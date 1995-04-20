Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

Liquidation Reversal Signals 是一款指标，用于通过结合 Z-score 成交量极值  Supertrend 状态变化 标记方向性清算阶段  确认反转点 。不同于在趋势只是“变色”时就打印箭头，该工具将流程清晰地拆分为两层：

  1. 清算事件： 当来自较低周期的方向性成交量（上涨/下跌成交量）产生超过定义阈值的统计显著尖峰时进行记录。

  2. 反转信号： 仅在 Supertrend 翻转状态且已记录的清算事件在 Timeout 窗口内仍然有效时才确认。

这种两步结构使图表更易阅读：你可以看到 尖峰发生的位置，并且只有在满足确认条件时 BUY/SELL 才会出现

1. 核心引擎: Z-score 成交量 + Supertrend + Timeout

1.1. 来自较低周期的方向性成交量

指标从用户选择的较低周期（通常是更低的图表周期）拉取数据，并将成交量拆分为：

  • Up volume: 与上涨运动相关的成交量
  • Down volume: 与下跌运动相关的成交量

使用较低周期相较于仅依赖当前图表周期，可为方向性成交量输入提供更高的细粒度。

1.2. 使用 Z-score 归一化识别尖峰

每条方向性成交量序列通过 Z-score 进行归一化，使用：

  • Z Score Length: 用于计算均值与标准差的回看窗口
  • Z-Score Threshold: 尖峰阈值（仅在超过阈值时记录事件）

该机制突出显示相对于近期基线的成交量统计显著偏离。

1.3. Supertrend 作为趋势上下文与翻转触发器

在当前图表上，指标使用以下参数计算 Supertrend：

  • SuperTrend Factor
  • SuperTrend Length

Supertrend 既绘制在图表上，也作为状态切换器用于检测多头与空头状态之间的转换。

1.4. Timeout：用于确认的有效窗口

当记录到清算尖峰时，指标会存储其方向与柱参考，并在以下范围内保持有效：

  • Liquidation Timeout Bars (0 = 无限制)

仅当 Supertrend 翻转发生在该有效窗口内时，才确认反转信号。

2. 图表上你会看到什么

显示是模块化的，你可以按需启用/禁用每一层。

2.1. 清算标记 (Show liquidity arrow)

提供两种独立标记：

  • Long Liquidation: 符号绘制在蜡烛下方
  • Short Liquidation: 符号绘制在蜡烛上方

这些标记使用 ATR 进行偏移，以避免与蜡烛重叠并便于定位尖峰位置。你可以为每种类型选择不同的arrow codes

2.2. BUY/SELL 信号箭头 (Show signal arrow)

当满足确认条件时，指标打印：BUY/SELL

信号箭头与清算标记是独立的显示层。你可以为 BUY 和 SELL 设置不同的 arrow codes。

2.3. Supertrend 线 (Show supertrend)

Supertrend 以两条按状态着色的线绘制：

  • 代表多头阶段的线
  • 代表空头阶段的线

多头/空头颜色可配置。

2.4. K 线着色 (Coloring candle transparency)

支持可选的蜡烛着色，使用：

  • Coloring candle transparency (%)
    • 100% = 关闭蜡烛着色
    • 更低的数值将按状态应用所选透明度的着色

这有助于强调状态而不压过价格行为。

3. 关键输入及其控制内容 Data & performance

  • Max bars back: 限制处理的历史柱数量（0 = 全部），用于平衡历史深度与性能。

  • Lower Timeframe: 用于获取方向性成交量的周期。

Z-score（尖峰敏感度）

  • Z Score Length: 较长数值稳定基线；较短数值反应更快。

  • Z-Score Threshold: 较高数值过滤更强尖峰；较低数值捕捉更多尖峰。

基于时间的确认

  • Liquidation Timeout Bars: 尖峰之后允许 Supertrend 翻转确认信号的最大柱数。

Supertrend（翻转敏感度）

  • SuperTrend Factor and SuperTrend Length: 控制 Supertrend 如何跟随价格以及翻转频率。

4. Alerts：将“事件”与“信号”分离

指标提供两组独立告警，每组都有各自的开/关开关：

Liquidity Alerts

触发于：

  • Long Liquidation
  • Short Liquidation
Signal Alerts

触发于：BUY/SELL

可用告警渠道：

  • Alert Message
  • Push Notification
  • Send Email
  • Sound（启用/禁用并选择声音文件）

你还可以选择告警适用于：

  • 当前品种，或
  • 在 scanner/dashboard 模式下的所有品种。
5. 多品种 & 多周期 Scanner

Scanner 模式用于以表格布局监控多个品种与周期。

5.1. 周期列表 & 按周期的参数集
  • Timeframe list: 以 ; 分隔的周期列表
  • 使用 separate parameters for each time frame: 允许每个周期通过列表式配置（Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend）使用自己的参数集。
5.2. 品种列表 & Market Watch 限制
  • Symbols list: 以 ; 分隔的品种列表
  • 可选择品种来源，并在 Market Watch 含有大量工具时限制品种数量。
5.3. 交互 & 布局控制
  • 可选的点击切换品种行为
  • 表格控制：列宽、行高、固定或可拖动位置、X/Y 锚点、最小化宽度比例、背景/文字颜色（包含多头/空头文字颜色）、字体与字号，以及用于运行多张表的表格 ID。

还提供hotkey，用于根据所选显示模式实现显示/隐藏行为。

6. 数据可用性说明与其他

方向性成交量来自所选的较低周期。如果该周期的数据尚未在终端中可用，可能需要打开相应的图表周期以加载数据，之后指标才能完全运行。

对所有图表仅使用一个较低周期的数据可能并非必要，因此你可以通过 "separate parameters" 指定哪个图表使用哪个较低周期。注意，使用该功能时其他参数也会受到影响，因此你需要相应调整其他参数以避免不必要的混淆。

例如：启用 "separate parameters"，设置较低周期列表："1;1;1;1;1;15;60;240"，对应周期列表："M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1"。那么较低周期按如下确定：

- M1: 使用较低周期 M1 (1)

- M5: 使用较低周期 M1 (1)

- M15: 使用较低周期 M1 (1)

- M30: 使用较低周期 M1 (1)

- H1: 使用较低周期 M1 (1)

- H4: 使用较低周期 M15 (15)

- D1: 使用较低周期 H1 (60)

- W1: 使用较低周期 H4 (240).

--> 使用 Scanner 时，你应使用此选项来优化交易速度与效率。

降低 Z-Score Threshold 会使信号更容易识别，从而产生更多信号。你可以根据自己的交易风格提高或降低该参数。


