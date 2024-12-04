Trendlines with Breaks Scanner MT5

Special offer: ALL TOOLS , just $35 each!

Trendlines with Breaks Scanner, traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge traderların işlem fırsatlarını hassasiyet ve güvenle değerlendirmesini sağlar.

MT4 sürümünü görüntüleyin: Trendlines with Breaks Scanner MT4

Daha fazla ürünü görüntüleyin: All Products

Temel Özellikler

1. Gerçek Zamanlı Kırılma Tespiti

Kırılma Uyarıları: Fiyat bir trend çizgisini kırdığında anında bildirim alın. Entegre uyarılar, önemli piyasa hareketlerini kaçırmamanızı sağlar.

Fiyat bir trend çizgisini kırdığında anında bildirim alın. Entegre uyarılar, önemli piyasa hareketlerini kaçırmamanızı sağlar. Geri Çizim Olmadan Kırılmalar: Kırılmalar gerçekleştiği anda tespit edilir ve geri çizim olmadan doğru ve güvenilir sinyaller sağlar.

Dinamik Trend Çizgileri: Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik çizilen trend çizgileriyle trendleri kolayca tanımlayın.

Ayarlanabilir Eğrilik: Trend çizgilerinin eğimini, özel ticaret stratejinize uygun olacak şekilde özelleştirin.

ATR (Ortalama Gerçek Aralık): Daha az volatil piyasalarda ideal, sabit ve tutarlı trend çizgileri üretir.

Stdev (Standart Sapma): Yüksek volatil piyasalarda trendleri yakalamak için mükemmel bir tercihtir.

Linreg (Doğrusal Regresyon): Uzun vadeli trend analizleri için en uygun, istatistiksel olarak modellenmiş trend çizgileri.

Parite Tarama: Birden fazla pariteyi aynı anda izleyin ve analiz edin.

Birden fazla pariteyi aynı anda izleyin ve analiz edin. Çapraz Zaman Dilimi Tespiti: Farklı zaman dilimlerinde, 1 dakikalık grafiklerden günlük ve haftalık aralıklara kadar kırılmaları tespit ederek her ticaret tarzı için esneklik sağlar.

Nasıl Kullanılır

Trendlines with Breaks Scanner, herhangi bir ticaret metodolojisiyle uyumludur ve traderların kırılmaları tespit etmesine ve gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmesine olanak tanır.

ATR: Daha az yanlış sinyalle birlikte istikrarlı trend çizgileri sağlar.

Stdev: Volatil piyasalara optimize edilmiştir ve hızlı trend değişimlerini yakalar.

Volatil piyasalara optimize edilmiştir ve hızlı trend değişimlerini yakalar. Linreg: Uzun vadeli ve istikrarlı trend tahminleri için idealdir.

Varsayılan Mod: Trend çizgileri geçmişi analiz etmek için geri çizilir.

Trend çizgileri geçmişi analiz etmek için geri çizilir. Gerçek Zamanlı Mod: Geri çizimi devre dışı bırakın ve trend çizgilerini gerçek zamanlı olarak güncelleyerek kırılmaları tespit edin.

Ayarların Genel Görünümü

Ayar Açıklama Uzunluk Trend çizgisi oluşturmak için pivot nokta süresini tanımlar. Eğrilik Trend çizgilerinin eğimini ayarlar. 1'den büyük değerler daha dik çizgiler oluşturur. Eğrilik Hesaplama Yöntemi Eğrilik hesaplama yöntemini seçin: ATR, Stdev veya Linreg. Geri Çizim Geçmiş ve gerçek zamanlı trend çizgisi analizleri arasında geçiş yapmak için geri çizimi açıp kapatın. Tarayıcı Ayarları Kırılma sinyallerini taramak için belirli döviz çiftlerini seçin. Uyarılar Gerçek zamanlı kırılma tespiti için uyarıları etkinleştirin.

Neden Trendlines with Breaks Scanner'ı Seçmelisiniz?

Trendlines with Breaks Scanner, yalnızca bir trend çizgisi aracı değil, kapsamlı bir ticaret asistanıdır. Gerçek zamanlı kırılma uyarıları, özelleştirilebilir trend çizgisi özellikleri ve çoklu parite tarama yetenekleriyle bu gösterge, hızlı hareket eden piyasalarda önde olmanızı sağlar.

İster günlük bir trader ister uzun vadeli bir yatırımcı olun, bu araç, bilinçli kararlar almak ve ticaret potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak için gerekli olan içgörüleri sağlar.



