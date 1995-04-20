Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner
Liquidation Reversal Signals は、 Z-score による出来高の極値 と Supertrend の状態変化 を組み合わせることで 方向性のある清算フェーズをマーキング し、 反転ポイントを確認 するために設計されたインジケーターです。トレンドが単に「色が変わる」たびに矢印を出すのではなく、このツールはワークフローを2つの明確なレイヤーに分離します：
清算イベント： 下位タイムフレームの方向性ボリューム（上昇/下降ボリューム）が、定義されたしきい値を超える統計的に有意なスパイクを生み出したときに記録されます。
反転シグナル： 記録された清算イベントが Timeout ウィンドウ内で有効なままの間に Supertrend が状態を反転した場合にのみ確認されます。
この2段階構造によりチャートが読みやすくなります： スパイクが発生した場所を確認でき、確認条件が満たされたときにのみ BUY/SELL が表示されます。
1. コアエンジン: Z-score volume + Supertrend + Timeout
1.1. 下位タイムフレームからの方向性ボリューム
インジケーターはユーザーが選択した下位タイムフレーム（通常はより低いチャート期間）からデータを取得し、ボリュームを次のように分割します：
- Up volume: 上昇方向の動きに関連するボリューム
- Down volume: 下降方向の動きに関連するボリューム
下位タイムフレームを使用することで、現在のチャートタイムフレームのみに依存するよりも、方向性ボリューム入力により高い粒度が得られます。1.2. スパイクを識別するための Z-score 正規化
各方向性ボリューム系列は次を用いて Z-score で正規化されます：
- Z Score Length: 平均と標準偏差のための lookback ウィンドウ
- Z-Score Threshold: スパイクしきい値（しきい値を超えた場合にのみイベントを記録）
この仕組みにより、直近のベースラインに対するボリュームの統計的に有意な偏差が強調されます。1.3. トレンド文脈と反転トリガーとしての Supertrend
2. チャート上に表示されるもの
現在のチャートでは、インジケーターは次を用いて Supertrend を計算します：
- SuperTrend Factor
- SuperTrend Length
Supertrend はチャート上に描画され、強気/弱気レジーム間の遷移を検出する状態スイッチとしても使用されます。1.4. Timeout: 確認のための有効ウィンドウ
清算スパイクが記録されると、インジケーターはその方向とバー参照を保存し、次の期間有効に保ちます：
- Liquidation Timeout Bars (0 = 無制限)
反転シグナルは、この有効ウィンドウ内で Supertrend の反転が発生した場合にのみ確認されます。
表示はモジュール式なので、必要に応じて各レイヤーを有効/無効にできます。
2.1. 清算マーク (Show liquidity arrow)3. 主要入力とその制御内容 Data & performance
2つの別々のマークがあります：
- Long Liquidation: シンボルはローソク足の下に表示
- Short Liquidation: シンボルはローソク足の上に表示
これらのマークは ATR を用いてオフセットされ、ローソク足との重なりを避け、スパイク位置を見つけやすくします。各タイプに対して別々のarrow codesを選択できます。2.2. BUY/SELL シグナル矢印 (Show signal arrow)
確認条件が満たされると、インジケーターは BUY/SELL を表示します
シグナル矢印は清算マークとは別レイヤーです。BUY と SELL に対して別々の arrow codes を設定できます。2.3. Supertrend ライン (Show supertrend)
Supertrend は状態色付きの2本のラインとして描画されます：
- 強気フェーズを表すライン
- 弱気フェーズを表すライン
強気/弱気の色は設定可能です。2.4. ローソク足の色付け (Coloring candle transparency)
次を用いた任意のローソク足色付けがサポートされています：
- Coloring candle transparency (%)
- 100% = ローソク足色付けオフ
- 小さい値は、選択した透明度で状態ベースの色付けを適用します
これは価格動向を圧迫せずに状態を強調するのに役立ちます。
Max bars back: 処理する履歴バー数を制限（0 = 全て）。履歴深さとパフォーマンスのバランスに有用。
-
Lower Timeframe: 方向性ボリュームを取得するタイムフレーム。
-
Z Score Length: 値が長いほどベースラインが安定；短いほど反応が速い。
-
Z-Score Threshold: 高いほど強いスパイクのみをフィルタ；低いほど多くのスパイクを捕捉。
-
Liquidation Timeout Bars: スパイク後、Supertrend の反転がシグナルを確認できる最大バー数。
-
SuperTrend Factor and SuperTrend Length: Supertrend の追従性と反転頻度を制御。
インジケーターは2つの独立したアラートグループを提供し、それぞれにオン/オフスイッチがあります：
Liquidity Alerts5. マルチシンボル & マルチタイムフレーム Scanner
次でトリガー：
Signal Alerts
- Long Liquidation
- Short Liquidation
次でトリガー：BUY/SELL
利用可能なアラートチャネル：
- Alert Message
- Push Notification
- Send Email
- Sound（有効/無効、サウンドファイル選択）
また、アラート適用対象を選択できます：
- 現在のシンボル、または
- scanner/dashboard モード使用時の全シンボル。
Scanner モードは複数シンボルとタイムフレームを表形式で監視するためのものです。
5.1. タイムフレームリスト & タイムフレーム別パラメータセット6. データ可用性に関する注意とその他
5.2. シンボルリスト & Market Watch 制限
- Timeframe list: ; 区切りのタイムフレームリスト
- separate parameters for each time frame を使用：各タイムフレームがリストベース設定（Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend）で独自パラメータセットを使用可能。
5.3. インタラクション & レイアウト制御
- Symbols list: ; 区切りのシンボルリスト
- シンボルソースの選択や、Market Watch に多数の銘柄がある場合のシンボル数上限のオプション。
- クリックでシンボル切替の任意動作
- テーブル制御：列幅、行高、固定/ドラッグ位置、X/Y アンカー、最小化幅比率、背景/テキスト色（強気/弱気テキスト色含む）、フォントとフォントサイズ、複数テーブル実行用テーブル ID。
表示モードに応じた show/hide のためのhotkeyも利用可能です。
方向性ボリュームは選択された下位タイムフレームから取得されます。そのタイムフレームのデータがまだターミナルにない場合、該当するチャート期間を開いてデータを読み込む必要があることがあります。
全チャートで単一の下位タイムフレームデータを使う必要はない場合があるため、"separate parameters" を使ってどのチャートがどの下位タイムフレームを使うか指定できます。なお、この機能を使うと他のパラメータにも影響するため、不要な混乱を避けるよう調整が必要です。
例：タイムフレームリスト "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1" に対応して、下位タイムフレームリスト "1;1;1;1;1;15;60;240" で "separate parameters" を有効化。すると下位タイムフレームは次で決まります：
- M1: 下位タイムフレーム M1 (1) を使用
- M5: 下位タイムフレーム M1 (1) を使用
- M15: 下位タイムフレーム M1 (1) を使用
- M30: 下位タイムフレーム M1 (1) を使用
- H1: 下位タイムフレーム M1 (1) を使用
- H4: 下位タイムフレーム M15 (15) を使用
- D1: 下位タイムフレーム H1 (60) を使用
- W1: 下位タイムフレーム H4 (240) を使用。
--> Scanner 使用時は、このオプションを使って取引速度と効率を最適化してください。
Z-Score Threshold を下げるとシグナルが識別しやすくなり、結果としてシグナル数が増えます。取引スタイルに合わせてこのパラメータを増減できます。