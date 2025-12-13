Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

Liquidation Reversal Signals  Z-score hacim uç değerlerini ve Supertrend durum değişimlerini birleştirerek yönlü likidasyon fazlarını işaretlemek ve dönüş noktalarını doğrulamak için tasarlanmış bir göstergedir. Trend yalnızca “renk değiştirirken” her seferinde bir ok basmak yerine, bu araç iş akışını iki net katmana ayırır:

  1. Likidasyon olayları: Lower Timeframe’den gelen yönlü hacim (up/down hacim) tanımlı bir eşiğin ötesinde istatistiksel olarak anlamlı bir sıçrama ürettiğinde kaydedilir.

  2. Dönüş sinyalleri: kayıtlı likidasyon olayı Timeout penceresi içinde geçerli kalırken Supertrend durum değiştirirse yalnızca o zaman doğrulanır.

Bu iki adımlı yapı grafiği okumayı kolaylaştırır:  sıçramanın nerede oluştuğunu görürsünüz ve yalnızca bir doğrulama koşulu sağlandığında BUY/SELL görünür.

MT5 sürümünü daha fazla görmek için: Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

MT4 sürümünü daha fazla görmek için: Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

Daha fazla ürün görmek için: All Products

1. Çekirdek motor: Z-score volume + Supertrend + Timeout

1.1. Lower Timeframe’den yönlü hacim

Gösterge, kullanıcı tarafından seçilen Lower Timeframe’den (genellikle daha düşük bir grafik periyodu) veriyi alır ve hacmi şu şekilde böler:

  • Up volume: yukarı hareketle ilişkili hacim
  • Down volume: aşağı hareketle ilişkili hacim

Daha düşük timeframe kullanmak, yalnızca mevcut grafik timeframe’ine dayanmak yerine yönlü hacim girdisine daha fazla ayrıntı kazandırır.

1.2. Sıçramaları belirlemek için Z-score normalizasyonu

Her yönlü hacim akışı Z-score ile şu şekilde normalize edilir:

  • Z Score Length: ortalama ve standart sapma için lookback penceresi
  • Z-Score Threshold: sıçrama eşiği (olaylar yalnızca eşik aşıldığında kaydedilir)

Bu mekanizma, hacmin yakın dönem baz çizgisine göre istatistiksel olarak anlamlı sapmalarını öne çıkarır.

1.3. Trend bağlamı ve flip tetikleyicisi olarak Supertrend

Mevcut grafikte gösterge Supertrend’i şu parametrelerle hesaplar:

  • SuperTrend Factor
  • SuperTrend Length

Supertrend hem grafikte çizilir hem de boğa/ayı rejimleri arasındaki geçişleri tespit etmek için bir durum anahtarı olarak kullanılır.

1.4. Timeout: doğrulama için geçerlilik penceresi

Bir likidasyon sıçraması kaydedildiğinde, gösterge yönü ve bar referansını saklar ve şu süre boyunca geçerli tutar:

  • Liquidation Timeout Bars (0 = sınırsız)

Bir dönüş sinyali yalnızca bu geçerlilik penceresi içinde bir Supertrend flip’i gerçekleşirse doğrulanır.

2. Grafikte gördükleriniz

Görüntü modülerdir; ihtiyaca göre her katmanı açıp kapatabilirsiniz.

2.1. Likidasyon işaretleri (Show liquidity arrow)

İki ayrı işaret mevcuttur:

  • Long Liquidation: sembol mumun altında çizilir
  • Short Liquidation: sembol mumun üstünde çizilir

Bu işaretler, mumlarla çakışmayı önlemek ve sıçrama konumlarını kolay görmeyi sağlamak için ATR kullanılarak ofsetlenir. Her tür için ayrı arrow codes seçebilirsiniz.

2.2. BUY/SELL sinyal okları (Show signal arrow)

Doğrulama koşulları sağlandığında gösterge şunu basar: BUY/SELL

Sinyal okları, likidasyon işaretlerinden ayrı bir katmandır. BUY ve SELL için farklı arrow codes ayarlayabilirsiniz.

2.3. Supertrend çizgileri (Show supertrend)

Supertrend, duruma göre renklendirilmiş iki çizgi olarak çizilir:

  • boğa fazını temsil eden bir çizgi
  • ayı fazını temsil eden bir çizgi

Boğa/ayı renkleri yapılandırılabilir.

2.4. Mum renklendirme (Coloring candle transparency)

Şunlar kullanılarak isteğe bağlı mum renklendirme desteklenir:

  • Coloring candle transparency (%)
    • 100% = mum renklendirme kapalı
    • daha düşük değerler, seçilen şeffaflıkla duruma bağlı renklendirme uygular

Bu, fiyat hareketini boğmadan durumu vurgulamaya yardımcı olur.

3. Temel girdiler ve neyi kontrol ettikleri Data & performance

  • Max bars back: işlenen geçmiş bar sayısını sınırlar (0 = tümü); geçmiş derinliği ve performansı dengelemek için kullanışlıdır.

  • Lower Timeframe: yönlü hacim kaynağı olarak kullanılan timeframe.

Z-score (sıçrama hassasiyeti)

  • Z Score Length: daha uzun değerler baz çizgiyi stabilize eder; daha kısa değerler daha hızlı tepki verir.

  • Z-Score Threshold: daha yüksek değerler daha güçlü sıçramaları filtreler; daha düşük değerler daha fazla sıçrama yakalar.

Zaman tabanlı doğrulama

  • Liquidation Timeout Bars: bir sıçramadan sonra Supertrend flip’inin sinyali doğrulayabileceği maksimum bar sayısı.

Supertrend (flip hassasiyeti)

  • SuperTrend Factor and SuperTrend Length: Supertrend’in fiyatı nasıl takip ettiğini ve ne sıklıkla flip yaptığını kontrol eder.

4. Alerts: “events” ile “signals”ı ayırın

Gösterge, her biri kendi aç/kapat anahtarına sahip iki bağımsız uyarı grubu sağlar:

Liquidity Alerts

Şunlarda tetiklenir:

  • Long Liquidation
  • Short Liquidation
Signal Alerts

Şunlarda tetiklenir: BUY/SELL

Kullanılabilir uyarı kanalları:

  • Alert Message
  • Push Notification
  • Send Email
  • Sound (etkinleştir/devre dışı bırak ve ses dosyasını seç)

Uyarıların şunlara uygulanıp uygulanmayacağını da seçebilirsiniz:

  • mevcut sembol, veya
  • scanner/dashboard modunda tüm semboller.
5. Çok sembollü & çok timeframe’li Scanner

Scanner modu, bir tablo düzeninde birden fazla sembol ve timeframe’i izlemek için tasarlanmıştır.

5.1. Timeframe list & timeframe başına parametre setleri
  • Timeframe list: ; ile ayrılmış timeframe listesi
  • separate parameters for each time frame kullan: her timeframe’in liste tabanlı yapılandırmalarla (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend) kendi parametre setini kullanmasına izin verir.
5.2. Symbol list & Market Watch limitleri
  • Symbols list: ; ile ayrılmış sembol listesi
  • sembol kaynaklarını seçme ve Market Watch’ta çok sayıda enstrüman olduğunda sembol sayısını sınırlama seçenekleri.
5.3. Etkileşim & düzen kontrolleri
  • isteğe bağlı tıkla-sembol-değiştir davranışı
  • tablo kontrolleri: sütun genişliği, satır yüksekliği, sabit veya sürüklenebilir konum, X/Y ankrajları, minimize genişlik oranı, arka plan/yazı renkleri (boğa/ayı yazı renkleri dahil), yazı tipi ve yazı tipi boyutu, ve birden çok tablo çalıştırmak için tablo ID’si.

Seçilen görüntüleme moduna göre göster/gizle davranışı için bir hotkey de mevcuttur.

6. Veri kullanılabilirliği notu ve diğer

Yönlü hacim, seçilen Lower Timeframe’den alınır. Bu timeframe’in verileri terminalde henüz yoksa, gösterge tam çalışmadan önce verileri yüklemek için ilgili grafik periyodunu açmanız gerekebilir.

Tüm grafikler için tek bir lower timeframe verisi kullanmak gerekli olmayabilir; "separate parameters" ile hangi grafiğin hangi lower timeframe’i kullanacağını belirtebilirsiniz. Bu işlevi kullanırken diğer parametreler de etkileneceğinden, gereksiz kafa karışıklığını önlemek için diğer parametreleri de buna göre ayarlamanız gerekir.

Örnek: "separate parameters" etkinleştirin; lower timeframe listesi: "1;1;1;1;1;15;60;240" ve buna karşılık timeframe listesi: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Böylece lower timeframe şu şekilde belirlenir:

- M1: lower timeframe M1 (1) kullan

- M5: lower timeframe M1 (1) kullan

- M15: lower timeframe M1 (1) kullan

- M30: lower timeframe M1 (1) kullan

- H1: lower timeframe M1 (1) kullan

- H4: lower timeframe M15 (15) kullan

- D1: lower timeframe H1 (60) kullan

- W1: lower timeframe H4 (240) kullan.

--> Scanner kullanırken, işlem hızını ve verimliliği optimize etmek için bu seçeneği kullanmalısınız.

Z-Score Threshold değerini düşürmek sinyallerin daha kolay belirlenmesini sağlar ve daha fazla sinyal üretir. Bu parametreyi işlem stilinize göre artırıp azaltabilirsiniz.


