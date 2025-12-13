Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

Özel teklif: ALL TOOLS , her biri sadece $35!

Liquidation Reversal Signals Z-score hacim uç değerlerini ve Supertrend durum değişimlerini birleştirerek yönlü likidasyon fazlarını işaretlemek ve dönüş noktalarını doğrulamak için tasarlanmış bir göstergedir. Trend yalnızca “renk değiştirirken” her seferinde bir ok basmak yerine, bu araç iş akışını iki net katmana ayırır: Likidasyon olayları: Lower Timeframe’den gelen yönlü hacim (up/down hacim) tanımlı bir eşiğin ötesinde istatistiksel olarak anlamlı bir sıçrama ürettiğinde kaydedilir. Dönüş sinyalleri: kayıtlı likidasyon olayı Timeout penceresi içinde geçerli kalırken Supertrend durum değiştirirse yalnızca o zaman doğrulanır. Bu iki adımlı yapı grafiği okumayı kolaylaştırır: sıçramanın nerede oluştuğunu görürsünüz ve yalnızca bir doğrulama koşulu sağlandığında BUY/SELL görünür.

1. Çekirdek motor: Z-score volume + Supertrend + Timeout

1.1. Lower Timeframe’den yönlü hacim Gösterge, kullanıcı tarafından seçilen Lower Timeframe’den (genellikle daha düşük bir grafik periyodu) veriyi alır ve hacmi şu şekilde böler:

Up volume : yukarı hareketle ilişkili hacim

: yukarı hareketle ilişkili hacim Down volume: aşağı hareketle ilişkili hacim

Daha düşük timeframe kullanmak, yalnızca mevcut grafik timeframe’ine dayanmak yerine yönlü hacim girdisine daha fazla ayrıntı kazandırır. 1.2. Sıçramaları belirlemek için Z-score normalizasyonu Her yönlü hacim akışı Z-score ile şu şekilde normalize edilir: Z Score Length: ortalama ve standart sapma için lookback penceresi

Z-Score Threshold: sıçrama eşiği (olaylar yalnızca eşik aşıldığında kaydedilir) Bu mekanizma, hacmin yakın dönem baz çizgisine göre istatistiksel olarak anlamlı sapmalarını öne çıkarır. 1.3. Trend bağlamı ve flip tetikleyicisi olarak Supertrend

Mevcut grafikte gösterge Supertrend’i şu parametrelerle hesaplar: SuperTrend Factor

SuperTrend Length Supertrend hem grafikte çizilir hem de boğa/ayı rejimleri arasındaki geçişleri tespit etmek için bir durum anahtarı olarak kullanılır. 1.4. Timeout: doğrulama için geçerlilik penceresi Bir likidasyon sıçraması kaydedildiğinde, gösterge yönü ve bar referansını saklar ve şu süre boyunca geçerli tutar: Liquidation Timeout Bars (0 = sınırsız) Bir dönüş sinyali yalnızca bu geçerlilik penceresi içinde bir Supertrend flip’i gerçekleşirse doğrulanır.

2. Grafikte gördükleriniz

Görüntü modülerdir; ihtiyaca göre her katmanı açıp kapatabilirsiniz.

2.1. Likidasyon işaretleri (Show liquidity arrow) İki ayrı işaret mevcuttur: Long Liquidation: sembol mumun altında çizilir

sembol çizilir Short Liquidation: sembol mumun üstünde çizilir Bu işaretler, mumlarla çakışmayı önlemek ve sıçrama konumlarını kolay görmeyi sağlamak için ATR kullanılarak ofsetlenir. Her tür için ayrı arrow codes seçebilirsiniz. 2.2. BUY/SELL sinyal okları (Show signal arrow) Doğrulama koşulları sağlandığında gösterge şunu basar: BUY/SELL Sinyal okları, likidasyon işaretlerinden ayrı bir katmandır. BUY ve SELL için farklı arrow codes ayarlayabilirsiniz. 2.3. Supertrend çizgileri (Show supertrend) Supertrend, duruma göre renklendirilmiş iki çizgi olarak çizilir: boğa fazını temsil eden bir çizgi

fazını temsil eden bir çizgi ayı fazını temsil eden bir çizgi Boğa/ayı renkleri yapılandırılabilir. 2.4. Mum renklendirme (Coloring candle transparency) Şunlar kullanılarak isteğe bağlı mum renklendirme desteklenir: Coloring candle transparency (%)

100% = mum renklendirme kapalı



daha düşük değerler, seçilen şeffaflıkla duruma bağlı renklendirme uygular Bu, fiyat hareketini boğmadan durumu vurgulamaya yardımcı olur.

3. Temel girdiler ve neyi kontrol ettikleri Data & performance

Max bars back: işlenen geçmiş bar sayısını sınırlar (0 = tümü); geçmiş derinliği ve performansı dengelemek için kullanışlıdır.

Lower Timeframe: yönlü hacim kaynağı olarak kullanılan timeframe.

Z Score Length: daha uzun değerler baz çizgiyi stabilize eder; daha kısa değerler daha hızlı tepki verir.

Z-Score Threshold: daha yüksek değerler daha güçlü sıçramaları filtreler; daha düşük değerler daha fazla sıçrama yakalar.

Liquidation Timeout Bars: bir sıçramadan sonra Supertrend flip’inin sinyali doğrulayabileceği maksimum bar sayısı.

SuperTrend Factor and SuperTrend Length: Supertrend’in fiyatı nasıl takip ettiğini ve ne sıklıkla flip yaptığını kontrol eder.

4. Alerts: “events” ile “signals”ı ayırın

Z-score (sıçrama hassasiyeti)Zaman tabanlı doğrulamaSupertrend (flip hassasiyeti)

Gösterge, her biri kendi aç/kapat anahtarına sahip iki bağımsız uyarı grubu sağlar:

Liquidity Alerts Şunlarda tetiklenir: Long Liquidation

Short Liquidation Signal Alerts Şunlarda tetiklenir: BUY/SELL Kullanılabilir uyarı kanalları: Alert Message

Push Notification

Send Email

Sound (etkinleştir/devre dışı bırak ve ses dosyasını seç) Uyarıların şunlara uygulanıp uygulanmayacağını da seçebilirsiniz: mevcut sembol, veya

scanner/dashboard modunda tüm semboller.

5. Çok sembollü & çok timeframe’li Scanner

Scanner modu, bir tablo düzeninde birden fazla sembol ve timeframe’i izlemek için tasarlanmıştır.

5.1. Timeframe list & timeframe başına parametre setleri

Timeframe list : ; ile ayrılmış timeframe listesi

: ; ile ayrılmış timeframe listesi separate parameters for each time frame kullan: her timeframe’in liste tabanlı yapılandırmalarla (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend) kendi parametre setini kullanmasına izin verir. 5.2. Symbol list & Market Watch limitleri

Symbols list: ; ile ayrılmış sembol listesi

sembol kaynaklarını seçme ve Market Watch’ta çok sayıda enstrüman olduğunda sembol sayısını sınırlama seçenekleri. 5.3. Etkileşim & düzen kontrolleri

isteğe bağlı tıkla-sembol-değiştir davranışı

tablo kontrolleri: sütun genişliği, satır yüksekliği, sabit veya sürüklenebilir konum, X/Y ankrajları, minimize genişlik oranı, arka plan/yazı renkleri (boğa/ayı yazı renkleri dahil), yazı tipi ve yazı tipi boyutu, ve birden çok tablo çalıştırmak için tablo ID’si. Seçilen görüntüleme moduna göre göster/gizle davranışı için bir hotkey de mevcuttur.

6. Veri kullanılabilirliği notu ve diğer

Yönlü hacim, seçilen Lower Timeframe’den alınır. Bu timeframe’in verileri terminalde henüz yoksa, gösterge tam çalışmadan önce verileri yüklemek için ilgili grafik periyodunu açmanız gerekebilir.

Tüm grafikler için tek bir lower timeframe verisi kullanmak gerekli olmayabilir; "separate parameters" ile hangi grafiğin hangi lower timeframe’i kullanacağını belirtebilirsiniz. Bu işlevi kullanırken diğer parametreler de etkileneceğinden, gereksiz kafa karışıklığını önlemek için diğer parametreleri de buna göre ayarlamanız gerekir.

Örnek: "separate parameters" etkinleştirin; lower timeframe listesi: "1;1;1;1;1;15;60;240" ve buna karşılık timeframe listesi: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Böylece lower timeframe şu şekilde belirlenir:

- M1: lower timeframe M1 (1) kullan - M5: lower timeframe M1 (1) kullan - M15: lower timeframe M1 (1) kullan - M30: lower timeframe M1 (1) kullan - H1: lower timeframe M1 (1) kullan - H4: lower timeframe M15 (15) kullan - D1: lower timeframe H1 (60) kullan - W1: lower timeframe H4 (240) kullan.

--> Scanner kullanırken, işlem hızını ve verimliliği optimize etmek için bu seçeneği kullanmalısınız.

Z-Score Threshold değerini düşürmek sinyallerin daha kolay belirlenmesini sağlar ve daha fazla sinyal üretir. Bu parametreyi işlem stilinize göre artırıp azaltabilirsiniz.