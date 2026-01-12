Forex17 Bollinger Channel

Bu gösterge, Bollinger tarzı bir volatilite kanalının yalnızca üst ve alt bantlarını gösterir ve merkezi hareketli ortalamayı çizmez. Temel amacı, yatırımcıların kanal sınırlarına göre fiyat davranışına odaklanmasını sağlarken grafik estetiği ve düzeni üzerinde tam kontrol sunan temiz ve esnek bir volatilite zarfı sağlamaktır.

Geleneksel Bollinger Bantlarının aksine, bu göstergede hareketli ortalama yalnızca dahili hesaplamalar için kullanılır. Orta çizgi, görsel karmaşayı azaltmak ve kullanıcının isterse orta çizgiyi ayrı olarak yönetebilmesi için bilinçli olarak gizlenmiştir.

Üst ve alt bantlar bağımsız renklerle ayarlanabilir; bu da daha net bir görsel ayrım ve farklı grafik temalarına veya kişisel tercihlere daha iyi uyum sağlar. Geleneksel Bollinger görünümünü kullanmak isteyen yatırımcılar, aynı parametrelere sahip ayrı bir hareketli ortalama göstergesi ekleyerek bunu kolayca yapabilir. Periyot ve fiyat kaynağı eşleştirildiğinde, kullanıcı standart Bollinger yapısını etkin bir şekilde yeniden oluşturur ve orta çizginin rengi ile stili üzerinde tam kontrol sahibi olur.

Bu aşamada gösterge, kapanış fiyatına göre hesaplanan Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile sınırlıdır. Bu tasarım tercihi, hesaplama şeffaflığı, tutarlılık ve performans kararlılığı sağlar. Yeterli kullanıcı ilgisi olması durumunda, gelecekte EMA, WMA veya diğer hareketli ortalama türleri için destek eklenebilir.

Temel özellikler:

Yalnızca üst ve alt volatilite bantlarını gösterir

Orta çizgi çizilmez (sadece hesaplama)

Üst ve alt bantlar için bağımsız renk ayarları

Kapanış fiyatı bazlı Basit Hareketli Ortalama (SMA) kullanır

Temiz ve minimalist grafik görünümü

Periyot ve sapma tamamen yapılandırılabilir

Tüm semboller ve zaman dilimleriyle uyumludur

Hafif yapılı ve performans için optimize edilmiştir

Tipik kullanım alanları:

Volatilite genişleme ve daralma analizi

Fiyatın volatilite uç noktalarıyla etkileşiminin gözlemlenmesi

Kanal tabanlı piyasa yapı analizi

Kırılma veya bant içinde kalma çalışmaları

Price action veya harici göstergelerle birlikte kullanım

Kullanıcı tanımlı orta çizgi görünümüne sahip Bollinger tarzı yapılandırmalar

Bu gösterge alım-satım sinyalleri, uyarılar veya otomatik kararlar sağlamaz. Kullanıcının metodolojisine bağlı olarak, isteğe bağlı veya sistematik işlem yaklaşımlarını destekleyen görsel bir analiz aracıdır.

Gösterge, mevcut iş akışlarına sorunsuz şekilde entegre olacak biçimde tasarlanmıştır; yatırımcıların grafiklerini düzenli, esnek ve görsel olarak verimli tutarken kendi yorum katmanlarını oluşturmalarına olanak tanır.

