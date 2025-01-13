Market Structure Trend Targets MT4 Scanner

Special offer: ALL TOOLS, just $35 each!

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases

Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

I. Giriş
Market Structure Trend Targets Scanner, piyasa trendlerini analiz etmek, breakout noktalarını belirlemek ve dinamik stop loss aracılığıyla riski yönetmek için güçlü bir araçtır. Breakout noktalarını belirlemek için önceki yüksekleri ve düşükleri takip ederek, bu araç trader'ların piyasa trendlerini ve potansiyel dönüşleri hızlı ve sezgisel bir şekilde tanımasını sağlar.

Daha fazla MT5 sürümünü görmek için: Market Structure Trend Targets MT5 Scanner

Daha fazla ürünü görmek için: Tüm Ürünler

II. Ana Özellikler

  1. Sıralı Numaralandırma ile Breakout Noktalarını Belirleme

    • Fiyat önceki yükseklerin üzerine çıktığında yükseliş trendlerini, önceki düşüklerin altına indiğinde ise düşüş trendlerini net bir şekilde ayırır.
    • İlk breakout'u giriş fiyatıyla işaretlerken, sonraki breakout'lar trendin gücünü veya devamını göstermek için (1, 2, 3…) şeklinde etiketlenir.

  2. Yüzde Değişikliklerini Gösterme Seçeneği

    • İlk breakout noktasından her sonraki breakout'a kadar olan yüzde değişimini açıp kapatır.
    • Trend momentumu ölçmeye yardımcı olur ve kâr almak veya pozisyonları etkili bir şekilde ayarlamak için karar vermeyi destekler.

  3. Trend Bazlı Dinamik Stop Loss

    • Yükseliş trendinde, kazançları korumak için stop loss fiyatın altında yer alır.
    • Düşüş trendinde, riski sınırlamak için stop loss fiyatın üstünde konumlanır.
    • Fiyat stop loss seviyesini kırdığında, araç potansiyel bir trend dönüşünü işaret eder veya mevcut trendin sona ermiş olabileceğini belirtir.

  4. Ortalama Geri Dönüş Sinyalleri

    • Fiyat stop loss'u kırıp ana trende (yukarı veya aşağı) geri dönerse üçgen ok ikonu olarak görüntülenir.
    • Volatil veya öngörülemeyen piyasa koşullarında karşı trend stratejileri için uygundur.

  5. Uyarılar

    • Bir breakout gerçekleştiğinde, fiyat stop loss'u aştığında veya bir ortalama geri dönüş sinyali ortaya çıktığında otomatik olarak bildirim gönderir.
    • Özelleştirilebilir uyarılar (ekranda, e-posta veya mesaj olarak) sunarak trader'ların kritik piyasa gelişmelerini kaçırmamasını sağlar.

  6. Scanner

    • Potansiyel ticaret fırsatlarını bulmak için çoklu piyasaları (döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar vb.) hızla tarar.
    • Arama sürecini basitleştirerek zamandan tasarruf sağlar ve her bireysel grafiği izleme gereksinimini ortadan kaldırır.

III. Ana Ayarlar

  • Uzunluk: Breakout tespit etmek için pivot yüksek/düşük belirlemek amacıyla kullanılan çubuk sayısı.
  • Yüzdeyi Göster: Sıralı breakout numaralandırmasını veya ilk breakout noktasından itibaren yüzde değişimini gösterme seçeneği.
  • Renk Özelleştirme: Kullanıcıların kişisel tercihlerine göre yükseliş trendleri ve düşüş trendleri için grafik arka plan renklerini özelleştirmelerine olanak tanır.

IV. Trader'lar İçin Faydalar

  • Geliştirilmiş Ticaret Performansı: Piyasa trendleriyle uyumlu daha net giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olur.
  • Daha İyi Risk Yönetimi: Dinamik stop loss beklenmedik kayıpları azaltır ve biriken kazançları korur.
  • Gerçek Zamanlı Uyarılar: Trader'ların yeni oluşan sinyallerden gecikmeden yararlanmalarını sağlar.
  • Zaman Tasarrufu Sağlayan Scanner: Birden çok piyasayı aynı anda tarayarak sürekli manuel grafik izleme ihtiyacını azaltır.

V. Sonuç
Market Structure Trend Targets Scanner, trend takibi ve karşı trend ticaret stilleri için kapsamlı bir çözümdür. Özellikleri — açıkça etiketlenmiş breakout'lar, isteğe bağlı yüzde değişikliği gösterimi, dinamik stop loss, ortalama geri dönüş sinyalleri (üçgen ok ikonları), uyarılar ve scanner — trader'ların verimliliğini artırmasına, riskleri azaltmasına ve piyasa dalgalanmalarına hızla uyum sağlamasına olanak tanır.


Önerilen ürünler
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Göstergeler
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi "RSI SPEED" MT4 için - harika bir tahmin aracı, Yeniden Boyama Yok. - Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. RSI SPEED, RSI'nin kendisinin 1. türevidir. - RSI SPEED, ana trend yönündeki girişleri scalping için iyidir. - Uygun trend göstergesiyle birlikte kullanın, örneğin HTF MA (resimlerdeki gibi). - RSI SPEED göstergesi, RSI'nin yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir - çok hassastır. - Momentum ticaret stratejileri için RSI SPEED gösterg
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Distinctive
Tatiana Savkevych
Göstergeler
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Göstergeler
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Göstergeler
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
Göstergeler
The   RSI Divergence + FVG Signal   indicator combines   Relative Strength Index (RSI) Divergence   with   Fair Value Gap (FVG)   detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbal
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Göstergeler
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Göstergeler
“Naturu”, doğanın simetrisini algoritması olarak kullanan bir manuel indikatördür. Basit bir strateji ve gizli bilgelikle piyasayı fethedin! İndikatörü yüklediğinizde iki çizgi görürsünüz: Üst (Top) ve Alt (Bottom). Bir çizgiye tıklayarak aktifleştirin. Taşımak için, yerleştirmek istediğiniz mumun üzerine tıklayın. Bir tepe noktası ve bir dip noktası belirlersiniz, indikatör otomatik olarak hesaplar: Boğalar ve ayıların çıkarlarının en yakınlaştığı, destek veya direnç rolü oynaması en muhtemel b
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Trend Osilatörü - gelişmiş bir özel Crypto_Forex göstergesi, etkili bir ticaret aracıdır! - Gelişmiş yeni hesaplama yöntemi kullanılır - "Hesaplama için fiyat" parametresi için 20 seçenek. - Şimdiye kadar geliştirilen en akıcı osilatör. - Yükselen trendler için yeşil renk, düşen trendler için kırmızı renk. - Aşırı satım değerleri: 5'in altında, Aşırı alım değerleri: 95'in üzerinde. - Bu göstergeyle standart stratejileri bile yükseltmek için birçok fırsat vardır. - PC ve Mobil uyarılarla. // H
Mirror
Stanislav Korotky
Göstergeler
This indicator predicts rate changes based on the chart display principle. It uses the idea that the price fluctuations consist of "action" and "reaction" phases, and the "reaction" is comparable and similar to the "action", so mirroring can be used to predict it. The indicator has three parameters: predict - the number of bars for prediction (24 by default); depth - the number of past bars that will be used as mirror points; for all depth mirroring points an MA is calculated and drawn on the ch
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Göstergeler
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Laser Trend
Nicolas Zouein
Göstergeler
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Göstergeler
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Göstergeler
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Göstergeler
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
VR Cub
Vladimir Pastushak
Göstergeler
VR Cub , yüksek kaliteli giriş noktaları elde etmenin bir göstergesidir. Gösterge, matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak ve bir pozisyona giriş noktalarının aranmasını basitleştirmek için geliştirildi. Göstergenin yazıldığı ticaret stratejisi uzun yıllardan beri etkinliğini kanıtlamaktadır. Ticaret stratejisinin basitliği, acemi yatırımcıların bile başarılı bir şekilde ticaret yapmasına olanak tanıyan büyük avantajıdır. VR Cub, pozisyon açılış noktalarını ve Kâr Al ve Zararı Durdur hedef sev
MTF Stochastic
Sergey Deev
Göstergeler
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Göstergeler
Forex Dalga Kurt MT4 göstergesi, Wolf dalgalarını aramak ve mevcut ticaret terminali penceresinde görüntülemek için tasarlanmıştır. Ticarette Wolfe dalgalarını kullanan tüccarlar için mükemmel bir gösterge. Ticaret stratejilerinde kullanımı, verimliliğini ve karlılığını önemli ölçüde artıracaktır. GÖSTERGE BİLGİSİ Diğer Wolf dalga göstergelerinin aksine, forex Wave Wold MT4 göstergesinin etkinliğini önemli ölçüde artıran birçok özelliği vardır: Birincisi, Açık Windows 5Point (true) ayarı bilg
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Ask Candles Indicator
Thomas Tiozzo
Göstergeler
Are you tired of the uncertainty that arises when your orders fail to stop at a specific line due to the spread? Look no further! Introducing our  indicator that plots candlesticks based on the Ask price instead of the traditional bid-based chart commonly used in MQL4. With this indicator, you can say goodbye to the frustrations caused by the bid-based chart, as it provides you with a more accurate representation of market movements. By utilizing the Ask price, which represents the price at whic
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (144)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (66)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (6)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (488)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Göstergeler
AMD Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AAMA) AAMA, MetaTrader 4 için geliştirilmiş, piyasa koşullarına göre tepkisini otomatik olarak ayarlayan bir uyarlanabilir hareketli ortalama göstergesidir. Temel Özellikler: Kaufman Verimlilik Oranı’na dayalı uyarlanabilir hareketli ortalama – güçlü trendlerde hızlı tepki verir, yatay piyasalarda gürültüyü filtreler 4 AMD piyasa aşamasının otomatik tespiti: Birikim (Accumulation), Yükseliş (Markup), Dağıtım (Distribution), Düşüş (Markdown) ATR aracılığıyla
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Göstergeler
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
Göstergeler
Apollo BuySell Predictor , birkaç ticaret modülü içeren profesyonel bir ticaret sistemidir. Bir tüccara benzersiz kırılma bölgeleri, fibonacci tabanlı destek ve direnç seviyeleri, pivot trend çizgisi, geri çekilme hacmi sinyalleri ve herhangi bir tüccarın günlük olarak ihtiyaç duyduğu diğer yararlı özellikleri sağlar. Sistem herhangi bir çift ile çalışacaktır. Önerilen zaman dilimleri M30, H1, H4'tür. Gösterge, H4'ten daha yüksek zaman dilimleri dışında diğer zaman dilimleriyle de çalışabilir. B
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (5)
Göstergeler
The price is indicated only for the first   30 copies , (7  copies  left).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Göstergeler
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
MR Volume POC Levels 4
Sergey Khramchenkov
5 (3)
Göstergeler
The most crucial price level in any "Volume Profile" is the "Point of Control" . Is the price level with the highest traded volume. And mainly, is the level where the big guys start there their positions, so it's an accumulation/distribution level for smart money. The idea of the indicator arose after the "MR Volume Profile Rectangles" indicator was made. When creating the "MR Volume Profile Rectangles" indicator, we spent a lot of time comparing the volumes with those from the volume profile
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Yazarın diğer ürünleri
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT’nin Inversion Fair Value Gap (IFVG) konseptinin gücünü Inversion Fair Value Gaps Indicator ile keşfedin! Bu son teknoloji araç, Fair Value Gaps (FVG) analizini bir adım öteye taşıyarak ters çevrilmiş FVG bölgelerini tanımlar ve gösterir — fiyat düzeltmesinden sonra oluşan önemli dest
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) , trendleri izlemek ve her trend aşamasında alım-satım baskısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Dinamik Ortalama Değişken Endeksi (Variable Index Dynamic Average) temel bir dinamik düzleştirme tekniği olarak kullan
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , bu araç güçlü momentum mumlarına dayalı olarak arz ve talep bölgelerini çizer ve   timeframe selector   özelliği sayesinde bu bölgeleri birden fazla zaman diliminde tanımlamanızı sağlar. Retest ve break etiketleri ile özelleştirilebilir do
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout Göstergesi, klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha güvenilir trend sinyalleri sunmak için tasarlanmıştır. Fakeout Index Limit ve Fakeout ATR Mult gibi gelişmiş özellikler sayesinde, bu gösterge kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyas
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.67 (6)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 ’yi tanıtıyoruz – özelleştirilebilir özelliklere ve gerçek zamanlı uyarılara sahip, piyasa trendlerinin önünde olmanıza yardımcı olacak çok yönlü ve güçlü bir araç. Kivanc Ozbilgic 'in güvenilir SuperTrend mantığını temel alan bu gösterge, h
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT’nin Inversion Fair Value Gap (IFVG) konseptinin gücünü Inversion Fair Value Gaps Indicator ile keşfedin! Bu son teknoloji araç, Fair Value Gaps (FVG) analizini bir adım öteye taşıyarak ters çevrilmiş FVG bölgelerini tanımlar ve gösterir — fiyat düzeltmesinden sonra oluşan önemli dest
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Giriş Market Structure Trend Targets Scanner , piyasa trendlerini analiz etmek, breakout noktalarını belirlemek ve dinamik stop loss aracılığıyla riski yönetmek için güçlü bir araçtır. Breakout noktalarını belirlemek için önceki yüksekleri ve düşükleri takip ederek, bu araç trader'la
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , tanesi sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   $30   için   ilk hafta   veya   ilk 3 alışveriş te olacak!  Trading Tools Channel on MQL5 : En son haberler için MQL5 kanalımı takip edin Volumatic Support/Resistance Levels Scanner, fiyat yapısına hacim bağlamı ekleyen bir destek‑direnç göstergesidir. İşlem hareketinin son pivotlar çevresinde nasıl kümelendiğini göstererek, alım veya satım ilgisinin en yoğun olduğu seviyeleri görmeyi sağlar. MT5 sürümü için:  Volumatic Support
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend AI Clustering with Scanner ile yapay zekanın gücünü keşfedin, MetaTrader 4 (MT4) için devrim niteliğinde bir ticaret aracı. Bu gösterge, K-means kümeleme ile yaygın olarak kullanılan SuperTrend göstergesini birleştirerek piyasa analizini yeniden tanımlıyor ve yatırımcılara tre
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volatiliteye dayalı gelişmiş bir gösterge olan Follow Line MT5 ve Tarayıcı ile ticaret avantajınızı en üst düzeye çıkarın. Bu araç, özelleştirilebilir ayarlarla Bollinger Bantlarının gücünü birleştirir ve fiyat hareketlerine ilişkin hassas bilgiler sunar. See more MT4 version at:   Follo
FREE
Breakaway Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Breakaway Fair Value Gaps (FVG) aracı, fiyatın dengeden uzaklaştığı alanları tanımlamak için tasarlanmış, tüccarlara derinlemesine içgörüler sağlayan son teknoloji bir çözümdür. Bu araç yalnızca kritik sinyalleri vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda karar verme doğruluğunu artırmak için gel
SnR Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Finansal ticaretin sürekli değişen ortamında, destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek ve analiz etmek, bilinçli yatırım kararları almak için esastır. SnR Retest and Break Multi-Timeframe , ticaret analizlerinizi geliştirmek için tasarlanmış bir destek ve direnç gösterg
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) , trendleri izlemek ve her trend aşamasında alım-satım baskısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Dinamik Ortalama Değişken Endeksi (Variable Index Dynamic Average) temel bir dinamik düzleştirme tekniği olarak kullan
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Üç Çubuklu Tersine Dönüş Deseni Göstergesi , üç çubuklu tersine dönüş modellerini otomatik olarak tanımlayıp fiyat grafiğinde vurgulayan güçlü bir araç sunar. Bu gösterge, potansiyel trend tersine dönüşlerini tespit etmek için değerli bir kaynaktır ve kullanıcıların entegre edilmiş trend
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Genel Bakış OA SnR Power, destek ve direnç seviyelerinin gücünü belirlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Ticaret hacmi, geri dönüş sıklığı ve yeniden test sayısı gibi önemli faktörleri bir araya getirerek bu gösterge, piyasadaki kritik fiyat bölgelerine ilişkin k
FREE
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools göstergesi, potansiyel likidite bölgelerini yüksek ve düşük seviyelerdeki sık fitil temasları, tekrar ziyaret sayısı ve her bölgedeki işlem hacmini analiz ederek grafik üzerinde belirleyen ve işaretleyen gelişmiş bir araçtır. Bu araç, yatırımcılara likiditenin biriktiği p
Kalman Trend Levels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels , ileri düzey Kalman filtre teknolojisini kullanan, trend takipli bir gösterge olup traderlara güçlü analitik sinyaller sunar. Hassasiyet ve uyarlanabilirlik için tasarlanmış bu araç, yalnızca kritik destek ve direnç bölgelerini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda piyas
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout Göstergesi, klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha güvenilir trend sinyalleri sunmak için tasarlanmıştır. Fakeout Index Limit ve Fakeout ATR Mult gibi gelişmiş özellikler sayesinde, bu gösterge kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyas
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe , profesyonel traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir teknik analiz aracıdır ve ana piyasa sinyalleri ile kalıplarını birleştirerek potansiyel fiyat dönüş bölgelerini belirlemenize yardımcı olur. Timeframe Selector panosu üzerinden çok zaman d
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC , traderların likidite bölgelerini, kurumsal emir yerleşimlerini ve piyasanın önemli dönüş noktalarını belirlemelerine yardımcı olan bir ticaret yaklaşımıdır. SMC prensiplerini kullanarak, traderlar piyasayı daha etkili bir şekilde yönlendirebilir ve optimal giriş-çıkış noktalarını b
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
SMC System MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC , traderların likidite bölgelerini, kurumsal emir yerleşimlerini ve piyasanın önemli dönüş noktalarını belirlemelerine yardımcı olan bir ticaret yaklaşımıdır. SMC prensiplerini kullanarak, traderlar piyasayı daha etkili bir şekilde yönlendirebilir ve optimal giriş-çıkış noktalarını b
Predictive Ranges MT5 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Günümüzün dalgalı finansal piyasa ortamında, destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesi için kritik önem taşır. Predictive Ranges Scanner Multi-TF , birden fazla para birimi çifti ve zaman dilimi boyunca gelecekteki işlem aralıkla
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner ’yi tanıtıyoruz – özelleştirilebilir özelliklere ve gerçek zamanlı uyarılara sahip, piyasa trendlerinin önünde olmanıza yardımcı olacak çok yönlü ve güçlü bir araç. Maksimum esneklik için ATR hesaplama yöntemini RMA (Göreceli Hareketli Ortalama)
FREE
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MT5 için devrim niteliğindeki RSI Kernel Optimized with Scanner’ı sunuyoruz. Bu gelişmiş araç, güçlü Çekirdek Yoğunluk Tahmin (KDE) algoritmasını entegre ederek geleneksel RSI analizini yeniden tanımlıyor. Bu gelişmiş gösterge, sadece piyasadaki trendlerle ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Breakaway Fair Value Gaps MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Breakaway Fair Value Gaps (FVG) aracı, fiyatın dengeden uzaklaştığı alanları tanımlamak için tasarlanmış, tüccarlara derinlemesine içgörüler sağlayan son teknoloji bir çözümdür. Bu araç yalnızca kritik sinyalleri vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda karar verme doğruluğunu artırmak için gel
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me AI Channels göstergesi, kümeleme analizinde güçlü bir makine öğrenimi tekniği olan kayan K-means kümeleme kullanarak temel fiyat eğilimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Bu gösterge, kümelenmiş fiyat verilerine dayalı uyarlanabilir kanallar oluşturur ve yatırımcıların eğilim y
FREE
Filtrele:
totee toto
54
totee toto 2025.02.17 12:13 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Duc Hoan Nguyen
49629
Geliştiriciden yanıt Duc Hoan Nguyen 2025.02.17 12:15
Thank you for your review!
I’m glad to hear that the indicator has been helpful for you.
Wishing you successful trading!
İncelemeye yanıt