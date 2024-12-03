Volumatic VIDyA MT5

5
Special offer: ALL TOOLS, just $35 each!

New tools will be $30 for the first week or the first 3 purchases

Trading Tools Channel on MQL5: Join my MQL5 channel to update the latest news from me

Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average), trendleri izlemek ve her trend aşamasında alım-satım baskısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Dinamik Ortalama Değişken Endeksi (Variable Index Dynamic Average) temel bir dinamik düzleştirme tekniği olarak kullanılarak, bu araç, piyasa yapısının kilit seviyelerinde fiyat ve hacim dinamikleri hakkında kritik içgörüler sağlar.

MT4 sürümünü görün: Volumatic VIDyA MT4

Daha fazla ürün için:  Tüm Ürünler

To use iCustom for EA, please see here: Create EA (iCustom) with VOLUMATIC VIDYA

Temel Konsept

Volumatic VIDYA, trendleri belirlemede ve bunları yönlendiren hacim baskısını analiz etmede üstün başarı sağlar. VIDYA çizgisi, fiyat hareketlerinin gücüne dinamik olarak uyum sağlayarak SMA veya EMA gibi geleneksel hareketli ortalamalardan daha duyarlı ve hassas hale gelir.

Trend tespitinin ötesinde, Volumatic VIDYA alım-satım baskısını hesaplar ve görselleştirerek piyasa katılımına kapsamlı bir perspektif sunar. Piyasa yapısı dönüş noktalarından çizilen yatay çizgiler, hacim verileriyle birleştirilerek ana destek ve direnç seviyelerini vurgular.

Ayrıca, uyarı işlevi, traderların kritik piyasa hareketleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar ve Volumatic VIDYA'yı proaktif bir ticaret aracı haline getirir.

Önemli Özellikler

1. Dinamik VIDYA Hesaplaması

VIDYA, Chande Momentum Oscillator (CMO) kullanarak piyasa momentumu ve volatilitesine dinamik olarak uyum sağlar. Bu sayede:

  • Hızlı tepki: Minimum gecikmeyle hızlı piyasa değişimlerini yakalar.
  • Gürültü filtresi: Düşük volatilite sırasında bile net sinyaller sağlar.
2. Oklarla Trend Değişim Sinyalleri

Trend dönüşlerini göstermek için Volumatic VIDYA, sezgisel oklar kullanır:

  • Yukarı oklar: Fiyat, VIDYA çizgisini yukarı geçtiğinde potansiyel yükseliş dönüşlerini gösterir.
  • Aşağı oklar: Fiyat, VIDYA çizgisinin altına düştüğünde potansiyel düşüş değişikliklerini işaret eder.

Bu sinyaller, Trend Değişim Uyarıları ile güçlendirilir ve bu tür olaylar gerçekleştiğinde traderlara gerçek zamanlı bildirimler gönderilir. Uyarılar, ekran başında olmadığınızda bile zamanında harekete geçmenizi sağlar ve fırsatları yakalamaya veya riskleri azaltmaya yardımcı olur.

3. Hacim Etiketli Piyasa Yapısı Pivot Çizgileri

Destek ve direnç seviyeleri, piyasa yapısı pivotlarından çizilen yatay çizgilerle tanımlanır:

  • Yatay likidite çizgileri: Fiyat zirvelerinden ve diplerinden çizilir, kırılıncaya kadar uzatılır.
  • Hacim etiketleri: Bu seviyelerdeki son altı mumun ortalama hacmini göstererek piyasa gücünü netleştirir.

Genişletilmiş Likidite Çizgisi Uyarıları, bu kritik seviyeler kırıldığında traderları bilgilendirir. Bu özellik özellikle şunlar için yararlıdır:

  • Potansiyel kırılmaları veya düşüşleri belirlemek.
  • Önemli ilgi seviyeleri yakınında fiyat hareketlerini tahmin etmek.
  • Stop-loss veya kar-al seviyelerini dinamik olarak ayarlamak.
4. Kritik Piyasa Olayları İçin Uyarılar

Volumatic VIDYA, ticaret verimliliğini artırmak için sağlam bir uyarı sistemi entegre eder:

  • Trend Değişim Uyarıları: Fiyat, VIDYA çizgisini geçtiğinde tetiklenir ve potansiyel yükseliş veya düşüş dönüşlerini işaret eder.
  • Genişletilmiş Likidite Çizgisi Uyarıları: Fiyat, önemli pivot seviyelerinin üzerine çıktığında veya altına düştüğünde traderları bilgilendirir, potansiyel kırılma veya düşüş senaryolarını işaret eder.

Bu uyarılar özelleştirilebilir ve e-posta, push bildirimi veya sesli olarak gönderilebilir, böylece grafikleri sürekli izlemenize gerek kalmadan bilgilendirilirsiniz.

Özelleştirme Seçenekleri

Volumatic VIDYA, çeşitli ticaret stillerine uygun seçeneklerle son derece esnek bir yapıya sahiptir:

  • VIDYA ayarları: Trend yanıtını kişiselleştirmek için uzunluk ve momentum ayarlayın.
  • Pivot algılama hassasiyeti: Pivot noktalarını hesaplamak için kullanılan mum çubuklarının sayısını belirleyin.
  • Uyarı tercihleri: Belirli piyasa olaylarına odaklanmak için bildirimleri ayarlayın ve gereksiz dikkat dağınıklıklarını azaltın.
Volumatic VIDYA’yı Etkili Kullanma
  1. Trendleri izleyin: VIDYA çizgisini kullanarak piyasa yönünü takip edin ve stratejinizi ayarlayın.
  2. Hacim baskısını analiz edin: Delta hacmini kullanarak trendin gücünü doğrulayın veya dönüşleri belirleyin.
  3. Likidite çizgileri etrafında plan yapın: Pivot seviyelerini ve bunlarla ilişkili uyarıları kullanarak kırılma veya destek alanlarını belirleyin.
  4. Uyarıları etkinleştirin: İzlemeyi otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin ve önemli değişiklikler hakkında bilgi sahibi olun.
Neden Volumatic VIDYA'yı Seçmelisiniz?

Dinamik trend izleme, hacim analizi ve proaktif uyarıları birleştiren Volumatic VIDYA, kapsamlı bir ticaret aracı olarak öne çıkar. İster scalping, ister swing trading yapıyor olun, ister uzun vadeli pozisyonlar tutun, bu gösterge şunları sunar:

  • Dinamik uyum: Volatil piyasalarda trendleri etkili bir şekilde yakalar.
  • Hacim içgörüleri: Fiyat hareketlerine bağlam ekleyerek daha iyi kararlar almanızı sağlar.
  • Gerçek zamanlı uyarılar: Grafiklere sürekli bakmadan önemli olaylardan haberdar olun.

Trendlere, hacimlere ve proaktif ticarete hakim olmak için en iyi ortağınız Volumatic VIDYA ile piyasada bir adım önde olun!


İncelemeler 2
NikeTheKnight81
19
NikeTheKnight81 2025.03.18 10:26 
 

Excellent quality, and the developer is extremely helpful. A well-deserved 5-star rating!

RiddimMatt
40
RiddimMatt 2025.02.11 12:46 
 

The developer went above and beyond for me to provide support for this indicator with using it in an Expert Advisor. This indicator is very similar to another one found on the tradingview website. Highly recommend the indicators made by this developer, they responded to me very quickly.

Önerilen ürünler
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Göstergeler
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
ArcTracer
Syed Oarasul Islam
Göstergeler
This Indicator draws Fibonacci Arc levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Arc levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Arc levels based on given number of bars or candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Arc levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your trading and remove boredom.  Produc
Trend Levels MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trend Levels göstergesi, piyasa hareketleri sırasında kritik trend seviyelerini — Yüksek, Orta ve Düşük — belirlemek için titizlikle tasarlanmıştır. Özelleştirilebilir bir bakış periyodu boyunca en yüksek, en düşük ve orta değerlerine dayalı gerçek zamanlı hesaplamalarla, bu araç yatırım
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Özel Fırsat : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volatil bir işlem ortamında, güçlü ve sezgisel bir analiz aracı fırsatları hızla yakalamanıza yardımcı olabilir. Fibonacci Trend Scanner, sadece geleneksel Fibonacci indikatörü ve SuperTrend işlevlerini bir araya getirmekle kalmaz, aynı zamanda para birimi taraması, çoklu zaman dili
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC , traderların likidite bölgelerini, kurumsal emir yerleşimlerini ve piyasanın önemli dönüş noktalarını belirlemelerine yardımcı olan bir ticaret yaklaşımıdır. SMC prensiplerini kullanarak, traderlar piyasayı daha etkili bir şekilde yönlendirebilir ve optimal giriş-çıkış noktalarını b
Hunttern ZigZag MT5
Hassan Gh Fakhraei
5 (1)
Göstergeler
Hunt markets with Hunttern ZigZag . Easy to use with one parameter    You can use it for the following:       -Classic patterns       -Heads and shoulders       -Harmonic patterns       -Elliott Wave       -Support and resistance       -Supply and Demand Single parameter:      -Period (1-120) Features:        -Candle time        -Single parameter        -Light mode template This is version 1 of Hunttern ZigZag. We are very happy to receive feedback from you.
FREE
AutoSR Automatic Support and Resistance Indicator
Yibeltal Beyabel Eneyew
Göstergeler
This Automatic support/resistance indicator calculates various peaks and troughs of the price action, identifies relevant levels and draws support and resistance automatically. It uses the built-in "ZigZag" indicator in Metatrader as a data source hence, very much accurate indicator.  The support and resistance lines are contineusely updated as new levels and formed. The indicator has only 5 parameters to set, and mostly it can be used with the default values:  The description of the settings is
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Göstergeler
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Volumatic Fair Value Gaps MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   $30   olacaktır ve   ilk hafta   veya   ilk 3 satın alma için geçerlidir!  Trading Tools Channel on MQL5 : En son haberler için MQL5 kanalıma katılın Volumatic Fair Value Gaps (FVG), anlamlı fiyat dengesizliği bölgelerini belirleyip korur ve her gap içindeki yönlü hacmi ayrıştırır. Hacim, daha düşük zaman diliminden (varsayılan M1, kullanıcı seçilebilir) alınır, Alım/Satım paylarına bölünür ve toplamı %100 olan iki yüzde çubuğu olar
Fibonacci Retracement Auto Drawer MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Yardımcı programlar
Fibonacci Retracement Auto Drawer – The Ultimate Tool for Precision Trading! Are you tired of manually drawing Fibonacci retracement levels every time you analyze the market? Fibonacci Retracement Auto Drawer is here to automate the process and enhance your trading accuracy! Key Features: Auto-Detection of Swing Points – No need to manually identify swing highs and lows! The tool scans the market and pinpoints the most significant reversal zones automatically. Precision Fibonacci Levels – Insta
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Genel Bakış OA SnR Power, destek ve direnç seviyelerinin gücünü belirlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Ticaret hacmi, geri dönüş sıklığı ve yeniden test sayısı gibi önemli faktörleri bir araya getirerek bu gösterge, piyasadaki kritik fiyat bölgelerine ilişkin k
FREE
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Göstergeler
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Scalping preciso para cripto no M5
Marcelo Antonio Ferreira
Göstergeler
O SneiperFxScalp é um indicador técnico desenvolvido para operações de scalping e entradas rápidas , com foco em alta precisão e agilidade . Ideal para traders que atuam em mercados voláteis , como criptoativos e pares de moedas com forte liquidez. Principais características: Detecção de padrões de reversão e continuidade com alta taxa de acerto Sinais visuais e sonoros para facilitar a tomada de decisão Compatível com MetaTrader 5 Funciona em qualquer ativo e qualquer timeframe Estratégia
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Göstergeler
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volatiliteye dayalı gelişmiş bir gösterge olan Follow Line MT5 ve Tarayıcı ile ticaret avantajınızı en üst düzeye çıkarın. Bu araç, özelleştirilebilir ayarlarla Bollinger Bantlarının gücünü birleştirir ve fiyat hareketlerine ilişkin hassas bilgiler sunar. See more MT4 version at:   Follo
FREE
Harmonic Pattern Plus MT5
Young Ho Seo
4.5 (4)
Göstergeler
Introduction Harmonic Patterns are best used to predict potential turning point. Traditionally, Harmonic Pattern was identified manually connecting peaks and troughs points in the chart. Manual harmonic pattern detection is painfully tedious and not suitable for everyone. You are often exposed under subjective pattern identification with manual pattern detection. To avoid these limitations, Harmonic Pattern Plus was designed to automate your harmonic pattern detection process. The functionality
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Göstergeler
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Harmonic Patterns Osw MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Göstergeler
HARMONİK MODELLER OSW MT5 Bu indikatör Harmonik Modelleri tespit ederek üzerlerinde işlem yapmanızı sağlamakla görevli olup, siparişi alıp almadığınıza göre manuel analiz ekleyebilmeniz için size sinyal vermektedir. Göstergenin tespit ettiği Harmonik Modeller arasında şunlar yer alır: >gartley > yarasa >Kelebek >yengeç >Köpekbalığı Bulabileceğiniz işlevler arasında şunlar yer alır: >Posta, Mobil ve PC için Uyarılar Oluşturun >Harmoniklerin renklerini hem satın alırken hem de satarken
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
Göstergeler
The   DailyWeeklyMarkers   indicator helps traders visualize trading weeks by clearly marking the start of each day and week on the chart. It draws vertical separator lines for each day (including weekends if enabled) and highlights the beginning of new trading weeks with double lines for better clarity. This makes it easier to analyze price action within daily and weekly contexts. Who Is This Indicator For? Swing Traders   – Helps identify weekly opening gaps and key levels. Day Traders   – Vis
FREE
Break of Structure
Rajesh Kumar Nait
Göstergeler
Piyasa yapıları, daha yüksek bir zaman diliminde kırıldığında, bir tüccar için bir eğilimi temizlemeye yardımcı olabilecek yapılardır. 1. Bu gösterge ZigZag'ı yalnızca son 2 yapıya çekecektir (önceki ZigZag'ın en yüksek ve en düşük seviyesi) ve yeni bir ZigZag çubuğu yalnızca yapı kırılması gerçekleştiğinde oluşacaktır 2. Yapının bozulması durumunda Terminal ve Push bildirimi verir. 3. Salınımı ayarlamak için [ ve ] tuşlarından ZigZag Derinliğini Artırın ve Azaltın 4. Line AB BC ve CD'nin re
Swing Reader MT5v
Francesco Rubeo
Göstergeler
Read Elliott wave principle automatically. With the Swing Reader, you can easily read the Elliott Wave Principle through an automatic system. With swing, we mean a ZigZag market that is created by a breakout of its standard deviation. You can set the deviation manually, or you can let the indicator do it automatically (setting the deviation to zero). Advantages you get Never repaints. Points showing a horizontal line, in which statistically a long wave ends. Candles showing a vertical line in w
Fibonacci Font Label
Rajesh Kumar Nait
Göstergeler
Bu gösterge fibonacci düzeyleri etiketlerini büyük yazı tipi boyutunda göstermenize olanak tanır . 25'ye kadar fibonacci seviyesini destekler - Fibonacci'yi çizdiğiniz anda giriş parametresi olarak eklediğiniz seviyeleri seçtiğiniz renk ve yazı tipiyle büyük yazı boyutunda gösterir. Özelleştirilebilir seçenekler: 1. Fibo Metin Yazı Tipi 2. Fibo Metin Boyutu 3. Fibo Metin Rengi 3. Her seviyeye açıklama ekleyin 4. Çapalar ve Dereceler gibi diğer seçenekler
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
MURKA Levels PRO
Roman Utkin
Göstergeler
MURKA Levels PRO. MURKA Levels PRO  - is an indicator for MetaTrader 5, which displays High/Low, Open/Close, ATR levels (set manually) of the day, week, month on the chart. Marks round levels, signs the days of the week, numbers every week (you can set two types of round levels at the same time). ATH (All-time high) и ATL (All-time low). Levels are marked with price tags with a price symbol. Also, the indicator automatically calculates and displays on the chart the distance that the price has p
Liquidity Pools MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools göstergesi, potansiyel likidite bölgelerini yüksek ve düşük seviyelerdeki sık fitil temasları, tekrar ziyaret sayısı ve her bölgedeki işlem hacmini analiz ederek grafik üzerinde belirleyen ve işaretleyen gelişmiş bir araçtır. Bu araç, yatırımcılara likiditenin biriktiği p
All Harmonics 26 demo
Alexey Isavnin
4.25 (4)
Göstergeler
This is the demo version of "All Harmonics 26" indicator . "All Harmonics 26" searches for 26 types of harmonic patterns and outputs them in a convenient way. You can check out the documentation here . This demo version has the following limitations: The indicator searches only for one type of harmonic patterns out of 26:- Gartley. The indicator outputs new patterns with a lag of 10 bars.
FREE
Tempest
Maryna Shulzhenko
Göstergeler
Indicator “Tempest” for MQL5 Market (SEO-optimized, in English) 1. Introduction The Tempest indicator is a modern technical tool for MetaTrader 5 designed to automatically detect market reversal points by analyzing RSI across multiple timeframes. Provides clear BUY/SELL signals that allow traders to react instantly to market conditions. Easily integrates into Expert Advisors for fully automated trading. SEO Keywords: Tempest, RSI indicator, MQL5 trading robot, Forex automation, RSI strategy
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Linear Regression Channel MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Doğrusal Regresyon Kanal Göstergesi , yatırımcılara fiyat trendlerini ve potansiyel dönüş noktalarını yakalamada yardımcı olan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Doğrusal regresyon kanalları, bantlar ve gelecek projeksiyonlarını hesaplayıp göstererek, bu gösterge piyasa dinamikleri hakkın
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (69)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (19)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (94)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.88 (26)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe, Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri çi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.64 (42)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
IX Power MT5
Daniel Stein
4.89 (9)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Dark Absolute Trend MT5
Marco Solito
4.67 (12)
Göstergeler
Dark Absolute Trend   is an Indicator for intraday trading. This Indicator is based on   Trend Following  strategy but use also candlestick patterns and Volatility. We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the main trend on the current instrument. It is advised to use low spread ECN brokers. This Indicator does   Not repaint   and   N ot lag . Recommended timeframes are M5, M15 and H1. Recommended working pairs: All. I nstallation and  Update Guide   -  Troubleshooting
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (17)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.44 (18)
Göstergeler
Uygun sürümler:   MT4   ve   MT5 . Market Structure Patterns kanalına katılın – çalışma materyallerini indirin ve ek bilgiler edinin. İlgili gönderiler: Market Structure Patterns – Giriş Market Structure Patterns , smart money concepts (akıllı para kavramları) temelinde geliştirilen ve SMC/ICT öğelerini grafik üzerinde gösteren bir göstergedir. Bu öğeler, işlem kararlarınızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olur. Grafikte bir unsur oluştuğunda, fiyat bir seviyeyi geçtiğinde veya bir kutu/b
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (31)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Göstergeler
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Göstergeler
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (3)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Göstergeler
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Göstergeler
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.51) Short Description The Integrated Dashboard Scanner monitors multiple symbols and timeframes from a single panel. Version 3.51 features  four core scanning modules based on Dariusz Dargo's trading strategy  (IB/OB Breakouts, MACD Divergence & Convergence, MACD Pivot, MACD Bias)  plus four supplementary filter modules  (Market Structure, Momentum, Daily ATR Usage and Economic News ). Each module can be configured independently with
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Göstergeler
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Göstergeler
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Yazarın diğer ürünleri
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , bu araç güçlü momentum mumlarına dayalı olarak arz ve talep bölgelerini çizer ve   timeframe selector   özelliği sayesinde bu bölgeleri birden fazla zaman diliminde tanımlamanızı sağlar. Retest ve break etiketleri ile özelleştirilebilir do
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout Göstergesi, klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha güvenilir trend sinyalleri sunmak için tasarlanmıştır. Fakeout Index Limit ve Fakeout ATR Mult gibi gelişmiş özellikler sayesinde, bu gösterge kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyas
FREE
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.67 (6)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 ’yi tanıtıyoruz – özelleştirilebilir özelliklere ve gerçek zamanlı uyarılara sahip, piyasa trendlerinin önünde olmanıza yardımcı olacak çok yönlü ve güçlü bir araç. Kivanc Ozbilgic 'in güvenilir SuperTrend mantığını temel alan bu gösterge, h
FREE
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) , trendleri izlemek ve her trend aşamasında alım-satım baskısını analiz etmek için tasarlanmış gelişmiş bir göstergedir. Dinamik Ortalama Değişken Endeksi (Variable Index Dynamic Average) temel bir dinamik düzleştirme tekniği olarak kullan
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (6)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volatiliteye dayalı gelişmiş bir gösterge olan Follow Line MT5 ve Tarayıcı ile ticaret avantajınızı en üst düzeye çıkarın. Bu araç, özelleştirilebilir ayarlarla Bollinger Bantlarının gücünü birleştirir ve fiyat hareketlerine ilişkin hassas bilgiler sunar. See more MT4 version at:   Follo
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT’nin Inversion Fair Value Gap (IFVG) konseptinin gücünü Inversion Fair Value Gaps Indicator ile keşfedin! Bu son teknoloji araç, Fair Value Gaps (FVG) analizini bir adım öteye taşıyarak ters çevrilmiş FVG bölgelerini tanımlar ve gösterir — fiyat düzeltmesinden sonra oluşan önemli dest
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT’nin Inversion Fair Value Gap (IFVG) konseptinin gücünü Inversion Fair Value Gaps Indicator ile keşfedin! Bu son teknoloji araç, Fair Value Gaps (FVG) analizini bir adım öteye taşıyarak ters çevrilmiş FVG bölgelerini tanımlar ve gösterir — fiyat düzeltmesinden sonra oluşan önemli dest
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Üç Çubuklu Tersine Dönüş Deseni Göstergesi , üç çubuklu tersine dönüş modellerini otomatik olarak tanımlayıp fiyat grafiğinde vurgulayan güçlü bir araç sunar. Bu gösterge, potansiyel trend tersine dönüşlerini tespit etmek için değerli bir kaynaktır ve kullanıcıların entegre edilmiş trend
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Genel Bakış OA SnR Power, destek ve direnç seviyelerinin gücünü belirlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Ticaret hacmi, geri dönüş sıklığı ve yeniden test sayısı gibi önemli faktörleri bir araya getirerek bu gösterge, piyasadaki kritik fiyat bölgelerine ilişkin k
FREE
Market Structure Trend Targets MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. Giriş Market Structure Trend Targets Scanner , piyasa trendlerini analiz etmek, breakout noktalarını belirlemek ve dinamik stop loss aracılığıyla riski yönetmek için güçlü bir araçtır. Breakout noktalarını belirlemek için önceki yüksekleri ve düşükleri takip ederek, bu araç trader'la
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools göstergesi, potansiyel likidite bölgelerini yüksek ve düşük seviyelerdeki sık fitil temasları, tekrar ziyaret sayısı ve her bölgedeki işlem hacmini analiz ederek grafik üzerinde belirleyen ve işaretleyen gelişmiş bir araçtır. Bu araç, yatırımcılara likiditenin biriktiği p
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner , traderların kritik trendleri tanımlamasına ve gerçek zamanlı olarak kırılmaları tespit etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış son teknoloji bir ticaret aracıdır. Pivot noktalarına dayalı olarak otomatik üretilen trend çizgileri sayesinde, bu gösterge tr
Kalman Trend Levels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels , ileri düzey Kalman filtre teknolojisini kullanan, trend takipli bir gösterge olup traderlara güçlü analitik sinyaller sunar. Hassasiyet ve uyarlanabilirlik için tasarlanmış bu araç, yalnızca kritik destek ve direnç bölgelerini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda piyas
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout Göstergesi, klasik Supertrend göstergesinin geliştirilmiş bir versiyonudur ve daha güvenilir trend sinyalleri sunmak için tasarlanmıştır. Fakeout Index Limit ve Fakeout ATR Mult gibi gelişmiş özellikler sayesinde, bu gösterge kısa vadeli fiyat dalgalanmaları veya piyas
FREE
Predictive Ranges MT4 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Günümüzün dalgalı finansal piyasa ortamında, destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesi için kritik önem taşır. Predictive Ranges Scanner Multi-TF , birden fazla para birimi çifti ve zaman dilimi boyunca gelecekteki işlem aralıkla
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe , profesyonel traderlar için tasarlanmış gelişmiş bir teknik analiz aracıdır ve ana piyasa sinyalleri ile kalıplarını birleştirerek potansiyel fiyat dönüş bölgelerini belirlemenize yardımcı olur. Timeframe Selector panosu üzerinden çok zaman d
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC , traderların likidite bölgelerini, kurumsal emir yerleşimlerini ve piyasanın önemli dönüş noktalarını belirlemelerine yardımcı olan bir ticaret yaklaşımıdır. SMC prensiplerini kullanarak, traderlar piyasayı daha etkili bir şekilde yönlendirebilir ve optimal giriş-çıkış noktalarını b
SMC System MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC , traderların likidite bölgelerini, kurumsal emir yerleşimlerini ve piyasanın önemli dönüş noktalarını belirlemelerine yardımcı olan bir ticaret yaklaşımıdır. SMC prensiplerini kullanarak, traderlar piyasayı daha etkili bir şekilde yönlendirebilir ve optimal giriş-çıkış noktalarını b
Predictive Ranges MT5 Scanner Multi TF
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Günümüzün dalgalı finansal piyasa ortamında, destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek, yatırımcıların bilinçli kararlar vermesi için kritik önem taşır. Predictive Ranges Scanner Multi-TF , birden fazla para birimi çifti ve zaman dilimi boyunca gelecekteki işlem aralıkla
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MT5 için devrim niteliğindeki RSI Kernel Optimized with Scanner’ı sunuyoruz. Bu gelişmiş araç, güçlü Çekirdek Yoğunluk Tahmin (KDE) algoritmasını entegre ederek geleneksel RSI analizini yeniden tanımlıyor. Bu gelişmiş gösterge, sadece piyasadaki trendlerle ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Trend Levels MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trend Levels göstergesi, piyasa hareketleri sırasında kritik trend seviyelerini — Yüksek, Orta ve Düşük — belirlemek için titizlikle tasarlanmıştır. Özelleştirilebilir bir bakış periyodu boyunca en yüksek, en düşük ve orta değerlerine dayalı gerçek zamanlı hesaplamalarla, bu araç yatırım
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me AI Channels göstergesi, kümeleme analizinde güçlü bir makine öğrenimi tekniği olan kayan K-means kümeleme kullanarak temel fiyat eğilimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Bu gösterge, kümelenmiş fiyat verilerine dayalı uyarlanabilir kanallar oluşturur ve yatırımcıların eğilim y
FREE
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MT5 için devrim niteliğindeki RSI Kernel Optimized with Scanner’ı sunuyoruz. Bu gelişmiş araç, güçlü Çekirdek Yoğunluk Tahmin (KDE) algoritmasını entegre ederek geleneksel RSI analizini yeniden tanımlıyor. Bu gelişmiş gösterge, sadece piyasadaki trendlerle ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
All Candlestick Patterns MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Mum çubuğu formasyonlarını öğrenmek, piyasada bilinçli kararlar almak isteyen her tüccar için önemlidir. İşte All Candlestick Patterns – teknik analizlerinizi geliştirmek ve piyasa eğilimleri ve olası ters dönüşler hakkında güçlü bilgiler sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir araç. Bu h
AI Channels MT5
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me AI Channels göstergesi, kümeleme analizinde güçlü bir makine öğrenimi tekniği olan kayan K-means kümeleme kullanarak temel fiyat eğilimleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlar. Bu gösterge, kümelenmiş fiyat verilerine dayalı uyarlanabilir kanallar oluşturur ve yatırımcıların eğilim y
FREE
Breakaway Fair Value Gaps MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Breakaway Fair Value Gaps (FVG) aracı, fiyatın dengeden uzaklaştığı alanları tanımlamak için tasarlanmış, tüccarlara derinlemesine içgörüler sağlayan son teknoloji bir çözümdür. Bu araç yalnızca kritik sinyalleri vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda karar verme doğruluğunu artırmak için gel
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner ’yi tanıtıyoruz – özelleştirilebilir özelliklere ve gerçek zamanlı uyarılara sahip, piyasa trendlerinin önünde olmanıza yardımcı olacak çok yönlü ve güçlü bir araç. Maksimum esneklik için ATR hesaplama yöntemini RMA (Göreceli Hareketli Ortalama)
FREE
Filtrele:
NikeTheKnight81
19
NikeTheKnight81 2025.03.18 10:26 
 

Excellent quality, and the developer is extremely helpful. A well-deserved 5-star rating!

RiddimMatt
40
RiddimMatt 2025.02.11 12:46 
 

The developer went above and beyond for me to provide support for this indicator with using it in an Expert Advisor. This indicator is very similar to another one found on the tradingview website. Highly recommend the indicators made by this developer, they responded to me very quickly.

İncelemeye yanıt