Apex11 — Scalper de Precisión para Oro

by AlgoVaults.com
© Will Simpson

Apex11 es un Asesor Experto de scalping de alta precisión, diseñado específicamente para operar Oro (XAUUSD).

Desarrollado a partir de años de experiencia en trading manual y refinado en un motor de ejecución basado en reglas, Apex11 se centra en movimientos intradía de alta probabilidad, un estricto control del riesgo y una gestión disciplinada de las operaciones, sin utilizar martingala, grids ni promedios agresivos.

Este EA está pensado para traders que buscan una ejecución profesional, controlada y automatizada en uno de los instrumentos más líquidos y volátiles del mercado.

🔹 Diseñado para ORO (XAUUSD)

Apex11 está optimizado para la estructura de precios, volatilidad y comportamiento del spread del oro.

Aunque técnicamente es compatible con otros símbolos (por ejemplo, para fines de validación), su lógica y gestión de operaciones están específicamente ajustadas para XAUUSD.

🔹 Características Clave

  • Lógica de scalping de precisión para oro

  • Gestión de tamaño de posición basada en riesgo (automática o fija)

  • Escalado de posiciones ApexScale (opcional)

  • Protección integrada de drawdown diario estilo prop firm

  • Control de sesiones de trading

  • Gestión inteligente de operaciones con trailing

  • Ejecución totalmente automatizada — sin intervención manual

🔹 Riesgo y Seguridad Primero

Apex11 está construido con la gestión de riesgo como prioridad:

  • Control de riesgo porcentual

  • Lógica de escalado opcional con límites internos

  • Límite de drawdown diario para evitar sobreoperar

  • Gestión de órdenes compatible con brokers (apto para MQL5 Market)

🔹 ¿Para Quién es Este EA?

  • Traders enfocados en scalping de oro

  • Traders que valoran el control del riesgo por encima del marketing

  • Traders que buscan una herramienta de ejecución limpia y automatizada

  • Traders que siguen reglas disciplinadas de gestión de capital (incluidas reglas tipo prop firm)

🔧 Configuración Recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M1 (1 minuto)

  • Broker: Broker con bajo spread en oro

  • Ejecución: Ejecución a mercado

⚠ Notas Importantes

  • Optimizado para XAUUSD

  • Mejor rendimiento en brokers con bajo spread en oro

  • Se recomienda VPS para una ejecución estable

  • No se garantiza rentabilidad — el trading conlleva riesgo

📌 Soporte

Si tienes preguntas o necesitas ayuda, puedes contactarme mediante mensajes de MQL5.


