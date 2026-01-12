Forex17 Bollinger Channel

Bu gösterge, Bollinger tarzı bir volatilite kanalının yalnızca üst ve alt bantlarını gösterir ve merkezi hareketli ortalamayı çizmez. Temel amacı, yatırımcıların kanal sınırlarına göre fiyat davranışına odaklanmasını sağlarken grafik estetiği ve düzeni üzerinde tam kontrol sunan temiz ve esnek bir volatilite zarfı sağlamaktır.

Geleneksel Bollinger Bantlarının aksine, bu göstergede hareketli ortalama yalnızca dahili hesaplamalar için kullanılır. Orta çizgi, görsel karmaşayı azaltmak ve kullanıcının isterse orta çizgiyi ayrı olarak yönetebilmesi için bilinçli olarak gizlenmiştir.

Üst ve alt bantlar bağımsız renklerle ayarlanabilir; bu da daha net bir görsel ayrım ve farklı grafik temalarına veya kişisel tercihlere daha iyi uyum sağlar. Geleneksel Bollinger görünümünü kullanmak isteyen yatırımcılar, aynı parametrelere sahip ayrı bir hareketli ortalama göstergesi ekleyerek bunu kolayca yapabilir. Periyot ve fiyat kaynağı eşleştirildiğinde, kullanıcı standart Bollinger yapısını etkin bir şekilde yeniden oluşturur ve orta çizginin rengi ile stili üzerinde tam kontrol sahibi olur.

Bu aşamada gösterge, kapanış fiyatına göre hesaplanan Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile sınırlıdır. Bu tasarım tercihi, hesaplama şeffaflığı, tutarlılık ve performans kararlılığı sağlar. Yeterli kullanıcı ilgisi olması durumunda, gelecekte EMA, WMA veya diğer hareketli ortalama türleri için destek eklenebilir.

Temel özellikler:

Yalnızca üst ve alt volatilite bantlarını gösterir
Orta çizgi çizilmez (sadece hesaplama)
Üst ve alt bantlar için bağımsız renk ayarları
Kapanış fiyatı bazlı Basit Hareketli Ortalama (SMA) kullanır
Temiz ve minimalist grafik görünümü
Periyot ve sapma tamamen yapılandırılabilir
Tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumludur
Hafif yapılı ve performans için optimize edilmiştir

Tipik kullanım alanları:

Volatilite genişleme ve daralma analizi
Fiyatın volatilite uç noktalarıyla etkileşiminin gözlemlenmesi
Kanal tabanlı piyasa yapı analizi
Kırılma veya bant içinde kalma çalışmaları
Price action veya harici göstergelerle birlikte kullanım
Kullanıcı tanımlı orta çizgi görünümüne sahip Bollinger tarzı yapılandırmalar

Bu gösterge alım-satım sinyalleri, uyarılar veya otomatik kararlar sağlamaz. Kullanıcının metodolojisine bağlı olarak, isteğe bağlı veya sistematik işlem yaklaşımlarını destekleyen görsel bir analiz aracıdır.

Gösterge, mevcut iş akışlarına sorunsuz şekilde entegre olacak biçimde tasarlanmıştır; yatırımcıların grafiklerini düzenli, esnek ve görsel olarak verimli tutarken kendi yorum katmanlarını oluşturmalarına olanak tanır.

(Translated with AI assistance)


Yazarın diğer ürünleri
Forex17 Clock
Robinson Alves Lemos
Yardımcı programlar
Forex17 Clock , MetaTrader 5 için geliştirilmiş hafif ve minimalist bir yardımcı araçtır. Broker sunucu saatini ve/veya kullanıcı tarafından ayarlanmış zamanı grafik üzerinde göstermeyi amaçlar. Ürünün amacı, grafik analizine müdahale etmeden net ve doğru zaman bilgisi sağlamak ve grafiği temiz ve işlevsel tutmaktır. Saat, paneller, arka planlar, kenarlıklar veya dikkat dağıtıcı görsel öğeler olmadan yalnızca metin kullanılarak doğrudan grafik üzerine çizilir. Bu yaklaşım düşük kaynak kullanımı,
FREE
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
Göstergeler
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots , fiyat Bollinger Bantlarının üst veya alt bandını aştığında sesli uyarılar üretir. Yukarı ve aşağı yönlü kırılımlar için farklı sesler kullanılarak potansiyel aşırı alım veya aşırı satım durumlarının tespiti kolaylaştırılır. Grafik çizimi olmayan bu sürüm, grafikte herhangi bir görsel öğe oluşturmaz. Ayarlanabilir parametreler arasında bant periyodu, sapma ve uyarı aralıkları bulunur. Yalnızca sesli yaklaşım, grafiklerini temiz tutmak isteyen
FREE
Forex17 BreakEven Price
Robinson Alves Lemos
Yardımcı programlar
Forex17 BreakEven Price , MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir finansal referans göstergesidir ve işlem veya gün bazlı financial break-even fiyatını doğrudan grafik üzerinde gösterir. Gösterge emir yürütmez, pozisyon yönetmez, sinyal üretmez ve karar alma sürecini otomatikleştirmez. Hesabın finansal sonuçlarına dayalı objektif bir referans sunan, manuel trading destek amaçlı görsel bir araçtır. Gösterge neyi gösterir Gösterge, balance, equity ve mevcut net pozisyon ilişkisine dayalı olarak hesap
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt