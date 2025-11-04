ROSSI CAMPOS TRAILING STOP AUTO EA - Kârınızın Akıllı Koruyucusu!

Neden Oluşturuldu?

Etkili bir trailing stop eksikliği yüzünden kârlı işlemleri kaybetmek sürekli bir hayal kırıklığıydı. Mevcut çözümler ya çok karmaşık ya da güvenilmezdi. Hafif, hassas ve güvenilir bir asistan geliştirmeye karar verdim — kazançlarınızı zahmetsizce koruyan bir araç.

Nasıl Çalışır? (Programcı olmayanlar için)

Şunları ayarlarsınız:

Temel koruma olarak başlangıç Stop Loss ve Take Profit.

Tetikleyici: Trailing stop başlamadan önce kaç puan kâr olması gerektiği.

Adım: Stop loss’un fiyatı “takip etmek için” kaç puan hareket edeceği.

Piyasa tetikleyiciye ulaştığında, EA otomatik olarak stop loss'u ayarlamaya başlar, kârı güvence altına alır ve riski azaltır. 7/24 yanınızda bir uzman varmış gibi!

Benzersiz Özellikler: