Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

Oferta especial: ALL TOOLS, apenas $35 cada!

Novas ferramentas custarão $30 na primeira semana ou para as primeiras 3 compras

Trading Tools Channel on MQL5: Entre no meu canal MQL5 para acompanhar as últimas notícias minhas

Liquidation Reversal Signals é um indicador projetado para marcar fases direcionais de liquidação e confirmar pontos de reversão ao combinar extremos de volume por Z-score com mudanças de estado do Supertrend. Em vez de imprimir uma seta sempre que a tendência simplesmente “muda de cor”, esta ferramenta separa o fluxo de trabalho em duas camadas claras:

  1. Eventos de liquidação: registrados quando o volume direcional (volume de alta/baixa) de um timeframe inferior produz um pico estatisticamente significativo acima de um limite definido.

  2. Sinais de reversão: confirmados apenas quando o Supertrend muda de estado enquanto o evento de liquidação registrado permanece válido dentro de uma janela de Timeout.

Essa estrutura em duas etapas facilita a leitura do gráfico: você consegue ver onde ocorreu o pico, e somente quando uma condição de confirmação é atendida BUY/SELL aparecerá.

Veja mais versão MT5 em: Liquidation Reversal Signals MT5 Scanner

Veja mais versão MT4 em: Liquidation Reversal Signals MT4 Scanner

Veja mais produtos em: All Products

1. Motor principal: volume Z-score + Supertrend + Timeout

1.1. Volume direcional de um timeframe inferior

O indicador extrai dados de um timeframe inferior selecionado pelo usuário (normalmente um período menor do gráfico) e divide o volume em:

  • Up volume: volume associado ao movimento de alta
  • Down volume: volume associado ao movimento de baixa

Usar um timeframe inferior adiciona mais granularidade à entrada de volume direcional do que depender apenas do timeframe do gráfico atual.

1.2. Normalização por Z-score para identificar picos

Cada fluxo de volume direcional é normalizado via Z-score usando:

  • Z Score Length: janela de lookback para média e desvio padrão
  • Z-Score Threshold: limite de pico (eventos são registrados apenas quando o limite é excedido)

Esse mecanismo destaca desvios estatisticamente significativos do volume em relação à sua linha de base recente.

1.3. Supertrend como contexto de tendência e gatilho de mudança

No gráfico atual, o indicador calcula o Supertrend usando:

  • SuperTrend Factor
  • SuperTrend Length

O Supertrend é desenhado no gráfico e também usado como um interruptor de estado para detectar transições entre regimes de alta e de baixa.

1.4. Timeout: janela de validade para confirmação

Quando um pico de liquidação é registrado, o indicador armazena sua direção e referência de barra e o mantém válido por:

  • Liquidation Timeout Bars (0 = sem limite)

Um sinal de reversão é confirmado apenas se uma mudança do Supertrend ocorrer dentro dessa janela de validade.

2. O que você vê no gráfico

A exibição é modular, então você pode habilitar/desabilitar cada camada conforme necessário.

2.1. Marcas de liquidação (Show liquidity arrow)

Duas marcas separadas estão disponíveis:

  • Long Liquidation: símbolo plotado abaixo da vela
  • Short Liquidation: símbolo plotado acima da vela

Essas marcas são deslocadas usando ATR para evitar sobreposição com as velas e para tornar fácil localizar os picos. Você pode escolher arrow codes separados para cada tipo.

2.2. Setas de sinal BUY/SELL (Show signal arrow)

Quando as condições de confirmação são atendidas, o indicador imprime: BUY/SELL

As setas de sinal são uma camada separada das marcas de liquidação. Você pode definir códigos de seta distintos para BUY e SELL.

2.3. Linhas do Supertrend (Show supertrend)

O Supertrend é desenhado como duas linhas coloridas por estado:

  • uma linha representando a fase de alta
  • uma linha representando a fase de baixa

As cores de alta/baixa são configuráveis.

2.4. Coloração de candles (Coloring candle transparency)

É suportada uma coloração opcional de candles usando:

  • Coloring candle transparency (%)
    • 100% = coloração de candles desligada
    • valores menores aplicam coloração por estado com a transparência escolhida

Isso ajuda a enfatizar o estado sem sobrecarregar a ação do preço.

3. Entradas principais e o que controlam Data & performance

  • Max bars back: limita as barras históricas processadas (0 = todas), útil para equilibrar profundidade do histórico e desempenho.

  • Lower Timeframe: timeframe usado para obter o volume direcional.

Z-score (sensibilidade a picos)

  • Z Score Length: valores maiores estabilizam a linha de base; valores menores reagem mais rápido.

  • Z-Score Threshold: valores maiores filtram picos mais fortes; valores menores capturam mais picos.

Confirmação baseada em tempo

  • Liquidation Timeout Bars: número máximo de barras após um pico durante o qual uma mudança do Supertrend pode confirmar o sinal.

Supertrend (sensibilidade de mudança)

  • SuperTrend Factor and SuperTrend Length: controlam como o Supertrend acompanha o preço e com que frequência muda.

4. Alertas: separe “eventos” de “sinais”

O indicador fornece dois grupos de alertas independentes, cada um com seu próprio botão de liga/desliga:

Liquidity Alerts

Disparados em:

  • Long Liquidation
  • Short Liquidation
Signal Alerts

Disparados em: BUY/SELL

Canais de alerta disponíveis:

  • Alert Message
  • Push Notification
  • Send Email
  • Sound (habilitar/desabilitar e selecionar o arquivo de som)

Você também pode escolher se os alertas se aplicam a:

  • o símbolo atual, ou
  • todos os símbolos ao usar o modo scanner/dashboard.
5. Scanner multi-símbolo & multi-timeframe

O modo Scanner é destinado a monitorar múltiplos símbolos e timeframes em um layout de tabela.

5.1. Lista de timeframes & conjuntos de parâmetros por timeframe
  • Timeframe list: uma lista de timeframes separada por ;
  • Usar separate parameters for each time frame: permite que cada timeframe use seu próprio conjunto de parâmetros por meio de configurações baseadas em listas (Lower TF / Z-score / Timeout / Supertrend).
5.2. Lista de símbolos & limites do Market Watch
  • Symbols list: uma lista de símbolos separada por ;
  • opções para selecionar fontes de símbolos e limitar o número de símbolos quando o Market Watch contém muitos instrumentos.
5.3. Controles de interação & layout
  • comportamento opcional de clique para trocar símbolo
  • controles de tabela: largura da coluna, altura da linha, posição fixa ou arrastável, âncoras X/Y, razão de largura minimizada, cores de fundo/texto (incluindo cores de texto de alta/baixa), fonte e tamanho da fonte, e ID da tabela para executar múltiplas tabelas.

Um hotkey também está disponível para comportamento de mostrar/ocultar dependendo do modo de exibição selecionado.

6. Nota sobre disponibilidade de dados e outros

O volume direcional é obtido do timeframe inferior selecionado. Se os dados desse timeframe ainda não estiverem disponíveis no terminal, pode ser necessário abrir o período de gráfico correspondente para carregar os dados antes que o indicador possa operar totalmente.

Usar dados de apenas um timeframe inferior para todos os gráficos pode não ser necessário, então você pode especificar qual gráfico usa qual timeframe inferior usando "separate parameters". Observe que, ao usar essa função, outros parâmetros também serão afetados, então você precisa ajustá-los adequadamente para evitar confusão desnecessária.

Por exemplo: habilite "separate parameters" com a lista de timeframes inferiores: "1;1;1;1;1;15;60;240" correspondente à lista de timeframes: "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1". Então, o timeframe inferior é determinado por:

- M1: usar timeframe inferior M1 (1)

- M5: usar timeframe inferior M1 (1)

- M15: usar timeframe inferior M1 (1)

- M30: usar timeframe inferior M1 (1)

- H1: usar timeframe inferior M1 (1)

- H4: usar timeframe inferior M15 (15)

- D1: usar timeframe inferior H1 (60)

- W1: usar timeframe inferior H4 (240).

--> Ao usar Scanner, você deve usar esta opção para otimizar a velocidade e a eficiência do trading.

Reduzir o Z-Score Threshold tornará os sinais mais fáceis de identificar, resultando em mais sinais. Você pode aumentar ou diminuir esse parâmetro para adequá-lo ao seu estilo de trading.


Produtos recomendados
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indicadores
This indicator is the undisputed leader among the indicators. And for this statement there is a good reason. The indicator builds a very high quality channel in which it generates signals to enter! What is the ideal strategy for the trader, since the trader always hesitates when choosing a strategy for the job. That is, this indicator will allow you to solve the dilemma of choosing a job by trend or to the channel, since it combines these two basic concepts. Working with the indicator is very
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Os indicadores [ZhiBiCCI] são adequados para todo o ciclo de uso e também são adequados para todas as variedades do mercado. [ZhiBiCCI] Linha sólida verde é uma inversão da divergência de alta. A linha pontilhada verde é uma divergência de alta clássica. [ZhiBiCCI] A linha sólida para o vermelho é uma divergência de baixa reversa. A linha pontilhada vermelha é uma divergência clássica de baixa. [ZhiBiCCI] pode ser definido nos parâmetros (Alerta, Enviar e-mail, Enviar notificação), definido c
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
StdATR Squeeze Channel
Libertas LLC
Indicadores
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." The StdATR Squeeze Channel combines standard
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Indicadores
A   professional version of the ZigZag indicator for visualizing the structure of price movements by fractals. Fractal ZigZag fixes the flaws of the standard version of the ZigZag indicator MT4. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine fractals. Suitable for all types of trading. Ideal for trading according to the WM pattern "Sniper" strategy !!! Features Marks the place of price reversal during the formation of a new fractal with specified parameters. Suitable for al
Divergent Accuracy
Yaroslav Varankin
Indicadores
The Divergent Accuracy indicator is designed to identify discrepancies on the price chart of a currency pair. The Divergent Accuracy indicator recognizes bullish and bearish divergences, and can also output a signal that a divergence has been detected... In addition to identifying divergences, the indicator works with overbought and oversold levels, and also shows arrows to enter the market...
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Volumatic Fair Value Gaps MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Oferta especial : ALL TOOLS , apenas $35 cada! Novas ferramentas   custarão   $30   na   primeira semana   ou para as   primeiras 3 compras !  Trading Tools Channel on MQL5 : Junte-se ao meu canal no MQL5 para receber as últimas novidades Volumatic Fair Value Gaps (FVG) identifica e mantém zonas relevantes de desequilíbrio de preço e decompõe o volume direcional dentro de cada gap. O volume é amostrado de um timeframe inferior (M1 por padrão, selecionável), dividido em parcelas de Compra vs. Ve
Octave Fractal Channel
Sergei Semenov
Indicadores
Octave Fractal Channel — Dynamic Gann-Based Support/Resistance Levels with Auto-Scaling. This indicator plots a dynamic channel based on the fractal structure of price movement. Channel levels adapt to the current symbol and timeframe, making it suitable for use across various financial instruments — from currency pairs to cryptocurrencies and indices. The indicator can be used in combination with other technical tools, such as the RSI oscillator, to provide additional signal filtering. How to
FX Flow
Eva Stella Conti
Indicadores
FX Flow   indicator can be used as an anticipator of the next trend, preferably confirmed by Price Action or another oscillator (RSi, Stochastic ..). It takes the money flows of the major currencies USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY into account, and processes them. Excellent tool for indices, but also for correlations between currencies. Works on each timeframes.  Blue line: Bull market Yellow line: Bear market Note : if the indicator opens the window, but does not draw lines, load the historie
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
ExtraMovingPivots
Stanislav Korotky
Indicadores
This is an intraday indicator that uses conventional formulae for daily and weekly levels of pivot, resistance and support, but updates them dynamically bar by bar. It answers the question how pivot levels would behave if every bar were considered as the last bar of a day. At every point in time, it takes N latest bars into consideration, where N is either the number of bars in a day (round the clock, i.e. in 24h) or the number of bars in a week - for daily and weekly levels correspondingly. So,
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma “
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Indicadores
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Adjustable Fractals Pro" - é uma versão avançada do indicador fractal, uma ferramenta de negociação muito útil! - Como sabemos, o indicador Standard fractals mt4 não tem definições, o que é muito inconveniente para os traders. - O Adjustable Fractals Pro resolveu este problema - tem todas as definições necessárias: - Período ajustável do indicador (valores recomendados - acima de 7). - Distância ajustável entre máximas e mínimas de preço. - Design ajustável de setas fractais. - Possui Info Sp
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault é um sistema profissional de escalpelamento que fornece tudo o que você precisa para um escalpelamento bem-sucedido. Este indicador é um sistema de negociação completo que pode ser usado por comerciantes de forex e opções binárias. O período de tempo recomendado é M5. O sistema fornece sinais de seta precisos na direção da tendência. Ele também fornece sinais superiores e inferiores e níveis de mercado Gann. Os indicadores fornecem todos os tipos de alertas, incluindo notificações
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Mais do autor
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Vamos começar pelos excelentes recursos: O EA está equipado com um FILTRO DE NOTÍCIAS e um FILTRO RSI. Baixo risco (alguns pares de moedas têm DrawDown <10%, até 5%). Este EA não utiliza qualquer função de martingale ou grid. O EA pode exibir zonas visuais para negociação manual, se dese
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o revolucionário RSI Kernel Optimized com Scanner, uma ferramenta inovadora que redefine a análise tradicional do RSI ao integrar o poderoso algoritmo de Estimativa de Densidade Kernel (KDE). Este indicador avançado não apenas fornece informações em tempo real sobre as tendê
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.63 (8)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 – uma ferramenta versátil e poderosa projetada para ajudar você a se manter à frente das tendências do mercado, com recursos personalizáveis e alertas em tempo real. Seguindo a lógica confiável do SuperTrend de Kivanc Ozbilgic
FREE
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Supertrend Fakeout é uma versão aprimorada do clássico indicador Supertrend , projetado para fornecer sinais de tendência mais confiáveis. Ao incorporar recursos avançados como Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , este indicador ajuda a filtrar reversões de tendência fals
FREE
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Liquidity Pools é uma ferramenta avançada que identifica e marca zonas potenciais de liquidez no gráfico ao analisar áreas altas e baixas com frequentes toques de pavio, juntamente com o número de revisitações e o volume negociado em cada zona. Esta ferramenta oferece aos tra
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Desbloqueie o poder do conceito de Inversion Fair Value Gap (IFVG) de ICT com o Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Esta ferramenta inovadora eleva os Fair Value Gaps (FVGs) a um novo nível, identificando e exibindo zonas de FVG invertidas — áreas-chave de suporte e resistência formada
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O Indicador de Padrão de Reversão de Três Barras oferece uma ferramenta poderosa para traders, identificando e destacando automaticamente padrões de reversão de três barras diretamente no gráfico de preços. Este indicador é um recurso valioso para detectar reversões potenciais de tendênc
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximize sua vantagem de negociação com o Follow Line MT5 com Scanner, um indicador avançado baseado em volatilidade, projetado para traders sérios. Esta ferramenta combina o poder das Bandas de Bollinger com configurações personalizáveis, oferecendo insights precisos sobre os movimentos
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe é uma ferramenta avançada de análise técnica projetada para traders profissionais, ajudando a identificar zonas potenciais de reversão de preços ao combinar sinais e padrões de mercado-chave. Com capacidades de exibição de múltiplos interval
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Oferta especial : ALL TOOLS , apenas $35 cada! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Em um ambiente de negociação volátil, uma ferramenta de análise poderosa e intuitiva pode ajudá-lo a aproveitar rapidamente as oportunidades. O Fibonacci Trend Scanner não apenas integra recursos tradicionais do indicador Fibonacci e do SuperTrend, mas também expande a funcionalidade
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Visão Geral OA SnR Power é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar traders a identificar e avaliar a força dos níveis de suporte e resistência. Incorporando fatores-chave como volume de negociação, frequência de rebote e número de testes, este indicador fornece uma visão abrangent
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Desbloqueie o poder do conceito de Inversion Fair Value Gap (IFVG) de ICT com o Inversion Fair Value Gaps Indicator ! Esta ferramenta inovadora eleva os Fair Value Gaps (FVGs) a um novo nível, identificando e exibindo zonas de FVG invertidas — áreas-chave de suporte e resistência formada
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) é um indicador avançado projetado para rastrear tendências e analisar a pressão de compra e venda em cada fase de uma tendência. Utilizando o Promédio Dinâmico de Índice Variável (Variable Index Dynamic Average) como técnica central de sua
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Supertrend Fakeout é uma versão aprimorada do clássico indicador Supertrend , projetado para fornecer sinais de tendência mais confiáveis. Ao incorporar recursos avançados como Fakeout Index Limit e Fakeout ATR Mult , este indicador ajuda a filtrar reversões de tendência fals
FREE
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o revolucionário RSI Kernel Optimized com Scanner para MT5, uma ferramenta inovadora que redefine a análise tradicional do RSI ao integrar o poderoso algoritmo de Estimativa de Densidade Kernel (KDE). Este indicador avançado não apenas fornece informações em tempo real sobre
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , esta ferramenta traça zonas de oferta e demanda com base em velas de forte momentum, permitindo que você identifique essas zonas em múltiplos intervalos de tempo usando o recurso   timeframe selector   . Com etiquetas de reteste e quebra,
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner é uma ferramenta de trading de última geração projetada para ajudar os traders a identificar tendências críticas e detectar rompimentos em tempo real. Com linhas de tendência geradas automaticamente com base em pontos de pivô, este indicador permite que os
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Descubra o poder da IA com o SuperTrend AI Clustering com Scanner , uma ferramenta revolucionária de negociação para MetaTrader 4 (MT4). Este indicador redefine a análise de mercado ao combinar o agrupamento K-means com o amplamente popular indicador SuperTrend, dando aos traders uma van
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC é uma abordagem de trading que ajuda os traders a identificar zonas de liquidez, posições institucionais e pontos de reversão importantes no mercado. Ao aproveitar os princípios do SMC, os traders podem navegar pelo mercado de forma mais eficaz, encontrando entradas e saídas ideais.
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Volumetric Order Blocks Multi Timeframe é uma ferramenta poderosa projetada para traders que buscam insights mais profundos sobre o comportamento do mercado, identificando áreas de preço chave onde participantes significativos do mercado acumulam ordens. Essas áreas, conhecid
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Volumetric Order Blocks Multi Timeframe é uma ferramenta poderosa projetada para traders que buscam insights mais profundos sobre o comportamento do mercado, identificando áreas de preço chave onde participantes significativos do mercado acumulam ordens. Essas áreas, conhecid
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me No cenário em constante mudança do comércio financeiro, identificar e analisar com precisão os níveis de suporte e resistência é essencial para tomar decisões de investimento informadas. SnR Retest and Break Multi-Timeframe é um indicador de suporte e resistência projetado para aprimorar
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Apresentamos o SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – uma ferramenta versátil e poderosa projetada para ajudar você a se manter à frente das tendências do mercado, com recursos personalizáveis e alertas em tempo real. Você pode ajustar o método de cálculo do ATR entre RMA (Média Mó
FREE
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador Liquidity Pools é uma ferramenta avançada que identifica e marca zonas potenciais de liquidez no gráfico ao analisar áreas altas e baixas com frequentes toques de pavio, juntamente com o número de revisitações e o volume negociado em cada zona. Esta ferramenta oferece aos tra
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Maximize sua vantagem de negociação com o Follow Line com Scanner, um indicador avançado baseado em volatilidade, projetado para traders sérios. Esta ferramenta combina o poder das Bandas de Bollinger com configurações personalizáveis, oferecendo insights precisos sobre os movimentos de
FREE
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) é um indicador avançado projetado para rastrear tendências e analisar a pressão de compra e venda em cada fase de uma tendência. Utilizando o Promédio Dinâmico de Índice Variável (Variable Index Dynamic Average) como técnica central de sua
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner é uma ferramenta de trading de última geração projetada para ajudar os traders a identificar tendências críticas e detectar rompimentos em tempo real. Com linhas de tendência geradas automaticamente com base em pontos de pivô, este indicador permite que os
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me O indicador AI Channels utiliza clusterização K-means deslizante — uma técnica poderosa de aprendizado de máquina na análise de clusters — para fornecer insights em tempo real sobre tendências de preços subjacentes. Este indicador cria canais adaptativos com base em dados de preços agrup
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Nos mercados financeiros dinâmicos, identificar sinais de reversão de tendência é essencial para uma negociação eficaz. O RSI Divergence Scanner foi projetado para ajudá-lo a detectar sinais de divergência RSI em vários pares de moedas e prazos de forma precisa e eficiente. Veja mais a v
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
Indicadores
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Visão Geral OA SnR Power é uma ferramenta poderosa projetada para ajudar traders a identificar e avaliar a força dos níveis de suporte e resistência. Incorporando fatores-chave como volume de negociação, frequência de rebote e número de testes, este indicador fornece uma visão abrangent
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário