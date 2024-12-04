Trendlines with Breaks Scanner MT5

Trendlines with Breaks Scanner, traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge traderların işlem fırsatlarını hassasiyet ve güvenle değerlendirmesini sağlar.

Temel Özellikler

1. Gerçek Zamanlı Kırılma Tespiti

  • Kırılma Uyarıları: Fiyat bir trend çizgisini kırdığında anında bildirim alın. Entegre uyarılar, önemli piyasa hareketlerini kaçırmamanızı sağlar.
  • Geri Çizim Olmadan Kırılmalar: Kırılmalar gerçekleştiği anda tespit edilir ve geri çizim olmadan doğru ve güvenilir sinyaller sağlar.
2. Otomatik ve Özelleştirilebilir Trend Çizgileri
  • Dinamik Trend Çizgileri: Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik çizilen trend çizgileriyle trendleri kolayca tanımlayın.
  • Ayarlanabilir Eğrilik: Trend çizgilerinin eğimini, özel ticaret stratejinize uygun olacak şekilde özelleştirin.
3. Çoklu Eğrilik Hesaplama Yöntemleri
  • ATR (Ortalama Gerçek Aralık): Daha az volatil piyasalarda ideal, sabit ve tutarlı trend çizgileri üretir.
  • Stdev (Standart Sapma): Yüksek volatil piyasalarda trendleri yakalamak için mükemmel bir tercihtir.
  • Linreg (Doğrusal Regresyon): Uzun vadeli trend analizleri için en uygun, istatistiksel olarak modellenmiş trend çizgileri.
4. Çoklu Parite ve Çoklu Zaman Dilimi Tarama
  • Parite Tarama: Birden fazla pariteyi aynı anda izleyin ve analiz edin.
  • Çapraz Zaman Dilimi Tespiti: Farklı zaman dilimlerinde, 1 dakikalık grafiklerden günlük ve haftalık aralıklara kadar kırılmaları tespit ederek her ticaret tarzı için esneklik sağlar.
Nasıl Kullanılır

Trendlines with Breaks Scanner, herhangi bir ticaret metodolojisiyle uyumludur ve traderların kırılmaları tespit etmesine ve gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmesine olanak tanır.

Eğrilik Hesaplama Yöntemleriyle Artan Doğruluk
  • ATR: Daha az yanlış sinyalle birlikte istikrarlı trend çizgileri sağlar.
  • Stdev: Volatil piyasalara optimize edilmiştir ve hızlı trend değişimlerini yakalar.
  • Linreg: Uzun vadeli ve istikrarlı trend tahminleri için idealdir.
Özelleştirilebilir Geri Çizim
  • Varsayılan Mod: Trend çizgileri geçmişi analiz etmek için geri çizilir.
  • Gerçek Zamanlı Mod: Geri çizimi devre dışı bırakın ve trend çizgilerini gerçek zamanlı olarak güncelleyerek kırılmaları tespit edin.
Ayarların Genel Görünümü
Ayar Açıklama
Uzunluk Trend çizgisi oluşturmak için pivot nokta süresini tanımlar.
Eğrilik Trend çizgilerinin eğimini ayarlar. 1'den büyük değerler daha dik çizgiler oluşturur.
Eğrilik Hesaplama Yöntemi Eğrilik hesaplama yöntemini seçin: ATR, Stdev veya Linreg.
Geri Çizim Geçmiş ve gerçek zamanlı trend çizgisi analizleri arasında geçiş yapmak için geri çizimi açıp kapatın.
Tarayıcı Ayarları Kırılma sinyallerini taramak için belirli döviz çiftlerini seçin.
Uyarılar Gerçek zamanlı kırılma tespiti için uyarıları etkinleştirin.
Neden Trendlines with Breaks Scanner'ı Seçmelisiniz?

Trendlines with Breaks Scanner, yalnızca bir trend çizgisi aracı değil, kapsamlı bir ticaret asistanıdır. Gerçek zamanlı kırılma uyarıları, özelleştirilebilir trend çizgisi özellikleri ve çoklu parite tarama yetenekleriyle bu gösterge, hızlı hareket eden piyasalarda önde olmanızı sağlar.

İster günlük bir trader ister uzun vadeli bir yatırımcı olun, bu araç, bilinçli kararlar almak ve ticaret potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan içgörüleri sağlar.


Md Jewel Khan
180
Md Jewel Khan 2025.07.22 15:30 
 

Good indicator 15-minute or higher time signal works fine.

happy panda
232
happy panda 2025.06.02 04:11 
 

Very good! Already making my trading easier, I love breakout trading and this is a gem! 💎

Chris Cronje
186
Chris Cronje 2025.03.18 10:57 
 

The basic indicator is already excellent, but the scanner and dashboard is what really makes this it amazing. Highly recommended if you like trading with trendlines and breakouts.

