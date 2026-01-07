Apex11 — Scalper de Précision sur l’Or

by AlgoVaults.com

© Will Simpson

Apex11 est un Expert Advisor de scalping haute précision, conçu spécifiquement pour le trading de l’or (XAUUSD).

Développé à partir de plusieurs années d’expérience en trading manuel et affiné en un moteur d’exécution basé sur des règles, Apex11 se concentre sur des mouvements intrajournaliers à forte probabilité, un contrôle strict du risque et une gestion disciplinée des positions, sans martingale, sans grid et sans moyennage agressif.

Cet EA s’adresse aux traders recherchant une exécution automatisée, professionnelle et maîtrisée sur l’un des marchés les plus liquides et volatils.

🔹 Conçu pour l’OR (XAUUSD)

Apex11 est optimisé pour la structure de prix, la volatilité et le comportement des spreads propres à l’or.

Bien que l’EA puisse fonctionner techniquement sur d’autres symboles (notamment pour des tests de validation), sa logique et sa gestion des trades sont spécifiquement adaptées au XAUUSD.

🔹 Fonctionnalités clés

Logique de scalping de précision pour l’or

Gestion de position basée sur le risque (automatique ou fixe)

Mise à l’échelle des positions ApexScale (optionnelle)

Protection intégrée du drawdown journalier de type prop firm

Contrôle des sessions de trading

Gestion intelligente des positions avec trailing

Exécution entièrement automatisée — aucune intervention manuelle requise

🔹 Priorité au risque et à la sécurité

Apex11 est conçu avec une gouvernance du risque au cœur du système :

Contrôle du risque en pourcentage

Logique de scaling optionnelle avec limites internes

Limitation du drawdown journalier pour éviter le sur-trading

Gestion des ordres conforme aux règles des brokers (prêt pour le MQL5 Market)

🔹 À qui s’adresse cet EA

Traders spécialisés dans le scalping de l’or

Traders privilégiant le contrôle du risque à la promotion marketing

Traders recherchant un outil d’exécution automatisé et fiable

Traders utilisant une gestion du capital disciplinée (y compris règles de prop firm)

🔧 Configuration recommandée

Symbole : XAUUSD (Or)

Unité de temps : M1 (1 minute)

Broker : Broker avec faible spread sur l’or

Exécution : Exécution au marché

⚠ Notes importantes

Optimisé pour XAUUSD

Meilleures performances chez les brokers à faible spread sur l’or

VPS recommandé pour une exécution stable

Aucune garantie de profit — le trading comporte des risques

📌 Support

Pour toute question ou assistance, veuillez me contacter via les messages MQL5.