professionelle und automatisierte Ausführung auf einem der liquidesten und volatilsten Märkte suchen.

🔹 Entwickelt für GOLD (XAUUSD)

Apex11 ist speziell auf die Preisstruktur, Volatilität und das Spread-Verhalten von Gold optimiert.

Obwohl der EA technisch auch auf anderen Symbolen lauffähig ist (z. B. für Validierungszwecke), sind Logik und Trade-Management gezielt auf XAUUSD abgestimmt.

🔹 Hauptfunktionen

  • Präzise Scalping-Logik für Gold

  • Risikobasierte Positionsgröße (automatisch oder fest)

  • ApexScale-Positionsskalierung (optional)

  • Integrierter täglicher Drawdown-Schutz im Prop-Firm-Stil

  • Sitzungsbasierte Handelssteuerung

  • Intelligentes Trade-Management mit Trailing-Logik

  • Vollautomatische Ausführung — kein manuelles Eingreifen erforderlich

🔹 Risiko & Sicherheit an erster Stelle

Apex11 wurde mit Fokus auf Risikokontrolle entwickelt:

  • Prozentuales Risikomanagement

  • Optionale Skalierungslogik mit internen Limits

  • Tages-Drawdown-Begrenzung zur Vermeidung von Overtrading

  • Broker-konforme Orderausführung (MQL5-Market-bereit)

🔹 Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Trader mit Fokus auf Gold-Scalping

  • Trader, die Risikokontrolle höher bewerten als Marketing-Versprechen

  • Trader, die ein sauberes, automatisiertes Ausführungstool suchen

  • Trader mit diszipliniertem Money-Management (inkl. Prop-Firm-Regeln)

🔧 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M1 (1 Minute)

  • Broker: Gold-Broker mit niedrigem Spread

  • Ausführung: Market Execution

⚠ Wichtige Hinweise

  • Optimiert für XAUUSD

  • Beste Ergebnisse bei Brokern mit niedrigem Gold-Spread

  • VPS für stabile Ausführung empfohlen

  • Keine Gewinn­garantie — Trading ist mit Risiken verbunden

📌 Support

Bei Fragen oder Supportanfragen kontaktieren Sie mich bitte über MQL5-Nachrichten.


