Apex11 — 정밀 골드 스캘핑 EA

by AlgoVaults.com

© Will Simpson

Apex11은 **금(XAUUSD) 전용으로 설계된 고정밀 스캘핑 자동매매 시스템(EA)**입니다.

다년간의 수동 트레이딩 경험을 기반으로 개발되어 규칙 기반 자동 실행 엔진으로 정교화되었으며, 높은 확률의 단기 가격 움직임, 엄격한 리스크 관리, 규율 있는 트레이드 관리에 중점을 둡니다.

마틴게일, 그리드, 무리한 물타기 전략은 사용하지 않습니다.

본 EA는 시장에서 가장 유동성과 변동성이 큰 자산 중 하나인 금 시장에서 전문적이고 통제된 자동 실행을 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

🔹 금(XAUUSD) 전용 설계

Apex11은 금의 가격 구조, 변동성 및 스프레드 특성에 맞게 최적화되어 있습니다.

기술적으로는 다른 심볼에서도 실행 가능하지만(검증 목적 등), 핵심 로직과 트레이드 관리는 XAUUSD에 맞춰 조정되어 있습니다.

🔹 주요 기능

금 전용 정밀 스캘핑 로직

리스크 기반 포지션 사이징(자동 또는 고정)

ApexScale 포지션 확장 기능(선택 사항)

프롭펌 스타일의 일일 최대 손실 제한

거래 세션 제어

트레일링 기능을 포함한 지능형 트레이드 관리

완전 자동 실행 — 수동 개입 불필요

🔹 리스크 및 안전 우선

Apex11은 리스크 관리를 핵심으로 설계되었습니다:

잔고 대비 비율 기반 리스크 제어

내부 제한이 있는 선택적 스케일링 로직

과도한 매매를 방지하는 일일 드로다운 제한

브로커 규정 준수 주문 처리(MQL5 마켓 승인 대응)

🔹 이 EA가 적합한 트레이더

금 스캘핑에 집중하는 트레이더

과장된 마케팅보다 리스크 관리를 중시하는 트레이더

깔끔하고 자동화된 실행 도구를 찾는 트레이더

규율 있는 자금 관리를 따르는 트레이더(프롭펌 규칙 포함)

🔧 권장 설정

심볼: XAUUSD(금)

시간봉: M1(1분)

브로커: 금 스프레드가 낮은 브로커

실행 방식: 시장가 실행

⚠ 중요 안내

XAUUSD에 최적화됨

낮은 금 스프레드 환경에서 최상의 성능

안정적인 실행을 위해 VPS 사용 권장

수익을 보장하지 않으며, 거래에는 위험이 따릅니다

📌 지원

문의 사항이나 지원이 필요하시면 MQL5 메시지를 통해 연락해 주세요.