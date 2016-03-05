Vetal Hoot EURJPY

VETAL HOOTEA USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT.

AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES.

IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT.

USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES


WHY THIS EA :

  • Smart entries calculated by 4 great strategies
  • The EA can be run on even a $20000 account Or 20000 CENT

INFO:

  • The entries are not a lot but those are smart entries with lower risk

Features :

  • Currency pairs: EURJPY
  • Timeframe: H1
  • Minimum deposit: $20000 or 20000 Cent
  • Minimum volume step: 0.01 lot
  • Quotes: five-digit
  • Leverage:
  • Average position holding time: 3 day
  • Maximum position holding time: up to 10 days
  • Maximum number of positions per pair: up to 20

Parameters :

TREND SIGNAL

  • EMA_Signal : EMA Signal
  • BB_Period : Bollinger Bands Period
  • BB_Deviations : Bollinger Bands Deviations
  • ENV_Period :ENV Period
  • ENV_Deviations : ENV Deviations
  • STD_Period : STANDARD Period
  • Period_Dynamic_STD : Period Dynamic STANDARD
  • Candle_ID : Candle ID

SIGNAL ORDER

  • MOM_Period: Momentum Period
  • Period_Dynamic_Range: Momentum Dynamic

MONEY MANAGEMENT SETTING

  • LOT_Divided : Lot Size Calculator
  • TP :Take Profit
  • Nearby_TP_Multiply : TP Multiply
  • Nearby_PIP : Pip Step
  • Nearby_Next_Multiply: Pip Step Range Multiply
  • Martingale : involves doubling up on losing bets and reducing winning bets
  • Maximum_Drawdown : Maximum Drawdown
  • MAX_Order : Max Order
  • Trailing_Start : is a measure of price movement
  • Trailing_Step : is a measure of price movement
  • Trailing_Stop : an order type designed to lock in profits or limit losses
  • Start Time : Start Time
  • End Time :  End Time 
  • Magic Start : Magic Number

*** WARNING : MY PRODUCTS ARE AVAILABLE ONLY IN THE MQL5 MARKET.

IF YOU SEE THEM SOMEWHERE ELSE THOSE ARE FAKE; BE AWARE OF SCAMS.

*** WARNING: WHEN USING MULTICURRENCY TRADING, MAKE SURE YOU CHANGE IDENTIFIER AND MAGIC ! ALSO, YOU CAN NOT TEST THE ROBOT IN THE SAME TERMINAL WHERE THE ROBOT IS ALREADY TRADING!



