Apex11
- Asesores Expertos
- William Simpson
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Apex11 — Scalper de Precisión para Oro
by AlgoVaults.com
© Will Simpson
Apex11 es un Asesor Experto de scalping de alta precisión, diseñado específicamente para operar Oro (XAUUSD).
Desarrollado a partir de años de experiencia en trading manual y refinado en un motor de ejecución basado en reglas, Apex11 se centra en movimientos intradía de alta probabilidad, un estricto control del riesgo y una gestión disciplinada de las operaciones, sin utilizar martingala, grids ni promedios agresivos.
Este EA está pensado para traders que buscan una ejecución profesional, controlada y automatizada en uno de los instrumentos más líquidos y volátiles del mercado.
🔹 Diseñado para ORO (XAUUSD)
Apex11 está optimizado para la estructura de precios, volatilidad y comportamiento del spread del oro.
Aunque técnicamente es compatible con otros símbolos (por ejemplo, para fines de validación), su lógica y gestión de operaciones están específicamente ajustadas para XAUUSD.
🔹 Características Clave
-
Lógica de scalping de precisión para oro
-
Gestión de tamaño de posición basada en riesgo (automática o fija)
-
Escalado de posiciones ApexScale (opcional)
-
Protección integrada de drawdown diario estilo prop firm
-
Control de sesiones de trading
-
Gestión inteligente de operaciones con trailing
-
Ejecución totalmente automatizada — sin intervención manual
🔹 Riesgo y Seguridad Primero
Apex11 está construido con la gestión de riesgo como prioridad:
-
Control de riesgo porcentual
-
Lógica de escalado opcional con límites internos
-
Límite de drawdown diario para evitar sobreoperar
-
Gestión de órdenes compatible con brokers (apto para MQL5 Market)
🔹 ¿Para Quién es Este EA?
-
Traders enfocados en scalping de oro
-
Traders que valoran el control del riesgo por encima del marketing
-
Traders que buscan una herramienta de ejecución limpia y automatizada
-
Traders que siguen reglas disciplinadas de gestión de capital (incluidas reglas tipo prop firm)
🔧 Configuración Recomendada
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Marco temporal: M1 (1 minuto)
-
Broker: Broker con bajo spread en oro
-
Ejecución: Ejecución a mercado
⚠ Notas Importantes
-
Optimizado para XAUUSD
-
Mejor rendimiento en brokers con bajo spread en oro
-
Se recomienda VPS para una ejecución estable
-
No se garantiza rentabilidad — el trading conlleva riesgo
📌 Soporte
Si tienes preguntas o necesitas ayuda, puedes contactarme mediante mensajes de MQL5.